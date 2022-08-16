塔利班重掌阿富汗週年：女權遭嚴重剝奪、絕望家庭販賣子女，西方制裁卻加劇人道危機
我們想讓你知道的是
聯合國開發計畫署（UNDP）署長史丹納（Achim Steiner）今年5月在瑞士達沃斯（Davos）的世界經濟論壇把話講得明白：「我們不能僅出於道德義憤，就棄4000萬阿富汗人於不顧。」
（中央社）美軍去（2021）年8月倉促撤軍、阿富汗再次淪陷塔利班（Taliban）的景況震撼世人。如今一年過去，當地戰火雖歇，但女性權益遭嚴重剝奪、西方制裁加劇人道危機卻成無解難題。
《英國廣播公司》（BBC）的記者描述，現在抵達喀布爾國際機場（Kabul International Airport）時，印入眼簾的是身著棕色領巾與黑色罩袍的女性境管人員為護照蓋戳章。一年前宛如大難降臨的機場，如今平靜與乾淨許多，成排塔利班白色旗幟迎風飄揚。
但從機場國門步入後，阿富汗又是另一番場景。
- 首都喀布爾，女性得把職位交給男性
BBC的記者與幾名前任財政部高層公職人員閒聊，對方秀出當地社媒平台上一些貼文。有女性寫道「他們（塔利班當局）要我把工作交給我的哥哥或弟弟。」「我們的職位都是憑自身努力與教育掙得，把工作拱手讓出無異背叛我們自己。」
60多名曾在阿富汗稅務局任職的女性去年8月在塔利班上台後被要求返家，塔利班要她們「拿男性親屬的履歷來，好申請接替妳們的職缺」。
一名女性不平地說：「這可是我的飯碗。我辛苦打拚17年拿到碩士並取得工作，如今等於全部歸零。」
塔利班官員表示女性仍能在職場。不過BBC記者發現，職場阿富汗女性現大多為護理人員、教育人員與機場櫃檯等一些較需女性的服務崗位，遠不比過去一度1/4政府公職為女性的盛況，薪水也低很多。
- 偏鄉戈爾省，青年割麥1天賺2美元餬口
戈爾（Ghor）省位於阿富汗中部偏西，18歲的努爾（Noor Mohammad）與25歲的阿瑪德（Ahmad）頂著陽光在麥田裡揮刀收割，看似田園詩意。
但努爾說：「今年因嚴重乾旱，小麥收成少很多，可這是我唯一能找到的工作。」BBC記者說，兩名正值意氣風發之齡的男士辛苦打工10天割麥，一天僅約2美元。
努爾說自己學的是電機工程，但為讓家人只能放棄學業；阿瑪德也苦命，賣掉僅有的機車前往伊朗找工作卻空手而歸。伊朗以往還有一些季節性的零工讓阿富汗窮省的人能賺些外快，但這類零工現在也變很少。
努爾說：「我們歡迎塔利班弟兄，但我們需要的是能提供機會的政府。」
- 西部赫拉特，資優女學生為學業中斷落淚
位於西部的赫拉特（Herat）自古便是阿富汗一個有著獨特文化的城市，18歲的女學生索海拉（Sohaila）在一個昏暗的地下室擺攤賣衣，當地是一處僅供女性前往的市集，但在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情與去年塔利班上台後兩度被關，近日才重新開張。
儘管許多阿富汗人、甚至不乏塔利班成員呼籲復課，但塔利班內部極端保守的教士仍把大部分高中關閉。索海拉說她是高三，但沒法畢業連讀大學的機會都沒有。
BBC記者問如此艱難是否還要留在國內，索海拉堅定地說：「當然，這是我的國家，我也不會想去別國。」畢竟一年沒法上學，儘管索海拉故作堅強表示遇到困難的是全體阿富汗少女，不光只有她，卻依舊泛著淚光低聲說：「我是成績最好的學生⋯⋯」。
- 絕望家庭販賣子女，西方制裁加劇人道危機
《德國之聲》（DW）報導，目前阿富汗有100多萬孩童面臨營養不良，西方持續對塔利班制裁讓人道危機惡化。
世界糧食計劃署（WFP）署長畢斯利（David Beasley）去年底以「人間煉獄」形容阿富汗的處境。塔利班去年8月再次上台後，槍砲聲與戰鬥固然已歇，但糧食不足與艱困局面恐使阿富汗死去的人比過去20年死於戰火者更多。
拯救兒童基金會（Save the Children Foundation）阿富汗分會代理會長哈森寧（Nora Hassanien）表示，一些絕望的家庭被逼得只好販賣子女或採取其他極端作法尋求活路。
世界糧食計劃署估計，阿富汗約2000萬人亟需食物援助，已達全國一半人口。
《德國之聲》認為，過去20年西方以軍事、政治和發展合作大力參與阿富汗。國際社會承擔當地3/4公共支出，見證道路、學校和醫院建成。但在塔利班重新上台後，金流一夜之間全斷，塔利班政府未獲國際承認猶如世界孤島，而解決難題之道又恰好有賴國際與塔利班合作。
聯合國開發計畫署（UNDP）署長史丹納（Achim Steiner）今年5月在瑞士達沃斯（Davos）的世界經濟論壇把話講得明白：「我們不能僅出於道德義憤，就棄4000萬阿富汗人於不顧。」
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延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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從小打底美感力！babybabycool 100%有機棉童裝用愛創造安全永續新美學
我們想讓你知道的是
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感。」孩子的美感力無須刻意培養，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。
很多大人很早就遺忘自己曾經是個孩子，直到我們孕育出自己的孩子。
據幼兒教育研究者Petr G. Grotewell和Yanus R. Burton的書籍出版觀察，「嬰幼兒」比任何人類其他年齡層更能夠全面體驗生活。這歸咎於2歲前的孩子大腦正處於快速開發期，這階段同時也是兒童建構自我的關鍵時期。若能讓孩子處於探索和嘗試新事物的環境，不僅有益於孩子的身體發育，也有助於培養、形塑孩子的美感。
沈浸式教育，幫孩子的美感從小打底
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感；當你吃到美味的食物，嗅覺和味覺會記得那個味道；當你看見美的東西，你會用五感記住那種感覺。」魏羣芳於2016年創立有機棉童裝品牌寶貝友（baby baby cool，簡稱bbc），她擁有廣告造型師的身份，更是一位在意孩子美感教育的母親。
創立bbc即是她的回答：「我們無須刻意培養孩子的美感，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。」
bbc的設計理念相當簡單，就是健康、舒適及美。聽起來簡單，實際上做起來卻相當不容易，除了好看好穿，魏羣芳更在乎的是孩子的感受；不僅要讓孩子穿起來好看，更要同時穿得舒服又健康安全。
孩子的肢體語言，決定衣服是否生產
魏羣芳強調，「觀察孩子的表現非常重要，無論孩子是否會說話，都會用肢體語言和表情告訴你，他們喜不喜歡、舒不舒服。」她分享bbc的設計過程，每個服裝款式平均修改二到五次，因為必須讓每款設計都通過孩子的試穿考驗。
「試穿的目的是讓孩子忘記有穿衣服，而一件衣服的最終定案，經常是孩子穿上後喜歡到不想脫下來，才算是完成設計進入生產階段。」
她分析無論大人小孩，好的服裝版型穿起來就是有精神和有自信。bbc從打版到生產皆Made in Taiwan，在設計上運用成人時尚的拼接概念，呈現兒童服裝的玩味設計感，跳脫傳統卡通圖案或兒童內著感的設計。在實用性上，除了更符合身體曲線的立體剪裁，更以燙標取代車標，不傷害孩子稚嫩的肌膚，也在領口、褲口等處增加彈性織帶及皺褶設計，大幅提升嬰幼兒服飾的美觀及耐用度。
安心健康的第一道防線，來自母親的愛
服裝是接觸孩子肌膚的第一道防線，健康安全卻是最容易被忽略的環節。bbc特別採用安全無毒、100%日本進口的頂級有機棉作為面料，更通過全球公認最嚴格、符合歐盟最高標準的GOTS有機棉紡織認證；以確保bbc使用品質最穩定的有機棉，且無殘留農藥、落葉劑等神經毒，金屬副料如金屬釦、拉鍊和織帶，也同樣使用經過檢測安全無鎳、無重金屬的安心材質。
在商品面如此講究，就是因為魏羣芳同時也是一個母親的身份，讓bbc不單只是一件衣服，更象徵著一位媽媽如何愛孩子的實際行動。自創業初期，她從驚嘆布料分級的數十倍價差，一直到發現棉花農藥是一般農產品的8倍，布料上殘留的毒化物和化學藥劑，還會透過皮膚囤積在寶寶的肝腎肺腦，甚至引發皮膚過敏或氣喘症狀，從而決定以「100%有機棉」作為品牌面料。
然而少了化學纖維，100%純棉衣物容易變形；為解決支撐度的問題，魏羣芳最後決定採用相當費時耗工的「3D立體剪裁」工法製作。不僅讓bbc的衣服剪裁和比例更好，也連帶延長了衣物壽命，為孩子打造出舒適、立體且時尚有型的服裝。
一衣多穿，bbc創造精品童裝的永續價值
「很多媽媽跟我們說，小朋友很快就長大，衣服要一直買很浪費。」孩子成長速度快，買貴了怕浪費、買便宜又擔心品質，魏羣芳對於天下母親都有的隱性擔憂，提出的解法最令人激賞。bbc希望倡導「一衣多穿」的觀念：「一樣的錢不用買很多件，買三件不如買一件好的，好好的穿、在不同場合穿，而且可以穿很久，讓衣服發揮最大效益。」魏羣芳自己很多衣服都穿10年以上，與bbc品牌理念的交疊處，就是經典設計和耐用的優質面料。
經典設計和耐用面料，讓bbc的童裝創造出更多永續價值；其經典時尚的設計元素，讓孩子的同一件衣服擁有多場合搭配性，正式或休閒風格都可駕馭。甚者，以往孩子穿大一號衣服時容易顯得像在「穿布袋」，bbc讓大一號看起來像在穿洋裝，一直穿到看起來是件上衣。而新生兒的包屁衣，其他品牌只做3、5公分一段，bbc做到10公分一段；讓原本只有3個月至半年使用年限的衣服，拉長至一年或超過一年，兼顧美學與實用性。
bbc更將嬰幼兒的衣服效益發揮到最極致，「我常說我們的衣服要做到這麼好，就是大的穿完小的穿，小的穿完還可以送給別人穿。」bbc更與社福基金會合作，將顧客汰換的衣物捐給育幼院的孩子，顧客也能獲得購物金回饋。bbc真正打造出精品童裝的永續價值，且不造成資源浪費，讓每位父母都能一同守護孩子的未來，珍惜保護地球環境。