剛分手的前任有新對象了，我該挽回還是放手？
我們想讓你知道的是
不管挽回還是追求其實都差不多，差別是追求是新關係，但挽回是重新追求的概念，把自己換新，再升級追求而挽回對方的期待感。
文： Annie老師
我們的美好，你曾做過一件事讓我感動過，我們的爭吵，讓很多事一再的原諒，給過的機會都無法填空我失望的心。
近期我有輔導挽回的案例，都是有新對象的，很多挽回朋友來詢問：「老師，前任都有對象了，我還需要挽回嗎？」其實會說這句話的你，是非常沒自信的。你會認為新對象或許比我好，讓自己有個理由，躲起來讓自己哭泣，源頭也是自己太喜歡她了。
我知道一開始聽到新對象，身為挽回的人，心裡面會受到很大打擊，甚至感到晴天霹靂。那是因為你會回憶過去的你們，曾經是那麼相愛，曾經是那麼好，怎分手後她身邊突然有新對象了，這在挽回的階段，確實會讓你卻步退縮。
挽回是在打心理戰，挫折是你給自己的恐懼
當下的你只會有兩種心情，要不自己呈現焦慮感很深，要不讓自己呈現最崩潰時候，但某些族群是無感、無所謂，但痛在心底層，知道痛但不會喊痛，認為放棄比較快。
其實當對方只要都還能聯繫，其實挽回的機會一定都有，差別的是自己的心態，還有機率上的趴數。當自己能樂觀面對時，你腦袋比較能夠思考，但是如果自己是負面的話，你的情緒就會低落，情緒到谷底時是沒辦法思考的，因為你的理智線不足，還有本身知識量不夠造成。
但能確定的是什麼，大多數人都是負面居多，想說放棄是最快的打算，幹嘛去熱臉貼冷屁股。不過想想，如果是這樣想⋯⋯那何必當初還堅持挽回，還等到新對象出現才放手？
當兩方分手時，關係也變得尷尬，但其實挽回最難的是，無法判斷對方心情和情緒狀態。
那為何挽回是在玩心理戰呢？你在挽回過程，你已被對方的話跟語言所刺傷了，所以你直斷認為對方是生氣的，甚至對愛理不理且冷淡，也有些人會覺得對方太狠心了，也因為不愛了而這樣傷害你，這是挽回的人會有的心情想法。
但你確定是這樣嗎？
- 當她在對你說狠話時，她心裡其實正在難過。
- 當她對你愛理不理時，她心裡其實也很掙扎。
- 當她對你冷淡時，其實她心裡面對你感到很不捨。
- 當她在對你抱怨時，是因為她還愛所以才會生氣。
- 當她在罵到你很不堪時，她心裡其實很希望你替她著想。
- 當她說分手時，你並不知道她心裡面有多痛苦。
- 當她說對你很失望時，她期待你有真的有在反省。
- 當她有了新對象，代表她想快速忘掉你，但心裡卻還是愛著你（但心裡還是存在你的影子）
多數人都懂得直接反應，也懂得偽裝自己，心裡許多五味雜陳的心情，是你不知道的。有時候想分手，是因為失望透頂而提出分開，但不代表對方沒感覺。她會對你冷淡不理，是因為你的負面，在她心裡無法抹滅，但要搞清楚一點是，對一個人的愛有多少，恨就會有多少，痛就會有多少。
感情跟心情是連結的，她失望但心裡也還是有你，所以她的身心靈也很難受，但畢竟已做的決定，她就要狠心的放開，把對你的愛收手。人都會想著，不適合就寧願長痛不如短痛，至少還有時間能夠療傷，這些時間也足以讓你忘掉她。
但另外一個層面是，或許前任是想要故意氣走你，讓你知道她有對象。故裝鎮定自己無所謂，心情不想一直糾結受影響，覺得快速放手心裡也好受，會認為或許下一個會更好。
所以我發現多數人挽回，都不知道怎麼把握住機會，就算有對象了，她心裡面真實想法和心情，自己也沒辦法搞清楚，也並不知道該怎麼做。挽回的人都容易犯一個錯，就是會易憑著自己直覺跟感覺來挽回對方，並沒有做到更多的理解。
所以來找我的學員，都是自己嘗試一段時間之後，才來詢問說該怎麼辦，那這樣挽回就又變得更加棘手。因為一開始關係剛分手，都會有糾結期，兩人剛結束一段關係，心情動盪的起伏很大，這是能夠趁機而為的事，這階段就是非常好的機會。
只要別負面行事，機會總是有跡可循
不管挽回還是追求其實都差不多，差別是追求是新關係，但挽回是重新追求的概念，把自己換新，再升級追求而挽回對方的期待感。
雖然前任有新對象，但是你如果真的喜歡，還是能堅持到底，因為愛並不會因挫折而墮落。如果遇到新對象退縮了，那或許你對她的愛，就從此劃下句點。
但堅持是可以有競爭心態，畢竟前任有新對象，還不確定是否在一起，這還是能夠斟酌的點。挽回過程的道路上，不管好或壞至少你為這段關係肯付出最大努力，這是很容易感動到對方喔。但是也要看你的所嘗試的方式是什麼，而決定這美好的結果。
當初分手是因自己的負面引起，但為了這段感情你的堅持，也讓雙方感情不互相欠，就算對方她已交往了，也沒有關係，就是誠心的祝福她幸福就好，沒能在一起至少能看到她幸福。
關係的最後還沒結婚都來得及，因為感情到一個階段，都會開始出現問題，這也是你可以把握的機會。當然如果你有耐心等待的話，就持續爭取自己想要的緣分，只不過前提之下，你也是要與過去的自己，有不一樣的變化，才能重新再觸動對方的心，你們的續緣才是好的開始。
男女人的「初衷」終究是要優化的，感情才會是健康的存在。如果你心裡還愛著對方，別只害怕失去，因為情緒不會幫你什麼。只要你願意，「機會」都在身邊圍繞著你。請懂得抓住愛情成長機會，改變隨時都能開始。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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國人理財總目標：安心退休與子女教育
我們想讓你知道的是
理財已是全民運動，但大家理財的目標到底是什麼？根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，多數投資人的理財目標，都與退休及子女教育金有關，可見國人理財的目的，已不再只是單純的當下獲利而已，而是把眼光放在更長遠的未來。
關鍵議題研究中心TNLR日前做了一份線上問卷「基金申購偏好調查」，針對台灣網路人口結構抽樣20歲以上的受訪者，回收1,000份有效樣本。
40歲以上最重視安穩退休與子女教育
根據調查顯示，投資人的理財目標非常多元，其中把退休設定為首要理財目標的受訪者佔比高達61.4%（見下圖），其次為房貸與買房需求的16.8%，再其次則是為子女做準備的19.5%；至於第一桶金色彩較為明顯的創業準備與買車，則分別各佔5.7%與3.7%，可見對投資人來說，理財最大的目的主要還是在是中、長期的投資目標上。
若細分到不同年齡層來看，在40歲以上的族群中，子女教育金是理財目標的第二順位，排名僅次於退休準備；而30歲左右的投資族群，買房或房貸需求則是排名第二順位的理財目標，至於子女教育金排到第三順位；若再把年齡下降到20歲左右，可發現買房與房貸的重要性更甚於退休金準備，可見若以40歲為分界，投資人對理財的目標相當不同。
共同基金與長期投資
其實就投資目標來看，無論是退休金、子女教育金還是買房資金，由於金額較大，這些都可算是中長期的投資目標。對多數投資者來說，儘管理財的目標有千萬種，共同基金卻是他們在執行長期投資時最重要的理財工具。
但在執行長期投資的過程中，市場波動永遠是投資人最擔心的變數，由於共同基金具備資產分散與主動式操作的特性，不但可以幫投資人降低波動風險，也有助於慢慢幫投資人累積財富。不過這一切的前提，就是必須搭配正確的投資方式。
巴菲特曾說：「窮人投資金錢，富人投資時間」。在理財的過程中，無論投資本金有多大，「時間」都是影響投資成效的重要因素，投資的時間越長，能享受到的複利效果也就越高，理財目標也就越容易達成。
定期定額是長期投資的勝利方程式
基於上述理由，「定期定額」就成了投資人最青睞的投資方式。根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，有61%的投資人習慣用「定期定額」的方式來理財，另也有21.7%的投資人傾向用「單筆投資」來進行。另外，偏好定期定額的比例約為單筆投資的兩倍，可見這種每個月只要3000~5000元的投資方式，受到多數小資族的青睞。
定期定額之所以受到歡迎，主因是投資人不需要具備龐大的資金，也能開始自己的投資旅程；再加上每次投入的資金相對較小，所以對投資時機的掌握度也就不必那麼高。以子女教育金為例，在孩子成長的過程中，全球經濟可能會經歷2~3次的循環，中間的市場波動一定比較大；但透過定期定額，投資人反而可以累積這幾次景氣循環下來的財富增長，而且在這過程中，他們也不必額外花心力去猜測市場的高低點，算是一種相當輕鬆的投資方式。
退休金的準備也是如此。對30歲的投資族群來說，從他們開始準備退休金的那一天算起，到真正可以退休的那段時間，也會經過3~4次的景氣循環。隨著科技與醫療的進步，人們的平均壽命越來越高，醫療服務的價格也越來越貴，所以在這過程中，若能透過定期定額長期投資，他們可以用較輕鬆的方式，去克服長壽風險與通貨膨脹的限制。
所以對小額投資人來說，定期定額的好處，就是在市場上漲時，可以跟隨市場行情上漲而獲利；但在市場下跌時，也可以用相同的金額，買到較多的單位成本去降低投資成本，而且更重要的是，透過每個月有紀律地扣款進場，停利不停扣，投資人可以增加買在低點的機會。
當然，如果投資人對市場動態的掌握相當精準，「單筆投資」就是最佳的方式。但在現實生活中，有這樣能力的人實在是少之又少，因為人類先天在性格上就有貪婪與恐懼的特性，所以在判斷投資時點的時候，多數投資人反而會因為過度自信或情緒波動，就犯下追高殺低或暫停投資的錯誤決策。
定期定額進階版：中租母子鎖利GO
由此可見，除了市場風險之外，「行為風險」也會影響到投資成效。為了降低行為風險給投資成效帶來的影響，中租基金平台開發「中租母子鎖利GO」，讓投資人先用母基金的錢轉去定期定額部分子基金，待子基金達到先前設立的停利點時，獲利部分便可自動滾回到母基金，而子基金的投資也不會因此被中斷。
換言之，中租母子鎖利GO可以用自動循環的方式，一方面幫投資人鎖定獲利，二方面也可持續投資，降低行為風險對投資過程的干擾，協助投資人達成理財目標。當然，如果對投資一竅不通，但又有理財需求的話，中租WISEGO的智能理財，也可以讓投資人在自己設定的投資目標下，讓系統透過資產自動再平衡的方式去執行長期投資。
中租基金平台推出的四大服務，可以協助不同特性的投資人，在理財的路上走得更順遂。今年適逢中租投顧20週年，這四大服務不但在功能上都有進階的設計，現在除了開戶、申購與滿額優惠之外，另也有季度回饋、生日與推薦優惠，限時好康，只要即刻在中租基金平台開戶下單，就可以開始邁向投資與生活的雙贏之路。