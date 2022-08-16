除了關心通膨與經濟，「中國威脅論」也成英美澳等西方選戰熱門話題
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美國皮尤研究中心（Pew Research Center）今年6月公布的調查顯示，在北美、歐洲和亞洲接受調查的19個國家中，許多國家對中國的負面看法處於或接近歷史最高點。美國情報機構也正在將關注的焦點與資源轉向中國。
（中央社）儘管對通膨和衰退的擔憂深深盤據選民心中，經濟問題卻不是英國、澳洲、美國和其他國家政治競選活動的唯一焦點，主宰各國選情的另一大議題，則是「中國帶來的威脅」。
《美聯社》報導，多年來，各國一直尋求在促進與這個世界第二大經濟體進行貿易和投資，以及對中國投射軍事力量、間諜活動和人權記錄的擔憂之間取得平衡。
如今，天平已逐漸朝後者傾斜。從美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本月稍早旋風訪問台灣後，中國連續多日在台灣周邊海空域大規模軍演，引發美國、歐洲、日本和澳洲反彈，加上西方情報機構針對北京的窺探和干預發出愈來愈多警告，可見一斑。
民調顯示，許多民主國家的公眾開始出現反中情緒，促使政治人物將矛頭對準中國，將國內出現的種種經濟慘況歸咎於中國，同時聲討中國對鄰國和世界各地造成安全威脅。
- 英相角逐戰，誰才是對中國態度最強硬的領袖？
許多歐洲人也正在重新平衡他們對中國的態度。
在成為英國下一任首相的角逐戰上，外交大臣特拉斯（Liz Truss）和前財相蘇納克（Rishi Sunak）上個月在電視辯論中針鋒相對，說自己才是對中國態度最強硬的領袖。
這與即將卸任的英相強森（Boris Johnson）以商業為中心的「親中派」立場截然不同，許多西方國家和日本等民主社會的選戰活動，也出現日益強硬的反中言論。
在英國保守黨黨魁選舉呼聲最高的特拉斯曾談到擴大她所謂的「自由網絡」，以便民主國家能更有效地對抗中國和俄羅斯。她說，她將打擊中國科技公司，例如短影音平台TikTok的持有者。
作為英國外相，特拉斯強烈批評中國在裴洛西訪問台灣後所採取的軍事行動，指控北京對台灣的「侵略性和致使局勢廣泛升級，威脅地區的和平與穩定」。
英國前財相蘇納克已承諾關閉部分由中國資助、在英國大學推廣中國文化和語言的孔子學院，率領國際聯盟打擊中國網路威脅，以及協助英國企業和大學打擊中國的間諜活動。
隨著英方試圖了解北京日益武斷可能構成的威脅，英國秘密情報局（Secret Intelligence Service）局長摩爾（Richard Moore）上個月表示，中國如今已超越反恐，成為其首要情報任務目標。
先前曾在雪梨工作的倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）亞太事務主任布蘭德（Ben Bland）說，英國和澳洲政界人士談論中國的方式出現巨大轉變，從5年前關注貿易和商業關係，變成「從對國家安全和經濟競爭力帶來威脅」的角度來看待中國。
- 澳洲變天，工黨新政府否認將調整對中國政策
在5月的澳洲大選，中國議題顯得尤為重要，最終敗選的保守派試圖將反對派貼上「不敢與北京抗衡」的標籤。
睽違9年重返執政的工黨矢口否認澳洲將調整對中國政策，並指共軍圍繞台灣海空域展開的大規模軍事演習「反應過度且破壞穩定」。
澳洲外長黃英賢（Penny Wong）說：「澳洲持續呼籲克制、緊張情勢降溫，這不單是澳洲的呼籲，也是整個關切當前局勢的區域的呼籲。」
- 中國議題將成美期中選舉焦點
在美國前總統川普採取激烈反中立場許久之後，中國議題料將成為美國今（2022）年秋天期中選舉的重頭戲，特別是在中西部工業州。
美國皮尤研究中心（Pew Research Center）今年6月公布的調查顯示，在北美、歐洲和亞洲接受調查的19個國家中，許多國家對中國的負面看法處於或接近歷史最高點。
美國情報機構也正在將關注的焦點與資源轉向中國。
在美國，兩個主要政黨都在競選活動抨擊中國，特別是在中西部地區，在當地中國進口產品被指為製造業工作機會流失的禍首。
參選賓州聯邦參議員的知名外科醫師奧茲（Mehmet Oz），今年春天投放了數以千計提及中國的電視廣告。在俄亥俄州，民主黨參議員候選人萊恩（Tim Ryan）在一則廣告中宣稱：「這是我們與中國的對決。」
民調顯示，無論是中國還是總體外交政策，都不是大多數美國選民最關心的問題。但政治策略家認為，在11月的美國國會選舉中，中國仍可能是個強有力的政治問題，因為候選人正試圖將美國的經濟挑戰和中國聯繫起來。
- 亞洲情勢微妙
在亞洲，情況更加微妙。
在俄羅斯入侵烏克蘭及台海緊張情勢加劇後，日本選民更加支持打造強大的軍隊。
在3月的韓國總統選舉中，候選人在如何應對中國和美國這兩個重要合作夥伴之間，日益激烈的競爭方面存在分歧。
以微弱優勢獲勝的韓國總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）矢言要與美國建立更強大聯盟，他的自由派對手則主張採取平衡行動。但自5月上任以來，尹錫悅一直避免惹惱中國這個重要的出口市場。
當裴洛西離開台灣前往韓國訪問時，尹錫悅並未接見裴洛西，僅透過電話與她交談，他的政府也沒有批評中國軍隊在台灣周圍軍演的行動。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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一圖看懂微電腦瓦斯表：三大安全遮斷功能，守護居家安全「不漏氣」
我們想讓你知道的是
相較於傳統機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表可以主動偵測異常情況，在漏氣、超時使用、五級以上地震發生時，自動遮斷瓦斯，以防瓦斯外漏所造成的氣爆、火災等危害，強化居家安全的守護。
你收過瓦斯公司寄來說明可換裝微電腦瓦斯表的通知單嗎？自從2011年天然氣事業法通過之後，政府便開始推廣微電腦瓦斯表，屆齡換裝微電腦瓦斯表完全免費，每個月也只要多40元的基本費，就可以享受微電腦瓦斯表所帶來的安全保障。和傳統瓦斯表相比，微電腦瓦斯表增加了精密微電腦晶片、感震器、壓力開關、緊急遮斷閥等零組件，在偵測到漏氣、超時使用、大地震時，便會進行自動遮斷功能。這些功能對你我的居家安全有什麼保障？一起來搞懂吧！
三大安全遮斷-漏氣遮斷
瓦斯管線會因為風吹雨淋日曬、被老鼠嚙咬等原因，而慢慢老化破裂；再加上台灣地震頻繁，也是導致瓦斯管線鬆脫漏氣的原因之一。一般來說，我們可以透過發現家中瓦斯的使用量異常增加，或者是聞到瓦斯特有的臭味，來注意到瓦斯有漏氣的情況。可是，現代家庭的瓦斯管線往往鋪設在室外，又或者大量漏氣的時候沒人在家、或正在其他房間休息，可能不會發現這個危險警訊。
微電腦瓦斯表可以偵測到瓦斯漏氣的問題，並且自動進行「漏氣遮斷」，在第一時間阻止易燃的瓦斯洩漏，以免在不知情的狀況下浪費瓦斯，甚至造成嚴重災禍，全家人每天都能安心生活。
三大安全遮斷-超時遮斷
想必很多人都有急著出門，然後突然想不起自己到底有沒有把爐火關掉的經驗吧？這種不踏實的心情，在忙得抽不開身的時候，特別讓人覺得難受。大家可能也聽說過，家中長輩開了瓦斯爐燒水泡茶，結果朋友打電話來聊天，講著講著就忘記瓦斯爐的火還開著，如果爐火一直燒下去，可能真的會導致一發不可收拾的憾事。
微電腦瓦斯表可以偵測瓦斯的使用量與時間的關係，開大火的話，用氣的時間會縮短；開小火的時候，時間就會相對拉長。這個功能可以在家人使用瓦斯，但忘了關火時，自動判斷是不是應該要啟動「超時遮斷」的功能。
三大安全遮斷-地震遮斷
發生五級以上的地震時，如果正好在使用瓦斯，微電腦瓦斯表就會馬上停止供氣，這就是「地震遮斷」功能。說到地震，其實和微電腦瓦斯表的發明及推廣有著非常密切的連結。日本早在1987年就開始推廣使用微電腦瓦斯表，因為有這項設備，所以不管是1995年的阪神大地震，或者2011年的311大地震，都因為「地震遮斷」發揮作用，才不至於因為瓦斯而引起更多事故。
同樣位於地震帶上的台灣，我們向來十分在乎房屋的結構和材料是否防震，如果能更進一步裝設微電腦瓦斯表，在地震發生時發揮作用，自動遮斷瓦斯，就能防止因為設備損壞所造成的瓦斯外洩以及氣爆、火災等事故。
微電腦瓦斯表在日本目前已有將近100%之普及率。在台灣，目前的年度裝置率則從2014年的8.43%，提升至2022年第2季的48%。所謂多一份用心，就是多一份保障。在我們小心用氣、用火的同時，再加上微電腦瓦斯表的主動防護，家人的生命安全和財產保障，就更加完整了！
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