20歲就演蜘蛛人！Tom Holland為了心理健康刪了IG，還有哪些藝人曾經遠離社群媒體？
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最年輕的蜘蛛人、英國演員湯姆・霍蘭德14日於Instagram上坦言，他發現Instagram和Twitter的過度刺激，讓他感覺快要承受不起，他已經從手機中刪除了社群媒體的App，並且短期內不打算重新安裝它們。
憑藉《蜘蛛人》系列電影走紅的英國男演員湯姆．霍蘭德（Tom Holland）宣布，為了個人的心理健康，他將暫離社群媒體一段時間，因為面對Instagram和Twitter的過度刺激，讓他快要承受不起。不過霍蘭德並不是唯一一個遠離社群媒體的公眾人物，知名電影《星際大戰》、影集《怪奇物語》的演員同樣也都曾遠離社群媒體。
現年26歲的霍蘭德在2016年加入漫威電影宇宙，在《蜘蛛人：返校日》（Spider-Man: Homecoming）飾演蜘蛛人彼得．帕克（Peter Parker），拍攝完成時年僅20歲，成為有史以來最年輕的蜘蛛人。目前在全球擁有超高人氣，他的Instagram有6774萬名粉絲、Twitter帳號也有724萬人追蹤。
不過這名年輕的超級英雄，過去幾個月在社群媒體上沈寂了一陣子，週日（14日）他再次返回Instagram，不過卻帶來將要遠離社群媒體的消息，霍蘭德表示，他已經從手機中刪除了這些社群媒體的App，並且短期內不打算重新安裝它們。
在錄製的3分鐘影片，霍蘭德坦言，他發現Instagram和Twitter的過度刺激，讓他感覺快要承受不起；當他在網路上讀到關於自己的事情時，他會陷入困境，「最終這對我的精神狀態是有害的」。
「心理健康被可怕的污名化，發聲尋求協助不應是感到羞恥的事情，但這說起來比做起來來得容易。」
霍蘭德也在影片中介紹一個針對青少年開設的心理健康慈善機構「stem4」，也是他與家人成立的慈善基金會「The Brothers Trust」贊助的對象之一，這個機構透過教育計畫、免費的心理健康App、臨床訊息網站和心理健康研討會，幫助有著同樣心理健康問題的年輕人。霍蘭德也說，他自己就試過該機構推出的4個不同App，對他非常有用。
最後，霍蘭德感謝他的粉絲們的聆聽，並宣布他將「再次從Instagram上消失」：「我愛你們所有人——我很快會再和你們見面。」
霍蘭德坦白面對自己心理健康的影片，立刻得到了歌迷和其他名人的稱讚，其中包括一直坦白面對心理疾病的加拿大歌手小賈斯汀（Justin Biber）也留言說「愛你，真男人。」
霍蘭德並不是唯一一個遠離社群媒體的公眾人物。《STAR WARS：原力覺醒》的女演員黛西・蕾德莉（Daisy Ridley）在2016年因公開支持槍枝暴力受害者而在網路上受到強烈的攻擊而退出社群媒體，在中斷6年之後才於今年4月重返Instagram。
蕾德莉2017年接受《Glamour》訪問時坦言，社群媒體對她帶來的影響並不好，她稱自己非常敏感，她對事情的感受力很強，而當一直被問及個人隱私的問題，她如果沒有回答，粉絲會覺得她很冷淡。不過蕾德莉也發現，「我必須把自己擺在第一順位，因為如果我不健康—過去一年我都在對抗焦慮—如果我的精神狀態不健康，或者我因分享太多而精疲力盡，我將一無所有。」
在今年4月重返Instagram時，蕾德莉表示「從社交媒體的冬眠中走出來，感到煥然一新、精神抖擻」。
其他一度暫時離開社群媒體的公眾人物，包括流行樂小天后席琳娜（Selena Gomez），她在2017年帳號被駭客入侵、散播她與前男友小賈斯汀的裸照後刪除了她Instagram的帳號。之後席琳娜雖然重回社群媒體，但她表示基於健康考量，養成了每週從自己的手機刪除Instagram的App的習慣。目前她的帳號由助理代為經營。
而演出Netflix影集《怪奇物語》的英國女演員米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）在照片被做成各種恐同迷因後，於2018年刪除了她的Twitter帳號（當時她年僅14歲）。
2020年，她於Instagram上公開討論自己過去飽受網友騷擾的痛苦：「過去幾年並不容易，我承認這一點。有時我會因為不正確、不恰當的評論、被性化和不必要的侮辱而感到沮喪，這些最終給我帶來了痛苦和不安全感。但我永遠不會被打敗。我會繼續做我喜歡做的事，並傳播訊息，帶來改變。」
不過同一年，她也刪除了個人TikTok帳號。米莉芭比布朗隨後坦言，因為她開始收到來自成年男性的仇恨言論和令人不安的性言論（她今年才剛滿18歲）：
「當你還不知道自己是誰時，真的很難（接受）被討厭」，她說，「『他們到底討厭我什麼？』 因為我不知道我是誰。」
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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【影評】《沉默呼聲》：會不會有一天，再也沒有人站起來為我說話了
我們想讓你知道的是
「有時，沈默也是一種謊言」從導演李雲翔的角度來看，這些越不被關注的話題，越應該花時間去了解，從他執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
「自由就像空氣，你只會在窒息時，才會察覺到它的存在。」對於身處臺灣的我們，尤其是對1990年後出生的人來說，透過選舉投票、上街遊行、訴諸法律來維護個人權利，彷彿是理所當然的事情，但其實民主、自由、人權並非一蹴可幾，而是好幾個世代努力爭取來的甜美果實。由李雲翔執導的《沈默呼聲》，便是一部試圖讓觀眾重新省思自由與人權如何得來不易的電影。
由真人真事改編，甫於2021年獲得奧斯汀影展觀眾選擇獎的《沉默呼聲》劇情敘述1999年夏天，兩對清華大學的學生情侶因為信仰法輪功，讓他們原本無憂無慮的生活在一夕之間全變了調。謊言、栽贓、囚禁、凌遲，這些血淋淋的真實修羅場，無聲無息地染紅了中國的土地。由於這段恐怖的經歷，也讓他們與美國記者丹尼爾產生了交集，是為真相帶來一道曙光，或是一切都仍是未完待續？
雙重敘事線展開各自的掙扎與共鳴
《沉默呼聲》有兩條主要的敘事線，一條是男主角王博宇的學生線，另一條則是丹尼爾的記者線。王博宇是一名清華大學電子工程專業的博士研究生，他所信仰的法輪功被中國政府視為「眼中釘」，當掌權者開始迫害法輪功的學員，無法沉默的他藉由發傳單、拉布條、氣球飄書等機智手法，為自己的信仰與真相奮鬥，但這個看似再平凡不過的訴求，卻為他與身邊的人招來一連串的苦難，讓他感到心力交瘁。
另一部分，美國芝加哥郵報記者丹尼爾，過去曾經撰寫過六四天安門事件的相關報導而遭到中國驅逐。當他好不容易再度踏上中國土地時，又碰到了法輪功事件，讓他開始感到動搖，直到後來目睹男主角一行人試圖揭穿謊言的行動，加上事件越來越甚囂塵上，讓他重燃記者魂，決定為受害者發聲，將這些極力被掩蓋的真實公諸於世，兩條敘事線也終於產生交集和共鳴。
無聲是種無奈，亦是種被消音的選擇
不少人可能都有在路邊看過法輪功的學員在宣揚他們所信仰的理念，但若要進一步討論法輪功的理念時，有多少人能講出貼近事實的認知？根據統計，1999年時，中國有七千萬人習練法輪功，而這樣的「勢力」被視為威脅到中國政權的穩固，所以促使中國政府採取一連串的打壓、迫害與抹黑行動，「被消音」的情況導致許多人根本不知道其中的真偽，這也是《沉默呼聲》導演李雲翔為什麼拍攝這部片的原因之一。
導演李雲翔在接受採訪時提出了這樣的問題：「為什麼沒有更多的人來拍這些故事？」他認為現今的影視產業，為了不想要放棄中國市場，都會先自我審查電影題材，甚至主動迎合中國政府「批准」的故事內容。但從他的角度來看，這些越不能被關注的話題，越是應該花時間去了解，所以從執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的劇情片《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
現實比電影更加風聲鶴唳
由於題材相當敏感，所以《沉默呼聲》劇組選擇在台灣跟加拿大兩地取景，即便拍攝場地不在中國，拍攝過程中還是面臨到不少困難，像在選角、租借場地時都遇到很多挑戰，更不用說要在台灣上院線時的阻礙連連。然而，正是這樣的困境，更讓我們看見這群新生代演員令人印象深刻的演技。尤其是當王博宇走過監獄長廊時那五味雜陳的神情，包含著對家人的思念、以及屹立不搖的堅持，光是這段畫面就值得再看一回。
「再也沒有人站起來為我說話了」
德國牧師馬丁尼莫拉曾經寫過這樣的詩文：「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人……當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」身處在自由社會的我們，當然可以繼續做沉默的大眾，選擇忽視旁人的不公不義，但誰又能保證眼前的歲月靜好，不會一夜翻盤？或許歷史紀錄是生冷的，但電影藝術是溫熱的，請一起走進戲院感受《沉默呼聲》帶來的省思及啟發吧！
《沉默呼聲》
上映日期：2022.8.12
上映地點：全台戲院同步上映
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