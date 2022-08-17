「福建艦」的命名包藏禍心，但中共打台灣真的需要航空母艦嗎？
我們想讓你知道的是
台灣離中國太近，完全在他們由領土直接起飛攻擊的範圍內，戰時開航母過來只會平白提供台灣一個又大又軟的目標。既然如此，為什麼我們在電視上看到很多專家，大談著「航母威脅論」呢？
文：林昌宗
要誤導敵人總得不露痕跡，其中一種方式是利用對方的成見。
看過一部經典的西部電影《小巨人（Little Big Man）》嗎？裡面有這段對話：小巨人回答卡斯特將軍說，有膽就去打啊！你會中埋伏然後死得很慘。卡斯特說，你一副要讓我嚇到不敢去的樣子，可是，你實際上是不希望我去殺印地安人。於是他下令，士兵們！衝鋒前進！
這是電影裡小大角戰役前的情節，卡斯特認定小巨人對自己沒善意，居然問他的意見來做出反向決定，不知道小巨人其實是用實話來激他，結果他猜錯了。1876年，卡斯特就是戰死於小大角。
中共若要打台灣，真的需要航空母艦嗎？
不久之前，中國的第三艘航空母艦下水，取名「福建艦」，接著馬上就有許多「軍事專家」說這是劍指台灣，雖然中國海軍發言人劉文勝表示，這只是正常地根據中共海軍規則來命名。
大家都知道中共對台灣沒善意，但是，你真要像電影裡的卡斯特一樣不理智，光從一艘船的命名有來猜它會不會用來對付台灣？還是讓我們從現代航母的作戰方式，來看中共航母是不是有值得台灣擔心的作用吧。
航母是為了向距離領土太遠的外地投射空中的戰力，這應該不難理解。它本身當然會成為敵人的主要目標，必須依靠多層的防護網。
海面下的我們這裡就略過不談，空中最外層是由預警機跟艦載戰機負責，戰時必須阻止可能發射反艦巡弋飛彈的敵機敵艦接近到危險的距離內，否則第二層的驅逐艦飛彈防空系統的反應時間會太短，這標准的戰術距離是約300公里。同樣的理由，航母跟它要攻擊的陸地也得保持約同樣距離，以免遭遇陸射反艦飛彈的襲擊。
俄羅斯的莫斯科號被陸射飛彈擊沉，就是可以作為警惕的案例。
由於台灣海峽的平均寬度只有180公里，航母在這裡面沒有辦法跟台灣保持安全的距離，戰時如果開進來會比較難存活。而中共戰機的作戰半徑都超過1000公里，所以台灣對岸就有許多夠近的機場可以提供涵蓋台灣的空中戰力，即使是台灣東岸。
也就是說，台灣離中國太近，完全在他們由領土直接起飛攻擊的範圍內，中共要打台灣本來就不需要航母，更沒道理在戰時開航母過來 ，沒額外的好處，卻平白提供台灣一個又大又軟的目標。
也有人說，中國的航母會被用來阻止美國的航母支援台灣。
事實上，這種像中途島海戰航母大對決的時代，早在有了反艦飛彈跟核子攻擊潛艦之後就已經過去了。福克蘭島戰役時，英國不喜歡阿根廷航母的威脅，派的就是他們的三艘核潛艦去獵殺，倒楣的巡洋艦在福克蘭島的南方先被碰上，一下子就被擊沉，阿根廷一看情勢不對，馬上命令自己在島北方的航母艦隊開回母港。而事實上，當年阿根廷的航母真的差點就要遭受到英國核潛艦的攻擊。
在那之後，阿根廷就只能用剩下一艘的傳統潛艦和飛魚飛彈來威脅英國的艦隊，傳統潛艦因為速度太慢沒有戰果，但當時頗風光的飛魚飛彈擊沉了數艘英國軍艦，很多人應該都還有印象。除此之外，還記得中共吹噓了很久的「航母殺手」彈道反艦飛彈嗎？
不想扯遠了，無論如何，以台灣和美軍的戰力相較，這個阻絕問題終究是輪不到台灣來操心的。
大呼「航母威脅論」的「專家」，背後抱的是什麼居心？
那麼，為什麼中國要造航母呢？
首先，我認為用來撐場面是個因數，人家可是要當強國；其次，他們想霸凌的對象當然不只台灣。
根據澳洲Lowy智庫的Sam Roggeveen先生推斷：「中共目前造的航母，不是為了直接挑戰美國的海上霸主地位，而比較可能是會用來對付一些較弱的國家，就像美國在冷戰結束之後的做法。比如說，和越南在南海的島嶼爭執，或是保護中國在非洲的投資與利益。」、「只是代表他們正開始建造一支適合於美國勢力衰減之後使用的海軍。」
所以，從基本的航母戰術來看，中共航母會用來打台灣這種講法是說不通的。
那既然如此，他們用這命名來替這種說法製造話題並撐起可信度，能產生什麼效果呢？心理威嚇總是有，但這或許不是最關鍵的，因為更重要的是，這種說法讓某些以「航母威脅論」來鼓吹某些裝備的人，講起話來更有音量，然而，這卻會使台灣將有限的資源浪費在錯誤的地方。
最後請問，您能指出台灣哪項武器是衝著航母準備的嗎？您有沒有想過那些會亂發謬論的「專家」可能有兩種人：一種是真的不懂又愛裝懂，另一種是戴假面具暗中影響台灣國防的有心人，那我們所見到的，究竟誰是誰呢？
延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop
我們想讓你知道的是
不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
- Spotify ｜ https://spoti.fi/32dSc27
- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep06
這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。
沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）
兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！
微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。
顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。
相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！
從 0 開始的 PS 之路（09:00）
要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。
微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」
儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」
提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）
顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。
「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」
保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）
節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」
顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。
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