馬來西亞人都愛辯論？華語辯風的狂熱，連政黨都以「表演賽」造勢

在今年7月23日的時候，馬來西亞一所華文中學舉行的辯論表演賽，因有辯手在賽中意外使用粗口「屌」，還被中學生觀眾票選為「最佳辯手」，引發了一些馬來西亞華文教育界的議論，批判者認為會影響中學生的道德價值觀，支持該名辯手的一派則認為毋須糾結於遣詞用字，而是該著重在辯手的論述，這事件進一步發酵成華人社會的輿論焦點。

本文無意於討論上述「粗口事件」孰對孰錯，而是想向讀者們分享對馬來西亞華語辯論賽文化的觀察，為何華語辯論在馬來西亞是一項熱門的活動。

筆者在大學時期，曾以馬來亞大學（university of malaya）辯手的身份，數次到台灣參與辯論賽。在與台灣辯論同好們交流的過程中，他們曾表示非常羨慕馬來西亞的辯論活動可以公開售票，而且還獲得上千民眾購票捧場，這對他們而言非常難以想象，甚至認為馬來西亞華人對辯論活動特別狂熱。

為何這種現象，會發生在一個不以華語為官方語言、國家教育政策不重視華語、華人人口也僅僅占了23%左右的國家呢？這或許可以從馬來西亞華社與華文教育的歷史背景窺探一二。

在上世紀60代，馬來西亞政府通過一系列教育改革政策，將國內華文學校歸納到國家教育大藍圖底下，統一采用國家規範課綱、考試制度和轉用馬來語為主要授課語言（後稱國民型中學或 「國中」），而拒絕接受改制的華文中學則成為民辦的獨立中學（後稱 「獨中」）。馬來西亞華裔雖然並非國內的主流族群，但本著 「再窮不能窮教育」 的精神， 依然對於中華文化和華文教育的傳承有著堅如磐石的熱情與執著。

理解了馬來西亞華語文教育的脈絡，就不難明白華語辯論相關活動的萌芽與崛起。馬來西亞華人社會長期以來，與政府機關或政治人物的「抗爭」，使得對於民族、民主的批判性思維、表達能力的人才有相當高的需求。辯論賽作為一種以觀點交鋒為核心的語言活動，而且辯題多不乏與時事課題的連結，恰好能夠回應這個時代的需求。

從學府走向大眾的辯論表演賽文化

大約在1970年代開始，全馬各地的中學開始舉辦華語辯論賽，成為當時中學生磨練口才、關心時事與培養批判思維的重要平台。大學方面，馬來西亞首個全國大專辯論賽（全辯）在1988年正式舉辦，大學生群體從此成為馬來西亞華語辯論的重要生力軍。應此趨勢，馬來亞大學也在1989年正式成立正規的華語辯論隊，並進行系統性的培訓。