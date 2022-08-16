首爾暴雨慘烈如「阿修羅場」，這是無可避免的天災，還是官員慢半拍的人禍？

近日韓國當地，遭臨到前所未有的大暴雨，且當地韓媒也紛紛以「雨彈」、「破紀錄豪雨」等不為誇張之詞語，來記載上週侵襲首都首爾的數日豪雨。

我們真的很難想像，已經邁向「已開發」國家的韓國，照道理來說，應該是有足夠的國家預算與人力，來預測抵禦可預期的天災，儘管暴雨相較起地震的可預期性較高，但由這次首爾所遭遇的大豪雨，足見全球氣候變遷實在嚴重，險峻氣候往往超脫人為預測太遠太遠，而這也值得即將邁入颱風季節的台灣，多加注意。

回到韓國這場大雨，根據首爾氣象廳紀錄，過往一小時內最大降雨量，為1942年8月5日的118.6毫米，然而，於豪雨初下的當日晚上九點時刻，當地所測量到的數字，已經為破紀錄的每小時降雨量136.5毫米，實在可觀。

往往數字沒有給人太深的體會，但是深陷在其中，抑或透過報章媒體的新聞畫面，給人衝擊之大。諸如我印象最為深刻的，莫過於公共設施的首爾地鐵站（受損最嚴重路線，為首爾地鐵二、七、九號線），竟然從出入口處灌入污臭不堪的大水，一道道洪水沖掀起地板，乃至地下鐵的月台上隔板，也不堪狂下的豪雨雨勢，竟然撐不住雨量，傾倒塌下。

爾後，陸續地鐵紛紛傳出停駛、暫時封閉等緊急措施應對，但這樣的畫面，讓人懷疑起這真的是國際城市首爾嗎？

公共設施已成如此，更別提一般老百姓民間慘況，如這次大家心目中的繁華區江南，也因為這場大雨，鬧出不少議論，諸如網路上流傳出，無助坐在惡水吞嚥半車身車頂上的上班族身影，抑或原本人潮擁擠的不夜城，竟也因這場大雨，讓韓媒以「阿修羅場」（아수리장；形容極度混亂、事故嚴重之場面）形容當日慘狀。

排水設施無法即時地發揮功能，造成雨水不斷地從排水道反覆溢出，許多行駛在路上，因大雨雨勢打滑，波及到來路行車，乃至停在路旁轎車，或駕駛拋車躲雨之人，不計其數。