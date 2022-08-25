【2022 INSIDE 未來日】產業升級、砌造堅強護城河，就在你對數位轉型的一念之間

文：Chris

時節來到2022下半年，在新冠疫情之下，AI、IoT、5G等新科技已經迅速普及到所有人的生活之中，但卻又面臨歷經俄烏戰爭、美國Fed升息大環境因素，今年全球無論製造、服務業，所有企業皆面臨新一波巨大挑戰，這其中數位轉型可說是眾人所追求的解方之一。

台灣有全球引以為傲的半導體產業鏈、以及極富彈性的隱形製造冠軍大軍，同時網路服務、科技、物流等產業也有不少公司積極使用AI、IoT、5G與數據思維不斷面對挑戰，但現實是，有許多企業組織對數位轉型不是一知半解，就是正在轉型但還缺臨門一腳。

數位轉型在這時代到底有多重要？根據波士頓顧問公司（BCG）所發佈的調查報告，數位轉型成功企業將可創造比相關基準高出9%～25%營收成長、可以節省8%～28%的成本，並創造平均21%的息稅前利潤（EBIT）成長率；市場占有率、市值成長率，也硬生生平均可比其他同業高出 5%以上，而且高達70%數位領導者預期在未來三年內還可以進一步獲取5個百分點以上的市場占有率。

但是數位轉型並不如想像中容易，BCG報告也稱，2021年全球只能有35%企業可以順利完成數位轉型的目標。有限度地導入雲端運算、AI、物聯網，試行數位轉型對所有企業來說都不難，但真正難的地方在於將數位轉型的解決方案快速、深刻納入企業組織內。

換個角度說，數位轉型可以很難，不少公司常常只認為導入某幾套就稱得上數位轉型，但往往缺乏全局眼光，很有可能導入每個系統的時間點、使用技術、委外廠商各不相同，資訊串接不易，容易形成系統孤島，讓各種企業資訊四散在各處，無形中增加跨部門協作的溝通成本；又或是直覺認為這是資訊部門的責任。但數位轉型也往往只需一念之間，意識到這是整體企業的轉骨行動後由對的人推動對的事，之後自然水到渠成。

各行各業都應有自己的數位轉型竅門，但作為一份伴隨科技業一起成長十年之餘的媒體，INSIDE認為，台灣特殊的地緣政治、產業位置有非常好的利基點，2022當下正是極力透過數位轉型，打造產業護城河的大好時機。因此我們攜手合作夥伴，在今年2022 INSIDE未來日舉辦「台灣的蛻變：用數位轉型打造產業護城河」年度論壇，我們希望凝聚各產業業數位轉型先進者的經驗結晶，讓更多人能夠抓到科技 + 商業結合的趨勢脈動，協助台灣各行各業都能藉由數位轉型一步一步蛻變，最終打造出獨一無二的產業護城河。

完整一天豐富論壇，完全掌握數位轉型最新脈動

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活動資訊：

活動名稱： 【2022 INSIDE未來日】台灣的蛻變｜用數位轉型打造產業護城河

【2022 INSIDE未來日】台灣的蛻變｜用數位轉型打造產業護城河 活動時間： 2022 / 09 / 23 (五) 09:00 - 16:40（08:30 開放入場報到）

2022 / 09 / 23 (五) 09:00 - 16:40（08:30 開放入場報到） 活動地點： 微風南山3F藝文中心（110台北市信義區松仁路100號3樓）

微風南山3F藝文中心（110台北市信義區松仁路100號3樓） 活動形式： 可選擇線下論壇見面互動、亦可購買線上直播票。

可選擇線下論壇見面互動、亦可購買線上直播票。 更安排Q&A及自由交流時間，藉此創造與會嘉賓間更多合作和深度參與的機會。

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此



責任編輯：Joanna

核稿編輯：楊士範