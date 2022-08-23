醫院看護越來越難找，「住院整合照護計畫」有望減輕家屬經濟壓力
我們想讓你知道的是
隨著超高齡社會即將來臨，照護人力的需求也會隨之上升，如何讓人力被運用，是本計畫的一大重點，「住院整合照護計畫」也能讓家庭的負擔下降，有些家庭因為照護費用太過昂貴而選擇自己照顧，但多數民眾並不具備正確的照護知識，導致照護品質低落，也造成很多的生理以及心理負擔。
醫院看護主要的服務場域在醫院，配合病人的需要在醫院提供照護的服務，主要是在病人住院、開刀時協助醫護人員照顧病人的需要、協助治療。因住院人數上升，醫院看護越來越難找，許多派遣機構為了滿足看護需求，找了許多並不具備完整照護訓練的人來當醫院看護，造成服務品質降低，無法獲得完善的照顧。
然而全名為「全民健康保險住院整合照護試辦計畫」的「住院整合照護計畫」，預計將醫院看護的費用納入健保給付，讓民眾不需全額負擔，以部分負擔的方式來減輕經濟壓力。
一般居家照服員與醫院看護有何不同？居服員是在長輩的住所居處提供個人及家庭的健康照護與社會服務，這種服務可能是短期的，也可能是長期的；其目的在恢復、維護及增進長輩的健康，長輩可以在自己熟悉的環境休養，避免家屬在各個場所到處奔波，減少住院開支，屬於自費項目。而醫院看護是在院內服務，屬於急重難症的緩解，所以健保有部分給付。
隨著住院人數上升，看護人力嚴重不足，費用比起以往增加非常多。「住院整合照護計畫」是由衛福部護理及健康照護司提出，計畫今（2022）年以3億元試辦，由醫院統一安排，來有效的運用醫院看護人力，讓病人能夠受到良好且完整的照護，降低負擔看護費用，提高住院品質。
我國每年住院人口接近400萬人，醫院看護的需求非常高，如果每個患者都聘請照服員，會造成人力未被有效運用，住院整合照護計畫預計在今年7、8月份在醫療院所試辦，下半年展開試辦，以每人每日750點作為補助費用，剩下由民眾負擔，使照護費用下降4至5成。
純靠政府的經費無法支撐整個計畫，所以健保費的調整是勢在必行的，據了解，若計畫順利，納入健保後，未來每人的健保費將增加60至70元，以降低高額住院看護費，民眾對住院看護費納入健保的態度，有81％民眾願意微調保費，其中有29.1％的民眾希望是保費漲幅在100元以下，有23.1％民眾可接受100至150元的漲幅。
隨著超高齡社會即將來臨，照護人力的需求也會隨之上升，如何讓人力被運用，是本計畫的一大重點，「住院整合照護計畫」也能讓家庭的負擔下降，有些家庭因為照護費用太過昂貴而選擇自己照顧，但多數民眾並不具備正確的照護知識，導致照護品質低落，也造成很多的生理以及心理負擔。
「住院整合照護計畫」所聘請的照服員，統一由醫院護理部訓練與管理及安排照護時間，讓人力可以精準運用，提升照護品質。此外，在患者住院期間，家屬可以只選擇探病，避免因為一個人住院而拖垮了整個家庭的窘境。
住院整合照護辦理方式：
1. 醫院依病房特性及病人疾病嚴重程度，安排適當照護輔佐人力，以病房團隊人員照護工作分級分工提供住院照護。
2. 供家屬選擇權，可不參與條件：
- 家屬自行照顧。
- 原本就有聘請外籍看護。
- 可自我照顧之病人
- 有特殊狀況之病人
- 醫院看護輔佐人力配置，依照照護需求項目評估所需時間，規劃住院整合照護人力組合。
但目前來說，計畫目前只在試辦階段，是否要全面實施還是得看試辦的結果是否有效，會不會到最後補助只是看不到卻吃不到？而對於醫院來說如何去培訓照護人力也是一大問題，人員的管理以及如何調配人力，醫療照護體系的建立，補助的經費是否能支撐訓練的經費，有足夠的誘因讓醫療院所願意加入，都會是計畫從試辦走向全面實施的重大關鍵。
參考資料
延伸閱讀
- 醫院看護納入全民健保給付範圍？我們的醫療將會崩壞？未來家人住院可能得自求多福！
- 長照服務員「把屎把尿」月薪只有3萬，賴清德：就當做善事、做功德
- 「住院照顧共聘模式」四大優點：讓一人住院、全家跳腳窘境不再上演
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep6：糧食危機爆發、全球物價飛漲，飢餓問題需要你我共同終結
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep6深入探討糧食危機對全球造成的深遠影響，爬梳國際糧食問題始末，一窺新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的糧食問題，並了解如何幫助陷入飢餓與危難的脆弱家庭。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》已於8月9日播出。隨著逐漸深入討論關於氣候變遷、戰火衝突、難民生存法則、經濟難民、緊急特況等國際議題，系列節目也來到尾聲。最後一集，我們關注的是無論此刻與未來都會對全球造成深遠影響的「糧食危機」。
本次邀請到農業科技研究院農業政策中心資深研究員陳逸潔博士、台灣世界展望會國際事工處人道危機回應組組長石博文參與對談，深入國際糧食問題始末，瞭解新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的飢餓與糧食問題，從中爬梳未來糧食問題局勢，我們又能做些什麼努力，為世界帶來雖然微薄但不可或缺的影響力。
現在全球的態勢就好像是從一個飢餓的人手中搶走糧食，再把它拿給另一個飢餓的人，整體而言，糧食安全依舊是大家需要深刻關注的議題。
疫情蒙上戰火硝煙，全球糧食危機一觸即發
無論是新冠疫情、極端氣候變遷、區域型武裝衝突，還是俄羅斯與烏克蘭兩國猛烈的戰火，在種種因素交互影響下，全球糧食與飢餓議題的發展已顯露衰退跡象。根據聯合國五家機構今年共同發布的《世界糧食安全與營養狀況》報告，2021年全球飢荒人口已達到8.28億，相當於每9個人之中，就有1個人必須餓著肚子睡覺；其中約2億人口因飢餓導致的營養不良而受到生理上的實質傷害、2600萬兒童因為缺乏糧食導致生長消瘦（wasting），急需治療甚至面臨死亡威脅。
很顯然，全世界正在偏離過去訂定的「2030全球零飢餓」目標。根本性問題包括經濟貧窮與不平等、極端氣候變遷以及全球各處或大或小的戰火爭端，其中戰爭衝突為最重要的影響因子，不只牽涉國際分工與貧窮問題，也直接暴露全球供應鏈的特質與脆弱性，若全球發展態勢再無好轉，恐怕難以在2030年前消除飢餓、糧食不安全和一切形式營養不良。
牽一髮而動全身，深入全球糧食危機始末
如今糧食問題並非像新冠疫情那樣瞬間爆發，而是經過一段時間蔓延、發酵，而後越演越烈，最終成為今日討論的「糧食危機」。來賓陳逸潔博士仔細分析道，2019年新冠疫情爆發，造成過去前所未見的狀況──供給端與需求端同時驟降，這直接導致國際能源價格崩跌，整體社會需求降至最低點、經濟活動停滯。不過到了2020年後期，各國開始從疫情打擊中恢復生機，透過各式總體經濟政策的施行調節，整體需求漸漸回升，但此時全球供應鏈的產能卻來不及恢復，供需的巨大矛盾造成過去新聞報導中的塞港、缺貨櫃、斷鍊等問題。
當全球過渡到後疫情時代，整體供應鏈逐漸回穩，今年2月突然開打的俄烏戰爭更使好不容易趨向穩定的糧食情勢惡化。作為全球糧食、化肥等重要出口國的俄羅斯與烏克蘭，不只因戰爭讓生產停滯，對外出口途徑也受到封鎖，當稍稍緩和過來的糧食供應又再度緊縮，整體價格自然無法控制的飆升。此外，各國政府眼見情勢生變，為確保自身的糧食供應與價格穩定，開始採取限制出口或緊急搶購的相對應貿易措施，更直接讓原先存在糧食問題的弱勢國家的險峻情勢嚴重加劇。
糧食緊縮、戰火紛亂，世界展望會攜手世界糧食計畫署迅速反應
東部非洲為受到國際糧食斷鍊影響最嚴重的地區之一，包含衣索比亞、南蘇丹、肯亞等國家在內有超過2240萬人（包含550萬兒童），因為糧食問題而迫切需要人道援助。幸好世界展望會持續監控各地的糧食問題，並總在危機爆發當下以即時行動回應難民需求。
以南蘇丹為例，長年內戰加上氣候緊急導致全國超過六成的人口需要糧食援助，因糧食危機今年底國內有超過130萬名兒童即將面臨糧食不足與營養不良的窘況。考量當地位置與內戰威脅，世界展望會與世界糧食署、當地政府合作，透過「空投運輸快速反應機制計畫」以空投的方式進行緊急糧食援助；同時，運用社區建構生計方案（livelihood）在當地設立工作坊，透過農業培訓、種子及設備導入以提升社區韌性（resilience），並傳授女性及兒童保護相關知識，讓社區弱勢可以獲得穩定的生活改善。
糧食危機衝擊國內物價，脆弱家庭的兒童權利首當其衝
然而，全球糧食價格高居不下的問題影響的不只是國外，國內也受到不小的衝擊。來賓陳逸潔博士解釋，台灣算是農業資材（如種子、肥料）的主要進口國，所以全球糧價高漲的問題勢必對台灣造成影響，其中各級產業面臨到最大問題就是生產成本增加，這也直接促成民生物資上漲、影響常民生活。
看似數字上的小小變化，卻會使資源本就不充裕的弱勢家庭生活面臨危難，進而壓縮孩子的資源，造成需要援助的緊急特況。對此，台灣政府也從「穩定供應」、「弱勢族群社會援助」、「調節市場價格」三個方向來穩定國內物價，並強調糧食自給的重要性，再結合循環經濟、淨零排放等綠色生產的概念，積極落實以長久因應未來的糧食挑戰。不過來賓陳逸潔博士也坦言，因為全球永續發展的趨勢與經濟學上「菜單成本」的概念，危機後糧食價格可能難以降回過去的水平，而受此影響最深的就是弱勢族群，因此無論是政府或是世界展望會，也都透過如綠色照護服務、惜食、救助糧食等零飢餓的實踐策略，積極援助弱勢的家庭與孩子。
「一日生命糧」幫助孩子脫離餓夢，展開笑顏
全球至今仍未止息的疫情、戰火與極端氣候問題，讓世界展望會一刻都不曾停歇。工作人員及志工們背負著一份又一份來自台灣民眾的祝福奔走各地，拯救世界各地處於我們難以想像的危難中的兒童，讓孩子們有機會擁抱希望，獲得本應有的豐盛生命。面對如今的糧食危機，世界展望會也發起「一日生命糧」的活動來幫助如南蘇丹這類的發展中國家，並邀請行有餘力的人們一起終結浪費，發揮人飢己飢的精神，響應飢餓三十及一日生命糧活動，與世界展望會並肩同行，持續關注國際難民與兒童議題，守護孩子們的未來！
響應世界展望會「一日生命糧」行動，幫助孩子驅除餓夢！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。