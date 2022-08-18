【2022桃園電影節】專訪《最後一票》導演彭之軒：我很慶幸能夠在他生命的最後階段，為他留下紀錄

採訪：廖冠翔、羅方吾

撰文：廖冠翔

在血淚斑斑的歷史脈絡下，身為台灣人的我們，一向以民主自由為傲，朝著多元社會的理想邁進，透過接納、尊重、交流，讓存在這座島嶼上的不同族群與個體，保有獨特性與多樣性。

四年一度的選舉總讓台灣人舉國沸騰，像是一場盛大的嘉年華般，大街小巷滿是斑斕的候選人看板、文宣，宣傳車叫囂著，媒體充斥著「娛樂性十足」的選戰花邊新聞。如此拋頭顱灑熱血的我們，無非是盼望著所處的家園國度能夠更好，社會福利制度更加進步改善。

然而，並不是所有人都有這般美好願景，而這些遊走在社會邊緣的人，不曉得四年後還能否投下象徵公民的選票，甚至連下一餐的「飯票」都沒著落。透過《最後一票》，我們看見了這個平時不敢直視，或者選擇忽視的族群——無家者。

Photo Credit: 桃園電影節提供 彭之軒

他們從沒想過自己會這樣

之軒導演原先想創作一齣關於癌末老人，在生命的盡頭仍想拚搏些什麼的故事，在偶然閱讀到《無家者》這本紀實書後，萌生將兩者結合的想法，自己與這個族群最接近的經驗則源自於工作。

「拍片的時候總是會剩很多便當，工作人員收工後往往只想盡快回家休息，製片組準備的餐點宵夜如果沒人想拿，返程的路上，劇組便會繞到無家者們聚集的台北車站或萬華發放。」

除了劇組偶爾提供的餐點，許多宗教團體、善心人士長期接濟無家者們的飲食，甚至有社福單位設站發便當，吃食無虞，最致命的問題其實是「寒冷」，北台灣的冬天又濕又冷，不時有無家者因抵擋不住嚴寒而猝逝的案例。籌備《最後一票》期間，導演逐漸認識這個群體，在田調與實際接觸後，拼湊出無家者的生態，「他們跟我們都一樣，只不過是現階段沒有家而已。」

「這些無家者們白天大多有工作，可能在街頭舉牌子、賣玉蘭花，或者幫忙出陣頭，為免影響市容，政府單位設置柵欄和帆布供其收納家當，還有一些NGO會在附近提供休息處，讓他們可以去洗澡。地盤的劃分則是一種默契，不同角落和位置有約定成俗的特定人士倨住，彼此互相認識但不過問背景，大家只是『來睡個覺而已』。」

拍攝期間，演員林鉅時常和當地人聊天，再回到劇組轉述這些人們不同的生命故事，無家者們多少帶有一點自卑，但其實樂於與人聊天，分享自身的情況。

劇組以小規模的編制低調地進行拍攝，避免需要打燈把場面搞太大，導演皆以日戲為主。習慣劇組的存在後，有些熱心的無家者甚至會幫忙劇組擋人，有些好奇的無家者們則聚集在monitor前面「有像！有像！我們就是像這樣！」

Photo Credit: 桃園電影節提供 《最後一票》劇照

無戀亦無憾

本片主角為資深演員洪麟，在雙方簽訂合作意向書時，他的身體狀況相當健康、硬朗，翌年春天，洪麟健檢出肺癌，他雖豁達坦然地面對病情，但身體仍受影響，冬天劇組開鏡時，整個人消瘦好多。

老三台演員訓練班出身的他，對於演戲這份天職的熱忱令人動容，雖然體力未逮容易疲累，在拍片現場卻從未有過怨言，與劇組工作人員相處融洽談笑風生，每次見面都是整裝在公寓中庭，等待劇組來接他。拍攝期負責照顧洪麟的製片李怡德說道「可以看得出來他真的很喜歡這行，而且整個拍攝過程他是很開心的。」

Photo Credit: 桃園電影節提供 《最後一票》劇照

電影的殺青場是洪麟持槍到便當店幹「最後一票」的場面，這場戲的體力負荷最吃重，而且必須等到店家打烊才能借其場地熬夜拍攝，導演因此排在最後一天執行。在畫面中洪麟持槍坐著，指揮便當店老闆料理的剽悍模樣，實際上是因真的站不住了，便讓他坐著演，卻演繹出另一番氣勢與派頭。

在導演完成此作之後，投了許多影展，為的就是要讓洪麟能在戲院出席首映，但時逢疫情期間，影展單位紛紛取消實體放映，導演便安排洪麟到試片室觀影，看完後，洪麟只是笑笑的，沒多說什麼。約莫過了半年，洪麟離世，告別式上選用的照片是《最後一票》的劇照，照片上的他一副灑脫，挾著煙頭，淡淡地笑。

導演說：「我很慶幸能夠在他生命的最後階段，為他留下紀錄。」

影展資訊

名稱：2022第9屆桃園電影節

日期：2022/08/19-2022/08/28

地點：桃園新光影城、桃園in89統領影城、中央大學107電影院

《最後一票》影片介紹及場次請點此

更多詳情請點桃園電影影節粉絲專頁或是官網查詢

Photo Credit: 桃園電影節

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航