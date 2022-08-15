滑稽中見真情，《我左眼見到鬼》：有幾愛呀，先識得嗰七日？

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

生老病死，陰陽永隔的傷心、困惑，這是千古以來，不論時代我們同樣的悲哀。面對生命困境，哲學宗教都嘗試回答，天堂、西方極樂等，給予末來的安頓。

唯在最初的眼淚，淚眼婆娑看見鬼影，我們不捨親人摯愛逝去，風吹草動皆是顯靈。世界各地共同的撞鬼，超越了生死界限，有情才會生出鬼魂，魂魄才會留在現世。

2002年銀河映畫出品《我左眼見到鬼》，杜琪峯、韋家輝導演，上承有情之鬼傳統，如《人鬼情未了》、《星願》等，再創新意。看似無厘頭的喜劇，卻足以讓你我雙眼通紅。

（以下內容含有劇透）

圖片來源：《我左眼見到鬼》劇照

鄭秀文演女主角何麗珠，劉青雲作男主角，故事講述七日閃婚，丈夫潛水溺斃，遺下妻子何麗珠。何麗珠此時才知，原來老公是超級富豪，她得以繼承遺產，半山別墅當少奶奶。

首幕丈夫喪禮，眾人大哭，女主麻木無言。鏡頭一轉，鄭秀文坐在富宅交代戀情，以為對方有錢是開玩笑，自己也偽造身分，冷看夫家親人，在別墅拿出燒肉邊吃邊笑。

《我左眼見到鬼》的特別，在於誤導欺騙。速食愛情，相識七日，又怎會有深厚感情；香港地講錢不講心，不止男方親戚這樣看，連何麗珠家人都滿口談錢，視情為無物。

圖片來源：《我左眼見到鬼》劇照

隨劇情推展，我們看見鄭秀文沉溺菸酒，不事生產，還去偷名牌手袋，備受白眼。原來這一切，都是她渡過悲傷的悼念過程，都在她因丈夫愛狗死亡，哭泣撞車自殺時揭露。

車禍受傷，接近死亡令她左眼見到鬼。看見第一隻鬼，是自稱小學同學的王勁威，王勁威以驚嚇為表，引她在馬路拾得小狗，讓新生取代亡者，陪伴何麗珠走過死亡幽谷。

這位早逝的小學同學，用盡一切讓她歡笑。空虛的別墅，因而多了無數小狗、盆栽。相伴的溫暖，何麗珠漸漸復原，懂得關愛別人，如轉發電郵，代小姑被肥鬼上身等，扭轉形象。

電影與別不同，王勁威的真身漸現是關鍵。道士算出他們生前是lover，不願投胎只為守候。那幕鄭秀文說：有幾愛呀，先識得嗰七日？王勁威不斷在泳池浮游，是起伏不定的情感。

圖片來源：《我左眼見到鬼》劇照

圖片來源：《我左眼見到鬼》劇照

至此，《我左眼見到鬼》翻轉了敘事視角，原來有情之鬼，來自劉青雲真身是她老公。電影第二重欺瞞，讓我們回想電影前半故事，種種細節。王勁威的形象，同樣是為了捨得，讓新取舊，希望他們兩人結成情侶。

感人之處，不在何麗珠深情，而是劉青雲。他留在陽間，費盡心力相伴，隱藏自己身分。這種無私的愛，有情之鬼，一切都只為對方著想，電影不必提及七日有多愛，這七日盡在化鬼之後。

劉青雲要何麗珠對大海說：「我唔愛你喇老公，我一啲都唔掛住你，一啲都唔想抱你呀！」又叫她假想自己是丈夫，對她訴盡心中情。在奈何橋前相擁，最終道別：「老婆，再見喇。」忘了我，是逝去者對摯愛之人的最後祝福。

塵世間的你我，要忘卻愛人又談何容易？鬼超越了界限，可以再見逝者，正式訣別。《我左眼見到鬼》的滑稽，實藏人間真情。正如林夕填詞的〈愛上一個人〉，《我左眼見到鬼》插曲，是最佳寫照，值得細聴。

「愛上一個人」《我左眼見到鬼》插曲 歌：鄭秀文

作詞：林夕

作曲：黃嘉倩 愛上一個人 未必要看見這個人

愛上一個人 未必可抱緊這個人

明天總有別人 太現實 還是太假

只想我能做得到 因這句話 忘記他 要放低一個人 浪漫過擁抱這個人

永遠愛一個人 亦易過不愛這個人

回憶總算美麗 快樂時 曾後悔嗎…

只想我還做不到 因這句話 忘記他 我愛上一個人 為什麼只愛這個人

我愛上一片雲 但未必擁有這片雲

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin