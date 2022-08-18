道路共享的真正意義：「肉包鐵」爭取合理路權，不等於搶奪「鐵包肉」的路權

文：胡芷嫣

前陣子，交通部長王國材在道安宣導影片中，教小孩子「舉手過馬路，增加能見度」。有YouTuber特地為此做了一支影片，實地站在信義區無號誌燈光的斑馬線前，舉手過馬路，看有幾台汽車真的會因為你行人舉起手，就「完全靜止」讓行人先過。

結果想當然爾，幾乎沒有車主動在斑馬線前停下來，讓他慢慢過馬路——不用說舉手了，連依照交通部宣導，穿上了極不合日常邏輯的反光背心過馬路（據交通部說這樣汽車駕駛會比較看得見你），也被來往的汽機車駕駛視為隱形。

我在台北住處的家，鄰近寧夏夜市，附近也有一個無號誌路口，上頭不只劃有一條，而是有雙向、總共兩條斑馬線，但顯然地，斑馬線並不是跟神明一樣多拜多保庇。即使有兩條斑馬線護身，身為行人的我，沒有一次可以心安理得在行人穿越道上過馬路——我總是得先探出頭，確認沒有疾速通過的汽機車，或中等速度駛來但絲毫沒有踩煞車意思的駕駛，才能三步併做兩步，快速通過。

行人過馬路彷彿做虧心事般

彷彿這條路是我偷來的，彷彿行人穿越馬路是在做什麼虧心事一樣。

不，重點不在沒有號誌。就連在有號誌的斑馬線上，行人或自行車也都無法心安理得的穿越。你總是難免擔心會不會有綠燈的左轉車或右轉車硬生生和你搶道，擔心你的渺小行人身影會不會被汽車A柱遮擋，駕駛就這樣「不小心」絲毫未減速把手無寸鐵的你撞上。就連在有號誌的斑馬線上，行人和自行車也總是得左顧右盼，膽顫心驚。

有一次，我走路穿越斑馬線，被某輛無良左轉汽車眼睜睜從腳尖前搶道。還有一次，騎機車路經內湖某座圓環，遇到行人穿越道路，我二話不說停下來「禮讓」行人通過（事實上不是禮讓而是「必須讓」），但不到三秒，後面的車子就狂按喇叭。

不，重點不在有沒有號誌，或駕駛看不看得見，重點在駕駛有沒有意識要讓——像長輩經常掛在嘴邊的，你是鐵包肉還是肉包鐵。面對堅硬的科技機械，用路人得用生命的高昂代價，去捍衛自己本來就擁有的路權。

行人也好，自行車也好，甚至機車騎士，所有的「肉包鐵」們在路上按照鋼鐵金屬所佔比例，進行食物鏈排序；汽車排擠機車，機車搶道自行車，自行車擠撞行人。好像台灣道路是一個強凌弱眾暴寡的野蠻世界，在這裡我們不講道理，就比誰拳頭硬。

道路的封建思維阻斷一切

當我們覺得車子才是移動的主宰，當我們覺得「道路」＝「車道」，而行人站在路中間 ＝ 擅闖道路；當公部門要求行人把手舉高高、穿亮色衣服，或不斷強調穿越斑馬線時要當心是行人自己的責任——這背後就是徹頭徹尾的道路封建思維。拳頭比較硬的人，就理所當然地擁有比較高的權力，在公共領域裡傷害防備力較低的其他用路人。

因為這樣，當事故發生——還記得前陣子第一次放學走路回家遭卡車撞死的國中小女孩嗎——只要探究其原因，你會發現與其稱它是「交通意外」，它往往更像是一種交通暴力（Traffic Violence）。一種大眾盲目崇拜移動效率，執政者據此不當設計公共空間，而選擇性犧牲其他用路人生命安全的系統性暴力。更極端地說，早在發生意外過世之前，行人和自行車在台灣道路設計中早已社會性死亡了。

機車也沒有比較好過。這一陣子大規模路權運動收到一點效果，交通部預計最快明年「開放」機車走內側，很多汽車駕駛一聽到這事就哇哇叫。在這些汽車駕駛人心裡，路權以及道路安全好像是一塊固定的餅，當機車騎士吵著要走了這塊，汽車駕駛就會被侵蝕這塊。

但事情並不是這樣的。「肉包鐵」們爭取合理路權，並不是為了搶奪「鐵包肉」汽車的路權，而是要求政府正視、修正過去50年以汽車為主體的道路設計思維，因為這樣的思維與道路設計，不只排擠其他用路人，造成更多事故，甚至有害經濟。

退一步看仍持續發生的紅線違停亂象，它恰恰反映了開車這種移動方式的彈性太低。而我們的道路規劃、主流交通模式、思維習慣尚無法產生多元移動的條件，以至於當一個開車代步的市民想要在城市裡駐足停留，反而構成交通亂象。這也是很不公平、甚至對街區發展有害的，不是嗎？

舉一個例子。英國曼徹斯特大城的東南方，有一座城鎮叫Poynton。鎮中心的幹道路口車流量很大，交通號誌極為漫長複雜，行人要跨越這條三線幹道，得等上兩三個紅綠燈，穿梭在川流不息的大卡車、貨車、小客車陣間，險象環生。這樣的街道暗示著所有用路人趕快通過，行人更是不想走也不敢走在這裡。

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英國小鎮的反其道而行

Poynton這座小鎮一天一天衰落。而小鎮怎麼辦呢？他們沒有端口號喊「貨出去人進來」， 他們做了一件出人意表的事——重新規劃道路。他們把車道縮減瘦身，並在路口拿掉所有紅綠燈號誌，放進兩個圓環導引車流。

單線狹窄的道路會讓汽車駕駛下意識踩煞車減速，這點大家都同意，但在車流量這麼大的路口取消紅綠燈？這樣一堆大卡車、貨車怎麼知道能不能走？會不會更容易撞到行人？起初非常多人懷疑這樣的設計，甚至以「行人安全」為由激烈反對。

結果證明，當汽車駕駛沒有綠燈暗示「路是你的，衝吧」他們會放慢速度、更注意路況；而沒有紅燈阻斷車流，所有慢速行駛的車反而能更流暢地，透過雙圓環導引通過路口。

在道路重新設計之前，這個路口平均每年七件交通事故發生（對台灣人來說應該是一塊微不足道的小蛋糕……），在2011年道路重新設計後，這個數字降低為零。最重要的是，更多行人回到街上，自行車騎士也慢慢出現；他們隨時停靠逗留，聊天，消費，市民之間有了互動連結，街區經濟也顯著復甦。