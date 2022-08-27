從這三個角度自我反省，擺脫男女感情「同床異夢」的定錨困境

文：亞當老師

文章一開始，我們先來聊聊「定錨」這個詞 。這個詞反應出一種人的心理，就是如果眼前出了一件大事，會讓人對這件事情記憶猶新。但是一但接下來的事情，只要比這件大事來的輕微，就會讓人有一種更艱困的苦已經吃過，目前比之前的狀況來的輕鬆的錯覺，進而就會認定這樣的苦是正常的 。

舉個情侶之間發生的事情，譬如說男女之間雙方因為一些相處上的矛盾，導致鬧到分手。後來經歷一場撕心裂肺之痛後，好說歹說終於把分手方給請了回來，檯面上看起來兩人是復合了沒錯，但是檯面下兩人其實沒有什麼真正的交集。真有交集的時候就是逢場作戲，甚至兩人關係不平等，處於一個願打一個願挨，同床異夢的局面 。

但是在定錨效應的困境之下，被分手方會覺得，雖然現在我跟男／女友之間是同床異夢的存在，但是至少比當初她／他堅決要跟我分手情況來的好，只要她／他還在我身邊，我就心滿意足⋯⋯甚至覺得只要能維持現狀就好⋯⋯ 。

但是當局者迷，旁觀者清，在這種狀態之下，兩個人的關係其實已經脫離了正常交往的規範，而是來到一種粉飾太平的局面。雖然要解決這樣的問題，需要從很多面向下手，但是若是以一個整體來看，卻有很多點可以幫助自己來擺脫這些困境。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

一、檢視自己感情中是不是以道理為重

雖然說任何情侶之間都會有爭吵和矛盾 ，但是當我們在處理這些矛盾時，有些人能夠很好的去處理，兩人之間感情愈來愈好，關係逐漸修復。相反的有些人卻不知道如何去處理這些問題，所以導致彼此之間的心越來越遠，可以說同床異夢。那麼也說明兩個人在相處方式上一定有些問題 。

譬如說在感情中，最不能做的一件事情，就是先講道理再講感情。曾經有一個男學員找到我，因感情有些問題，想尋求協助，後來我就問了他一個問題：「你覺得道理重要還是感情重要？」他毫不猶豫的回答說道理重要，從這一句話就大致可以看出他們是哪裡出問題了（也就是從來沒真正理解及感受對方當下的感受）。

二、經常做承諾，卻無法做到

兩個人在一起的時候，很多男生會經常做很多的承諾，如果這些承諾能夠全部實現，那女生會愈來愈有安全感。但是如果這些承諾，都沒有辦法實現，女生會一次又一次失望，直到最後這份感情消耗殆盡。

而且在情感的路上，很多事情不是1就是0，你要做就要做好，不能是半調子。很多男性口中承諾的事情，如果因為愛面子而做了一個半調子，最後在女方心中仍然是個0，這樣豈不是創造更多傷害。

所以如果兩個人一直處於這樣的狀態，那麼兩個人到最後再也無法信任。這一點無論是在相處過程中，還是在挽回的過程中都是禁區，所以大家千萬要注意，一旦承諾說出，你就一定要做到。

三、無法意識到自己的問題，不懂得成長自己

在戀愛時候，男女之間的相處，需要透過大量遇到問題解決問題的過程，才能達到真正的平衡。而如果兩個人在分手以後，能夠意識到曾經在感情中存在的問題，然後通過不斷成長自己，讓對方看到，並以此來挽回，這才是給對方一個能重新接受你的理由 。

但是有很多人在挽回的時候並不是如此，除了讓自己變頹廢外，理性派就是硬要跟對方爭個誰對誰錯，或是利用人性弱點，讓對方不得不短期屈服。但試想一下，如果對方看到你的言行舉止，對方心中只會更加堅定自己的決定沒有錯，而不是後悔。

所以此時你如果真要挽回，解決同床異夢的困境，你要讓對方看到一個不一樣的你，讓對方懷疑自己，離開你是否做錯了決定，這才是真正讓對方心甘情願的挽回之道。

本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航