道路共享的真正意義：「肉包鐵」爭取合理路權，不等於搶奪「鐵包肉」的路權
我們想讓你知道的是
道路共享並不是機車行人的反撲復仇，道路共享的理念，是希望透過改善道路規劃，去共創一個活躍的公共空間，讓每一個社會成員在路上可以安全地移動，自由地隨時停留，讓社會連結可以更活躍，街區經濟更繁榮。
文：胡芷嫣
前陣子，交通部長王國材在道安宣導影片中，教小孩子「舉手過馬路，增加能見度」。有YouTuber特地為此做了一支影片，實地站在信義區無號誌燈光的斑馬線前，舉手過馬路，看有幾台汽車真的會因為你行人舉起手，就「完全靜止」讓行人先過。
結果想當然爾，幾乎沒有車主動在斑馬線前停下來，讓他慢慢過馬路——不用說舉手了，連依照交通部宣導，穿上了極不合日常邏輯的反光背心過馬路（據交通部說這樣汽車駕駛會比較看得見你），也被來往的汽機車駕駛視為隱形。
我在台北住處的家，鄰近寧夏夜市，附近也有一個無號誌路口，上頭不只劃有一條，而是有雙向、總共兩條斑馬線，但顯然地，斑馬線並不是跟神明一樣多拜多保庇。即使有兩條斑馬線護身，身為行人的我，沒有一次可以心安理得在行人穿越道上過馬路——我總是得先探出頭，確認沒有疾速通過的汽機車，或中等速度駛來但絲毫沒有踩煞車意思的駕駛，才能三步併做兩步，快速通過。
行人過馬路彷彿做虧心事般
彷彿這條路是我偷來的，彷彿行人穿越馬路是在做什麼虧心事一樣。
不，重點不在沒有號誌。就連在有號誌的斑馬線上，行人或自行車也都無法心安理得的穿越。你總是難免擔心會不會有綠燈的左轉車或右轉車硬生生和你搶道，擔心你的渺小行人身影會不會被汽車A柱遮擋，駕駛就這樣「不小心」絲毫未減速把手無寸鐵的你撞上。就連在有號誌的斑馬線上，行人和自行車也總是得左顧右盼，膽顫心驚。
有一次，我走路穿越斑馬線，被某輛無良左轉汽車眼睜睜從腳尖前搶道。還有一次，騎機車路經內湖某座圓環，遇到行人穿越道路，我二話不說停下來「禮讓」行人通過（事實上不是禮讓而是「必須讓」），但不到三秒，後面的車子就狂按喇叭。
不，重點不在有沒有號誌，或駕駛看不看得見，重點在駕駛有沒有意識要讓——像長輩經常掛在嘴邊的，你是鐵包肉還是肉包鐵。面對堅硬的科技機械，用路人得用生命的高昂代價，去捍衛自己本來就擁有的路權。
行人也好，自行車也好，甚至機車騎士，所有的「肉包鐵」們在路上按照鋼鐵金屬所佔比例，進行食物鏈排序；汽車排擠機車，機車搶道自行車，自行車擠撞行人。好像台灣道路是一個強凌弱眾暴寡的野蠻世界，在這裡我們不講道理，就比誰拳頭硬。
道路的封建思維阻斷一切
當我們覺得車子才是移動的主宰，當我們覺得「道路」＝「車道」，而行人站在路中間 ＝ 擅闖道路；當公部門要求行人把手舉高高、穿亮色衣服，或不斷強調穿越斑馬線時要當心是行人自己的責任——這背後就是徹頭徹尾的道路封建思維。拳頭比較硬的人，就理所當然地擁有比較高的權力，在公共領域裡傷害防備力較低的其他用路人。
因為這樣，當事故發生——還記得前陣子第一次放學走路回家遭卡車撞死的國中小女孩嗎——只要探究其原因，你會發現與其稱它是「交通意外」，它往往更像是一種交通暴力（Traffic Violence）。一種大眾盲目崇拜移動效率，執政者據此不當設計公共空間，而選擇性犧牲其他用路人生命安全的系統性暴力。更極端地說，早在發生意外過世之前，行人和自行車在台灣道路設計中早已社會性死亡了。
機車也沒有比較好過。這一陣子大規模路權運動收到一點效果，交通部預計最快明年「開放」機車走內側，很多汽車駕駛一聽到這事就哇哇叫。在這些汽車駕駛人心裡，路權以及道路安全好像是一塊固定的餅，當機車騎士吵著要走了這塊，汽車駕駛就會被侵蝕這塊。
但事情並不是這樣的。「肉包鐵」們爭取合理路權，並不是為了搶奪「鐵包肉」汽車的路權，而是要求政府正視、修正過去50年以汽車為主體的道路設計思維，因為這樣的思維與道路設計，不只排擠其他用路人，造成更多事故，甚至有害經濟。
退一步看仍持續發生的紅線違停亂象，它恰恰反映了開車這種移動方式的彈性太低。而我們的道路規劃、主流交通模式、思維習慣尚無法產生多元移動的條件，以至於當一個開車代步的市民想要在城市裡駐足停留，反而構成交通亂象。這也是很不公平、甚至對街區發展有害的，不是嗎？
舉一個例子。英國曼徹斯特大城的東南方，有一座城鎮叫Poynton。鎮中心的幹道路口車流量很大，交通號誌極為漫長複雜，行人要跨越這條三線幹道，得等上兩三個紅綠燈，穿梭在川流不息的大卡車、貨車、小客車陣間，險象環生。這樣的街道暗示著所有用路人趕快通過，行人更是不想走也不敢走在這裡。
英國小鎮的反其道而行
Poynton這座小鎮一天一天衰落。而小鎮怎麼辦呢？他們沒有端口號喊「貨出去人進來」， 他們做了一件出人意表的事——重新規劃道路。他們把車道縮減瘦身，並在路口拿掉所有紅綠燈號誌，放進兩個圓環導引車流。
單線狹窄的道路會讓汽車駕駛下意識踩煞車減速，這點大家都同意，但在車流量這麼大的路口取消紅綠燈？這樣一堆大卡車、貨車怎麼知道能不能走？會不會更容易撞到行人？起初非常多人懷疑這樣的設計，甚至以「行人安全」為由激烈反對。
結果證明，當汽車駕駛沒有綠燈暗示「路是你的，衝吧」他們會放慢速度、更注意路況；而沒有紅燈阻斷車流，所有慢速行駛的車反而能更流暢地，透過雙圓環導引通過路口。
在道路重新設計之前，這個路口平均每年七件交通事故發生（對台灣人來說應該是一塊微不足道的小蛋糕……），在2011年道路重新設計後，這個數字降低為零。最重要的是，更多行人回到街上，自行車騎士也慢慢出現；他們隨時停靠逗留，聊天，消費，市民之間有了互動連結，街區經濟也顯著復甦。
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【影評】《沉默呼聲》：會不會有一天，再也沒有人站起來為我說話了
我們想讓你知道的是
「有時，沈默也是一種謊言」從導演李雲翔的角度來看，這些越不被關注的話題，越應該花時間去了解，從他執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
「自由就像空氣，你只會在窒息時，才會察覺到它的存在。」對於身處臺灣的我們，尤其是對1990年後出生的人來說，透過選舉投票、上街遊行、訴諸法律來維護個人權利，彷彿是理所當然的事情，但其實民主、自由、人權並非一蹴可幾，而是好幾個世代努力爭取來的甜美果實。由李雲翔執導的《沈默呼聲》，便是一部試圖讓觀眾重新省思自由與人權如何得來不易的電影。
由真人真事改編，甫於2021年獲得奧斯汀影展觀眾選擇獎的《沉默呼聲》劇情敘述1999年夏天，兩對清華大學的學生情侶因為信仰法輪功，讓他們原本無憂無慮的生活在一夕之間全變了調。謊言、栽贓、囚禁、凌遲，這些血淋淋的真實修羅場，無聲無息地染紅了中國的土地。由於這段恐怖的經歷，也讓他們與美國記者丹尼爾產生了交集，是為真相帶來一道曙光，或是一切都仍是未完待續？
雙重敘事線展開各自的掙扎與共鳴
《沉默呼聲》有兩條主要的敘事線，一條是男主角王博宇的學生線，另一條則是丹尼爾的記者線。王博宇是一名清華大學電子工程專業的博士研究生，他所信仰的法輪功被中國政府視為「眼中釘」，當掌權者開始迫害法輪功的學員，無法沉默的他藉由發傳單、拉布條、氣球飄書等機智手法，為自己的信仰與真相奮鬥，但這個看似再平凡不過的訴求，卻為他與身邊的人招來一連串的苦難，讓他感到心力交瘁。
另一部分，美國芝加哥郵報記者丹尼爾，過去曾經撰寫過六四天安門事件的相關報導而遭到中國驅逐。當他好不容易再度踏上中國土地時，又碰到了法輪功事件，讓他開始感到動搖，直到後來目睹男主角一行人試圖揭穿謊言的行動，加上事件越來越甚囂塵上，讓他重燃記者魂，決定為受害者發聲，將這些極力被掩蓋的真實公諸於世，兩條敘事線也終於產生交集和共鳴。
無聲是種無奈，亦是種被消音的選擇
不少人可能都有在路邊看過法輪功的學員在宣揚他們所信仰的理念，但若要進一步討論法輪功的理念時，有多少人能講出貼近事實的認知？根據統計，1999年時，中國有七千萬人習練法輪功，而這樣的「勢力」被視為威脅到中國政權的穩固，所以促使中國政府採取一連串的打壓、迫害與抹黑行動，「被消音」的情況導致許多人根本不知道其中的真偽，這也是《沉默呼聲》導演李雲翔為什麼拍攝這部片的原因之一。
導演李雲翔在接受採訪時提出了這樣的問題：「為什麼沒有更多的人來拍這些故事？」他認為現今的影視產業，為了不想要放棄中國市場，都會先自我審查電影題材，甚至主動迎合中國政府「批准」的故事內容。但從他的角度來看，這些越不能被關注的話題，越是應該花時間去了解，所以從執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的劇情片《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
現實比電影更加風聲鶴唳
由於題材相當敏感，所以《沉默呼聲》劇組選擇在台灣跟加拿大兩地取景，即便拍攝場地不在中國，拍攝過程中還是面臨到不少困難，像在選角、租借場地時都遇到很多挑戰，更不用說要在台灣上院線時的阻礙連連。然而，正是這樣的困境，更讓我們看見這群新生代演員令人印象深刻的演技。尤其是當王博宇走過監獄長廊時那五味雜陳的神情，包含著對家人的思念、以及屹立不搖的堅持，光是這段畫面就值得再看一回。
「再也沒有人站起來為我說話了」
德國牧師馬丁尼莫拉曾經寫過這樣的詩文：「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人……當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」身處在自由社會的我們，當然可以繼續做沉默的大眾，選擇忽視旁人的不公不義，但誰又能保證眼前的歲月靜好，不會一夜翻盤？或許歷史紀錄是生冷的，但電影藝術是溫熱的，請一起走進戲院感受《沉默呼聲》帶來的省思及啟發吧！
《沉默呼聲》
上映日期：2022.8.12
上映地點：全台戲院同步上映
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