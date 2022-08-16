塔利班重掌阿富汗週年：女權遭嚴重剝奪、絕望家庭販賣子女，西方制裁卻加劇人道危機

（中央社）美軍去（2021）年8月倉促撤軍、阿富汗再次淪陷塔利班（Taliban）的景況震撼世人。如今一年過去，當地戰火雖歇，但女性權益遭嚴重剝奪、西方制裁加劇人道危機卻成無解難題。

《英國廣播公司》（BBC）的記者描述，現在抵達喀布爾國際機場（Kabul International Airport）時，印入眼簾的是身著棕色領巾與黑色罩袍的女性境管人員為護照蓋戳章。一年前宛如大難降臨的機場，如今平靜與乾淨許多，成排塔利班白色旗幟迎風飄揚。

但從機場國門步入後，阿富汗又是另一番場景。

首都喀布爾，女性得把職位交給男性

BBC的記者與幾名前任財政部高層公職人員閒聊，對方秀出當地社媒平台上一些貼文。有女性寫道「他們（塔利班當局）要我把工作交給我的哥哥或弟弟。」「我們的職位都是憑自身努力與教育掙得，把工作拱手讓出無異背叛我們自己。」

60多名曾在阿富汗稅務局任職的女性去年8月在塔利班上台後被要求返家，塔利班要她們「拿男性親屬的履歷來，好申請接替妳們的職缺」。

一名女性不平地說：「這可是我的飯碗。我辛苦打拚17年拿到碩士並取得工作，如今等於全部歸零。」

塔利班官員表示女性仍能在職場。不過BBC記者發現，職場阿富汗女性現大多為護理人員、教育人員與機場櫃檯等一些較需女性的服務崗位，遠不比過去一度1/4政府公職為女性的盛況，薪水也低很多。

偏鄉戈爾省，青年割麥1天賺2美元餬口

戈爾（Ghor）省位於阿富汗中部偏西，18歲的努爾（Noor Mohammad）與25歲的阿瑪德（Ahmad）頂著陽光在麥田裡揮刀收割，看似田園詩意。

但努爾說：「今年因嚴重乾旱，小麥收成少很多，可這是我唯一能找到的工作。」BBC記者說，兩名正值意氣風發之齡的男士辛苦打工10天割麥，一天僅約2美元。

努爾說自己學的是電機工程，但為讓家人只能放棄學業；阿瑪德也苦命，賣掉僅有的機車前往伊朗找工作卻空手而歸。伊朗以往還有一些季節性的零工讓阿富汗窮省的人能賺些外快，但這類零工現在也變很少。

努爾說：「我們歡迎塔利班弟兄，但我們需要的是能提供機會的政府。」

西部赫拉特，資優女學生為學業中斷落淚

位於西部的赫拉特（Herat）自古便是阿富汗一個有著獨特文化的城市，18歲的女學生索海拉（Sohaila）在一個昏暗的地下室擺攤賣衣，當地是一處僅供女性前往的市集，但在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情與去年塔利班上台後兩度被關，近日才重新開張。

儘管許多阿富汗人、甚至不乏塔利班成員呼籲復課，但塔利班內部極端保守的教士仍把大部分高中關閉。索海拉說她是高三，但沒法畢業連讀大學的機會都沒有。

BBC記者問如此艱難是否還要留在國內，索海拉堅定地說：「當然，這是我的國家，我也不會想去別國。」畢竟一年沒法上學，儘管索海拉故作堅強表示遇到困難的是全體阿富汗少女，不光只有她，卻依舊泛著淚光低聲說：「我是成績最好的學生⋯⋯」。

絕望家庭販賣子女，西方制裁加劇人道危機

《德國之聲》（DW）報導，目前阿富汗有100多萬孩童面臨營養不良，西方持續對塔利班制裁讓人道危機惡化。

世界糧食計劃署（WFP）署長畢斯利（David Beasley）去年底以「人間煉獄」形容阿富汗的處境。塔利班去年8月再次上台後，槍砲聲與戰鬥固然已歇，但糧食不足與艱困局面恐使阿富汗死去的人比過去20年死於戰火者更多。

拯救兒童基金會（Save the Children Foundation）阿富汗分會代理會長哈森寧（Nora Hassanien）表示，一些絕望的家庭被逼得只好販賣子女或採取其他極端作法尋求活路。

世界糧食計劃署估計，阿富汗約2000萬人亟需食物援助，已達全國一半人口。

《德國之聲》認為，過去20年西方以軍事、政治和發展合作大力參與阿富汗。國際社會承擔當地3/4公共支出，見證道路、學校和醫院建成。但在塔利班重新上台後，金流一夜之間全斷，塔利班政府未獲國際承認猶如世界孤島，而解決難題之道又恰好有賴國際與塔利班合作。

聯合國開發計畫署（UNDP）署長史丹納（Achim Steiner）今年5月在瑞士達沃斯（Davos）的世界經濟論壇把話講得明白：「我們不能僅出於道德義憤，就棄4000萬阿富汗人於不顧。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀