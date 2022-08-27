從這三個角度自我反省，擺脫男女感情「同床異夢」的定錨困境
我們想讓你知道的是
當局者迷，旁觀者清，在這種狀態之下，兩個人的關係其實已經脫離了正常交往的規範，而是來到一種粉飾太平的局面。雖然要解決這樣的問題，需要從很多面向下手，但是若是以一個整體來看，卻有很多點可以幫助自己來擺脫這些困境。
文：亞當老師
文章一開始，我們先來聊聊「定錨」這個詞 。這個詞反應出一種人的心理，就是如果眼前出了一件大事，會讓人對這件事情記憶猶新。但是一但接下來的事情，只要比這件大事來的輕微，就會讓人有一種更艱困的苦已經吃過，目前比之前的狀況來的輕鬆的錯覺，進而就會認定這樣的苦是正常的 。
舉個情侶之間發生的事情，譬如說男女之間雙方因為一些相處上的矛盾，導致鬧到分手。後來經歷一場撕心裂肺之痛後，好說歹說終於把分手方給請了回來，檯面上看起來兩人是復合了沒錯，但是檯面下兩人其實沒有什麼真正的交集。真有交集的時候就是逢場作戲，甚至兩人關係不平等，處於一個願打一個願挨，同床異夢的局面 。
但是在定錨效應的困境之下，被分手方會覺得，雖然現在我跟男／女友之間是同床異夢的存在，但是至少比當初她／他堅決要跟我分手情況來的好，只要她／他還在我身邊，我就心滿意足⋯⋯甚至覺得只要能維持現狀就好⋯⋯ 。
但是當局者迷，旁觀者清，在這種狀態之下，兩個人的關係其實已經脫離了正常交往的規範，而是來到一種粉飾太平的局面。雖然要解決這樣的問題，需要從很多面向下手，但是若是以一個整體來看，卻有很多點可以幫助自己來擺脫這些困境。
一、檢視自己感情中是不是以道理為重
雖然說任何情侶之間都會有爭吵和矛盾 ，但是當我們在處理這些矛盾時，有些人能夠很好的去處理，兩人之間感情愈來愈好，關係逐漸修復。相反的有些人卻不知道如何去處理這些問題，所以導致彼此之間的心越來越遠，可以說同床異夢。那麼也說明兩個人在相處方式上一定有些問題 。
譬如說在感情中，最不能做的一件事情，就是先講道理再講感情。曾經有一個男學員找到我，因感情有些問題，想尋求協助，後來我就問了他一個問題：「你覺得道理重要還是感情重要？」他毫不猶豫的回答說道理重要，從這一句話就大致可以看出他們是哪裡出問題了（也就是從來沒真正理解及感受對方當下的感受）。
二、經常做承諾，卻無法做到
兩個人在一起的時候，很多男生會經常做很多的承諾，如果這些承諾能夠全部實現，那女生會愈來愈有安全感。但是如果這些承諾，都沒有辦法實現，女生會一次又一次失望，直到最後這份感情消耗殆盡。
而且在情感的路上，很多事情不是1就是0，你要做就要做好，不能是半調子。很多男性口中承諾的事情，如果因為愛面子而做了一個半調子，最後在女方心中仍然是個0，這樣豈不是創造更多傷害。
所以如果兩個人一直處於這樣的狀態，那麼兩個人到最後再也無法信任。這一點無論是在相處過程中，還是在挽回的過程中都是禁區，所以大家千萬要注意，一旦承諾說出，你就一定要做到。
三、無法意識到自己的問題，不懂得成長自己
在戀愛時候，男女之間的相處，需要透過大量遇到問題解決問題的過程，才能達到真正的平衡。而如果兩個人在分手以後，能夠意識到曾經在感情中存在的問題，然後通過不斷成長自己，讓對方看到，並以此來挽回，這才是給對方一個能重新接受你的理由 。
但是有很多人在挽回的時候並不是如此，除了讓自己變頹廢外，理性派就是硬要跟對方爭個誰對誰錯，或是利用人性弱點，讓對方不得不短期屈服。但試想一下，如果對方看到你的言行舉止，對方心中只會更加堅定自己的決定沒有錯，而不是後悔。
所以此時你如果真要挽回，解決同床異夢的困境，你要讓對方看到一個不一樣的你，讓對方懷疑自己，離開你是否做錯了決定，這才是真正讓對方心甘情願的挽回之道。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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關於一座城市，你所能夠感受的一切：開箱 BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒
我們想讓你知道的是
今年中秋節，來自BEMO Café的BEMO Café X PRESS BUTTER SAND 中秋聯名禮盒，以用香味探索城市記憶的精選壺泡咖啡、日本最強人氣PRESS BUTTER SAND點心，讓你在遇見BEMO Café中秋節禮盒的這一秒，選擇禮盒的困難度瞬間煙消雲散。
從拿到這款BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒第一眼就令人驚喜，甚至是賞心悅目。禮盒總共有兩款配色，香檳金色禮盒刻意搭配質感上乘的橘紅色提袋更顯得搶眼；而寶石粉色禮盒多份討喜感，搭配氣勢萬千的金色提袋更顯得嬌氣。盒身和提袋意外的配色互相輝映，加上盒面閃耀的雷射光芒，時尚大氣的態度難怪讓人目光難以移開，禮盒派頭滿分。
BEMO Café這兩款配色是有巧思的，香檳金禮盒大方高貴，無論是企業或個人送禮，都是絕不出錯的選擇；而僅在官網與限定通路販售的寶石粉禮盒，除了送禮之外更推薦自用——看看它所呈現的那種耀眼又自信的態度，女孩們是不是也想像寶石粉般閃閃發光呢？
除了配色外，隆重介紹一下禮盒的設計概念，它是透過盒體的多面性打造出世界各地的城市剪影，遠看就像一棟棟建築物；欣賞完外觀準備開箱禮盒，把禮盒放平後就好像打開一本書，準備進入未知的城市旅行時的感覺，有哪些城市正在等待迎接著旅人呢?
大家應該會好奇BEMO Café這個品牌，先幫大家介紹一下。BEMO Café是一個精品咖啡品牌，2018年的一段北美之旅，成為BEMO Café創立的起點，這也是為什麼旅行、城市、故事的概念，在BEMO Café的作品中反覆出現。
此款中秋節禮盒就收納BEMO Café城市系列，包括台北、倫敦、京都、伊斯坦堡、巴黎和羅馬共六款城市咖啡，每一款都是精選配置的咖啡豆，以瑞士工業級磨豆機研磨，再用日本尖端包裝設備氮氣，把直逼現磨的咖啡豆香氣，和對世界各城市的想念，封填在每一袋咖啡中，這款香氣真的會撲鼻而且是有層次的。
如此迷人香氣，不僅更讓人好奇BEMO Café了 ! 除了擁有專業咖啡顧問與杯測團隊，其實他們更喜歡尋找有故事性的咖啡職人合作，讓咖啡的可能性無限擴充。此外，BEMO Café還推出了顛覆框架，獨家首創的「壺泡咖啡」——以東方泡茶的形式沖泡咖啡，帶來前味清爽、中味濃郁、後味尾韻悠長的全新表現形式。BEMO Café希望每一種風味都能找到懂它的人，其品牌定位是更期待能成為每位咖啡愛好者的專屬咖啡師。
當然每個人對香氣是非常主觀的，不過大家可以從每款城市系列包裝上所標示的香氣來場城市尋香之旅。這次禮盒中的六款咖啡，分別是帶有熱帶水果、焦糖、高山茶香氣的「台北」；融合水果派、柑橘果醬、伯爵紅茶滋味的「倫敦」；用醃漬梅、茶花香、焦糖甜堆砌而成的「京都」；令人印象深刻的「伊斯坦堡」，有著烤堅果、黑巧克力和洛神花香料味；還有複雜又迷人的「巴黎」，由葡萄果醬、百香果、蜜糖、勃根地紅酒、黑巧克力交織而成；最後是「羅馬」，有麥芽糖、琴酒、菠蘿糖、苦甜巧克力、杏仁果的味道。
這款禮盒還有另一強大之處，就是禮盒右邊是日本風靡甜食愛好者的PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾。不用多說大家應該都知道這個日本甜點牌子，自推出以來就成為日本人氣最高的伴手禮之一，不定期還會推出限定的不同口味，非常受到歡迎，這款禮盒可說是強強聯手阿!
而BEMO Café在這次禮盒中放入的六塊PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾，共有四種口味，分別是最受歡迎、最經典的原味焦糖奶油夾心餅乾，奢華使用日本著名的甘王草莓製作而成的草莓焦糖奶油夾心餅乾，帶著輕微萊姆酒香氣的黑巧焦糖奶油夾心餅乾 ，以及口感纖細，香草甜味與濃郁萊姆酒雙重平衡的白巧焦糖奶油夾心餅乾，讓人口水都快流下來了。
不囉嗦趕緊來泡一壺了，打開BEMO Café獨創的「壺泡咖啡」，發現份量滿多的有18g，可以獨享、但更適合3-4人分享，這全新咖啡沖泡體驗，看起來有點像在泡茶？原來它是以東方泡茶模式沖泡的西方咖啡，再以獨家技術，讓咖啡在壺泡過程中完整保留天然油脂，口感厚實，風味表現更貼近法壓壺，而且隨著沖泡時間還有前、中、後味的表現；另一方面從一壺咖啡中，還可以品嘗到不同的咖啡濃淡味道，滿足大家不同需求。
沖泡方法很簡單，先將18g的咖啡包放進壺中，注入270~450ml 、 90~95 度的熱水。建議浸泡3-5分鐘後，品嚐前味的清新茶香感，真的有茶香味! 接著再續泡6-10分鐘，享受後味的醇厚滑順咖啡感。一包BEMO Café壺泡咖啡，是茶也是咖啡，可以創造出兩種孓然不同的體驗，真的是顛覆對咖啡的定義了。對了，壺泡可以找任一款茶壺，蓋上蓋子讓溫度持續維持，沖泡出最佳咖啡風味。
這次為大家開箱試喝的是「城市系列-巴黎」，搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，好期待會有什麼奇妙的火花，先倒一杯趕緊來試喝。鼻子先聞看看香氣，「城市系列-巴黎」的前味中有著明確的葡萄和百香果的微酸滋味，輕輕釋放在口中，搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，扎實卻細緻的餅乾體，以及甜蜜但不過份膩口的奶油焦糖內餡，巧妙的達成平衡，好美妙的品飲搭配 !
若想感受味蕾加乘疊加的咖啡 × 甜點體驗，官方推薦：「台北‧獨家盛情精品配方（中焙）」與原味或白巧克力口味相搭，焦糖與咖啡充分融合一體；若是喜歡中深焙口味的朋友，也一定要試試「羅馬‧獨家風華精品配方（中深焙）」與草莓或黑巧克力一起搭配享用，會把奶油香氣提升至另一層次，原來咖啡也可以有如此細膩的品飲饗宴阿！
接著，再回沖續泡的「城市系列-巴黎」風味又變了，喝起來有強烈的黑巧克力香氣，和果香與果酸味調和在一起，就像海明威所描述那樣，這真的是巴黎，好感人! 好不容易回神了，咖啡怎麼會有這麼豐富的香氣和多變的氣味呢? 完全打破對咖啡的定義了。
中秋節來泡一壺咖啡搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，坐下來與家人朋友們共飲賞月，光想到那畫面就太美太享受了。而且還發現它另一強大的存在，喝完後放在書架上，看起來就像一本書啊! 非常適合拿來當作陳列品繼續神遊在那些城市的尋味之旅。
如果你收藏了兩盒那更是厲害了，放在素雅的辦公鐵書櫃架上，它還能反射發光呢，映照著那一年中秋節滿滿美好的回憶。
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即日起至9/12 (一) 在新光A9一樓POP-UP Store，推出「Ning」中秋頂級聯名禮盒特別版。限量版系列利用跳色圓滿的形體以及光暈發散漸層的組合做呈現，宛如藝術品般瑰麗迷幻色彩搭配寶石粉外盒設計，也非常值得蒐藏。
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