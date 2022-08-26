《自我的誕生》：在心中住下了一個愛的人之後，你對孤獨的承受力就會變得強很多

文：武志紅

心中住下一個愛的人，完成個體化

本章內容對應的是瑪格麗特．馬勒所說的分離與個體化期中的第四個亞階段，即情感客體穩定與個體化期。簡單地說，馬勒認為，人在二十四個月到三十六個月時會完成兩件很重要的事——情感客體穩定性和個體化。

先來解釋一下什麼叫情感客體穩定性的完成。

在這個階段，人會把身邊最重要的情感寄託物件，也就是那個外在愛自己的人，通常是媽媽，內化到心中，讓自己心中住下一個愛的人。現代育兒觀念中有一個基本共識，就是媽媽最好穩定、高品質地陪孩子到三歲，其間盡量不要有大的分離。我想，這個說法的源頭也許就是馬勒的這個理論。

在心中住下了一個愛的人之後，你對孤獨的承受力就會變得強很多。反過來說，能享受孤獨的人，不要覺得都是因為自己境界高，真相可能只是因為你運氣好，在三歲之前把愛你的人內化到了自己心中。

再來看看什麼叫個體化的完成。這是指用三年時間把外在媽媽的愛變成心中住下一個愛的人的同時，孩子的個體化過程也完成了。也就是說，他抽象意義上的自我誕生了。

「你存在，所以我存在」，這句話你或許不陌生，很多西方哲學家都做過這樣的表述。哲學家們說的「你」其實是上帝，但在母子關係中，我們也可以借用這個表述——如果孩子在三歲前得到了比較好的陪伴，在三歲時，他的內心就會同時住下「我」和「你」。這是心靈發展過程中一個里程碑式的進步。

在六個月前的共生期，孩子雖然本質上是活在「我們」之中，但他們只能感受到「我」是唯一的中心，可以說是活在一元世界中。當心中同時住下了「我」和「你」時，孩子的心靈就進入了二元世界。之後，當孩子能將父親這個「他」也當作中心，並內化到自己的心中，他的心靈就進入了三元世界。

回到個體化的過程，雖然說到了抽象意義上的自我的誕生，但過程並沒有那麼容易，太多阻礙和干擾會影響它的進程。這一章，我們就來詳細聊一聊這塊內容。

自我確認：不再過度渴望外界回應

這一節，我要講一個完整的個案，因為它非常具有代表性。我相信，對這個案例的分析和對相關心理學知識的介紹，能夠幫助你更好了解一個成年人在心理學意義上的自我確認。

有撒謊癖且容易緊張的女孩

這個個案的主人公是我的一位個案，她是個女孩，這裡稱她為M。她來找我諮商時是二十五歲，當時我發現她有兩個非常特別的地方，一個是有撒謊癖，一個是很容易緊張。

撒謊癖就是當別人問她關於她的資訊時，她永遠不會在第一時間說實話。例如，假設她月收入是一萬兩千人民幣，如果有人問，她絕不會在第一時間如實相告，哪怕是最好的朋友也不會。她要不說多一點，要不說少一點，就算跟真實收入只差一點點，她也不會說實話。當然，你可能會覺得收入屬於個人隱私，想保密是可以理解的，但她在很多其他事情上也是這樣。例如，吃了一頓飯後，別人問她花了多少錢，她也極少說實話。

這種撒謊癖不是道德問題，因為她不是為了騙取好處，更無意傷害他人。我認為，她這麼做只是為了把自己的真我隱藏起來，不讓人看到。對我，她一開始也有類似的表現。例如，關於姓名和家境，她都有所隱瞞，但之後又如實告訴我。後來據她自己說，相對於其他人，她在面對我時已經盡可能地坦誠了。

再說說她的第二個特徵——容易緊張。

我和她做一次心理諮商的時間大概是五十分鐘。在這個過程中，她會一直坐得很端正，而且每時每刻都非常緊張地關注我的一舉一動。如果我略有懈怠，或是感到疲憊、想睡、皺眉或者低頭等，她就會緊張地問：「武老師，我讓你覺得累了嗎？我剛才的表達不好嗎？我是不是說得太亂了？」通常面對這樣的現象時，我傾向於將其理解為個案對諮商師生氣了，但他們表達指責時有困難，於是把這份指責轉向了自己，所以才會問是不是自己哪裡做得不好。M說，她真的從來沒有因為我的懈怠而生氣，只是覺得自己說話確實很囉唆，沒重點。

不過，對於她無時無刻都在緊張地盯著我這一點，她是沒有自知力的。對她而言，這是一種自然而然的狀態，不管在哪裡都這樣。「不識廬山真面目，只緣身在此山中」，這兩句詩就可以用在這裡。

「鏡映」與「無條件積極關注」

經過分析，我認為M的撒謊癖和容易緊張的問題，都可以歸因到一點上，那就是她在尋找「鏡映」。這是心理學上的一個概念，簡單來說，就是給出正向回應。

從生理學的意義上說，我們對自我身體的認知最早是從鏡子裡得來的，我們會有一個被外部照到，然後才知道我是誰的過程。同樣，心理學意義上自我確認，也需要一面鏡子，需要另一個人做為鏡子去確認、看到我們。其中，最常見的就是嬰兒需要將媽媽等主要養育者做為鏡子，從中得到自己身分的確認。

回到M的案例。說她在尋找鏡映，就是希望自己發出的每一份動力，都能從我這面鏡子裡得到積極回應，這會帶給她一種「她完全是好的」的感覺。所以說，她的緊張和對我一舉一動的關注，就是希望我能給她這種回應。當我有所懈怠時，她之所以不生氣，反而指責自己，是因為她把我當成了理想化的權威。權威這面鏡子沒有問題，如果有問題，也是因為受到了她的影響。

從職業的角度來看，我的確需要給她鏡映，或者可以簡單地理解為對她無條件積極關注。「無條件積極關注」是人本主義心理學家卡爾．羅哲斯提出的一個概念。簡單來講，這基本就等同於無條件的愛，我對你好是沒有任何附加條件的。所以，我對M的心理諮商，最初就是以支持和肯定為主，後來才逐漸開始對她進行分析。