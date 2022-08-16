國民黨訪中、 解放軍收兵、 對台白皮書，這三件事出現在同一天，事出有因絕非偶然

文：黃澎孝

國民黨副主席夏立言率團訪中的震撼消息，經過塵埃落下之後，真相逐漸大白於世。

原來，國民黨是在8月4日，中共圍台軍演的第一天，同時向陸委會提出訪中報備的。8月10日，國民黨訪問團出訪中國的同時，解放軍東部戰區突然釋放出「圍台軍演」結束的訊息。同一時間，中國國台辦也公布了一份題為《台灣問題與新時代中國統一事業》的白皮書，把兩岸關係空前緊張的責任，歸咎於民進黨「倚美謀獨」，拒絕承認「九二共識」和「一個中國」所造成的。

中國《央視》新聞還特別加碼說明，中共之所以突然偃旗息鼓，改弦更張的目的是：「我們願為和平統一創造廣闊空間。」並重彈鄧小平當年「軟中帶硬」的調門，表示：「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力，和極少數台獨分裂分子，非和平方式將是不得已情況下，做出的最後選擇。」

這意謂著：中共這次藉著裴洛西訪台所發動的台海危機，是一套精心策劃的劇本，一方面展示解放軍具備了可讓台海改變現狀，台灣「地動山搖」的軍事實力。但另一方面，卻又展現中共搞鬥爭「有理、有力、有節」的三原則。以戰逼和，見好就收。最終目的還還是期望以最小代價「不戰而屈人之兵」。

換言之，瞭解中共策略運作的人應已看出：

國民黨出訪。

解放軍收兵。

中共公布對台白皮書。

這三件事情，同一天出現在8月10日，事出有因，絕非偶然。

Photo Credit: 中央社 國民黨副主席夏立言（前）10日率團前往中國大陸訪問，他上午在桃園機場受訪表示，去大陸關懷台灣民眾，是應該做的事，不會因為一時的演習就卻步，也不會去考慮到選情的問題。 中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年8月10日

問題是：國民黨是否全盤知情，並配合演出呢？

我們觀察夏立言到廈門後的表示：「和大陸溝通對台灣整體是好的，能夠避免一些誤會。」而統派紅媒則順勢評論說，讓大陸瞭解「台灣也有希望兩岸和平的聲音在」。很顯然是在配合軍演結束，中共對台進行的和平攻勢。這就是中共慣用的所謂「和戰兩手策略」。

另一方面，國民黨之所以敢於在這兩岸最敏感的時刻，甘冒台灣人民之大不諱，去與中共唱雙簧，相信中共勢必有所回報吧？讓他們能夠有若干可以向選民交代的「業績」。其實，之前中國對台灣農漁產品和食品企業所進行的一系列制裁措施，很可能就是要「做球」給國民黨發揮「影響力」，以為國民黨的選情加分吧？

至於，大陸台商是否會在國台辦的示意或壓力下，為「國共合作」的「反獨促統」大業，「抖內」政治獻金？那就不是我們這些局外人所能窺其一二的了。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航