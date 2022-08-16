每到一個新職場就像開啟一場遊戲：先弄清楚規則，趕緊找到你的key man
我們想讓你知道的是
每到一個新的環境，都像是開啟一場遊戲一樣。先弄清楚遊戲規則，包括會被獎勵、懲罰或是不被允許的事情有哪些？在遊戲裡那些厲害的角色（受到肯定或是尊敬的人物）都具備什麼樣的特質與能力？以及組織決策做成，通常會包含哪一些角色？
文：公關人生相談室
之前家裡因為窗戶對流風太大，導致家裡房間某一間房間的的房門被反鎖上，怎麼打也打不開。而家裡的抽屜裡有好幾串鑰匙，每一串各有超過數把不同的鑰匙，但也沒有特別標明是開哪裡的鑰匙，在試了幾次都失敗後，決定還是請了鎖匠來開門。
打了電話不用10分鐘鎖匠就到了，只見他一派輕鬆地抹油與使用尖細的工具測試一下門鎖是否運作正常，不用一分鐘門就打開了，總共收了300元的費用，也解決了我們當下的困擾。
或許有人會想，如果繼續把抽屜裡所有的鑰匙拿出來，一把一把試，總會可以打開門，除非鑰匙不見了；也有人會覺得，鎖匠才花一分鐘就打開門，為什麼要收300塊？這些看法其實沒有對錯，只取決於我怎麼看待自己當下的問題，與願意花費多少精神、成本與代價去解決自己的問題，無論是靠蠻力、時間還是外力。
在職場打滾一段時間後，往往最考驗人的都不是可以隨著時間進化的專業能力，更多的是如何在職場上不同情境中自處、人際互動與看懂其中運作的人際動力。特別是在近兩年遠距工作的工作情境下，少了面對面互動與相處的近身觀察，我們只能從一個個視訊會議中的半身人像，從他們的表情或是語言，去揣想他們是什麼樣的人？或是從他們對於特定事件的反應中，去觀察他們的價值觀或是在意的事情。
然而，有很多組織的決策，往往都不是單一人物可以做成，往往像是打電玩破關一樣，一關闖完還有另一關，但職場跟電玩不一樣的地方在於，電玩只要練習得夠勤、投入夠多時間，總有破關的一天。然而，職場沒有明顯血量條（生命值），也不是課金課得夠多（買遊戲資源）就可以買到通行無阻的必殺技。
於是，我們通常會為了自己不可以影響的決定而苦惱，為了不知道怎麼做成的政策而氣憤，卻忘了往往這些最後做成的決定或是政策，背後有多少人也是一關關地闖過，然後終於打到了魔王關才做成。
與其被動地埋怨或是感嘆自己的微不足道，或許更該做的是每到一個新的環境，都像是開啟一場遊戲一樣。先弄清楚遊戲規則，包括會被獎勵、懲罰或是不被允許的事情有哪些？在遊戲裡那些厲害的角色（受到肯定或是尊敬的人物）都具備什麼樣的特質與能力？以及組織決策做成，通常會包含哪一些角色（無論是主要做決定或是在旁獻策的角色）？
先弄清楚遊戲規則和自己在遊戲中的定位，才能夠有更客觀的全局觀，也才能知道身為遊戲中角色的自己，可以怎麼在當中累積實力和裝備甚至是結盟，才能夠繼續在遊戲中建立自己的特定角色和不被淘汰的地位。
當我們的遊戲地圖視野可以從2D、3D晉升到全景後，我們對於自己所處場景的判斷，也不會再是主觀的視角。而是像是Google 街景可以從不同角度觀看同一件事情在每個人眼中的樣子，也更可以了解同在一個遊戲中的其他人，他們的需求、不安甚至是恐懼是什麼？
唯有如此，我們或許更可以像是游刃有餘、一分鐘就開好鎖的鎖匠，也透過找到自己的key man，去解鎖我們需要進入下一個關卡的能力、知識與了解大局的視野。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂微電腦瓦斯表：三大安全遮斷功能，守護居家安全「不漏氣」
我們想讓你知道的是
相較於傳統機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表可以主動偵測異常情況，在漏氣、超時使用、五級以上地震發生時，自動遮斷瓦斯，以防瓦斯外漏所造成的氣爆、火災等危害，強化居家安全的守護。
你收過瓦斯公司寄來說明可換裝微電腦瓦斯表的通知單嗎？自從2011年天然氣事業法通過之後，政府便開始推廣微電腦瓦斯表，屆齡換裝微電腦瓦斯表完全免費，每個月也只要多40元的基本費，就可以享受微電腦瓦斯表所帶來的安全保障。和傳統瓦斯表相比，微電腦瓦斯表增加了精密微電腦晶片、感震器、壓力開關、緊急遮斷閥等零組件，在偵測到漏氣、超時使用、大地震時，便會進行自動遮斷功能。這些功能對你我的居家安全有什麼保障？一起來搞懂吧！
三大安全遮斷-漏氣遮斷
瓦斯管線會因為風吹雨淋日曬、被老鼠嚙咬等原因，而慢慢老化破裂；再加上台灣地震頻繁，也是導致瓦斯管線鬆脫漏氣的原因之一。一般來說，我們可以透過發現家中瓦斯的使用量異常增加，或者是聞到瓦斯特有的臭味，來注意到瓦斯有漏氣的情況。可是，現代家庭的瓦斯管線往往鋪設在室外，又或者大量漏氣的時候沒人在家、或正在其他房間休息，可能不會發現這個危險警訊。
微電腦瓦斯表可以偵測到瓦斯漏氣的問題，並且自動進行「漏氣遮斷」，在第一時間阻止易燃的瓦斯洩漏，以免在不知情的狀況下浪費瓦斯，甚至造成嚴重災禍，全家人每天都能安心生活。
三大安全遮斷-超時遮斷
想必很多人都有急著出門，然後突然想不起自己到底有沒有把爐火關掉的經驗吧？這種不踏實的心情，在忙得抽不開身的時候，特別讓人覺得難受。大家可能也聽說過，家中長輩開了瓦斯爐燒水泡茶，結果朋友打電話來聊天，講著講著就忘記瓦斯爐的火還開著，如果爐火一直燒下去，可能真的會導致一發不可收拾的憾事。
微電腦瓦斯表可以偵測瓦斯的使用量與時間的關係，開大火的話，用氣的時間會縮短；開小火的時候，時間就會相對拉長。這個功能可以在家人使用瓦斯，但忘了關火時，自動判斷是不是應該要啟動「超時遮斷」的功能。
三大安全遮斷-地震遮斷
發生五級以上的地震時，如果正好在使用瓦斯，微電腦瓦斯表就會馬上停止供氣，這就是「地震遮斷」功能。說到地震，其實和微電腦瓦斯表的發明及推廣有著非常密切的連結。日本早在1987年就開始推廣使用微電腦瓦斯表，因為有這項設備，所以不管是1995年的阪神大地震，或者2011年的311大地震，都因為「地震遮斷」發揮作用，才不至於因為瓦斯而引起更多事故。
同樣位於地震帶上的台灣，我們向來十分在乎房屋的結構和材料是否防震，如果能更進一步裝設微電腦瓦斯表，在地震發生時發揮作用，自動遮斷瓦斯，就能防止因為設備損壞所造成的瓦斯外洩以及氣爆、火災等事故。
微電腦瓦斯表在日本目前已有將近100%之普及率。在台灣，目前的年度裝置率則從2014年的8.43%，提升至2022年第2季的48%。所謂多一份用心，就是多一份保障。在我們小心用氣、用火的同時，再加上微電腦瓦斯表的主動防護，家人的生命安全和財產保障，就更加完整了！
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