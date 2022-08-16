塔利班重掌阿富汗週年，婦女權益等四大承諾兌現了多少？
我們想讓你知道的是
今年1月公布的季度預算顯示，塔利班在2021年9月至12月期間徵收了近4億美元的國內稅收。但專家們對這些數字的整理方式缺乏透明度表示擔憂。
文：蘇魯提・梅農（Shruti Menon）
一年前，外國軍隊匆忙結束了從阿富汗的撤軍，塔利班迅速進入首都喀布爾重新掌權。
作為新上台的塔利班政府的發言人，扎比胡拉・穆賈希德經常召開記者會，代表政府做出了不少承諾。
一年後的今天，來看看塔利班政權是否兌現了它所做出的承諾。
一、我們將允許婦女工作和學習，婦女將積極參與社會，但要在伊斯蘭教的框架內
在20世紀90年代塔利班上次掌權期間曾嚴厲限制婦女的自由。自從去年塔利班接管政權以來，實際上對阿富汗婦女重新實施了一系列限制。
已經得以執行的法律包括對服裝的規定和禁止女性在沒有男性監護人的情況下進入公共場所。
3月，學校在新學年重新開學，但塔利班一改先前的承諾，至今仍然不允許女孩上中學。
塔利班就此歸咎於女教師缺乏和需要安排隔離設施。
據聯合國統計，大約110萬名學生因此受到影響，並引起了國際社會的廣泛批評。
女孩的小學教育已被允許。
一些公立大學在2月份重新對男女生開放。
但是，根據世界銀行的數據，自去年夏天塔利班接管政權以來，阿富汗婦女在勞動生產中的參與度有所下降。
在1998年至2019年的短短十多年間，女性參加工作的比率從15%上升到22%。
然而，隨著塔利班重新掌權並對婦女在家庭以外的活動施加更多限制後，2021年，阿富汗女性參加工作的比例縮減到15%。
「國際特赦組織」7月的一份報告稱，塔利班在阿富汗「削弱了婦女和兒童的權利」。 報告還特別強調一些參與抗議塔利班實施新限制的婦女遭受的虐待和酷刑。
2. 我們將奮發圖強......以重振經濟，重建繁榮昌盛
6月，聯合國安理會報告說，自去（2021）年8月塔利班接管以來，阿富汗經濟估計萎縮了30%-40%。
負責監督美國對阿富汗資助重建工作的官方機構最新一項評估認為，儘管一些國際援助陸續到達阿富汗，但阿富汗經濟狀況仍然「很糟糕」。
大多數國際援助暫停和對阿富汗外匯儲備的凍結已經給阿富汗帶來了嚴重的經濟後果。
為了補償收入方面的損失，塔利班試圖增加稅收，並利用全球價格上漲的機會加大煤炭出口。
今年1月公布的季度預算顯示，塔利班在2021年9月至12月期間徵收了近4億美元的國內稅收。但專家們對這些數字的整理方式缺乏透明度表示擔憂。
失去國際支持、安全仍然面臨挑戰、以及氣候相關問題和全球糧食通脹都導致阿富汗經濟形勢迅速惡化。
3. 「阿富汗將不再有毒品生產....，我們將使鴉片生產歸零」
塔利班承諾解決罌粟種植問題，這反映了他們上次二十多年前執政時推行的政策，當時取得了一些成功。
鴉片被用來製造海洛因。多年來，阿富汗一直是世界上最大的鴉片來源國。
今年4月，塔利班宣佈禁止種植罌粟。
儘管來自南部赫爾曼德省一些罌粟種植區的報告顯示，塔利班一直在強迫農民廢棄罌粟田，但沒有關於取締罌粟種植進展情況的確切數據。
7月的一份美國官方報告指出，儘管塔利班有可能失去種植罌粟農民和其他參與毒品貿易者的支持，但他們「似乎致力於（推行）他們的毒品禁令」。
然而，阿富汗毒品經濟專家大衛・曼斯菲爾德博士（David Mansfield）指出，在實施禁令時，主要的罌粟作物已經收獲。「......所以禁令對產量不會產生重大影響。」
還值得注意的是，其他毒品的生產和製造，如冰毒，一直在增長，儘管塔利班已經禁止了用於製造冰毒的野生植物——麻黃。
4. 「我們（塔利班）致力於確保安全」
儘管使塔利班上台的衝突已基本結束，但根據聯合國的數據，去年8月至今年6月中旬，仍有超過2000名平民傷亡報告，其中700人死亡，1400多人受傷。
然而，這些數字遠遠低於前幾年衝突最激烈時的數字。
自2021年8月以來，大約50%的傷亡是由伊斯蘭國-霍拉桑（IS-K）組織的行動造成的，該組織是伊斯蘭國組織在阿富汗境內仍然活躍的分支。
最近幾個月，發生了幾起針對平民的IS-K襲擊，特別是在有什葉派穆斯林或其他少數民族人口的城市地區。
其他反塔利班力量，如全國抵抗陣線（NRF）和阿富汗自由陣線（AFF）的勢力也有所增加。
聯合國在6月說：「阿富汗整體安全環境正變得越來越不可預測。」 聯合國還提到在阿富汗至少有十幾個反對塔利班的獨立武裝團體存在。
據聯合國稱，侵犯人權的情況也有顯著增加，包括塔利班的法外處決、拘留和酷刑。
在2021年8月至2022年6月期間，它記錄了至少160起針對前政府和安全部隊官員的法外處決事件。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
連續三年展出獲業界佳評肯定，亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展 8 月 24 日至 27 日盛大登場
我們想讓你知道的是
國內規模最大的「Intelligent Asia 亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展」將於 8 月 24 日至 27 日在台北南港展覽館一、二館隆重登場，九大工業主題的專區展出與論壇活動組成歷屆之最的龐大陣容。
近年來，全球製造業者面臨供應鏈的多重挑戰。台灣因為良好的製造基礎，結合 AI、5G 等科技的導入，不斷往「亞洲高階製造中心」的目標邁進，搶占全球供應鏈的核心地位。國內規模最大的智慧製造展覽會「Intelligent Asia 亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展」連續三年成功實體展出，獲得業界的高度評價與肯定。今年展會將於 8 月 24 日（三）至 27 日（六）在台北南港展覽館一、二館隆重登場，結合自動化、機器人、物流、冷鏈科技、模具、3D 列印、雷射、流體傳動及機械要素等九大工業主題，匯集 1200 多家參展廠商、使用超過 4000 個攤位，龐大陣容為歷屆之最。
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