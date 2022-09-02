基隆市長藍綠候選人都被爆論文抄襲，蔡適應：原創性經得起考驗，謝國樑：「圍魏救趙」
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他的這篇論文有262多項參考文獻，但事實上參考文獻有300項，參考資料確實有漏掉，但大部分都有列出。
時代力量議員參選人陳志明、劉仕傑、江欣怡昨（1）日揭露民進黨基隆市長候選人蔡適應的台北大學都市計劃研究所博士論文涉嫌抄襲，不僅馬賽克式抄襲30份文獻，其中25份未列入參考文獻，包含基隆市長林右昌投書媒體的內容、結論抄襲比例達33％、抄襲中國的百度百科。他們已向台北大學檢舉。
蔡適應：有些參考文獻沒列出，但原創性經得起考驗
蔡適應今天舉行「論文開箱」記者會公布自己的書面博士論文「全球化與海港城市的空間層級治理-以基隆為例」，一一說明自己撰寫論文的研究動機、研究目的、研究設計、研究方法等。蔡適應強調，「真金不怕火煉」，他的博士論文有獨到見解跟創新內容，且文章本身原創性非常高。
蔡適應更說，他的論文延伸到現在參選市長的四大主軸，也是實證研究中的推動與想法，在研究方法與研究途徑，他不是只有參考文獻，在這過程中他最大的貢獻是提出不同觀點，透過實證研究及訪談，來證明基隆港剛開始初始的發展，這也是他論文跟別人非常不一樣的地方。例如分析架構中他也提出「政治行動者對城市的影響」，這是沒有人提出的。
但蔡適應也坦言，他的這篇論文有262多項參考文獻，但事實上參考文獻有300項，參考資料確實有漏掉，但大部分都有列出，「這部分我虛心接受」，只是算算沒有時代力量所說的25份那麼多。不過他堅持，他的選舉政見，並非憑空發想，都是與博士班研究有關，他不敢說論文寫得非常好，但絕對有獨到見解，所以論文的原創性經得起考驗，拿去比對系統單一文獻相似度最多2%，一般來說單一不要超過4%，所以他才能順利畢業。
時代力量：多處沒列入參考文獻，複製貼上他人論文
陳志明、劉仕傑、江欣怡昨天指控民進黨基隆市長參選人蔡適應的台北大學都市計劃研究所博士論文涉嫌抄襲；陳志明指出，2020年蔡適應取得台北大學博士學位後，可不管是在立法院網站上的委員介紹，抑或是競選看板上，都放上了都市計劃博士的頭銜。但實際上他們將蔡適應未公開上網220頁的博士論文影印下來進行比對後，發現有很多疑點。
陳志明指出，蔡適應論文有三大問題：一、馬賽克式抄襲30份文獻，當中25份沒列入參考文獻；二、論文結論涉嫌抄襲比例達33％；三、抄襲百度百科、維基百科。針對第一部分，陳志明說，蔡適應抄襲最多字數的，是藍逸之跟林士清的文章，此外，蔡也抄期刊、論文、機關報告，以及基隆市長林右昌的媒體投書，而這些都未列入參考文獻。
在蔡適應結論涉嫌抄襲比例達33％方面，江欣怡表示，10頁結論中，共7533字，當中發現蔡適應有6頁抄襲，主要由5本文本抄襲、拼貼組合而成，其中抄超過30％的有四頁、另兩頁則為22％、18％。江欣怡指出，蔡適應抄襲最多的是在第175頁，占比89％，從學者劉宜君調查報告論文中的四段內容，拼貼而來，但蔡在論文文獻回顧中，卻未把劉宜君的內容放入參考文獻。江欣怡又指，蔡適應更是把朱金元、王克尹論文，複製貼上當作自己的論文結論。
劉仕傑則說，蔡適應博士論文也逐字抄襲百度百科、維基百科；第二頁共903字，竟然有493字抄襲百度百科，比例達55％、而第60頁共572字，但有468字是抄維基百科，比例89％，第65頁則有59％抄襲。第81頁字數707字，抄襲比例100％。一本學術論文竟然有一頁全頁抄襲。
陳志明質疑，「用東拼西剪的馬賽克式方式，大學生都不能這樣寫作業，博士論文可以嗎？」江欣怡直言蔡適應在學術倫理與誠信上有瑕疵，要基隆市民如何相信他可以帶領基隆更往前進。
對此，蔡適應昨天說，自己撰寫的論文總共有13多萬字，畢業前要按學校規定跑過Turnitin論文比對系統，符合學術規範才能畢業，在這標準下他順利畢業，證明「符合學術規範，絕對沒有問題」。他也說，其他陣營對手覺得他的選情相對穩定，且居於領先態勢，故意以論文攻擊他，但他相信基隆市民大多支持他。
蔡適應對手謝國樑論文也被爆抄襲
昨日晚間，民進黨前立委候選人張銘祐也發文點名國民黨基隆市長參選人謝國樑，表示在經iThenticate抄襲比對系統分析後，謝國樑的論文相似度指數高達44%；若用Turnitin抄襲比對系統來看，謝的論文相似度更是高達47%，「國樑兄，你怎麼畢業的？」
張銘祐說，謝國樑邀請大家去看他的論文，於是他下午開始拜讀，一看竟發現前兩頁的內容都是法務部的新聞稿，第3、4頁則是國政基金會的評論，到了第6頁又是《自由時報》的評論，「論文第一章幾乎都是大量、全文、全段落的引用其他文章拼裝出來的！」
對此，謝國樑回應表示，蔡適應剛被爆出論文嚴重抄襲，晚上就有同屬正國會的人士來「圍魏救趙」。
謝國樑也以華藝公司「Symskan文獻相似度檢索服務」的比對系統，為自己的論文澄清，表示經比對全文分析資料，結果顯示他的論文原創度是82%，相似度18%。他強調，抄襲的本質在於是否註明出處，他的論文皆有標明文獻來源。對於外界質疑，謝國樑也將主動聯繫學校、交由校方判定，「對於我的論文，我絕對是坦蕩蕩！」
論文抄襲事件在全台「遍地開花」，繼林智堅後，國民黨南投縣長參選人許淑華、議長何勝豐、國民黨台北市議員參選人林杏兒、桃園市議員詹江村，也先後被揭論文涉嫌抄襲，國民黨桃園市長參選人張善政則被控主持的研究計畫結案報告抄襲國內外雜誌與期刊。
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核稿編輯：翁世航
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不送月餅送什麼？3大中秋禮盒選購要點，教你企業公關送禮不失禮
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中秋佳節即將到來，也是企業籌備公關送禮，藉此表達感謝、維繫關係的重要時刻。然而疫情之下預算大減，如何把握重要的傳統節日，將心意送的巧妙、創新，又能一舉提升企業和品牌形象？一起來看企業中秋贈禮的3大選購要點。
習俗傳承至今，現代人的職場交際彷彿就是家族縮影。舉例來說，企業每逢中秋籌備的企業顧客及公關贈禮，便是透過中秋節日的禮尚往來，向平時有公務往來的客戶、協力廠商及官方民間團體，藉此表達一年來的感謝心意，並繼續維繫合作關係的情誼。許多調研發現，企業公務送禮的預算，即使在近2年疫情衝擊、禮金預算大減之下，仍是多數公司的必要支出。
此外，現代節日的送禮趨勢早已改變，許多人不再希望收到傳統月餅，也讓企業總務採購開始苦惱；如何在精準的預算裡切中當下送禮趨勢，又能呈現送禮者的獨到品味？一起來看看企業顧客、公關贈禮的3大中秋禮盒選購要點，教你將心意送得巧妙又創新。
要點一、彰顯職人精神：運用高級食材，重新演繹禮盒人情味
中秋送禮除了傳統月餅，佔據華人節日一席之地的肉鬆、肉乾也不可小覷。這項道地傳統美食傳承自職人手作精神，代表著濃濃的人情味傳遞，是老饕紛紛推薦的在地伴手禮；其中若使用高級食材如黑豬肉及松露，更能彰顯企業及品牌與眾不同的格調，重新演繹出濃厚人情味。
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要點二、展現創意印象：創新燒烤系美食，共享中秋團圓記憶
除了吃月餅撥柚子，台灣人自80年代起開始盛行中秋前後家家戶戶來烤肉，「中秋」等於「烤肉」的印象可說是深植台灣人心！尤其是近2年受到疫情影響，許多節日因無法群聚而取消，這時候若能挑選具有中秋美食印象的禮盒贈送，收禮者肯定倍感窩心、留下深刻印象。
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三、提升環保形象：綠色有機用品，提升企業環境友善形象
全球掀起環保意識，送禮也愈來愈符合環保趨勢，訴求簡約設計的包裝、具有綠色意識的禮盒，能夠大大提升企業和品牌的形象質感。要選購更加環保的中秋禮盒，首先是掌握「一多三少」原則，即產品份量多、包裝材料少、材質種類少、印刷少，降低禮盒垃圾對環境的衝擊。
其次可選擇具有綠色意識的有機生活用品，同時把握自備、重複及少用原則，就能在中秋團圓時刻從生活中減少廢棄物。例如新東陽的〈千江月禮盒〉就特別附上一款「環保蜂蠟布」，抗菌的天然蜂蠟和柔軟的有機棉布，能取代保鮮膜不怕殘留塑化劑，還能為食材保濕、保鮮。不只可以拿來包裹肉乾品嚐，只要以冷水洗淨即可多次重複使用，對環境更佳友善。
而且蜂蠟布相比保鮮膜的製作過程更加低碳減塑，新東陽的時尚蜂蠟布是與綠色工廠的精神結合，一年減少66m²的保鮮膜，為地球盡一份心力。此外，新東陽〈千江月禮盒〉更有簡約時尚的設計風格，特別適合企業顧客及公關贈禮，送禮高級又大方實用，便利收禮人享用及保鮮美食的綠色設計「蜂蠟布」，更是提升送禮者企業綠色環保的形象。
中秋佳節傳遞初心，新東陽千江月禮盒
我們向來熟悉的中秋習俗，包括享用月餅等應景食品，一家團聚祭祖感謝祖先庇佑，賞月慶祝圓滿和豐收等等；整個漢文化圈各地習俗雖略有不同，卻都與「月亮」、「團圓」有著密切關係。現代人如何結合當代的風土民情，讓傳統文化繼續綿延流傳，傳遞初心絕對是不二法門。
宋朝高僧編撰的《普燈錄》有句「千江有水千江月，萬里無雲萬里天」，北宋詩人黃庭堅也曾在《五祖演禪師真贊》提及「無心萬事禪，一月千江水」，兩句皆勾勒出千江映月的詩情畫意，讀來令人回歸初心而廣為流傳。經典品牌「新東陽」多年來以創新傳統美食文化為己任，選在中秋佳節推出〈千江月禮盒〉呈現千江映月的雅緻意境，跳脫傳統月餅禮盒範疇；不僅運用高級食材彰顯職人精神，以創新XO烏金黑豬肉乾展現創意印象，超好蓋蜂蠟布更是幫助企業提升綠色環保形象、凸顯企業格調，是企業公關贈禮表達感謝、維繫關係的創新好選擇。今年中秋節，就選擇新東陽的獨家環保特色千江月禮盒，讓你送禮超體面！