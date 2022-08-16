塔利班重掌阿富汗週年：塔利班的掌權之路、領導架構，以及與基地組織的關聯

2021年8月，被以美國為首的聯軍趕下權壇20年的塔利班重新進入阿富汗首都喀布爾，再度掌權。

2021年春夏，塔利班組織不斷進攻，快速奪回阿富汗大片地區的控制權，包括各大主要城市。8月15日，塔利班攻至首都喀布爾，隨後佔領總統府。

塔利班曾在1996年至2001年第一次統治阿富汗。2001年911恐怖襲擊後，美國及其盟友攻入阿富汗，當年12月，塔利班政府倒台。

塔利班在2018年同美國開始直接對話。2020年2月，雙方在多哈達成和平協議，美國承諾撤軍，塔利班則承諾會防止針對美國部隊的攻擊。

這份協議中的其他承諾還包括，不允許「基地」組織（al-Qaeda）及其他極端主義組織在塔利班控制的地區及正在進行全國性和平談判的地區活動。但在第二年，塔利班繼續針對阿富汗安全部隊和平民發起攻擊，並在全國迅速推進。

幾個星期之內，塔利班就全面掌控了阿富汗，這是該組織1996年到2001年第一次掌控阿富汗期間沒有做到的。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2020年3月，塔利班士兵在阿富汗拉格曼省。在美軍開始撤軍後，塔利班不斷向前推進。

掌權之路

塔利班在普什圖語中意味「學生」。在蘇聯軍隊從阿富汗撤出之後，這個組織最早出現於上世紀90年代早期的巴基斯坦北部。據信這個以普什圖族為主的運動最早出現在神學院內，大部分資金來源於沙特阿拉伯，宣揚遜尼派伊斯蘭教一種強硬的教義。

普什圖族人的分佈橫跨巴基斯坦與阿富汗。塔利班做出的承諾是，一旦掌權，他們將重建和平與安全，並執行他們自己的嚴格版本的伊斯蘭教法（Sharia）。

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塔利班在阿富汗的影響力從該國西南部迅速向外擴張。1995年9月，他們佔領了位於阿富汗與伊朗交界地的赫拉特（Herat）省，整整一年後，他們又佔領了阿富汗首都喀布爾，將時任總統拉巴尼（Burhanuddin Rabbani）政權趕下台（拉巴尼也是抵抗蘇聯入侵的阿富汗聖戰者的創始人之一）。截至1998年，塔利班已經控制了阿富汗近90%的領土。

此時的阿富汗人對聖戰者的暴行和蘇聯人被趕走後的内鬥已經感到厭倦，當第一次看到塔利班的出現時，他們普遍對這個組織表示歡迎。塔利班早期得到支持主要是由於他們成功消除了腐敗，遏制了違法行為，使得他們控制下的道路和地區更加安全，從而促進經濟繁榮。

但塔利班也推行或支持符合他們對伊斯蘭教法嚴格詮釋的懲罰措施，例如對被定罪的殺人犯和通姦者進行公開處決，以及對判處犯有盜竊罪的人進行截肢。他們要求男性必須留鬍鬚，女性必須穿著遮蓋全身的罩袍（burka）。

塔利班還禁止電視、音樂及電影，不允許10歲及以上的女童上學。他們被指控有各種侵犯人權與文化的行為。其中最臭名昭著的例子發生在2001年，當時塔利班不顧國際社會的強烈反對，炸毀了阿富汗中部著名的巴米揚佛像（Bamiyan Buddha）。

這一次這種過激行為沒有再次發生，但塔利班被指犯下了一系列有據可查的虐待行為，包括殺害反對者，毆打、拘留記者和阿富汗維權抗議者。

女性不再被允許在沒有男性陪伴的情況下長途旅行，雖然不需要穿蒙面全身罩袍布卡（Burka），但已被命令在公共場合遮住面部，大多數女性不可以工作。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2001年10月31日，塔利班槍手在坎大哈附近的高速公路。

巴基斯坦屢次否認自己是塔利班組織的設計者，但毫無疑問的一點是，許多最初加入這場運動的阿富汗人曾在巴基斯坦的宗教學校（madrassas）接受教育。

巴基斯坦既是在塔利班於阿富汗掌權時少數承認該政權的三個國家之一（另兩個為沙特阿拉伯與阿聯酋），也是最後一個同塔利班切斷外交關係的國家。

塔利班曾一度威脅要從他們在西北部掌控的地區破壞巴基斯坦的穩定。其中最為高調且國際社會最為譴責的事件之一是，2012年10月，女學生馬拉拉（Malala Yousafzai）在家鄉明戈拉（Mingora）放學的路上遭到槍擊。

不過兩年後，在白沙瓦（Peshawar）學校屠殺事件後的一次重大軍事進攻行動中，塔利班在巴基斯坦的影響力被極大削弱。在2013年的美國無人機襲擊中，至少三名巴基斯坦塔利班關鍵人物被殺，其中包括該組織頭目哈基穆拉・馬蘇德（Hakimullah Mehsud）。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 馬拉拉曾在2012年10月遭塔利班士兵槍擊。

基地組織「避難所」

2001年9月11日紐約世界貿易中心遭遇襲擊之後，全世界將目光投向阿富汗塔利班。塔利班被指控為襲擊頭號嫌疑人——奧薩馬・賓・拉登和他的基地運動提供避難所。

2001年10月7日，由美國領導的軍事同盟在阿富汗發動襲擊，同年12月第一周，塔利班政權垮台。在全世界最大規模的搜捕行動之下，塔利班組織當時的頭目穆罕默德・奧馬爾（Mullah Mohammad Omar）及賓・拉登等其他高級人物逃離了抓捕。

許多塔利班高級領袖據稱在巴基斯坦城市奎達（Quetta）避難並在那裏指導塔利班運作。但巴基斯坦政府否認奎達舒拉（Quetta Shura）這一組織的存在。

儘管阿富汗境內的外國軍隊數量空前，但塔利班仍然逐步恢復並擴大了其影響力。阿富汗的大片地區變得更不安全，國內的暴力水平上升至2001年以來新高。

塔利班對喀布爾發動過多次襲擊，2012年9月，該組織還對北約基地進行過一次高調攻擊。

Photo Credit: AFP / BBC News 巴基斯坦塔利班領導人哈基穆拉・馬蘇德在2013年一場美國無人機襲擊中身亡。

2013年塔利班宣佈，計劃在卡塔爾開設和談辦公室，外界一度對阿富汗談判實現和平抱有期望。但是各方的互不信任仍然很高，暴力仍在持續。