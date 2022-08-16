覺得自己國家通貨膨脹很嚴重嗎？看看阿根廷如何在通膨年增率90%下生活
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阿根廷已經是拉丁美洲國家通膨最嚴重的國家，甚至超過了委內瑞拉；通膨年增率71%更高居世界第二，僅次於土耳其。阿根廷央行本月稍早預測，阿根廷今年的通膨率預期將達到90%，一些分析師對2022年的年度通膨率估計是三位數。
南美國家阿根廷迎來近年最嚴重通貨膨脹，7月份通膨率高達7.4%，物價過去12個月以來已飆漲71%，將通膨率推升到20年來高點，今年通膨率可能達到90%。當全世界都在因應物價上漲時，外媒也關注阿根廷社會如何與通貨膨脹共存，他們的解方是什麼？
最新數據顯示，阿根廷已經是拉丁美洲國家通膨最嚴重的國家，甚至超過了委內瑞拉（該國7月份的通貨膨脹率為5.2%）。而去年7月至今的通膨率（71%）更高居世界第二，僅次於土耳其（該國7月份通膨率年增79.6%）。
因應高居不下的通貨膨脹，阿根廷中央銀行（BCRA）進入「鷹派模式」，實施了3年來最大的利率調整，11日一口氣將基準利率上調950個基點（38碼），28天期基準利率由60%調升為69.5%；而不過才在2週前，阿根廷央行才剛把基準利率調升800個基點至60%，累積上調了1750個基點。
阿根廷央行在一份聲明中表示，此次升息決定「將有助於降低今年其餘時間對通膨的預期，並加強金融和匯率穩定」。聲明並指出，這項決定力求使實質利率更貼近正值。正實質利率是阿根廷與國際貨幣基金（IMF）達成450億美元債務協議達成的共識之一。
不過即使已經進入鷹派模式，是否就能夠平息通膨仍有待觀察，當地媒體預測，這種利率猛暴性增長可能「不會是最後一次」，如果8月份通膨率仍高速成長，預期利率可能會再次上調。
阿根廷央行本月稍早預測，阿根廷今年的通膨率預期將達到90%，這個數字比上個月的預測高出14.2個百分點，一些分析師對2022年的年度通膨率估計是三位數。
阿根廷人：買東西是你戰勝通膨的方法
阿根廷嚴重的通貨膨脹也引發外國媒體的關注。美國《紐約時報》本月初就以〈覺得9%的通膨率很糟嗎？試試看90%〉為題（編按：美國今年6月通膨率暴增9.1%，為該國41年來最高），指出世界各國都在應對物價上漲，但沒有任何主要經濟體比阿根廷更懂得如何應對通貨膨脹。
報導指出，阿根廷人與錢建立了一種非常不尋常的關係：人們一拿到披索就花掉，分期購買從電器、藝術品或汽車，商家則囤積庫存，因為多年物價不斷上漲，人們對於商品究竟值多少錢沒什麼概念，「買東西是你戰勝通膨的方法」，這就是阿根廷的口頭禪。由於披索不斷貶值，所以最好盡快花掉它們。
「在阿根廷，菜單價錢不斷變化、計程車起價經常調整、價格標籤常常是過時的」。
「現在，一部 iPhone的售價可能超過100萬披索。」報導指出。
報導也指出，阿根廷人最喜歡買的東西大概就是美元。阿根廷人可以使用官方匯率（1美元兌130披索）買美元，不過政府限制民眾每月最多只能購買200美元；數以百萬計的阿根廷人利用黑市逃避政府對購買美元的限制（黑市匯率1美元一度高達300披索），並將美元當作儲蓄藏在家裡，而不是銀行。
而《美聯社》本月同樣以〈隨著通膨持續飆升，阿根廷以物易物現象增加〉為題，報導阿根廷在2001年經濟衰退期間，有50萬人定期舉行「以物易物」聚會，在不使用披索的情況下交換商品；而近年來通膨率一直保持在二位數的情況下，以物易物又再次出現，大部分透過Facebook或Whatsapp安排。
報導指出，阿根廷食品物價上漲尤其嚴重，這讓約40%活在貧困之中的人們（約4700萬人口）情況近一步惡化，透過以物易物的方式，如一雙皮製運動鞋可以用來換取一包糖、油、麵粉和茶，當地人說他們現階段只專注於「如何生存」。
因應通膨嚴重的問題，阿根廷近期已經換了3任的經濟部長。代表阿根廷與國際貨幣基金組織（IMF）達成440億美元債務重組協議的前經濟部長古茲曼（Martin Guzman）7月無預警辭職，緊急繼任的左翼經濟學家巴塔基斯（Silvina Batakis）也在就任24天後辭職，轉任中央銀行行長。阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）任命前眾議院議長馬薩（Sergio Massa）擔任該職位，並擴大他的職權，讓他成為阿根廷史上第一個同時管理經濟部、生產發展部和農業、畜牧業和漁業部的「超級部長」。
為了表明對通貨膨脹採取更強硬的立場，馬薩承諾今年將停止印鈔以資助政府支出，公共支出被認為是阿根廷通膨的主因之一，另外也將取消對電費、燃氣費和水費的補貼，以改善財政平衡。
新聞來源
- La inflación argentina en julio fue la más alta de la región y desplazó del primer lugar a Venezuela（PERFIL）
- Argentina hikes interest rate again as inflation hits 20-year high（Reuters）
- Think 9% inflation is bad? Try 90%（The New York Times）
- Bartering increases in Argentina as inflation keeps soaring（AP）
延伸閱讀
- 美元價格上漲導致進口困難，經濟危機恐怕讓阿根廷的壽司裡不再有鮭魚
- 用加密貨幣發薪水、儲蓄越來越普遍，阿根廷加密貨幣市場這次恐遭IMF外債協議打擊
- 俄烏戰爭讓阿根廷啟動40年來最大天然氣管線建設，完工後預計夠用200年
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核稿編輯：吳象元
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