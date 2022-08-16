【關鍵眼中盯】「大鵬斬智」之後四個待解答的問題，看來還有許多未爆彈等著被引燃
我們想讓你知道的是
一個論文事件，搞到好像全台灣只有桃園要選舉。然而目前看來，林智堅退選並非事件的終了，從換堅背後蔡英文的責任和領導核心動搖，以及鄭運鵬是否會成為下個引爆點等，「大鵬斬智」之後至少還有這四個未盡之事......
歷經一連串黨政學界論戰後，論文爭議事件終於還是讓林智堅在8月12日宣布退出桃園市長選舉，並由這段期間隨伺在旁的鄭運鵬接棒。
話雖如此，在民進黨壯士斷腕後，相關爭議卻沒有完全止息——有些人開始檢討指導教授陳明通的責任，各方人馬也深入檢視藍綠白政治人物的論文和學歷，結果好像每隔幾天就有新疑雲發生。
就算是回到林智堅本身，「全黨護一人」指控的餘波盪漾和鄭運鵬接棒合適性，也都仍是討論焦點，以下就提出四個「後換智時代」的未竟之事，且看時間能不能解答這些問題。
問題一：民進黨高層不斷力挺林智堅的真正原因是什麼？
還記得「竹竹併」嗎？這個合併新竹縣市的提案，爭議程度並不小於球場門與論文門——正方認為縣市合併可增加新竹競爭力，反方則說這只是要讓林智堅可以繼續選舉的設計。
雖然當時從總統蔡英文、行政院長蘇貞昌到許多立委和地方首長都表態支持，但最後在專業和民意的壓力下，竹竹併無法在九合一選舉前成真，後續討論也就此消失；到了論文事件發生時，「全黨挺一人」畫面又再次出現，但黨內外也持續出現過往少見的反面聲音，最後也再次失敗收場。
奇怪的是，林智堅並非派系大老、沒有地方家族的背景，在選上新竹市長之前就只擔任過市議員和民進黨總召柯建銘的基層助理。
確實，八年前翻轉新竹市的林智堅，是蔡英文和英派延續的希望，但眾所皆知蔡主席本人在強敵環伺的黨內也非那麼容易叫得動人，為何可以搞到兩次爭議事件都能獲跨派系支持？最大的可能，或許就是林智堅的前老闆、立法院地下院長柯建銘運作的結果。
問題二：是誰在這個時間點，讓林智堅狼狽的退選？
若上題推論為真，林智堅在兩次爭議事件都能得到黨內全力支持，8月10日總統蔡英文甚至表示下令「全體黨公職團結一致，相信自己的同志」的狀況下，事隔兩天卻宣布退選，在民進黨hold了那麼久之後，是誰把那個防護罩推倒，讓智堅放水流？
特別是，林智堅宣布棄選的時間點，輿論已逐漸把焦點轉到國民黨出訪中國的爭議和藍營分裂危機上，論文事件反而相對退燒，但一宣布，卻又讓人把所有焦點聚集回來。
這實在很難讓人想像是精算的結果。要不是真的全黨亂陣腳，要麼就是有人刻意施壓，拉下林智堅的同時也讓蔡英文難看。
在許多事件裡，發生事情的人都只是表面，背後權力鬥爭才是水最深的事。而今天林智堅退選的結果，就代表有人在黨內戰勝了柯建銘與蔡英文的權力。
問題三：林智堅退選桃園，直接敲響蔡英文黨內的領導危機警鐘
這次九合一選舉，藍綠多數提名都由中央大力把持，得罪許多地方人士之餘，也代表蔡英文和朱立倫得為選舉成敗自負責任。
不管論文到底有沒有抄襲或代寫，民進黨提名的桃園市長候選人換了就是換了，形式上，這可是和2016年大選「換柱」的嚴重程度類似（更何況洪秀柱還有經過黨員投票程序，不像林智堅參選是直接由黨主席指定）。
還沒選舉就換了自己力推的戰將，下決策的人當然要負責。
如果這次換堅是蔡英文自己主動，那她就得為當時所下的提名決定負責；如果換堅是被逼的，那表示黨內其他力量已經殺進英派本營的玄關，蔡英文領導核心在開票結果還沒有出來，就提前跛腳了。
問題四：鄭運鵬會是更好的候選人嗎？
中氣十足的聲明、柯建銘送的領帶，就算林智堅退選後鄭運鵬未做聲明，他一直想選桃園也是可以說的秘密，只是一直以來都沒人覺得他選得上。
鄭運鵬在民進黨內的功能，長期以來都是負責吵架為主，雖然搭配幕僚精心包裝的人設讓他在空戰上有存在感，但在台灣要能當選地方首長的，幾乎都不會是在留言區與人吵架之輩——因為那本是「下面的人」才要做的事。
而這也可能讓他在往更高位子的路上，造成負面影響。
舉例來說，換堅前五天鄭運鵬在上張雅琴《雅琴看世界》節目時，被問到「相不相信林智堅的操守」和「有沒有選桃園的野心」，當時鄭運鵬表示看內部民調「論文事件前林智堅大概贏10%，之後還有贏5%」、「換堅不可能」、「自己從來沒有想選桃園」，甚至還用「林智堅堅持不打腰帶」來作為自己「查都沒查過但保證林智堅沒有收回扣」的證明。
這樣子的說法，其實也是鄭運鵬平時論述思維的縮影，在他正式參選後，這類話語若被留言區之外的人放大檢視，對民進黨可能要造成更大的問題。
此外，曾在林秉樞事件中多數民進黨人表態模糊時，主動跳出來保護高嘉瑜的辦公室主任馬文鈺，換堅宣布前一晚也在鄭運鵬的Facebook上留言，指控其「背刺同黨同志」、「唬爛成聖人」，甚至爆料曾經關說。相關的貼文內容隨後也被鄭運鵬刪除。
其實，林智堅的論文資料為何流出一直是個謎，目前也不少其實背後與民進黨人士有關的猜測。馬文鈺那串「要我出來說都可以」的指控什麼時候會有續集？或城府深一點想，為什麼會剛好在鄭運鵬接棒前一天，爆出這些東西？
一個論文事件，搞到大家幾乎都忘了陳時中在選台北市長，好像全台灣只有桃園要選舉。然而目前看來，林智堅退選並非事件的終了，整個事件還有很多待檢驗的點，更有許多未爆彈等著要被引燃。
延伸閱讀
- 林智堅拋出「新竹縣市合併升格第七都」，背後有藏不住的政治算計
- 選桃園市不如選新竹縣？林智堅空降桃園，恐怕留下後遺症
- 陳建仁入黨、林智堅論文門、陳時中競選團隊⋯⋯在人名前冠上派系名稱，一切就清晰了
- 結合政務官、地方勢力與太陽花世代，小英屆滿後辣台派該何去何從？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
我們想讓你知道的是
國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
國科會科技辦公室 廣告
[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。