剛分手的前任有新對象了，我該挽回還是放手？

文： Annie老師

我們的美好，你曾做過一件事讓我感動過，我們的爭吵，讓很多事一再的原諒，給過的機會都無法填空我失望的心。

近期我有輔導挽回的案例，都是有新對象的，很多挽回朋友來詢問：「老師，前任都有對象了，我還需要挽回嗎？」其實會說這句話的你，是非常沒自信的。你會認為新對象或許比我好，讓自己有個理由，躲起來讓自己哭泣，源頭也是自己太喜歡她了。

我知道一開始聽到新對象，身為挽回的人，心裡面會受到很大打擊，甚至感到晴天霹靂。那是因為你會回憶過去的你們，曾經是那麼相愛，曾經是那麼好，怎分手後她身邊突然有新對象了，這在挽回的階段，確實會讓你卻步退縮。

挽回是在打心理戰，挫折是你給自己的恐懼

當下的你只會有兩種心情，要不自己呈現焦慮感很深，要不讓自己呈現最崩潰時候，但某些族群是無感、無所謂，但痛在心底層，知道痛但不會喊痛，認為放棄比較快。

其實當對方只要都還能聯繫，其實挽回的機會一定都有，差別的是自己的心態，還有機率上的趴數。當自己能樂觀面對時，你腦袋比較能夠思考，但是如果自己是負面的話，你的情緒就會低落，情緒到谷底時是沒辦法思考的，因為你的理智線不足，還有本身知識量不夠造成。

但能確定的是什麼，大多數人都是負面居多，想說放棄是最快的打算，幹嘛去熱臉貼冷屁股。不過想想，如果是這樣想⋯⋯那何必當初還堅持挽回，還等到新對象出現才放手？

當兩方分手時，關係也變得尷尬，但其實挽回最難的是，無法判斷對方心情和情緒狀態。

那為何挽回是在玩心理戰呢？你在挽回過程，你已被對方的話跟語言所刺傷了，所以你直斷認為對方是生氣的，甚至對愛理不理且冷淡，也有些人會覺得對方太狠心了，也因為不愛了而這樣傷害你，這是挽回的人會有的心情想法。

但你確定是這樣嗎？

當她在對你說狠話時，她心裡其實正在難過。

當她對你愛理不理時，她心裡其實也很掙扎。

當她對你冷淡時，其實她心裡面對你感到很不捨。

當她在對你抱怨時，是因為她還愛所以才會生氣。

當她在罵到你很不堪時，她心裡其實很希望你替她著想。

當她說分手時，你並不知道她心裡面有多痛苦。

當她說對你很失望時，她期待你有真的有在反省。

當她有了新對象，代表她想快速忘掉你，但心裡卻還是愛著你（但心裡還是存在你的影子）

多數人都懂得直接反應，也懂得偽裝自己，心裡許多五味雜陳的心情，是你不知道的。有時候想分手，是因為失望透頂而提出分開，但不代表對方沒感覺。她會對你冷淡不理，是因為你的負面，在她心裡無法抹滅，但要搞清楚一點是，對一個人的愛有多少，恨就會有多少，痛就會有多少。

感情跟心情是連結的，她失望但心裡也還是有你，所以她的身心靈也很難受，但畢竟已做的決定，她就要狠心的放開，把對你的愛收手。人都會想著，不適合就寧願長痛不如短痛，至少還有時間能夠療傷，這些時間也足以讓你忘掉她。

但另外一個層面是，或許前任是想要故意氣走你，讓你知道她有對象。故裝鎮定自己無所謂，心情不想一直糾結受影響，覺得快速放手心裡也好受，會認為或許下一個會更好。

所以我發現多數人挽回，都不知道怎麼把握住機會，就算有對象了，她心裡面真實想法和心情，自己也沒辦法搞清楚，也並不知道該怎麼做。挽回的人都容易犯一個錯，就是會易憑著自己直覺跟感覺來挽回對方，並沒有做到更多的理解。

所以來找我的學員，都是自己嘗試一段時間之後，才來詢問說該怎麼辦，那這樣挽回就又變得更加棘手。因為一開始關係剛分手，都會有糾結期，兩人剛結束一段關係，心情動盪的起伏很大，這是能夠趁機而為的事，這階段就是非常好的機會。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

只要別負面行事，機會總是有跡可循

不管挽回還是追求其實都差不多，差別是追求是新關係，但挽回是重新追求的概念，把自己換新，再升級追求而挽回對方的期待感。

雖然前任有新對象，但是你如果真的喜歡，還是能堅持到底，因為愛並不會因挫折而墮落。如果遇到新對象退縮了，那或許你對她的愛，就從此劃下句點。

但堅持是可以有競爭心態，畢竟前任有新對象，還不確定是否在一起，這還是能夠斟酌的點。挽回過程的道路上，不管好或壞至少你為這段關係肯付出最大努力，這是很容易感動到對方喔。但是也要看你的所嘗試的方式是什麼，而決定這美好的結果。

當初分手是因自己的負面引起，但為了這段感情你的堅持，也讓雙方感情不互相欠，就算對方她已交往了，也沒有關係，就是誠心的祝福她幸福就好，沒能在一起至少能看到她幸福。

關係的最後還沒結婚都來得及，因為感情到一個階段，都會開始出現問題，這也是你可以把握的機會。當然如果你有耐心等待的話，就持續爭取自己想要的緣分，只不過前提之下，你也是要與過去的自己，有不一樣的變化，才能重新再觸動對方的心，你們的續緣才是好的開始。

男女人的「初衷」終究是要優化的，感情才會是健康的存在。如果你心裡還愛著對方，別只害怕失去，因為情緒不會幫你什麼。只要你願意，「機會」都在身邊圍繞著你。請懂得抓住愛情成長機會，改變隨時都能開始。

本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航