醫院看護越來越難找，「住院整合照護計畫」有望減輕家屬經濟壓力

醫院看護主要的服務場域在醫院，配合病人的需要在醫院提供照護的服務，主要是在病人住院、開刀時協助醫護人員照顧病人的需要、協助治療。因住院人數上升，醫院看護越來越難找，許多派遣機構為了滿足看護需求，找了許多並不具備完整照護訓練的人來當醫院看護，造成服務品質降低，無法獲得完善的照顧。

然而全名為「全民健康保險住院整合照護試辦計畫」的「住院整合照護計畫」，預計將醫院看護的費用納入健保給付，讓民眾不需全額負擔，以部分負擔的方式來減輕經濟壓力。

一般居家照服員與醫院看護有何不同？居服員是在長輩的住所居處提供個人及家庭的健康照護與社會服務，這種服務可能是短期的，也可能是長期的；其目的在恢復、維護及增進長輩的健康，長輩可以在自己熟悉的環境休養，避免家屬在各個場所到處奔波，減少住院開支，屬於自費項目。而醫院看護是在院內服務，屬於急重難症的緩解，所以健保有部分給付。

隨著住院人數上升，看護人力嚴重不足，費用比起以往增加非常多。「住院整合照護計畫」是由衛福部護理及健康照護司提出，計畫今（2022）年以3億元試辦，由醫院統一安排，來有效的運用醫院看護人力，讓病人能夠受到良好且完整的照護，降低負擔看護費用，提高住院品質。

我國每年住院人口接近400萬人，醫院看護的需求非常高，如果每個患者都聘請照服員，會造成人力未被有效運用，住院整合照護計畫預計在今年7、8月份在醫療院所試辦，下半年展開試辦，以每人每日750點作為補助費用，剩下由民眾負擔，使照護費用下降4至5成。

純靠政府的經費無法支撐整個計畫，所以健保費的調整是勢在必行的，據了解，若計畫順利，納入健保後，未來每人的健保費將增加60至70元，以降低高額住院看護費，民眾對住院看護費納入健保的態度，有81％民眾願意微調保費，其中有29.1％的民眾希望是保費漲幅在100元以下，有23.1％民眾可接受100至150元的漲幅。

隨著超高齡社會即將來臨，照護人力的需求也會隨之上升，如何讓人力被運用，是本計畫的一大重點，「住院整合照護計畫」也能讓家庭的負擔下降，有些家庭因為照護費用太過昂貴而選擇自己照顧，但多數民眾並不具備正確的照護知識，導致照護品質低落，也造成很多的生理以及心理負擔。

「住院整合照護計畫」所聘請的照服員，統一由醫院護理部訓練與管理及安排照護時間，讓人力可以精準運用，提升照護品質。此外，在患者住院期間，家屬可以只選擇探病，避免因為一個人住院而拖垮了整個家庭的窘境。

住院整合照護辦理方式：

1. 醫院依病房特性及病人疾病嚴重程度，安排適當照護輔佐人力，以病房團隊人員照護工作分級分工提供住院照護。

2. 供家屬選擇權，可不參與條件：

家屬自行照顧。

原本就有聘請外籍看護。

可自我照顧之病人

有特殊狀況之病人

醫院看護輔佐人力配置，依照照護需求項目評估所需時間，規劃住院整合照護人力組合。

但目前來說，計畫目前只在試辦階段，是否要全面實施還是得看試辦的結果是否有效，會不會到最後補助只是看不到卻吃不到？而對於醫院來說如何去培訓照護人力也是一大問題，人員的管理以及如何調配人力，醫療照護體系的建立，補助的經費是否能支撐訓練的經費，有足夠的誘因讓醫療院所願意加入，都會是計畫從試辦走向全面實施的重大關鍵。

參考資料

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航