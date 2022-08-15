大會堂六十年，聽見滄海桑田

香港大會堂迎接六十週年，本來一系列慶祝節目的重頭戲，當數八月中，邀得1962年為開幕演出的倫敦愛樂樂團再次赴港，一連兩場獻藝，惜因疫情關係未能成行。大會折衷方法是如期舉行音樂會，先讓早前贏得作品召集計劃的作曲家鄺展維赴英與樂團排練，另聘當地攝製隊錄音錄影及後期製作，最後在音樂廳播放。聽到坊間有質疑此做法的聲音，同時未見對作品及演出本身有太多資料。其實就舉行形式及音樂本身，已經值得討論一下這樂聞。在錄音完畢後的傍晚，與鄺展維在倫敦見面，還有幸先聽為快。了解到更多音樂細節後，倍感需書寫這甲子一瞬。

坊間對安排有所保留，主要是購票入場，在音樂廳聽的卻非現場表演，擔心銀幕效果及音響未如理想。當然，來訪既未能成行，易團演出也許是一策。不是說香港沒有一流的樂團能頂替，但要顯出大會堂六十週年演出的意義，仍得首推當年今日的主角——倫敦愛樂。又有人會問：為何不到電影院播放，其音響系統，應該比在大會堂音樂廳臨時搭建的靠譜。就像香港小交響樂團去年與院線合作，放映了七十四場音樂會，還獲選為《香港電台》「十大樂聞」。然而，觀賞誌慶或紀念一類的文藝節目，「情懷」是首要的考慮因素。曾在維也納的莫札特之家聽過一場音樂會，坦白說其音響效果及座位間隔等並不怎樣，但正是在這有紀念價值的空間，才得以親炙情懷。同樣地，本次甲子誌慶，當然得在大會堂躬逢其盛。另擇地點，更不合理。

既然表演團體及場地不能變，在香港大會堂觀賞倫敦交響樂團——儘管是錄播的——是唯一的可取的事。

音樂會分兩場，除鄺展維為大會堂六十週年創作的《緣起》及布魯赫《G小調小提琴協奏曲，作品二十六》。另外兩首樂曲都曾在60年前大會堂的開幕演出奏過，分別是艾爾加《「謎語」管弦樂主題變奏曲，作品三十六》和柴可夫斯基《第五交響曲》。本來今年一月香港管弦樂團曾計劃上演此曲，但音樂會臨時因第五波疫情取消，因此本地觀眾反而得以藉此一聽今年首次的「柴五」。

留意到各媒體關於音樂會的報道甚少談及音樂本身，其實爭論安排或一味回顧歷史，都忽略了作品。

鄺展維近年積極創作「場域特定」的作品及計劃，即作品不會他日另址重演，而只屬於某地方，而且後者選址往往在非傳統表演場所。例子包括與樂師在香港動植物公園各處同時演奏的《栩栩如生》，在坪洲、前北九龍裁判法院等六處地方的《亞特拉斯》。他道：「如在虎豹別墅的《亞特拉斯·六》，眾樂師在分別在不同樓層，觀眾走近在窗邊演奏的古琴家，然後隱約還能聽見樓上的小提琴聲，這是在傳統音樂廳所不能有聽覺體驗。」

即使是音樂會作品如《AtLasT》（為小交下月16至17日即將上演的作品），也安排樂師圍繞觀眾席，甚至邊移動邊演奏。但《緣起》其實無考慮場域特定的取向：「由始至終只以一首音樂會管弦樂作品來考慮，有想過樂曲一開始時有不在舞台的聲部，但樂師走動則從非此作的主意。」那音樂上在怎看音樂會目前的安排？他坦言現時錄影播放所安排的所謂多聲道「聲景」系統，理論上即使作品只作錄音錄影，還是可以透過此技術去使用一些他於場域特定創作常有探索的空間處理。「但是我也是在完成了作品，已將樂譜交到了樂團手上，才被告知今次播放會使用此技術，在創作者角度上，是次技術安排可說是與創作過程無關，我也感到非常可惜。」

《緣起》是音樂會四首選曲中，唯一音樂語彙、樂曲結構是現代手筆之作，作曲家有意將大會堂周遭及香港的變遷萃煉到音樂裏。我則問道：「以順序手法一一敘事，或突兀地加入所謂香港旋律（如《獅子山下》），未免是低手所為，你肯定不會這樣做吧？」鄺展維指，以動機象徵具體事物或擬聲來白描敘事，這種白遼士式手法（按：Hector Berlioz，1803—1869，浪漫時期法國作曲家）實在有點老土了，創作時也不是以這取向構思。他表示《緣起》是寫人如何見證變遷：六十年對於人來說已是大半生，一個人已由小童變成老人，但對於如大會堂的建築物，數十載前與今日的模樣無異，六十年的轉變只是甲子一瞬。

「與大會堂相比，我們只是夏蟲，看來以為不變的事物，在更永恆的東西眼中，是一個永恆變遷的過程裏其中的一瞬。就比如海岸吧，我們人看海岸就是海的邊緣，海在那裏就是那裏，但大會堂則見證了，原來在自己腳邊的海岸，碼頭消失了，然後海岸又漸漸遠離，再在這新填出來陸地上又再發生不同大小事件，大會堂就迄立在同一地方，一直見證人和事，和時代的變遷。我希望這樂曲帶出角度感知的變遷，並將之變成一種聲音的變化過程。」聽過鄺展維不吝分享的彩排錄音，由起首第一個聲音開始，樂曲每一瞬間每一聲部，都是處於一個演變的狀態，每一刻都是在發展成下一刻，可說全曲都是一個變遷。「樂曲沒有段落間的界線，因為變遷永無終點，每一個看似的起點，其實也是更之前的事件所引起的結果，這也是緣起之意。」

倫敦愛樂一向的賣點，是古典及浪漫時期的管弦樂，在前指揮尤洛夫斯基棒下，就精於演奏傳統德奧作品。但現時每個樂團和指揮，都要有駕馭現代作品的能力，倫敦愛樂儘管在演奏風格上較古典，也不會對現代音樂無所認識，如最新的樂季就有杜替耶、譚盾等作曲家的音樂。然而，總得說「倫敦愛樂演奏香港作曲家的現代音樂」這個組合，始終是極難得。無論讚嘆或吐槽銀幕版音樂會的體驗，入場觀眾的目光更宜放在音樂本身。