「福建艦」的命名包藏禍心，但中共打台灣真的需要航空母艦嗎？

文：林昌宗

要誤導敵人總得不露痕跡，其中一種方式是利用對方的成見。

看過一部經典的西部電影《小巨人（Little Big Man）》嗎？裡面有這段對話：小巨人回答卡斯特將軍說，有膽就去打啊！你會中埋伏然後死得很慘。卡斯特說，你一副要讓我嚇到不敢去的樣子，可是，你實際上是不希望我去殺印地安人。於是他下令，士兵們！衝鋒前進！

這是電影裡小大角戰役前的情節，卡斯特認定小巨人對自己沒善意，居然問他的意見來做出反向決定，不知道小巨人其實是用實話來激他，結果他猜錯了。1876年，卡斯特就是戰死於小大角。

中共若要打台灣，真的需要航空母艦嗎？

不久之前，中國的第三艘航空母艦下水，取名「福建艦」，接著馬上就有許多「軍事專家」說這是劍指台灣，雖然中國海軍發言人劉文勝表示，這只是正常地根據中共海軍規則來命名。

大家都知道中共對台灣沒善意，但是，你真要像電影裡的卡斯特一樣不理智，光從一艘船的命名有來猜它會不會用來對付台灣？還是讓我們從現代航母的作戰方式，來看中共航母是不是有值得台灣擔心的作用吧。

航母是為了向距離領土太遠的外地投射空中的戰力，這應該不難理解。它本身當然會成為敵人的主要目標，必須依靠多層的防護網。

海面下的我們這裡就略過不談，空中最外層是由預警機跟艦載戰機負責，戰時必須阻止可能發射反艦巡弋飛彈的敵機敵艦接近到危險的距離內，否則第二層的驅逐艦飛彈防空系統的反應時間會太短，這標准的戰術距離是約300公里。同樣的理由，航母跟它要攻擊的陸地也得保持約同樣距離，以免遭遇陸射反艦飛彈的襲擊。

俄羅斯的莫斯科號被陸射飛彈擊沉，就是可以作為警惕的案例。

由於台灣海峽的平均寬度只有180公里，航母在這裡面沒有辦法跟台灣保持安全的距離，戰時如果開進來會比較難存活。而中共戰機的作戰半徑都超過1000公里，所以台灣對岸就有許多夠近的機場可以提供涵蓋台灣的空中戰力，即使是台灣東岸。

也就是說，台灣離中國太近，完全在他們由領土直接起飛攻擊的範圍內，中共要打台灣本來就不需要航母，更沒道理在戰時開航母過來 ，沒額外的好處，卻平白提供台灣一個又大又軟的目標。

Photo Credit: 中央社 海軍成功級艦實彈射擊

也有人說，中國的航母會被用來阻止美國的航母支援台灣。

事實上，這種像中途島海戰航母大對決的時代，早在有了反艦飛彈跟核子攻擊潛艦之後就已經過去了。福克蘭島戰役時，英國不喜歡阿根廷航母的威脅，派的就是他們的三艘核潛艦去獵殺，倒楣的巡洋艦在福克蘭島的南方先被碰上，一下子就被擊沉，阿根廷一看情勢不對，馬上命令自己在島北方的航母艦隊開回母港。而事實上，當年阿根廷的航母真的差點就要遭受到英國核潛艦的攻擊。

在那之後，阿根廷就只能用剩下一艘的傳統潛艦和飛魚飛彈來威脅英國的艦隊，傳統潛艦因為速度太慢沒有戰果，但當時頗風光的飛魚飛彈擊沉了數艘英國軍艦，很多人應該都還有印象。除此之外，還記得中共吹噓了很久的「航母殺手」彈道反艦飛彈嗎？

不想扯遠了，無論如何，以台灣和美軍的戰力相較，這個阻絕問題終究是輪不到台灣來操心的。

大呼「航母威脅論」的「專家」，背後抱的是什麼居心？

那麼，為什麼中國要造航母呢？

首先，我認為用來撐場面是個因數，人家可是要當強國；其次，他們想霸凌的對象當然不只台灣。

根據澳洲Lowy智庫的Sam Roggeveen先生推斷：「中共目前造的航母，不是為了直接挑戰美國的海上霸主地位，而比較可能是會用來對付一些較弱的國家，就像美國在冷戰結束之後的做法。比如說，和越南在南海的島嶼爭執，或是保護中國在非洲的投資與利益。」、「只是代表他們正開始建造一支適合於美國勢力衰減之後使用的海軍。」

所以，從基本的航母戰術來看，中共航母會用來打台灣這種講法是說不通的。

那既然如此，他們用這命名來替這種說法製造話題並撐起可信度，能產生什麼效果呢？心理威嚇總是有，但這或許不是最關鍵的，因為更重要的是，這種說法讓某些以「航母威脅論」來鼓吹某些裝備的人，講起話來更有音量，然而，這卻會使台灣將有限的資源浪費在錯誤的地方。

最後請問，您能指出台灣哪項武器是衝著航母準備的嗎？您有沒有想過那些會亂發謬論的「專家」可能有兩種人：一種是真的不懂又愛裝懂，另一種是戴假面具暗中影響台灣國防的有心人，那我們所見到的，究竟誰是誰呢？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航