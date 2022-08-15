《該死的阿修羅》代表台灣角逐奧斯卡最佳國際電影，以獨特敘事探討當代隨機殺人暴力議題

近日，各國陸續推出電影作品參與奧斯卡最佳國際影片，台灣選手也在今（15）日出爐，經文化部影視及流行音樂產業局召開甄選會議推薦之後，將由名導樓一安的《該死的阿修羅》代表台灣角逐明（2023）年第95屆奧斯卡，值得一提的是，這也是樓一安的執導作品首度出征奧斯卡。

Photo Credit: 希望行銷提供 樓一安

文化部今日指出，本屆甄選委員包含余卜康、沈可尚、張震、黃建業、蔣顯斌、閻鴻亞、藍祖蔚，而今（2022）年報名奧斯卡金像獎參賽的影片總計11部，經過討論，決議推薦《該死的阿修羅》代表台灣參賽。

甄選委員會認為，《該死的阿修羅》以獨特敘事形式探討當代隨機殺人的暴力議題，淺入深出反映虛實混淆的普世現象，在人性善惡論述上體現東方思維，開放式結尾令人驚豔。

經過《一席之地》、《廢物》、《失控謊言》之後，樓一安交出了獨立執導的第4部劇情長片《該死的阿修羅》，同樣自編自導，而樓一安長期的合作夥伴陳芯宜也參與了編劇工作，片子取材於真實事件的隨機殺人案，樓一安耗時3年田調，針對片中涉及律政事宜請教相關專家，且詢問片中6名主要人物職業的相關人士。

樓一安此前也坦言《該死的阿修羅》片名有點中二，是因為希望此故事能觸動更多年輕人，而且沒有一般大眾對隨機殺人案的刻板印象，這種刻板印象也是此片最小心處理的地方，「不能對不起這個題材。」

卡司陣容部分，集結莫子儀、王渝萱、黃聖球、潘綱大、黃姵嘉等人主演，這也是莫子儀、黃姵嘉繼《台北歌手》之後，再度與樓一安合作。而在片中飾演不良少女的王渝萱，其表現在台灣電影獎項大受肯定，先是在去（2021）年金馬獎獲得最佳女配角獎，而後又在今年台北電影獎拿下最佳女配角獎，成為這一年最受矚目的亮眼新星之一。

值得一提的是，除了王渝萱的獲獎之外，《該死的阿修羅》也在今年台北電影獎獲得了最佳編劇、最佳配樂。

Photo Credit: 金馬執委會提供 王渝萱的好表現連拿金馬獎、台北電影獎最佳女配角

最後，時至今日，台灣僅有三次入圍最佳奧斯卡最佳國際電影（前身為最佳外語片）五強的經驗，分別是1993年的《喜宴》、1994年的《飲食男女》以及2000年的《臥虎藏龍》，皆由李安執導，而李安也成功憑藉《臥虎藏龍》拿下此獎。

而近期台灣最接近此獎項的一次，該屬鍾孟宏執導的《陽光普照》，成功擠進2020年第93屆奧斯卡的複選短名單。

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核稿編輯：翁世航