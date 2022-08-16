20歲就演蜘蛛人！Tom Holland為了心理健康刪了IG，還有哪些藝人曾經遠離社群媒體？

憑藉《蜘蛛人》系列電影走紅的英國男演員湯姆．霍蘭德（Tom Holland）宣布，為了個人的心理健康，他將暫離社群媒體一段時間，因為面對Instagram和Twitter的過度刺激，讓他快要承受不起。不過霍蘭德並不是唯一一個遠離社群媒體的公眾人物，知名電影《星際大戰》、影集《怪奇物語》的演員同樣也都曾遠離社群媒體。

現年26歲的霍蘭德在2016年加入漫威電影宇宙，在《蜘蛛人：返校日》（Spider-Man: Homecoming）飾演蜘蛛人彼得．帕克（Peter Parker），拍攝完成時年僅20歲，成為有史以來最年輕的蜘蛛人。目前在全球擁有超高人氣，他的Instagram有6774萬名粉絲、Twitter帳號也有724萬人追蹤。

不過這名年輕的超級英雄，過去幾個月在社群媒體上沈寂了一陣子，週日（14日）他再次返回Instagram，不過卻帶來將要遠離社群媒體的消息，霍蘭德表示，他已經從手機中刪除了這些社群媒體的App，並且短期內不打算重新安裝它們。

在錄製的3分鐘影片，霍蘭德坦言，他發現Instagram和Twitter的過度刺激，讓他感覺快要承受不起；當他在網路上讀到關於自己的事情時，他會陷入困境，「最終這對我的精神狀態是有害的」。

「心理健康被可怕的污名化，發聲尋求協助不應是感到羞恥的事情，但這說起來比做起來來得容易。」

霍蘭德也在影片中介紹一個針對青少年開設的心理健康慈善機構「stem4」，也是他與家人成立的慈善基金會「The Brothers Trust」贊助的對象之一，這個機構透過教育計畫 、免費的心理健康App、臨床訊息網站和心理健康研討會，幫助有著同樣心理健康問題的年輕人。 霍蘭德也說，他自己就試過該機構推出的4個不同App，對他非常有用。

最後，霍蘭德感謝他的粉絲們的聆聽，並宣布他將「再次從Instagram上消失」：「我愛你們所有人——我很快會再和你們見面。」

霍蘭德坦白面對自己心理健康的影片，立刻得到了歌迷和其他名人的稱讚，其中包括一直坦白面對心理疾病的加拿大歌手小賈斯汀（Justin Biber）也留言說「愛你，真男人。」

霍蘭德並不是唯一一個遠離社群媒體的公眾人物。《STAR WARS：原力覺醒》的女演員黛西・蕾德莉（Daisy Ridley）在2016年因公開支持槍枝暴力受害者而在網路上受到強烈的攻擊而退出社群媒體，在中斷6年之後才於今年4月重返 Instagram。

蕾德莉 2017年接受《Glamour》訪問時坦言，社群媒體對她帶來的影響並不好，她稱自己非常敏感，她對事情的感受力很強，而當一直被問及個人隱私的問題，她如果沒有回答，粉絲會 覺得她很冷淡。不過蕾德莉也發現，「我必須把自己擺在第一順位，因為如果我不健康—過去一年我都在對抗焦慮—如果我的精神狀態不健康，或者我因分享太多而精疲力盡，我將一無所有。」

在今年4月重返Instagram時，蕾德莉表示「從社交媒體的冬眠中走出來，感到煥然一新、精神抖擻」。

其他一度暫時離開社群媒體的公眾人物，包括流行樂小天后席琳娜（Selena Gomez），她在2017年帳號被駭客入侵、散播她與前男友小賈斯汀的裸照後刪除了她Instagram的帳號。之後席琳娜雖然重回社群媒體，但她表示基於健康考量，養成了每週從自己的手機刪除Instagram的App的習慣。目前她的帳號由助理代為經營。

而演出Netflix影集《怪奇物語》的英國女演員米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）在照片被做成各種恐同迷因後，於2018年刪除了她的Twitter帳號（當時她年僅14歲）。

2020年，她於Instagram上公開討論自己過去飽受網友騷擾的痛苦：「 過去幾年並不容易，我承認這一點。有時我會因為不正確、不恰當的評論、被性化和不必要的侮辱而感到沮喪，這些最終給我帶來了痛苦和不安全感。 但我永遠不會被打敗。 我會繼續做我喜歡做的事，並傳播訊息，帶來改變。」

不過同一年，她也刪除了個人TikTok帳號。 米莉芭比布朗隨後坦言， 因為她開始收到來自成年男性的仇恨言論和令人不安的性言論（她今年才剛滿18歲）：

「 當你還不知道自己是誰時，真的很難（接受）被討厭」，她說，「 『他們到底討厭我什麼？』 因為我不知道我是誰。」

Photo Credit: 中央社 科幻恐怖影集「怪奇物語」於2016年開播，以80年代為背景，集結超能力、怪獸、政府神秘實驗、動人親情與革命友情等元素，觀眾同時見證劇中角色成長，飾演女主角的米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown） （前右）今年也18歲了。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元