【2022桃園電影節】專訪《最後一票》導演彭之軒：我很慶幸能夠在他生命的最後階段，為他留下紀錄
我們想讓你知道的是
之軒導演原先想創作一齣關於癌末老人，在生命的盡頭仍想拚搏些什麼的故事，在偶然閱讀到《無家者》這本紀實書後，萌生將兩者結合的想法，自己與這個族群最接近的經驗則源自於工作。
採訪：廖冠翔、羅方吾
撰文：廖冠翔
在血淚斑斑的歷史脈絡下，身為台灣人的我們，一向以民主自由為傲，朝著多元社會的理想邁進，透過接納、尊重、交流，讓存在這座島嶼上的不同族群與個體，保有獨特性與多樣性。
四年一度的選舉總讓台灣人舉國沸騰，像是一場盛大的嘉年華般，大街小巷滿是斑斕的候選人看板、文宣，宣傳車叫囂著，媒體充斥著「娛樂性十足」的選戰花邊新聞。如此拋頭顱灑熱血的我們，無非是盼望著所處的家園國度能夠更好，社會福利制度更加進步改善。
然而，並不是所有人都有這般美好願景，而這些遊走在社會邊緣的人，不曉得四年後還能否投下象徵公民的選票，甚至連下一餐的「飯票」都沒著落。透過《最後一票》，我們看見了這個平時不敢直視，或者選擇忽視的族群——無家者。
他們從沒想過自己會這樣
之軒導演原先想創作一齣關於癌末老人，在生命的盡頭仍想拚搏些什麼的故事，在偶然閱讀到《無家者》這本紀實書後，萌生將兩者結合的想法，自己與這個族群最接近的經驗則源自於工作。
「拍片的時候總是會剩很多便當，工作人員收工後往往只想盡快回家休息，製片組準備的餐點宵夜如果沒人想拿，返程的路上，劇組便會繞到無家者們聚集的台北車站或萬華發放。」
除了劇組偶爾提供的餐點，許多宗教團體、善心人士長期接濟無家者們的飲食，甚至有社福單位設站發便當，吃食無虞，最致命的問題其實是「寒冷」，北台灣的冬天又濕又冷，不時有無家者因抵擋不住嚴寒而猝逝的案例。籌備《最後一票》期間，導演逐漸認識這個群體，在田調與實際接觸後，拼湊出無家者的生態，「他們跟我們都一樣，只不過是現階段沒有家而已。」
「這些無家者們白天大多有工作，可能在街頭舉牌子、賣玉蘭花，或者幫忙出陣頭，為免影響市容，政府單位設置柵欄和帆布供其收納家當，還有一些NGO會在附近提供休息處，讓他們可以去洗澡。地盤的劃分則是一種默契，不同角落和位置有約定成俗的特定人士倨住，彼此互相認識但不過問背景，大家只是『來睡個覺而已』。」
拍攝期間，演員林鉅時常和當地人聊天，再回到劇組轉述這些人們不同的生命故事，無家者們多少帶有一點自卑，但其實樂於與人聊天，分享自身的情況。
劇組以小規模的編制低調地進行拍攝，避免需要打燈把場面搞太大，導演皆以日戲為主。習慣劇組的存在後，有些熱心的無家者甚至會幫忙劇組擋人，有些好奇的無家者們則聚集在monitor前面「有像！有像！我們就是像這樣！」
無戀亦無憾
本片主角為資深演員洪麟，在雙方簽訂合作意向書時，他的身體狀況相當健康、硬朗，翌年春天，洪麟健檢出肺癌，他雖豁達坦然地面對病情，但身體仍受影響，冬天劇組開鏡時，整個人消瘦好多。
老三台演員訓練班出身的他，對於演戲這份天職的熱忱令人動容，雖然體力未逮容易疲累，在拍片現場卻從未有過怨言，與劇組工作人員相處融洽談笑風生，每次見面都是整裝在公寓中庭，等待劇組來接他。拍攝期負責照顧洪麟的製片李怡德說道「可以看得出來他真的很喜歡這行，而且整個拍攝過程他是很開心的。」
電影的殺青場是洪麟持槍到便當店幹「最後一票」的場面，這場戲的體力負荷最吃重，而且必須等到店家打烊才能借其場地熬夜拍攝，導演因此排在最後一天執行。在畫面中洪麟持槍坐著，指揮便當店老闆料理的剽悍模樣，實際上是因真的站不住了，便讓他坐著演，卻演繹出另一番氣勢與派頭。
在導演完成此作之後，投了許多影展，為的就是要讓洪麟能在戲院出席首映，但時逢疫情期間，影展單位紛紛取消實體放映，導演便安排洪麟到試片室觀影，看完後，洪麟只是笑笑的，沒多說什麼。約莫過了半年，洪麟離世，告別式上選用的照片是《最後一票》的劇照，照片上的他一副灑脫，挾著煙頭，淡淡地笑。
導演說：「我很慶幸能夠在他生命的最後階段，為他留下紀錄。」
影展資訊
- 名稱：2022第9屆桃園電影節
- 日期：2022/08/19-2022/08/28
- 地點：桃園新光影城、桃園in89統領影城、中央大學107電影院
- 《最後一票》影片介紹及場次請點此
- 更多詳情請點桃園電影影節粉絲專頁或是官網查詢
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
我們想讓你知道的是
這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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