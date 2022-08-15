大會堂六十年，聽見滄海桑田
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觀賞誌慶或紀念一類的文藝節目，「情懷」是首要的考慮因素。
香港大會堂迎接六十週年，本來一系列慶祝節目的重頭戲，當數八月中，邀得1962年為開幕演出的倫敦愛樂樂團再次赴港，一連兩場獻藝，惜因疫情關係未能成行。大會折衷方法是如期舉行音樂會，先讓早前贏得作品召集計劃的作曲家鄺展維赴英與樂團排練，另聘當地攝製隊錄音錄影及後期製作，最後在音樂廳播放。聽到坊間有質疑此做法的聲音，同時未見對作品及演出本身有太多資料。其實就舉行形式及音樂本身，已經值得討論一下這樂聞。在錄音完畢後的傍晚，與鄺展維在倫敦見面，還有幸先聽為快。了解到更多音樂細節後，倍感需書寫這甲子一瞬。
坊間對安排有所保留，主要是購票入場，在音樂廳聽的卻非現場表演，擔心銀幕效果及音響未如理想。當然，來訪既未能成行，易團演出也許是一策。不是說香港沒有一流的樂團能頂替，但要顯出大會堂六十週年演出的意義，仍得首推當年今日的主角——倫敦愛樂。又有人會問：為何不到電影院播放，其音響系統，應該比在大會堂音樂廳臨時搭建的靠譜。就像香港小交響樂團去年與院線合作，放映了七十四場音樂會，還獲選為《香港電台》「十大樂聞」。然而，觀賞誌慶或紀念一類的文藝節目，「情懷」是首要的考慮因素。曾在維也納的莫札特之家聽過一場音樂會，坦白說其音響效果及座位間隔等並不怎樣，但正是在這有紀念價值的空間，才得以親炙情懷。同樣地，本次甲子誌慶，當然得在大會堂躬逢其盛。另擇地點，更不合理。
既然表演團體及場地不能變，在香港大會堂觀賞倫敦交響樂團——儘管是錄播的——是唯一的可取的事。
音樂會分兩場，除鄺展維為大會堂六十週年創作的《緣起》及布魯赫《G小調小提琴協奏曲，作品二十六》。另外兩首樂曲都曾在60年前大會堂的開幕演出奏過，分別是艾爾加《「謎語」管弦樂主題變奏曲，作品三十六》和柴可夫斯基《第五交響曲》。本來今年一月香港管弦樂團曾計劃上演此曲，但音樂會臨時因第五波疫情取消，因此本地觀眾反而得以藉此一聽今年首次的「柴五」。
留意到各媒體關於音樂會的報道甚少談及音樂本身，其實爭論安排或一味回顧歷史，都忽略了作品。
鄺展維近年積極創作「場域特定」的作品及計劃，即作品不會他日另址重演，而只屬於某地方，而且後者選址往往在非傳統表演場所。例子包括與樂師在香港動植物公園各處同時演奏的《栩栩如生》，在坪洲、前北九龍裁判法院等六處地方的《亞特拉斯》。他道：「如在虎豹別墅的《亞特拉斯·六》，眾樂師在分別在不同樓層，觀眾走近在窗邊演奏的古琴家，然後隱約還能聽見樓上的小提琴聲，這是在傳統音樂廳所不能有聽覺體驗。」
即使是音樂會作品如《AtLasT》（為小交下月16至17日即將上演的作品），也安排樂師圍繞觀眾席，甚至邊移動邊演奏。但《緣起》其實無考慮場域特定的取向：「由始至終只以一首音樂會管弦樂作品來考慮，有想過樂曲一開始時有不在舞台的聲部，但樂師走動則從非此作的主意。」那音樂上在怎看音樂會目前的安排？他坦言現時錄影播放所安排的所謂多聲道「聲景」系統，理論上即使作品只作錄音錄影，還是可以透過此技術去使用一些他於場域特定創作常有探索的空間處理。「但是我也是在完成了作品，已將樂譜交到了樂團手上，才被告知今次播放會使用此技術，在創作者角度上，是次技術安排可說是與創作過程無關，我也感到非常可惜。」
《緣起》是音樂會四首選曲中，唯一音樂語彙、樂曲結構是現代手筆之作，作曲家有意將大會堂周遭及香港的變遷萃煉到音樂裏。我則問道：「以順序手法一一敘事，或突兀地加入所謂香港旋律（如《獅子山下》），未免是低手所為，你肯定不會這樣做吧？」鄺展維指，以動機象徵具體事物或擬聲來白描敘事，這種白遼士式手法（按：Hector Berlioz，1803—1869，浪漫時期法國作曲家）實在有點老土了，創作時也不是以這取向構思。他表示《緣起》是寫人如何見證變遷：六十年對於人來說已是大半生，一個人已由小童變成老人，但對於如大會堂的建築物，數十載前與今日的模樣無異，六十年的轉變只是甲子一瞬。
「與大會堂相比，我們只是夏蟲，看來以為不變的事物，在更永恆的東西眼中，是一個永恆變遷的過程裏其中的一瞬。就比如海岸吧，我們人看海岸就是海的邊緣，海在那裏就是那裏，但大會堂則見證了，原來在自己腳邊的海岸，碼頭消失了，然後海岸又漸漸遠離，再在這新填出來陸地上又再發生不同大小事件，大會堂就迄立在同一地方，一直見證人和事，和時代的變遷。我希望這樂曲帶出角度感知的變遷，並將之變成一種聲音的變化過程。」聽過鄺展維不吝分享的彩排錄音，由起首第一個聲音開始，樂曲每一瞬間每一聲部，都是處於一個演變的狀態，每一刻都是在發展成下一刻，可說全曲都是一個變遷。「樂曲沒有段落間的界線，因為變遷永無終點，每一個看似的起點，其實也是更之前的事件所引起的結果，這也是緣起之意。」
倫敦愛樂一向的賣點，是古典及浪漫時期的管弦樂，在前指揮尤洛夫斯基棒下，就精於演奏傳統德奧作品。但現時每個樂團和指揮，都要有駕馭現代作品的能力，倫敦愛樂儘管在演奏風格上較古典，也不會對現代音樂無所認識，如最新的樂季就有杜替耶、譚盾等作曲家的音樂。然而，總得說「倫敦愛樂演奏香港作曲家的現代音樂」這個組合，始終是極難得。無論讚嘆或吐槽銀幕版音樂會的體驗，入場觀眾的目光更宜放在音樂本身。
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【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop
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不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
- Spotify ｜ https://spoti.fi/32dSc27
- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep06
這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。
沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）
兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！
微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。
顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。
相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！
從 0 開始的 PS 之路（09:00）
要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。
微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」
儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」
提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）
顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。
「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」
保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）
節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」
顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。
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