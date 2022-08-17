研究：英國科學家成功改變捐贈腎臟的血型，有望增加器官移植的供應

Photo Credit: PA Media / BBC News 腎臟移植

研究人員成功改變了捐贈腎臟的血型，這一發現有可能增加器官移植的供應。

這一突破對少數族裔具有特別的意義，因為他們的移植腎源往往更加短缺。

血型A的人腎臟無法移植給血型B的人， 反之亦然。

但如果把捐贈腎臟的血型改變成通用 （俗稱萬能）的O型血，將意味著它可以移植給任何病人。

（在英國）黑人和其他少數族裔群體，經常要比白人患者多等一年才能獲得移植器官，因為他們更可能屬於比較罕見的B型血。

此外，來自這些族裔人口的器官捐贈率也更低。例如，在2020-2021年，來自黑人和其他少數族裔的捐贈者佔總體器官捐贈的9％多一點，而這一群體等待腎臟移植的患者卻佔33％。

劍橋大學的科學家們利用常溫灌流儀── 一種能把含氧血液供給捐贈腎臟來幫助保存的裝置──用含有特定酵素的血液沖洗捐贈的腎臟。

這一過程可以有效去除捐贈器官血管上的血型標識，從而把它改成O型血。這只需要幾個小時，研究人員已經成功地為三個捐贈腎臟轉變了血型。

參與該研究的博士生麥克米蘭（Serena MacMillan）說：「想想這將可能如何改變很多人的生活，就令人非常興奮」。

下一步是觀察當為腎臟提供新血型的正常血液時它們的反應如何，這可以在腎臟被移植到病人身上之前再次用機器做測試。

這項由慈善機構「英國腎臟研究」資助的研究結果，將於未來幾個月在《英國外科雜誌》上發表。

英國腎臟研究慈善機構的執行主任麥克馬洪博士稱，這一研究成果「有改變遊戲規則的潛力」。

分析：尚需更多研究

BBC健康與科學事務記者詹姆斯．加拉格爾（James Gallagher）

這是一個神奇、且令人信服的想法，但它對器官移植的影響尚未得到證實。

有關背後的科學、以及它在多大程度上可以增加捐贈器官來源，仍有許多問題。

它還需要進一步的測試，來觀察這些之前血型不相配的器官經過調整後表現如何，並確保這一過程不會對腎臟造成任何損傷。

這必須在實驗室中測試，然後再以小規模在患者身上進行臨床試驗。

此外， 血型只是腎臟移植前三大要素的其中之一，英國一半人口已經是O型血（無論是O型Rh陽性還是Rh陰性），這些人的腎臟可以捐給任何血型的人。

此外， 組織配型和交叉配型（將捐贈者和受贈者血液混合在一起，觀察是否會有反應）也是腎臟移植的一大因素，特別對少數族裔群體而言。

而目前，增加能挽救生命的移植器官數量的最佳方法，仍是我們當中更多人──以及來自每一個社區的人──成為捐贈者。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航