2.4公里研究：彌敦道兩旁商廈密度再增25%，勢逼走區內後街小店？
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規劃署提高該帶地積比率至15倍明顯有利街邊大地主，但這個提案究竟從何而來？
城規會月前核准規劃署按市建局油旺重建提出的修訂，將彌敦道兩旁的主要商業地帶地積比率，由12倍提高至15倍，令區內可興建的建築面積在原先已經高密度的市區環境再提高25%。現時業主不論自己重建或是轉售，都能坐享這筆無中生有的空降橫財，而市區環境「逼上加逼」的種種交通、人流、嘈音、設施、環境代價卻由區內市民承受。
彌敦道兩旁商業帶業權現況
研究員就著油旺重建範圍內長達2.4公里的彌敦道兩旁商業帶（北至界限街南至佐敦道，包括白加士街等內街）進行研究，翻查過去十年全幢業權轉換的相關報導，發現至少19個持有當區業權的發展商商將從此獲益。除了恆基、九建、周大福等較大型發展商，也有大鴻輝興業、永倫集團、樂風集團及資本策略等積極在各區收購舊樓做市區重建的發展商。他們包括：
- 大鴻輝興業：持九龍行（彌敦道555號）、大鴻輝(旺角)中心（彌敦道721至725號，至少六成業權）、彩鴻酒店（西貢街23號）、長樂街22至28號
- 九龍建業：持信和中心（彌敦道582 - 592號）、旺角中心（彌敦道688號）、始創中心（彌敦道750號）
- 陽光房地產基金（附屬恆基地產）：持富時中心（彌敦道585號）、豐怡中心（彌敦道591號）
- 恆隆地產：持荷里活商業中心（彌敦道610號）、雅蘭中心（彌敦道625 及639號）
- 資本策略地產：持香港體檢中心（彌敦道241-243號）、前九龍諾富特酒店（彌敦道348號）
- 永安集團：持宏利公積金大廈（彌敦道343-349號）
- 永倫集團：持金漢大廈（彌敦道317至321號），彌敦道315號全幢
- 樂風集團及財團：持南京街11-21號
- YMCA：持禮基大廈（彌敦道523號）
- 中建企業：持惠豐中心（彌敦道664號）
- 周大福相關人士：持艾麗大廈（彌敦道579號）
- 藍馬集團：持藍馬之城（彌敦道761號）
- 「小巴大王」馬亞木：持飛達商業中心（彌敦道611-615號）
- （一美資基金）：持Casa Hotel（彌敦道487至489號）
- （一內地業主）：持逸林酒店（茂林街2號 ）
- 未知：持彌敦道310號（正全幢招售）
多間持有業權的銀行料亦能得益：
- 匯豐銀行：持旺角滙豐大廈（彌敦道673號）
- 招商永隆銀行：持銀行中心（持有彌敦道636號）
- 東亞銀行：持東亞銀行旺角大廈（彌敦道638-640號）
規劃署提高該帶地積比率至15倍明顯有利街邊大地主，但這個提案究竟從何而來？可找到早於去年擁有數座彌敦道物業的資本策略，主席鍾楚義直言政府應賦予市建局「利器」，增加地積比率「由12倍提高至15倍⋯⋯以鼓勵買賣雙方加速步伐」[1]，更聲稱「非為一己私利，而是站在公眾立場發聲」。
翻查資料，資本策略擁有的前九龍諾富特酒店（彌敦道348號）已於2021年獲城規會批准改劃及屋宇署批則，現時卻未見其動工[2]，未知資本策略是否正計劃以修訂後的地積比重新申請，若能成事，這個政策倡議方則將會是整個油旺放寬密度最早的受益方，但除了一己私利，究竟公眾立場何在？
後街或現併購現象 民生店舖恐被逼走
一般公眾在此新佈局下，密度增加隨了加劇人車眾多及城市溫度等問題，修訂也很可能加速民生小店被逼走，改變旺角的街道生活。修訂範圍的「彌敦道商業帶」不只是面向彌敦道馬路兩旁的建築物，亦包括面向砵蘭街，白加士街等「後街」的建築物，正正是不少油麻地旺角的平民店舖所在，其相對低的密度也成了當區居民或路人在油旺市區相對能喘息的地方。
而從剩餘地積比的角度看，油旺重建範圍內「彌敦道商業帶」的後街裏，有至少60幢10層以下、40至70年樓齡、相對有重建威脅的樓宇（詳細列表見留言）。在這修訂下，原本擁有彌敦道兩旁「握手位」物業的業主便更有動機「併購」此等彌敦道內街樓宇，連同面向彌敦道馬路兩旁的建築物一同發展，而非只作單幢式商廈重建。加上這些後街也涵蓋在油旺重建部分的「發展節點」及「特色規劃及社區發展地區」內，可預視後街樓宇將面對更大的重建壓力。近年如南京街11號至21號及長樂街22至28號等油旺內街，也已被樂風集團及大鴻輝興業等發展商大規模併購「插旗」，不論是否正為這種「前後排併購」的計劃佈局，恐怕接下來該區後街的民生小店也會有被逼遷的危機，換成商廈。
近年不少企業辦公模式也已轉型，商廈空置率呈上升趨勢，更於去年創下12.3%的新高[3]，同時，油旺的劏房數目佔全港整體23%[4]，亦有佔全港近四成的露宿者長駐[5]。區內內街的樓宇、相對基層的小店及街道空間，正是他們現時的生活所在，卻很可能因是次修訂所帶動的物業價值和租金升值而加速被逼走。為了「重建誘因」而忽視甚至加劇當區問題，似乎正是市建局聲稱的「地區規劃」重建模式。
相關資料：
注釋：
- 兩招激活市區土地供應 增地積比降收樓門檻（8-6-2021，星島日報）
- 香港屋宇署2021年12月份資料月報（資料月報最新及至2022年5月）
- 香港差餉物業估價署：私人寫字樓 - 落成量、總存量、空置量及使用量
- 香港市建局：油麻地及旺角地區研究資料手冊
- 香港政府統計處：香港的女性及男性主要統計數字（2022年版）
（文章獲授權轉載，題目由編輯所修擬，原文可見於此。）
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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國人理財總目標：安心退休與子女教育
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理財已是全民運動，但大家理財的目標到底是什麼？根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，多數投資人的理財目標，都與退休及子女教育金有關，可見國人理財的目的，已不再只是單純的當下獲利而已，而是把眼光放在更長遠的未來。
關鍵議題研究中心TNLR日前做了一份線上問卷「基金申購偏好調查」，針對台灣網路人口結構抽樣20歲以上的受訪者，回收1,000份有效樣本。
40歲以上最重視安穩退休與子女教育
根據調查顯示，投資人的理財目標非常多元，其中把退休設定為首要理財目標的受訪者佔比高達61.4%（見下圖），其次為房貸與買房需求的16.8%，再其次則是為子女做準備的19.5%；至於第一桶金色彩較為明顯的創業準備與買車，則分別各佔5.7%與3.7%，可見對投資人來說，理財最大的目的主要還是在是中、長期的投資目標上。
若細分到不同年齡層來看，在40歲以上的族群中，子女教育金是理財目標的第二順位，排名僅次於退休準備；而30歲左右的投資族群，買房或房貸需求則是排名第二順位的理財目標，至於子女教育金排到第三順位；若再把年齡下降到20歲左右，可發現買房與房貸的重要性更甚於退休金準備，可見若以40歲為分界，投資人對理財的目標相當不同。
共同基金與長期投資
其實就投資目標來看，無論是退休金、子女教育金還是買房資金，由於金額較大，這些都可算是中長期的投資目標。對多數投資者來說，儘管理財的目標有千萬種，共同基金卻是他們在執行長期投資時最重要的理財工具。
但在執行長期投資的過程中，市場波動永遠是投資人最擔心的變數，由於共同基金具備資產分散與主動式操作的特性，不但可以幫投資人降低波動風險，也有助於慢慢幫投資人累積財富。不過這一切的前提，就是必須搭配正確的投資方式。
巴菲特曾說：「窮人投資金錢，富人投資時間」。在理財的過程中，無論投資本金有多大，「時間」都是影響投資成效的重要因素，投資的時間越長，能享受到的複利效果也就越高，理財目標也就越容易達成。
定期定額是長期投資的勝利方程式
基於上述理由，「定期定額」就成了投資人最青睞的投資方式。根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，有61%的投資人習慣用「定期定額」的方式來理財，另也有21.7%的投資人傾向用「單筆投資」來進行。另外，偏好定期定額的比例約為單筆投資的兩倍，可見這種每個月只要3000~5000元的投資方式，受到多數小資族的青睞。
定期定額之所以受到歡迎，主因是投資人不需要具備龐大的資金，也能開始自己的投資旅程；再加上每次投入的資金相對較小，所以對投資時機的掌握度也就不必那麼高。以子女教育金為例，在孩子成長的過程中，全球經濟可能會經歷2~3次的循環，中間的市場波動一定比較大；但透過定期定額，投資人反而可以累積這幾次景氣循環下來的財富增長，而且在這過程中，他們也不必額外花心力去猜測市場的高低點，算是一種相當輕鬆的投資方式。
退休金的準備也是如此。對30歲的投資族群來說，從他們開始準備退休金的那一天算起，到真正可以退休的那段時間，也會經過3~4次的景氣循環。隨著科技與醫療的進步，人們的平均壽命越來越高，醫療服務的價格也越來越貴，所以在這過程中，若能透過定期定額長期投資，他們可以用較輕鬆的方式，去克服長壽風險與通貨膨脹的限制。
所以對小額投資人來說，定期定額的好處，就是在市場上漲時，可以跟隨市場行情上漲而獲利；但在市場下跌時，也可以用相同的金額，買到較多的單位成本去降低投資成本，而且更重要的是，透過每個月有紀律地扣款進場，停利不停扣，投資人可以增加買在低點的機會。
當然，如果投資人對市場動態的掌握相當精準，「單筆投資」就是最佳的方式。但在現實生活中，有這樣能力的人實在是少之又少，因為人類先天在性格上就有貪婪與恐懼的特性，所以在判斷投資時點的時候，多數投資人反而會因為過度自信或情緒波動，就犯下追高殺低或暫停投資的錯誤決策。
定期定額進階版：中租母子鎖利GO
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換言之，中租母子鎖利GO可以用自動循環的方式，一方面幫投資人鎖定獲利，二方面也可持續投資，降低行為風險對投資過程的干擾，協助投資人達成理財目標。當然，如果對投資一竅不通，但又有理財需求的話，中租WISEGO的智能理財，也可以讓投資人在自己設定的投資目標下，讓系統透過資產自動再平衡的方式去執行長期投資。
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