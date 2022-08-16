中國新發現的「瑯琊病毒」有多可怕？它會進行人際傳播嗎？

文：Clare Roth

自從COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情開始以來，人們對從動物傳給人類的病毒保持高度警惕。

這並非杞人憂天：人畜共患病毒的感染案例仍在增加。8月初，一個由中國、新加坡和澳洲科研人員組成的團隊在專業期刊《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）上發表論文稱，一種新的亨尼巴病毒（henipavirus）——「瑯琊病毒」（英文全稱Langya-Henipavirus，縮寫為LayV）在中國出現，至今已經在山東和河南等地出現過至少35例感染病例。這些病例是在2018年底到2021年初之間的這段時間發現的。

研究人員說，「瑯琊病毒」很可能是通過鼩鼱（一種鼠類哺乳動物）傳遞給人類。也就是說，鼩鼱可能是瑯琊病毒的天然宿主。

感染者的主要症狀包括發熱、疲勞、咳嗽、食慾不振、肌肉疼痛、惡心、頭痛和嘔吐。

在全文為兩頁的研究報告中，研究人員說他們沒有觀察到人傳人跡象。這意味著，就目前所知，唯一的風險來自與鼩鼱的直接接觸。

幾乎所有「瑯琊病毒」感染者都是中國山東和河南兩省的農民。

劍橋大學獸醫學系主任伍德（James Wood）告訴德國之聲：「除非你與宿主接觸，或與它們接觸的中間動物宿主接觸，否則風險不大。」

伍德說：「然而，這種病毒與其他在人類中具有高致死率的病毒密切相關，因此需要進行關注和處置。」

人畜共患疾病很常見

人畜共患疾病非常普遍。科學家估計，超過60％的已知人類傳染病可以從動物傳播而來。

儘管許多人畜共患疾病症狀輕微，但是也有些比較嚴重。

世界上大多數爆發大規模疫情的病毒，如新冠病毒、伊波拉病毒（Ebola）、中東呼吸綜合征病毒（MERS）和茲卡病毒（Zika），都來自人畜共患病毒的傳播。

但是目前所知，「瑯琊病毒」並不具有人畜共患的風險。

研究人員對中國9名患者的密切接觸者進行了測試，所有結果均為陰性。

瑯琊病毒有可能進行人際傳播嗎？

根據最新的這項研究，沒有證據顯示瑯琊病毒會進行人際傳播。

然而，研究人員指出，9名患者的樣本太小，不能完全排除人際傳播的可能性。

倫敦衞生和熱帶醫學院的國際公共衞生專家惠特沃思（Jimmy Whitworth）說，如果觀察到該病毒的人際傳播，那將「非常令人擔憂」。

這是因為瑯琊病毒的基因序列與其他亨尼巴病毒相似。另一種亨尼巴病毒：致命的墨江亨尼巴病毒（Mojiang henipavirus）於2012年在中國發現。

墨江礦工的神秘死亡

在中國雲南省的三名礦工神秘地死於肺炎之後，研究人員從在礦區周圍亂竄的蝙蝠、老鼠和鼩鼱身上提取肛門拭子，查找病因。

他們發現其中三隻老鼠對一種病毒的檢測結果呈陽性，這種病毒在基因上與亨尼巴病毒家族中的其他病毒相似，但又有所不同。於是，他們以礦工居住的縣的名稱將其命名為墨江亨尼巴病毒。

墨江亨尼巴病毒和瑯琊亨尼巴病毒都屬於亨尼巴病毒家族，其中包括致命的立百（Nipah）和亨德拉（Hendra）病毒。

在中國的野生動物中觀察到的立百病毒可以由人類傳播。而亨德拉病毒在澳洲的野生動物中觀察到，不能在人與人之間傳播。

還需要更多的監測和研究

德克薩斯大學新型傳染病專家瓦斯拉克斯（Nikolaos Vasilakis）說，沒有人際傳播以及病例較少的特點意味著瑯琊病毒可能對一般公眾不構成威脅。

然而，瓦斯拉克斯說，這組數據非常小，還需要更多的監測和研究。

「如果樣本量增加，也許這個報告的結果不具有代表性。目前我們還不知道。」瓦斯拉克斯說，在不知道該病毒對人類影響的更多事實的情況下，對有限樣本的評估是非常困難的。

包括愛荷華州立大學食品安全和公共衞生中心主任羅斯（James Roth）在內的其他人畜共患疾病研究專家也持相同的看法。

羅斯說：「我將很有興趣關注此事，因為它屬於亨尼巴病毒家族，這是一個非常可怕的病毒家族。它們在各類物種中有很大的傳播潛力，有傳播給人類的可能。到目前為止，還沒有這方面的證據，希望它能保持這種狀態。」

病毒感染新物種時獲得適應性

病毒感染不同的物種時，會去適應它們。儘管論文顯示有證據表明瑯琊病毒主要是在鼩鼱身上發現的，但它也在一些狗和山羊身上出現。

羅斯說，現在的擔憂是，該病毒從感染其他物種中獲得的一些適應性可能使其得以適應人類。他說，該病毒有可能發展出一種突變，使其能夠在人與人之間傳播。

「這是科學家們必須密切關注的事情。」羅斯說，「不確定它會這樣變異，但存在這種可能性。」

瑯琊病毒為什麼受到關注？

作為普通人，我們應該如何計算自己的風險？如果存在如此眾多的人畜共患病毒，為什麼瑯琊病毒受到特別關注？

媒體報導瑯琊病毒，是因為它屬於最新發現。

瓦斯拉克斯說：「任何時候，只要在人群中檢測到任何新出現的此類病毒，都是一個值得關注的問題。並非所有這些病毒都會發展到大流行的程度，但是最初的檢測應該總是以足夠的重視。」

然後，科學家、衞生專業人士、政治人物和整個社會就可以決定下一步該採取什麼措施。

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