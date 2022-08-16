覺得自己國家通貨膨脹很嚴重嗎？看看阿根廷如何在通膨年增率90%下生活

南美國家阿根廷迎來近年最嚴重通貨膨脹，7月份通膨率高達7.4%，物價過去12個月以來已飆漲71%，將通膨率推升到20年來高點，今年通膨率可能達到90%。當全世界都在因應物價上漲時，外媒也關注阿根廷社會如何與通貨膨脹共存，他們的解方是什麼？

最新數據顯示，阿根廷已經是拉丁美洲國家通膨最嚴重的國家，甚至超過了委內瑞拉（該國7月份的通貨膨脹率為5.2%）。而去年7月至今的通膨率（71%）更高居世界第二，僅次於土耳其（該國7月份通膨率年增79.6%）。

因應高居不下的通貨膨脹，阿根廷中央銀行（BCRA）進入「鷹派模式」，實施了3年來最大的利率調整，11日一口氣將基準利率上調950個基點（38碼），28天期基準利率由60%調升為69.5%；而不過才在2週前，阿根廷央行才剛把基準利率調升800個基點至60%，累積上調了1750個基點。

阿根廷央行在一份聲明中表示，此次升息決定「將有助於降低今年其餘時間對通膨的預期，並加強金融和匯率穩定」。聲明並指出，這項決定力求使實質利率更貼近正值。正實質利率是阿根廷與國際貨幣基金（IMF）達成450億美元債務協議達成的共識之一。

不過即使已經進入鷹派模式，是否就能夠平息通膨仍有待觀察，當地媒體預測，這種利率猛暴性增長可能「不會是最後一次」，如果8月份通膨率仍高速成長，預期利率可能會再次上調。

阿根廷央行本月稍早預測，阿根廷今年的通膨率預期將達到90%，這個數字比上個月的預測高出14.2個百分點，一些分析師對2022年的年度通膨率估計是三位數。

阿根廷人：買東西是你戰勝通膨的方法

阿根廷嚴重的通貨膨脹也引發外國媒體的關注。美國《紐約時報》本月初就以〈覺得 9%的通膨率很糟嗎？試試看90%〉為題（編按：美國今年6月通膨率暴增9.1%，為該國41年來最高），指出世界各國都在應對 物價上漲，但沒有任何主要經濟體比阿根廷更懂得如何應對通貨膨脹。

報導指出，阿根廷 人與錢建立了一種非常不尋常的關係： 人們一拿到披索就花掉，分期購買從 電器、藝術品或汽車，商家則囤積庫存，因為多年物價不斷上漲，人們對於商品究竟值多少錢沒什麼概念，「 買東西是你戰勝通膨的方法」， 這就是阿根廷的口頭禪。由於披索不斷貶值， 所以最好盡快花掉它們。

「在阿根廷， 菜單價錢不斷變化、計程車起價 經常調整、價格標籤常常是過時的」。 「 現在，一部 iPhone的售價可能超過100萬披索。」 報導指出。

報導也指出，阿根廷人最喜歡買的東西大概就是美元。阿根廷人可以使用官方匯率（1美元兌130披索）買美元，不過政府限制民眾每月最多只能購買200美元； 數以百萬計的阿根廷人利用黑市逃避政府對購買美元的限制 （黑市匯率1美元一度高達300披索），並 將美元當作儲蓄藏在家裡，而不是銀行。

Think 9% Inflation Is Bad? Try 90%.

With the world grappling with rising prices, a tour through Argentina reveals that years of inflation can give rise to a truly bizarre economy. via @NYTimeshttps://t.co/CfvpvNhOzs — Manuel A. Bautista-González (@econobitch) August 6, 2022

而《美聯社》本月同樣以〈隨著通膨持續飆升，阿根廷以物易物現象增加〉為題，報導阿根廷在2001年經濟衰退期間，有50萬人定期舉行「以物易物」聚會，在不使用披索的情況下交換商品；而 近年來通膨率一直保持在二位數的情況下，以物易物又再次出現，大部分透過Facebook或Whatsapp安排。

報導指出， 阿根廷食品物價上漲尤其嚴重，這讓約40%活在貧困之中的人們（約4700萬人口）情況近一步惡化，透過以物易物的方式，如一雙皮製運動鞋可以用來換取一包糖、油、麵粉和茶，當地人說他們現階段只專注於「如何生存」。

As Argentina's inflation soars at 79%/yr by my measure, many Argentine women are taking to the streets to sell their belongings to raise money to put food on the table. To end this suffering, Argentina must dump the junk peso & officially DOLLARIZE.https://t.co/AbvLnF8FfX — Steve Hanke (@steve_hanke) August 13, 2022

因應通膨嚴重的問題，阿根廷近期已經換了3任的經濟部長。代表阿根廷與國際貨幣基金組織（IMF）達成440億美元債務重組協議的前經濟部長古茲曼（Martin Guzman）7月無預警辭職，緊急繼任的左翼經濟學家巴塔基斯（Silvina Batakis）也在就任24天後辭職，轉任中央銀行行長。阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）任命前眾議院議長馬薩（Sergio Massa）擔任該職位，並擴大他的職權，讓他成為阿根廷史上第一個同時管理經濟部、生產發展部和農業、畜牧業和漁業部的「超級部長」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 2022年8月3日，阿根廷總統費南德茲（左）任命的超級部長馬薩（右）宣誓就職。

為了表明對通貨膨脹採取更強硬的立場，馬薩承諾今年將停止印鈔以資助政府支出，公共支出被認為是阿根廷通膨的主因之一，另外也將取消對電費、燃氣費和水費的補貼，以改善財政平衡。

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核稿編輯：吳象元