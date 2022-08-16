【關鍵眼中盯】「大鵬斬智」之後四個待解答的問題，看來還有許多未爆彈等著被引燃

歷經一連串黨政學界論戰後，論文爭議事件終於還是讓林智堅在8月12日宣布退出桃園市長選舉，並由這段期間隨伺在旁的鄭運鵬接棒。

話雖如此，在民進黨壯士斷腕後，相關爭議卻沒有完全止息——有些人開始檢討指導教授陳明通的責任，各方人馬也深入檢視藍綠白政治人物的論文和學歷，結果好像每隔幾天就有新疑雲發生。

就算是回到林智堅本身，「全黨護一人」指控的餘波盪漾和鄭運鵬接棒合適性，也都仍是討論焦點，以下就提出四個「後換智時代」的未竟之事，且看時間能不能解答這些問題。

問題一：民進黨高層不斷力挺林智堅的真正原因是什麼？

還記得「竹竹併」嗎？這個合併新竹縣市的提案，爭議程度並不小於球場門與論文門——正方認為縣市合併可增加新竹競爭力，反方則說這只是要讓林智堅可以繼續選舉的設計。

雖然當時從總統蔡英文、行政院長蘇貞昌到許多立委和地方首長都表態支持，但最後在專業和民意的壓力下，竹竹併無法在九合一選舉前成真，後續討論也就此消失；到了論文事件發生時，「全黨挺一人」畫面又再次出現，但黨內外也持續出現過往少見的反面聲音，最後也再次失敗收場。

奇怪的是，林智堅並非派系大老、沒有地方家族的背景，在選上新竹市長之前就只擔任過市議員和民進黨總召柯建銘的基層助理。

確實，八年前翻轉新竹市的林智堅，是蔡英文和英派延續的希望，但眾所皆知蔡主席本人在強敵環伺的黨內也非那麼容易叫得動人，為何可以搞到兩次爭議事件都能獲跨派系支持？最大的可能，或許就是林智堅的前老闆、立法院地下院長柯建銘運作的結果。

問題二：是誰在這個時間點，讓林智堅狼狽的退選？

若上題推論為真，林智堅在兩次爭議事件都能得到黨內全力支持，8月10日總統蔡英文甚至表示下令「全體黨公職團結一致，相信自己的同志」的狀況下，事隔兩天卻宣布退選，在民進黨hold了那麼久之後，是誰把那個防護罩推倒，讓智堅放水流？

特別是，林智堅宣布棄選的時間點，輿論已逐漸把焦點轉到國民黨出訪中國的爭議和藍營分裂危機上，論文事件反而相對退燒，但一宣布，卻又讓人把所有焦點聚集回來。

這實在很難讓人想像是精算的結果。要不是真的全黨亂陣腳，要麼就是有人刻意施壓，拉下林智堅的同時也讓蔡英文難看。

Photo Credit: 中央社

在許多事件裡，發生事情的人都只是表面，背後權力鬥爭才是水最深的事。而今天林智堅退選的結果，就代表有人在黨內戰勝了柯建銘與蔡英文的權力。

問題三：林智堅退選桃園，直接敲響蔡英文黨內的領導危機警鐘

這次九合一選舉，藍綠多數提名都由中央大力把持，得罪許多地方人士之餘，也代表蔡英文和朱立倫得為選舉成敗自負責任。

不管論文到底有沒有抄襲或代寫，民進黨提名的桃園市長候選人換了就是換了，形式上，這可是和2016年大選「換柱」的嚴重程度類似（更何況洪秀柱還有經過黨員投票程序，不像林智堅參選是直接由黨主席指定）。

還沒選舉就換了自己力推的戰將，下決策的人當然要負責。

如果這次換堅是蔡英文自己主動，那她就得為當時所下的提名決定負責；如果換堅是被逼的，那表示黨內其他力量已經殺進英派本營的玄關，蔡英文領導核心在開票結果還沒有出來，就提前跛腳了。

問題四：鄭運鵬會是更好的候選人嗎？

中氣十足的聲明、柯建銘送的領帶，就算林智堅退選後鄭運鵬未做聲明，他一直想選桃園也是可以說的秘密，只是一直以來都沒人覺得他選得上。

鄭運鵬在民進黨內的功能，長期以來都是負責吵架為主，雖然搭配幕僚精心包裝的人設讓他在空戰上有存在感，但在台灣要能當選地方首長的，幾乎都不會是在留言區與人吵架之輩——因為那本是「下面的人」才要做的事。

而這也可能讓他在往更高位子的路上，造成負面影響。

舉例來說，換堅前五天鄭運鵬在上張雅琴《雅琴看世界》節目時，被問到「相不相信林智堅的操守」和「有沒有選桃園的野心」，當時鄭運鵬表示看內部民調「論文事件前林智堅大概贏10%，之後還有贏5%」、「換堅不可能」、「自己從來沒有想選桃園」，甚至還用「林智堅堅持不打腰帶」來作為自己「查都沒查過但保證林智堅沒有收回扣」的證明。

這樣子的說法，其實也是鄭運鵬平時論述思維的縮影，在他正式參選後，這類話語若被留言區之外的人放大檢視，對民進黨可能要造成更大的問題。

此外，曾在林秉樞事件中多數民進黨人表態模糊時，主動跳出來保護高嘉瑜的辦公室主任馬文鈺，換堅宣布前一晚也在鄭運鵬的Facebook上留言，指控其「背刺同黨同志」、「唬爛成聖人」，甚至爆料曾經關說。相關的貼文內容隨後也被鄭運鵬刪除。

其實，林智堅的論文資料為何流出一直是個謎，目前也不少其實背後與民進黨人士有關的猜測。馬文鈺那串「要我出來說都可以」的指控什麼時候會有續集？或城府深一點想，為什麼會剛好在鄭運鵬接棒前一天，爆出這些東西？

一個論文事件，搞到大家幾乎都忘了陳時中在選台北市長，好像全台灣只有桃園要選舉。然而目前看來，林智堅退選並非事件的終了，整個事件還有很多待檢驗的點，更有許多未爆彈等著要被引燃。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航