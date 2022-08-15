海象做日光浴引群眾圍觀，挪威漁業署以「威脅人類安全」為由安樂死

（中央社）挪威首都奧斯陸峽灣近來出現一隻海象曬太陽吸引群眾圍觀，還以北歐女神「芙蕾雅」命名，但挪威當局今天將牠安樂死，並說這是唯一選項，有專家抨擊這是「無限悲哀」的決定。

綜合《法新社》和《美聯社》報導，挪威漁業署（Fisheries Directorate）署長巴克顏森（Frank Bakke-Jensen）在聲明中說：「決定安樂死是基於整體評估顯示對人類安全持續構成威脅。」

他說：「我們仔細研究所有可能的解決方案。我們得出的結論是，我們無法透過任何可用的方法來保障動物福利。」

官方先前就曾表示考慮安樂死，因為一再呼籲民眾與這隻重達600公斤的年輕母海象保持距離，但徒勞無功，而且牠一直受到過度的壓力。

這隻海象7月17日首度被人發現出現在奧斯陸的水域後一夕爆紅，名字「芙蕾雅」（Freya）是指北歐神話中愛與美的女神。

芙蕾雅估計年約5歲，曾在英國、荷蘭、丹麥和瑞典現蹤，近來選擇在挪威度過夏天。

海象通常生活在高緯度的北極地區，在陽光下長時間打盹，一天最多可以睡20個小時；芙蕾雅曾被拍到追鴨子、攻擊天鵝，而且經常在船上打瞌睡，感覺船被牠壓到快翻船。

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海象是一種受保護的物種，主要以軟體動物、蝦、蟹和小魚等無脊椎動物為食。海象通常不會對人類出現攻擊行為，但牠們會因為覺得被入侵者威脅而發動攻擊。

儘管當局一再呼籲，好奇的旁觀者仍持續接近這隻哺乳動物，有時還帶著孩子拍照。

《CNN》報導，挪威漁業署稱過去一周曾觀察到遊客與芙蕾雅游泳、朝牠投擲物品；《BBC》也報導，當地媒體稱，芙蕾雅曾將一名婦女追入水中，使得警方封鎖了一個洗浴區；挪威漁業署更公布了一張包括兒童在內一大群人與芙蕾雅近距離面對的照片。 Photo Credit: Directorate of Fisheries

挪威漁業署說：「經過過去一週的現場觀察，公眾明顯無視當前與海象保持距離的建議。因此署內斷定對人類造成潛在傷害的可能性很高，動物福利也一直未受保障。」

部分專家表示，當局並未顧及動物福祉就決定將芙蕾雅安樂死。

動物權益團體NOAH發言人馬丁森（Siri Martinsen）告訴TV2新聞頻道，這是倉促的舉措，而且早該開出罰單以驅散圍觀者。

她表示「這非常令人震驚」，還說這原本是「一個向人們展示如何尊重野生動物的大好機會」。

生物學家艾伊（Rune Aae）告訴挪威新聞社（NTB）：「他們選擇將這樣一隻美麗的動物安樂死，僅是因為我們並未善待牠，真是無限悲哀。」

綠黨（Green Party）本週稍早表示，專家建議給芙蕾雅鎮靜劑並將牠帶離人口稠密的地區，或將牠帶回偏遠的斯瓦巴（Svalbard）群島。

但漁業署署長巴克顏森表示，這「不是一個可行的選項」，因為這樣的操作會太複雜。

巴克顏森說：「我們理解這項決定可能引起公眾反應也很同情，但我堅信這是正確的決定。我們非常重視動物福利，但人類生命和安全必須優先考量。」

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：翁世航