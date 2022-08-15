2.4公里研究：彌敦道兩旁商廈密度再增25%，勢逼走區內後街小店？

城規會月前核准規劃署按市建局油旺重建提出的修訂，將​​彌敦道兩旁的主要商業地帶地積比率，由12倍提高至15倍，令區內可興建的建築面積在原先已經高密度的市區環境再提高25%。現時業主不論自己重建或是轉售，都能坐享這筆無中生有的空降橫財，而市區環境「逼上加逼」的種種交通、人流、嘈音、設施、環境代價卻由區內市民承受。

圖片由作者提供

彌敦道兩旁商業帶業權現況

研究員就著油旺重建範圍內長達2.4公里的彌敦道兩旁商業帶（北至界限街南至佐敦道，包括白加士街等內街）進行研究，翻查過去十年全幢業權轉換的相關報導，發現至少19個持有當區業權的發展商商將從此獲益。除了恆基、九建、周大福等較大型發展商，也有大鴻輝興業、永倫集團、樂風集團及資本策略等積極在各區收購舊樓做市區重建的發展商。他們包括：

大鴻輝興業：持九龍行（彌敦道555號）、大鴻輝(旺角)中心（彌敦道721至725號，至少六成業權）、彩鴻酒店（西貢街23號）、長樂街22至28號

九龍建業：持信和中心（彌敦道582 - 592號）、旺角中心（彌敦道688號）、始創中心（彌敦道750號）

陽光房地產基金（附屬恆基地產）：持富時中心（彌敦道585號）、豐怡中心（彌敦道591號）

恆隆地產：持荷里活商業中心（彌敦道610號）、雅蘭中心（彌敦道625 及639號）

資本策略地產：持香港體檢中心（彌敦道241-243號）、前九龍諾富特酒店（彌敦道348號）

永安集團：持宏利公積金大廈（彌敦道343-349號）

永倫集團：持金漢大廈（彌敦道317至321號），彌敦道315號全幢

樂風集團及財團：持南京街11-21號

YMCA：持禮基大廈（彌敦道523號）

中建企業：持惠豐中心（彌敦道664號）

周大福相關人士：持艾麗大廈（彌敦道579號）

藍馬集團：持藍馬之城（彌敦道761號）

「小巴大王」馬亞木：持飛達商業中心（彌敦道611-615號）

（一美資基金）：持Casa Hotel（彌敦道487至489號）

（一內地業主）：持逸林酒店（茂林街2號 ）

未知：持彌敦道310號（正全幢招售）

多間持有業權的銀行料亦能得益：

匯豐銀行：持旺角滙豐大廈（彌敦道673號）

招商永隆銀行：持銀行中心（持有彌敦道636號）

東亞銀行：持東亞銀行旺角大廈（彌敦道638-640號）

規劃署提高該帶地積比率至15倍明顯有利街邊大地主，但這個提案究竟從何而來？可找到早於去年擁有數座彌敦道物業的資本策略，主席鍾楚義直言政府應賦予市建局「利器」，增加地積比率「由12倍提高至15倍⋯⋯以鼓勵買賣雙方加速步伐」[1]，更聲稱「非為一己私利，而是站在公眾立場發聲」。

翻查資料，資本策略擁有的前九龍諾富特酒店（彌敦道348號）已於2021年獲城規會批准改劃及屋宇署批則，現時卻未見其動工[2]，未知資本策略是否正計劃以修訂後的地積比重新申請，若能成事，這個政策倡議方則將會是整個油旺放寬密度最早的受益方，但除了一己私利，究竟公眾立場何在？

後街或現併購現象 民生店舖恐被逼走

一般公眾在此新佈局下，密度增加隨了加劇人車眾多及城市溫度等問題，修訂也很可能加速民生小店被逼走，改變旺角的街道生活。修訂範圍的「彌敦道商業帶」不只是面向彌敦道馬路兩旁的建築物，亦包括面向砵蘭街，白加士街等「後街」的建築物，正正是不少油麻地旺角的平民店舖所在，其相對低的密度也成了當區居民或路人在油旺市區相對能喘息的地方。

而從剩餘地積比的角度看，油旺重建範圍內「彌敦道商業帶」的後街裏，有至少60幢10層以下、40至70年樓齡、相對有重建威脅的樓宇（詳細列表見留言）。在這修訂下，原本擁有彌敦道兩旁「握手位」物業的業主便更有動機「併購」此等彌敦道內街樓宇，連同面向彌敦道馬路兩旁的建築物一同發展，而非只作單幢式商廈重建。加上這些後街也涵蓋在油旺重建部分的「發展節點」及「特色規劃及社區發展地區」內，可預視後街樓宇將面對更大的重建壓力。近年如南京街11號至21號及長樂街22至28號等油旺內街，也已被樂風集團及大鴻輝興業等發展商大規模併購「插旗」，不論是否正為這種「前後排併購」的計劃佈局，恐怕接下來該區後街的民生小店也會有被逼遷的危機，換成商廈。

近年不少企業辦公模式也已轉型，商廈空置率呈上升趨勢，更於去年創下12.3%的新高[3]，同時，油旺的劏房數目佔全港整體23%[4]，亦有佔全港近四成的露宿者長駐[5]。區內內街的樓宇、相對基層的小店及街道空間，正是他們現時的生活所在，卻很可能因是次修訂所帶動的物業價值和租金升值而加速被逼走。為了「重建誘因」而忽視甚至加劇當區問題，似乎正是市建局聲稱的「地區規劃」重建模式。

相關資料：

注釋：

（文章獲授權轉載，題目由編輯所修擬，原文可見於此。）

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin