除了關心通膨與經濟，「中國威脅論」也成英美澳等西方選戰熱門話題

（中央社）儘管對通膨和衰退的擔憂深深盤據選民心中，經濟問題卻不是英國、澳洲、美國和其他國家政治競選活動的唯一焦點，主宰各國選情的另一大議題，則是「中國帶來的威脅」。

《美聯社》報導，多年來，各國一直尋求在促進與這個世界第二大經濟體進行貿易和投資，以及對中國投射軍事力量、間諜活動和人權記錄的擔憂之間取得平衡。

如今，天平已逐漸朝後者傾斜。從美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本月稍早旋風訪問台灣後，中國連續多日在台灣周邊海空域大規模軍演，引發美國、歐洲、日本和澳洲反彈，加上西方情報機構針對北京的窺探和干預發出愈來愈多警告，可見一斑。

民調顯示，許多民主國家的公眾開始出現反中情緒，促使政治人物將矛頭對準中國，將國內出現的種種經濟慘況歸咎於中國，同時聲討中國對鄰國和世界各地造成安全威脅。

英相角逐戰，誰才是對中國態度最強硬的領袖？

許多歐洲人也正在重新平衡他們對中國的態度。

在成為英國下一任首相的角逐戰上，外交大臣特拉斯（Liz Truss）和前財相蘇納克（Rishi Sunak）上個月在電視辯論中針鋒相對，說自己才是對中國態度最強硬的領袖。

這與即將卸任的英相強森（Boris Johnson）以商業為中心的「親中派」立場截然不同，許多西方國家和日本等民主社會的選戰活動，也出現日益強硬的反中言論。

在英國保守黨黨魁選舉呼聲最高的特拉斯曾談到擴大她所謂的「自由網絡」，以便民主國家能更有效地對抗中國和俄羅斯。她說，她將打擊中國科技公司，例如短影音平台TikTok的持有者。

作為英國外相，特拉斯強烈批評中國在裴洛西訪問台灣後所採取的軍事行動，指控北京對台灣的「侵略性和致使局勢廣泛升級，威脅地區的和平與穩定」。

英國前財相蘇納克已承諾關閉部分由中國資助、在英國大學推廣中國文化和語言的孔子學院，率領國際聯盟打擊中國網路威脅，以及協助英國企業和大學打擊中國的間諜活動。

隨著英方試圖了解北京日益武斷可能構成的威脅，英國秘密情報局（Secret Intelligence Service）局長摩爾（Richard Moore）上個月表示，中國如今已超越反恐，成為其首要情報任務目標。

先前曾在雪梨工作的倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）亞太事務主任布蘭德（Ben Bland）說，英國和澳洲政界人士談論中國的方式出現巨大轉變，從5年前關注貿易和商業關係，變成「從對國家安全和經濟競爭力帶來威脅」的角度來看待中國。

澳洲變天，工黨新政府否認將調整對中國政策

在5月的澳洲大選，中國議題顯得尤為重要，最終敗選的保守派試圖將反對派貼上「不敢與北京抗衡」的標籤。

睽違9年重返執政的工黨矢口否認澳洲將調整對中國政策，並指共軍圍繞台灣海空域展開的大規模軍事演習「反應過度且破壞穩定」。

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）說：「澳洲持續呼籲克制、緊張情勢降溫，這不單是澳洲的呼籲，也是整個關切當前局勢的區域的呼籲。」

中國議題將成美期中選舉焦點

在美國前總統川普採取激烈反中立場許久之後，中國議題料將成為美國今（2022）年秋天期中選舉的重頭戲，特別是在中西部工業州。

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）今年6月公布的調查顯示，在北美、歐洲和亞洲接受調查的19個國家中，許多國家對中國的負面看法處於或接近歷史最高點。

美國情報機構也正在將關注的焦點與資源轉向中國。

在美國，兩個主要政黨都在競選活動抨擊中國，特別是在中西部地區，在當地中國進口產品被指為製造業工作機會流失的禍首。

參選賓州聯邦參議員的知名外科醫師奧茲（Mehmet Oz），今年春天投放了數以千計提及中國的電視廣告。在俄亥俄州，民主黨參議員候選人萊恩（Tim Ryan）在一則廣告中宣稱：「這是我們與中國的對決。」

民調顯示，無論是中國還是總體外交政策，都不是大多數美國選民最關心的問題。但政治策略家認為，在11月的美國國會選舉中，中國仍可能是個強有力的政治問題，因為候選人正試圖將美國的經濟挑戰和中國聯繫起來。

亞洲情勢微妙

在亞洲，情況更加微妙。

在俄羅斯入侵烏克蘭及台海緊張情勢加劇後，日本選民更加支持打造強大的軍隊。

在3月的韓國總統選舉中，候選人在如何應對中國和美國這兩個重要合作夥伴之間，日益激烈的競爭方面存在分歧。

以微弱優勢獲勝的韓國總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）矢言要與美國建立更強大聯盟，他的自由派對手則主張採取平衡行動。但自5月上任以來，尹錫悅一直避免惹惱中國這個重要的出口市場。

當裴洛西離開台灣前往韓國訪問時，尹錫悅並未接見裴洛西，僅透過電話與她交談，他的政府也沒有批評中國軍隊在台灣周圍軍演的行動。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀