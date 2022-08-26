《知識複利》：一直深陷低效益學習陷阱，別說專家，你只能成為「資深菜鳥」
我們想讓你知道的是
如果我們一直深陷低效益學習陷阱中，想要在某個領域成長為專家就會十分困難，也因此才會有所謂的「資深菜鳥」一說。要解決這個問題，我們需要把以往「每次都重新學習、重新整理」的慣性加以改變，開始善用之前每次的學習，將它們做為基石，疊加我們對於這個領域的知識。
文：何則文、高永祺
知識複利的本質：讓過去的你，幫助未來的你
若用一句話概括知識複利的本質，那應該是：讓過去的你，幫助未來的你。亦即透過我們過去的積累，幫助我們未來能成長得更快，有更多元的變現機會。借用李笑來的名言，也就是「真正的跟時間做朋友！」而知識複利的意義，可以具體展現在以下兩個問題上：
問題一：低效益學習陷阱
請想想：如果檢查你的筆記，重複的知識會出現幾次？
筆記是我們的第二大腦，能讓我們的學習與思考顯現出來，是非常重要的成長工具。但如果你回頭一張張檢視自己的筆記，或搜尋筆記庫的某個關鍵字，你可能會發現有很多重複的知識，零散的出現在各張筆記上。
舉個例子：在某一場財務講座的筆記上，你記下了：「資產負債表、損益表、現金流量表」，然後你又在《窮爸爸．富爸爸》的閱讀筆記上，記下了「資產，就是能把錢放進口袋裡的東西；負債，就是把錢從口袋拿走的東西。」而「資產、負債」的概念同時出現在這兩張筆記上，但如果你沒有一一檢視你可能就不會知道、更別說把這兩個知識概念互相連結、整合。
如果說做筆記的核心目的是能幫我們整理思考、提升學習效益，那我們不斷重複紀錄相似的知識概念，不只是浪費時間，還會讓我們想利用某項知識時，發現知識太過零散，讓自己找得很辛苦—當然，更常見的是我們寫完筆記後，就再也沒用過，放任自己的筆記庫不斷增長。就像衣櫃底層那堆你這輩子都不會想再穿、但又捨不得丟的衣服。
這是我們在學習上缺乏系統性方法所導致的問題，而且其實我們天生在學習、成長上，是需要不斷與「知識複損」相抗衡，因為我們人腦有逐漸遺忘的天性，筆記也可能會有遺失、翻找困難等狀況，導致我們的知識會不斷損失遺失。
比如，當你看完了一本書（也許就是本書），剛開始你會對書中內容有印象，但如果中間間隔的時間拉長，你可能只會記得某幾個重點，其他的大多數遺忘了。另外像是學習一個新技能，如開車，要是有幾年沒開，重新再開車，也會有技能的陌生感，感覺自己退步了。
當然也許有人會認為「一本書有一個啟發就很值得」，其實這是要看情況的。因為看完一本書，需要投資一段時間與精力，如果你對於這個領域已經具備一定程度的了解，這時再看一本新書，當然能有一個啟發就很值得；但如果這是一個你相對陌生的領域，我們能盡可能地掌握越多的知識量，當然是能幫助我們的成長幅度越大。
而如果我們一直深陷低效益學習陷阱中，想要在某個領域成長為專家就會十分困難，也因此才會有所謂的「資深菜鳥」一說。
要解決這個問題，我們需要把以往「每次都重新學習、重新整理」的慣性加以改變，開始善用之前每次的學習，將它們做為基石，疊加我們對於這個領域的知識，這樣隨著量體的增加，我們才能加深對領域知識的理解，加廣相關知識的連結，加快新知識的學習速度。這也是「品質型知識複利」的目的。
而在階段一的「品質型」知識複利的複利筆記術方法中，還能讓你能從過去的學習中，透過加廣相關知識的連結，產生創新創意的契機。
問題二：單一工作收入陷阱
當我們成為具有價值的知識工作者，大多數人常會把這些辛苦得來的知識，重複應用在我們的既有工作範疇上，最多就是從一個工作到另一個相似的工作。當然重複的積累，可能會幫助我們越來越專精，但我們的報酬成長卻只會越來越小。政府公開資料已經顯示，台灣受聘工作者的平均薪水漲幅，除了少部分的工作，大多數都只會隨著年紀越來越小。這個過程我稱之為單一工作收入陷阱。
想突破這個陷阱，除了我們熟知的創業、投資，更可以利用自己過去積累的專業（無論是基於工作或是興趣而來的），轉化成知識型副業，如：顧問服務、課程產品、文章內容等，讓自己辛苦積累的知識，獲得更多的變現機會。這也是「價值型知識複利」的目的。
我想借用《從選擇題到必考題》中陳顯立先生的名言來概括上述：「剩餘價值再利用。」也就是讓知識從幫助解決我們工作問題，再利用到幫我們產生其他變現價值。
在階段二「價值型」知識複利的知識產品化方法中，我們可以透過自己多元的知識變現方法，避免我們過去辛苦積累的知識浪費。
當然也許你會擔心：公司可能不喜歡我這樣的「斜槓」行為，但其實越來越多的公司已經開始意識到：讓員工在外有高價值的表現，能夠幫助公司帶來更多的品牌效益。另外，天下之大，不止一樹，隨著你積累越來越多的信任資產，也會有更多欣賞你的人找上你，只要你的知識型副業經營，沒有影響你的本業表現，或者並非盜售公司機密，我們就能問心無愧。
對於企業經營者進行知識複利的建議
如果是公司組織的經營者，我想特別強調：你可能一樣具有知識價值浪費、學習效益低落的問題，只是因為相對於個人來說，組織的綜合收益高，顯得感受性不強。
每個公司組織都會有自己獨特的經驗知識，如果能把這些知識變成知識產品，向外傳播給有需要的潛在客戶，除了能增加收益（金錢貨幣），還能擴張在客戶心中的信任感（社交貨幣）。像是知名設計顧問公司 IDEO 分享他們的設計思考課程，此舉讓該公司除了獲得了課程與授權收益，更新增了許多客戶的合作案。
其次，在知識經濟的世代，公司組織的競爭核心是知識資本，而知識資本的最小應用單位不是電腦，而是人。只要強化組織內每個成員的學習成效，就能有效促進組織知識資本的應用與開發。不妨想像這個畫面：光是讓新進人員訓練的速度提升10％，這樣可以降低多少的成本？而讓專業人員的專業成長速度提升10％，那又能帶來多少的收益？
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
我們想讓你知道的是
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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