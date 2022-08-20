《菊島廚房食記》：澎湖元宵節「乞龜求吉」，肪片龜是各地寺廟的必備祭品

文：劉明芳

元宵節乞龜求吉

過完冬至，就要迎接農曆新年，再來就是「元宵節」。在澎湖「過元宵」比「過年」還熱鬧，澎湖俗諺「上元玩三暝」，意思是澎湖元宵節往往一連慶祝三天。以往是從正月十三日晚上開始慶祝三天，直到正月十五日結束。不過近幾年，澎湖改到正月十五日才開始慶祝，全澎湖總動員，直到正月十七日結束。

現在台灣多數縣市元宵節氣氛趨淡，然而澎湖和印尼巨港（Palembang）一樣都維持熱鬧過元宵節的傳統。與澎湖不同的是，印尼仍習慣在正月十三日起慶祝元宵節，正月十五日閉幕。在印尼，元宵節稱之為「Cap Go Meh」，源自福建話的「十五暝」。

相傳元宵節期間，眾神明會下凡人間，容易有求必應。無論在澎湖、台灣、印尼，許多善男信女會把握機會向神明求財、求姻緣等。

澎湖元宵節獨特之處為「乞龜」。一般來說，澎湖信徒向神明許願後，可取得小型的肪片龜，以示獲得祝福。許願者明年需加倍奉還，以謝神明。若想取得大型肪片龜，需向神明祈求，得到允許，即可獲得。求得大型肪片龜者，通常會捐贈給鄉親，或窮苦人家食用， 明年加量還願。雖然，多數人還願時，會增加肪片龜的重量，然而有些信徒受限經濟能力無法增加重量，向神明祈願後，據說神明頗能諒解，往往會予同意。

肪片龜是用糯米加糖、香蕉精等，並加以彩繪製作的烏龜造形甜粿。早期元宵節，肪片龜是澎湖各地寺廟必備祭品，不過近幾年來漸漸以「米龜」、「高麗菜龜」、「水晶龜」、「金龜」取代。為響應環保，有些廟宇還利用酒瓶設計「環保龜」。

澎湖「乞龜求吉」風俗約有一百多年歷史，在中華文化裡，烏龜象徵長壽、吉祥。早年澎湖濱海一帶經常可見海龜，亦流傳海龜救和尚的故事，因此人們視海龜為聖獸，經常放生。

此外「龜」和「歸」同音，澎湖多數人從事漁業，早期漁船不如現代進步，出海捕魚能平安歸來是大家共同的目標。此外，也有人認為烏龜能帶財，有「龜財」之意。總之， 「龜」凝聚眾人期待，因而澎湖的廟寺出現肪片龜、米龜等，產生特有的「乞龜」習俗。

即使在物質條件不佳的年代，澎湖各地寺廟為慶祝元宵節，無不盡心盡力，多少帶有較勁的意味。近年來經濟改善後，各地寺廟為了引人注意，或信徒為回饋還願、爭面子等因素，肪片龜越做越大。民國四十年出現一百斤肪片龜，到民國七十七年增至一萬二千六百斤。要分食大型肪片龜時，須動用大鋸子，也曾發生過將大型肪片龜直接丟入大海「放生」，形成食物浪費。

逐漸改成「米龜」、「金龜」。澎湖天后宮率先發起利用白米疊米龜，相較於肪片龜，米龜較方便分配，也更好保存。「金龜」則可保值，且具有工藝品的鑑賞價值。

Photo Credit: 麥浩斯提供

澎湖肪片龜和印尼軟糕

澎湖的肪片龜味道甜，吃起來QQ的，有香蕉味，通常不需要冷藏，越放越Q彈。當我第一次吃到肪片龜，驚喜地發現，口感、味道和我兒時在印尼常吃的軟糕（又稱糯米糕）相同，沒想到在澎湖竟找回我兒時愛吃的食物。

軟糕的印尼文是Cu Chong Kau ，外型和肪片龜不同，通常做成長條形，華人習慣切塊分食，雖外觀有異，但口感一模一樣。軟糕是印尼華人的古早味糕點，通常在「中國城」才販售。我特地詢問住在印尼巨港的表姊秀玲， 她說：「巨港中國城菜市場每天都有賣軟糕， 只是現在年輕一代的華人不太愛吃，可能味道太甜，不過老一輩卻非常鍾愛」。想不到澎湖、印尼相距近三千公里，卻隱藏共同的飲食DNA，可見華人即使遷徒到天涯海角仍保留傳統飲食文化。

未移居澎湖前，我不曾吃過肪片龜，我先生說小時候吃過類似肪片龜的糕點，卻不知名稱。查閱資料，發現台灣人將肪片龜稱為「鳳片糕」或「鳳片軟糕」。網路上有人分享，小時候的「鳳片糕」會做成動物造型。

根據《鹿港尋味》作者心岱所寫：「王爺生日特備『鳳片糕』，不但滋味特殊，更富傳奇性。」書裡還描述，廟裡不斷有人獻來鳳片糕，善男信女可在神誕這天來到廟裡，以筊杯向神明祈求，如獲聖筊，表示神明恩准，才可取回「龜」，俗稱「博龜」、「祈龜」或「乞龜」。看到圖片，鳳片糕造型同樣做成「龜狀」，同樣在龜背寫祝福語，足見台灣鹿港人也有乞龜風俗。

現在台灣市面較常見的鳳片糕，以長條型為主，外型如「印尼軟糕」，同樣切小塊吃， 有些「鳳片糕」外皮為桃紅色，內白，並且已包裝成小塊狀，可直接吃，非常便利。

Photo Credit: 麥浩斯提供

過去能吃的食物不如現代多元、豐盛，人們較期待肪片龜，有財力者，希望做愛心，藉由捐出肪片龜，分享給窮苦人家。現代人物質豐富，不缺食物，間接導致巨大肪片龜不如以往受歡迎。

現在澎湖各地寺廟鮮少有巨大肪片龜，倒是迷你版肪片龜，模樣可愛討喜，愈受歡迎。元宵節期間，澎湖各地除有販賣肪片龜，麵包店、糕餅業者還推出迷你巧克力龜、麵包龜， 總之元宵節前，澎湖到處是「烏龜」。

南洋印尼的元宵節風俗

移居澎湖後，我親身體驗澎湖在地元宵節風俗，覺得新奇，充滿趣味，同時想起印尼元宵節。印尼各地元宵節風俗有異，最具代表性則是巨港、山口洋兩地。

巨港是南蘇門答臘省首府，華人多，以福建人為主。當地華人以及來自印尼全國和鄰國新加坡、馬來西亞的華人於元宵節時，紛紛搭著小舢舨前往穆西河小島-葛瑪羅島（Pulau Kemaro）慶祝。