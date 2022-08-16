小說家魯西迪遇刺一隻眼睛恐失明，伊朗稱襲擊案「應怪作家本人和支持者」
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魯西迪遇刺後伊朗社會反應兩極，許多普通伊朗人對魯西迪表達了他們的同情，不過伊朗幾家強硬派報紙對嫌犯大加讚賞，更挑釁的點名美國前總統川普、前國務卿蓬佩奧「會是下一個」。
小說家魯西迪（Salman Rushdie）上週五（12日）在紐約演講時遇刺，曾高額懸賞刺殺魯西迪的伊朗當局週一（15日）首度作出回應，否認此襲擊事件與伊朗有關，並稱此事件中唯一該受到譴責的，是魯西迪和他的支持者。
伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）週一表示，「我方斷然否認與這起攻擊案有任何關連」，強調除了美國媒體曝光的資訊以外，伊朗當局對於嫌犯的個人資訊一無所知，並稱「無人有權指控伊朗伊斯蘭共和國」。
卡納尼進一步表示，「魯西迪侮辱了伊斯蘭的神聖性，越過15億穆斯林和所有神聖宗教信徒的紅線，導致自己暴露在人民的怒火之下。」並稱在這起攻襲案中，「除了薩爾曼．魯西迪和他的支持者以外，我們不認為任何人應當被怪罪，或受譴責。」「我們認為，他的侮辱和他得到的支持，是對所有宗教信徒的侮辱。」
這是魯西迪遇刺後，伊朗官方首次公開作出回應。魯西迪在1988年出版了小說《魔鬼詩篇》（The Satic Verses），內容被認為褻瀆先知穆罕默德，33年來一直受到死亡威脅，除了世界各地禁書、焚書等暴力抗議活動如影隨形外，伊朗更於1989年頒布了一項宗教法令要求處死魯西迪，獎金高達300萬美元。魯西迪在移居美國之前，在英國的保護下生活了將近10年，雖然近年來伊朗當局沒有特別關注魯西迪，但這項法令一直沒有解除。
魯西迪遇刺，伊朗社會反應兩極
現年75歲的魯西迪遇刺後重傷住院，目前正在康復中，他的經紀人週日（14日）證實魯西迪已經能摘下呼吸器並能說話，「情況朝好的方向發展」，但他的康復將是一個漫長的過程。這位作家的肝臟、手臂神經皆受損，一隻眼睛可能會失明。
《路透社》報導，許多普通伊朗人對魯西迪表達了他們的同情，他們對伊朗當局1989年對魯西迪發布的追殺令表達憤怒。一名伊朗記者（Behrouz Boochani）在推特上寫道，伊朗政權應對魯西迪遇刺負責。「這次襲擊不僅是對言論自由的攻擊，並顯示了獨裁者如何在世界各地擴大影響力、挑戰安全。」
不過，伊朗幾家強硬派報紙上週末對嫌犯大加讚賞，包括保守派的報紙Kayhan，公開寫道「向那個攻擊叛教者和邪惡的薩爾曼．魯西迪的勇士、盡職的人致敬。必須親吻這個勇士的手。」更點名美國前總統川普（Donald Trump）、前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將是「下一個」。
其他伊朗媒體也遵循了類似的路線，稱魯西迪為「叛教者」；一份伊朗國有報紙更稱，「魔鬼（指魯西迪）的脖子已經被剃刀割斷。」
也有一些伊朗人懷疑，這場襲擊是美國密謀的陰謀論，目的是破壞核協議談判。美國前總統川普2018年宣布退出與世界大國和伊朗簽署的核協議，拜登就任後，德黑蘭和華盛頓一直在就美國重返核協議進行談判。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週日譴責伊朗官方媒體對這次襲擊幸災樂禍，痛批這樣的行為「卑鄙」。英國首相強森（Boris Johnson）的發言人表示，認為魯西迪應該對襲擊負責是「荒謬的」，並補充說這「不僅是對他的攻擊，也是對言論自由的攻擊」。
美國總統拜登則透過白宮發表聲明，稱他與第一夫人吉兒得知魯西迪在紐約受到惡毒的攻擊感到震驚，他們與所有美國人，以及世界各地的人一起為魯西迪的健康與康復祈禱。拜登也感謝現場民眾的勇敢，稱他們立即採取行動制伏嫌犯。 拜登表示，魯西迪以其對人性的洞察力、無與倫比的說故事能力、並拒絕被恐嚇或沉默，代表著基本的普世價值，是任何自由和開放社會的基石。他也重申對這些美國價值觀的承諾，並聲援魯西迪和所有支持言論自由的人。
嫌犯母親：兒子自中東旅行回來變了一個人
24歲的嫌犯馬塔（Hadi Matar）被控二級謀殺未遂和二級襲擊罪，但在庭審中拒絕認罪，他的母親（Silvana Fardos）在聽說兒子的攻擊事件後便與他斷絕了關係。
根據《每日郵報》，馬塔出生在美國，父母是黎巴嫩人，他們來自黎巴嫩南部村莊雅隆鎮（Yaroun），這是伊朗支持的恐怖組織真主黨的據點。不過在伊朗頒布魯西迪的追殺令時，馬塔甚至還沒有出生。馬塔的母親在2004年與丈夫離婚，她的前夫返回中東，而她則搬到紐澤西州。據母親說，馬塔在2018年去黎巴嫩探望父親，這趟旅行將他從一個外向、在美國長大的男孩變成了一個喜怒無常的人，將自己鎖在地下室，幾個月來拒絕與家人交談。
新聞來源
- Salman Rushdie: Iran blames writer and supporters for stabbing（BBC）
- Iran denies link with Rushdie's attacker, blames writer（AFP）
- Exclusive: Distraught mother of alleged Iranian sympathizer accused of trying to murder Salman Rushdie says her son returned home as religious zealot after a month-long trip to the Middle East and says he is 'responsible for his actions'（Daily mail）
- Rushdie's stabbing highlights divisions in Iranian society（Reuters）
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範
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