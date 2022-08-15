滑稽中見真情，《我左眼見到鬼》：有幾愛呀，先識得嗰七日？
我們想讓你知道的是
《我左眼見到鬼》的特別，在於誤導欺騙。
文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）
生老病死，陰陽永隔的傷心、困惑，這是千古以來，不論時代我們同樣的悲哀。面對生命困境，哲學宗教都嘗試回答，天堂、西方極樂等，給予末來的安頓。
唯在最初的眼淚，淚眼婆娑看見鬼影，我們不捨親人摯愛逝去，風吹草動皆是顯靈。世界各地共同的撞鬼，超越了生死界限，有情才會生出鬼魂，魂魄才會留在現世。
2002年銀河映畫出品《我左眼見到鬼》，杜琪峯、韋家輝導演，上承有情之鬼傳統，如《人鬼情未了》、《星願》等，再創新意。看似無厘頭的喜劇，卻足以讓你我雙眼通紅。
（以下內容含有劇透）
鄭秀文演女主角何麗珠，劉青雲作男主角，故事講述七日閃婚，丈夫潛水溺斃，遺下妻子何麗珠。何麗珠此時才知，原來老公是超級富豪，她得以繼承遺產，半山別墅當少奶奶。
首幕丈夫喪禮，眾人大哭，女主麻木無言。鏡頭一轉，鄭秀文坐在富宅交代戀情，以為對方有錢是開玩笑，自己也偽造身分，冷看夫家親人，在別墅拿出燒肉邊吃邊笑。
《我左眼見到鬼》的特別，在於誤導欺騙。速食愛情，相識七日，又怎會有深厚感情；香港地講錢不講心，不止男方親戚這樣看，連何麗珠家人都滿口談錢，視情為無物。
隨劇情推展，我們看見鄭秀文沉溺菸酒，不事生產，還去偷名牌手袋，備受白眼。原來這一切，都是她渡過悲傷的悼念過程，都在她因丈夫愛狗死亡，哭泣撞車自殺時揭露。
車禍受傷，接近死亡令她左眼見到鬼。看見第一隻鬼，是自稱小學同學的王勁威，王勁威以驚嚇為表，引她在馬路拾得小狗，讓新生取代亡者，陪伴何麗珠走過死亡幽谷。
這位早逝的小學同學，用盡一切讓她歡笑。空虛的別墅，因而多了無數小狗、盆栽。相伴的溫暖，何麗珠漸漸復原，懂得關愛別人，如轉發電郵，代小姑被肥鬼上身等，扭轉形象。
電影與別不同，王勁威的真身漸現是關鍵。道士算出他們生前是lover，不願投胎只為守候。那幕鄭秀文說：有幾愛呀，先識得嗰七日？王勁威不斷在泳池浮游，是起伏不定的情感。
至此，《我左眼見到鬼》翻轉了敘事視角，原來有情之鬼，來自劉青雲真身是她老公。電影第二重欺瞞，讓我們回想電影前半故事，種種細節。王勁威的形象，同樣是為了捨得，讓新取舊，希望他們兩人結成情侶。
感人之處，不在何麗珠深情，而是劉青雲。他留在陽間，費盡心力相伴，隱藏自己身分。這種無私的愛，有情之鬼，一切都只為對方著想，電影不必提及七日有多愛，這七日盡在化鬼之後。
劉青雲要何麗珠對大海說：「我唔愛你喇老公，我一啲都唔掛住你，一啲都唔想抱你呀！」又叫她假想自己是丈夫，對她訴盡心中情。在奈何橋前相擁，最終道別：「老婆，再見喇。」忘了我，是逝去者對摯愛之人的最後祝福。
塵世間的你我，要忘卻愛人又談何容易？鬼超越了界限，可以再見逝者，正式訣別。《我左眼見到鬼》的滑稽，實藏人間真情。正如林夕填詞的〈愛上一個人〉，《我左眼見到鬼》插曲，是最佳寫照，值得細聴。
「愛上一個人」《我左眼見到鬼》插曲
歌：鄭秀文
作詞：林夕
作曲：黃嘉倩
愛上一個人 未必要看見這個人
愛上一個人 未必可抱緊這個人
明天總有別人 太現實 還是太假
只想我能做得到 因這句話 忘記他
要放低一個人 浪漫過擁抱這個人
永遠愛一個人 亦易過不愛這個人
回憶總算美麗 快樂時 曾後悔嗎…
只想我還做不到 因這句話 忘記他
我愛上一個人 為什麼只愛這個人
我愛上一片雲 但未必擁有這片雲
本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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國人理財總目標：安心退休與子女教育
我們想讓你知道的是
理財已是全民運動，但大家理財的目標到底是什麼？根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，多數投資人的理財目標，都與退休及子女教育金有關，可見國人理財的目的，已不再只是單純的當下獲利而已，而是把眼光放在更長遠的未來。
關鍵議題研究中心TNLR日前做了一份線上問卷「基金申購偏好調查」，針對台灣網路人口結構抽樣20歲以上的受訪者，回收1,000份有效樣本。
40歲以上最重視安穩退休與子女教育
根據調查顯示，投資人的理財目標非常多元，其中把退休設定為首要理財目標的受訪者佔比高達61.4%（見下圖），其次為房貸與買房需求的16.8%，再其次則是為子女做準備的19.5%；至於第一桶金色彩較為明顯的創業準備與買車，則分別各佔5.7%與3.7%，可見對投資人來說，理財最大的目的主要還是在是中、長期的投資目標上。
若細分到不同年齡層來看，在40歲以上的族群中，子女教育金是理財目標的第二順位，排名僅次於退休準備；而30歲左右的投資族群，買房或房貸需求則是排名第二順位的理財目標，至於子女教育金排到第三順位；若再把年齡下降到20歲左右，可發現買房與房貸的重要性更甚於退休金準備，可見若以40歲為分界，投資人對理財的目標相當不同。
共同基金與長期投資
其實就投資目標來看，無論是退休金、子女教育金還是買房資金，由於金額較大，這些都可算是中長期的投資目標。對多數投資者來說，儘管理財的目標有千萬種，共同基金卻是他們在執行長期投資時最重要的理財工具。
但在執行長期投資的過程中，市場波動永遠是投資人最擔心的變數，由於共同基金具備資產分散與主動式操作的特性，不但可以幫投資人降低波動風險，也有助於慢慢幫投資人累積財富。不過這一切的前提，就是必須搭配正確的投資方式。
巴菲特曾說：「窮人投資金錢，富人投資時間」。在理財的過程中，無論投資本金有多大，「時間」都是影響投資成效的重要因素，投資的時間越長，能享受到的複利效果也就越高，理財目標也就越容易達成。
定期定額是長期投資的勝利方程式
基於上述理由，「定期定額」就成了投資人最青睞的投資方式。根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，有61%的投資人習慣用「定期定額」的方式來理財，另也有21.7%的投資人傾向用「單筆投資」來進行。另外，偏好定期定額的比例約為單筆投資的兩倍，可見這種每個月只要3000~5000元的投資方式，受到多數小資族的青睞。
定期定額之所以受到歡迎，主因是投資人不需要具備龐大的資金，也能開始自己的投資旅程；再加上每次投入的資金相對較小，所以對投資時機的掌握度也就不必那麼高。以子女教育金為例，在孩子成長的過程中，全球經濟可能會經歷2~3次的循環，中間的市場波動一定比較大；但透過定期定額，投資人反而可以累積這幾次景氣循環下來的財富增長，而且在這過程中，他們也不必額外花心力去猜測市場的高低點，算是一種相當輕鬆的投資方式。
退休金的準備也是如此。對30歲的投資族群來說，從他們開始準備退休金的那一天算起，到真正可以退休的那段時間，也會經過3~4次的景氣循環。隨著科技與醫療的進步，人們的平均壽命越來越高，醫療服務的價格也越來越貴，所以在這過程中，若能透過定期定額長期投資，他們可以用較輕鬆的方式，去克服長壽風險與通貨膨脹的限制。
所以對小額投資人來說，定期定額的好處，就是在市場上漲時，可以跟隨市場行情上漲而獲利；但在市場下跌時，也可以用相同的金額，買到較多的單位成本去降低投資成本，而且更重要的是，透過每個月有紀律地扣款進場，停利不停扣，投資人可以增加買在低點的機會。
當然，如果投資人對市場動態的掌握相當精準，「單筆投資」就是最佳的方式。但在現實生活中，有這樣能力的人實在是少之又少，因為人類先天在性格上就有貪婪與恐懼的特性，所以在判斷投資時點的時候，多數投資人反而會因為過度自信或情緒波動，就犯下追高殺低或暫停投資的錯誤決策。
定期定額進階版：中租母子鎖利GO
由此可見，除了市場風險之外，「行為風險」也會影響到投資成效。為了降低行為風險給投資成效帶來的影響，中租基金平台開發「中租母子鎖利GO」，讓投資人先用母基金的錢轉去定期定額部分子基金，待子基金達到先前設立的停利點時，獲利部分便可自動滾回到母基金，而子基金的投資也不會因此被中斷。
換言之，中租母子鎖利GO可以用自動循環的方式，一方面幫投資人鎖定獲利，二方面也可持續投資，降低行為風險對投資過程的干擾，協助投資人達成理財目標。當然，如果對投資一竅不通，但又有理財需求的話，中租WISEGO的智能理財，也可以讓投資人在自己設定的投資目標下，讓系統透過資產自動再平衡的方式去執行長期投資。
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