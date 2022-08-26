《知識複利》：一直深陷低效益學習陷阱，別說專家，你只能成為「資深菜鳥」

文：何則文、高永祺

知識複利的本質：讓過去的你，幫助未來的你

若用一句話概括知識複利的本質，那應該是：讓過去的你，幫助未來的你。亦即透過我們過去的積累，幫助我們未來能成長得更快，有更多元的變現機會。借用李笑來的名言，也就是「真正的跟時間做朋友！」而知識複利的意義，可以具體展現在以下兩個問題上：

問題一：低效益學習陷阱

請想想：如果檢查你的筆記，重複的知識會出現幾次？

筆記是我們的第二大腦，能讓我們的學習與思考顯現出來，是非常重要的成長工具。但如果你回頭一張張檢視自己的筆記，或搜尋筆記庫的某個關鍵字，你可能會發現有很多重複的知識，零散的出現在各張筆記上。

舉個例子：在某一場財務講座的筆記上，你記下了：「資產負債表、損益表、現金流量表」，然後你又在《窮爸爸．富爸爸》的閱讀筆記上，記下了「資產，就是能把錢放進口袋裡的東西；負債，就是把錢從口袋拿走的東西。」而「資產、負債」的概念同時出現在這兩張筆記上，但如果你沒有一一檢視你可能就不會知道、更別說把這兩個知識概念互相連結、整合。

如果說做筆記的核心目的是能幫我們整理思考、提升學習效益，那我們不斷重複紀錄相似的知識概念，不只是浪費時間，還會讓我們想利用某項知識時，發現知識太過零散，讓自己找得很辛苦—當然，更常見的是我們寫完筆記後，就再也沒用過，放任自己的筆記庫不斷增長。就像衣櫃底層那堆你這輩子都不會想再穿、但又捨不得丟的衣服。

這是我們在學習上缺乏系統性方法所導致的問題，而且其實我們天生在學習、成長上，是需要不斷與「知識複損」相抗衡，因為我們人腦有逐漸遺忘的天性，筆記也可能會有遺失、翻找困難等狀況，導致我們的知識會不斷損失遺失。

比如，當你看完了一本書（也許就是本書），剛開始你會對書中內容有印象，但如果中間間隔的時間拉長，你可能只會記得某幾個重點，其他的大多數遺忘了。另外像是學習一個新技能，如開車，要是有幾年沒開，重新再開車，也會有技能的陌生感，感覺自己退步了。

當然也許有人會認為「一本書有一個啟發就很值得」，其實這是要看情況的。因為看完一本書，需要投資一段時間與精力，如果你對於這個領域已經具備一定程度的了解，這時再看一本新書，當然能有一個啟發就很值得；但如果這是一個你相對陌生的領域，我們能盡可能地掌握越多的知識量，當然是能幫助我們的成長幅度越大。

而如果我們一直深陷低效益學習陷阱中，想要在某個領域成長為專家就會十分困難，也因此才會有所謂的「資深菜鳥」一說。

要解決這個問題，我們需要把以往「每次都重新學習、重新整理」的慣性加以改變，開始善用之前每次的學習，將它們做為基石，疊加我們對於這個領域的知識，這樣隨著量體的增加，我們才能加深對領域知識的理解，加廣相關知識的連結，加快新知識的學習速度。這也是「品質型知識複利」的目的。

而在階段一的「品質型」知識複利的複利筆記術方法中，還能讓你能從過去的學習中，透過加廣相關知識的連結，產生創新創意的契機。

問題二：單一工作收入陷阱

當我們成為具有價值的知識工作者，大多數人常會把這些辛苦得來的知識，重複應用在我們的既有工作範疇上，最多就是從一個工作到另一個相似的工作。當然重複的積累，可能會幫助我們越來越專精，但我們的報酬成長卻只會越來越小。政府公開資料已經顯示，台灣受聘工作者的平均薪水漲幅，除了少部分的工作，大多數都只會隨著年紀越來越小。這個過程我稱之為單一工作收入陷阱。

想突破這個陷阱，除了我們熟知的創業、投資，更可以利用自己過去積累的專業（無論是基於工作或是興趣而來的），轉化成知識型副業，如：顧問服務、課程產品、文章內容等，讓自己辛苦積累的知識，獲得更多的變現機會。這也是「價值型知識複利」的目的。

我想借用《從選擇題到必考題》中陳顯立先生的名言來概括上述：「剩餘價值再利用。」也就是讓知識從幫助解決我們工作問題，再利用到幫我們產生其他變現價值。

在階段二「價值型」知識複利的知識產品化方法中，我們可以透過自己多元的知識變現方法，避免我們過去辛苦積累的知識浪費。

當然也許你會擔心：公司可能不喜歡我這樣的「斜槓」行為，但其實越來越多的公司已經開始意識到：讓員工在外有高價值的表現，能夠幫助公司帶來更多的品牌效益。另外，天下之大，不止一樹，隨著你積累越來越多的信任資產，也會有更多欣賞你的人找上你，只要你的知識型副業經營，沒有影響你的本業表現，或者並非盜售公司機密，我們就能問心無愧。

對於企業經營者進行知識複利的建議

如果是公司組織的經營者，我想特別強調：你可能一樣具有知識價值浪費、學習效益低落的問題，只是因為相對於個人來說，組織的綜合收益高，顯得感受性不強。

每個公司組織都會有自己獨特的經驗知識，如果能把這些知識變成知識產品，向外傳播給有需要的潛在客戶，除了能增加收益（金錢貨幣），還能擴張在客戶心中的信任感（社交貨幣）。像是知名設計顧問公司 IDEO 分享他們的設計思考課程，此舉讓該公司除了獲得了課程與授權收益，更新增了許多客戶的合作案。

其次，在知識經濟的世代，公司組織的競爭核心是知識資本，而知識資本的最小應用單位不是電腦，而是人。只要強化組織內每個成員的學習成效，就能有效促進組織知識資本的應用與開發。不妨想像這個畫面：光是讓新進人員訓練的速度提升10％，這樣可以降低多少的成本？而讓專業人員的專業成長速度提升10％，那又能帶來多少的收益？