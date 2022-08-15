私校聘約多陷阱：未明定研究費、限期升等不續聘或資遣等，監察院糾正教育部要求改進
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近年各類私校教師聘約爭議還有侵害權益的事件攀升，且教育部雖然曾在2013年給各級私校說明不合理聘約內容，但迄今8年都未主動清查聘約內容爭議，同時思考解決對策，只是依照個案陳情消極處置。
由於私校聘約長久以來存在諸多陷阱，並有外加不合理義務、未明定研究費、限期升等不續聘或資遣、改聘編制外教師或兼任教師等違法的聘約型態，長期侵害教師權益、降低留任意願，因此監察院在去（2021）年申請調查，並於11日提案糾正教育部，要求確實檢討改進。
事實上，立法院在2014年1月就曾決議，要求教育部針對不合理聘約提出改善措施，教育部也整合全國教師會與私立大學校院協進會的意見，在同年發布6項私立學校教師聘約明顯不合理內容，包含教師有協助招生的義務、私校恣意拒發離職證明、把研究案當成續聘的標準、限制教師研究和進修、超過規定授課時數不發給鐘點費，以及依照校務經營需要調整薪資。
但監察委員賴鼎銘、蕭自佑、林國明認為私校不合理的聘約未見顯著改善，甚至變本加厲，因此於去年申請自動調查，欲了解教育部對此有沒有善盡職責監督。調查報告8月11日經監察院教育及文化委員會審議通過後，監察院提案糾正教育部，並函請教育部確實檢討改進。
糾正案文指出，諮詢專家意見後發現，近年各類私校教師聘約爭議還有侵害權益的事件攀升，且教育部雖然曾在2013年給各級私校說明不合理聘約內容，但迄今8年都未主動清查聘約內容爭議，同時思考解決對策，只是依照個案陳情消極處置。常見聘約爭議包括利用發聘書迫使教師同意減薪、所涉校內規章不公開、未經校務會議審議、內容顯失公平及刻意迴避《教師待遇條例》第17條的協議程序。
44.54％私校教師與公立學校教師薪資不符
賴鼎銘、蕭自佑、林國明表示，現行私立大專校院教師的本薪，應該等同公立學校同級同類教師的標準，但由於部分私校大幅刪減學術研究加給，以至於私校教師平均合計月支數額有嚴重落差，110學年度私立大專校院專任教師的薪資，與公立學校的支給數額相較，有44.54％的學校未達相同水準，其中6所更是少於公立學校的八成，有3校未達6成。
監察委員指出，雖然基於大學自主，大專校院未訂教師聘約準則，但涉及基本人權的教師勞動條款是否也屬於大學自治範疇尚有疑義。既然教育部至今對整體亂象束手無策，除了要迅速謀求改善外，監察委員也建議，可以參考專家意見評估定型化契約。
針對學校是否把招生績效列為教師評鑑項目，以及是否對授課時數有合宜規定，監察院認為亟需教育部進行通盤清查。除此之外，調查報告內的其他項目也需要教育部積極研議檢討，兼顧大學卓越以及教師權益。
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核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop
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不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
- Spotify ｜ https://spoti.fi/32dSc27
- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep06
這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。
沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）
兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！
微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。
顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。
相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！
從 0 開始的 PS 之路（09:00）
要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。
微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」
儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」
提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）
顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。
「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」
保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）
節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」
顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。
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