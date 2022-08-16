【專訪】刑警父40年前未偵破加州少女命案，繼子運用「基因系譜學」科學辦案逮到犯人
我們想讓你知道的是
赫奇森表示：「我們對所有的案子都有責任，不管是不是懸案。」雖然此案發生在他出生之前，但他就住在史提特遇害的森尼韋爾，當他成為警察並且有機會進到懸案組，他知道這是他想要著力的案子之一，繼續父執輩員警之前的努力。
（中央社）北加州警察赫奇森運用「基因系譜學」科學辦案，8月初到夏威夷逮捕40年前一起少女謀殺案的75歲嫌犯蓋瑞．拉米雷斯。這起命案發生時，赫奇森尚未出生，幼時他常聽也參與調查此案未果的刑警繼父提起，最終由他將嫌犯上手銬。
今年75歲的拉米雷斯（Gary Gene Ramirez）涉及的凶殺命案發生時，現年38歲、在森尼韋爾（Sunnyvale）警局服務的赫奇森（Matt Hutchison）尚未出生，但赫奇森童年時常聽他擔任刑警的繼父談起這樁棘手的案子。
森尼韋爾位在舊金山灣區，鄰近聖荷西（San Jose），人口約15萬。
40年前的謀殺懸案終於破案
1982年9月3日，15歲少女史提特（Karen Stitt）陳屍在森尼韋爾一處公車站附近，驗屍發現她曾遭人性侵，身上有59處刀傷。警方在犯罪現場採集了凶手的精液與血跡。她的男友告訴警方，他前一晚在公車站與史提特道別，不過一直到2000年的DNA技術比對，才讓男友排除涉案，但警方也沒有找到凶手。
未能偵破的懸案在案發近40年後的2022年8月2日，赫奇森在夏威夷毛伊島（Maui）逮捕拉米雷斯，暫定21日將該嫌送回加州受審、22日開庭。
赫奇森12日接受《中央社》記者專訪時說，對嫌犯上銬那一刻，他經歷了一種短暫的快感和謙卑的感恩，心想「終於能夠把這個40年的懸案做個了結」。
他說，「但只有高興一下子，因為後續還有很多工作要做」，包括為該案的逝者蒐集更多證據，以及找出是否可能還有其他的受害人。
赫奇森表示：「我們對所有的案子都有責任，不管是不是懸案。」雖然此案發生在他出生之前，但他就住在史提特遇害的森尼韋爾，當他成為警察並且有機會進到懸案組，他知道這是他想要著力的案子之一，繼續父執輩員警之前的努力。
「能夠和繼父在同一部門工作，讓我有一種驕傲感。」赫奇森上大學時決定當警察，和多數新進員警一樣，他從巡邏工作和深夜值班開始做起。他發現愈是複雜、愈需要深度調查的辦案工作，對他愈有吸引力，於是很自然轉往刑事調查部門，至今累積近8年資歷。
美國聯邦調查局在1998年建立了英文縮寫為CODIS（Combined DNA Index System）的犯罪現場DNA資料庫，成為與其他犯罪現場證據配對或鑑識嫌疑人身分的索引系統。
40年前，警方在史提特遇害現場採集到的精液與血跡，在2000年時被存在CODIS的DNA資料庫中，但由於該案凶嫌未曾被警方逮捕過，檢警多年苦等不到與之相符的DNA資料。
「基因系譜學」成破案關鍵
赫奇森於是向國土安全部詢問使用「基因系譜學」（genetic genealogy）辦案的可能性。
他與一名系譜學家合作近3年時間，使用公開的家譜資料庫，從共享基因中建立了一個嫌犯家譜，把涉案凶嫌的範圍縮小到加州中部弗瑞斯諾（Fresno）拉米雷斯家庭4兄弟的其中一人，並取得關鍵親戚的DNA。
弗瑞斯諾距離案發地點森尼韋爾約5小時車程。根據檢方的資料，被列為凶嫌的蓋瑞‧拉米雷斯曾住過舊金山灣區、聖地牙哥、科羅拉多州，最後定居夏威夷。
在8月初前往毛伊島前，赫奇森說，他們已經非常肯定凶嫌的身分，但仍需要取得凶嫌本人的DNA、連夜送回加州犯罪實驗室，「採集當事人DNA樣本活體，與犯罪現場作案人遺留的樣本互相比對」，確認之後才對凶嫌上手銬。
赫奇森告訴記者，40年前警察並不了解DNA的辦案科技，也不會預知現今的系譜學可以協助偵破案件，這凸顯犯罪現場採集到的每個物證都非常重要，而且要能保存到科技變得更好時。
指揮本案偵辦的聖克拉拉郡（Santa Clara County）檢察官貝克（Robert Baker）接受中央社記者訪問時說，嫌犯家譜分析是重要的線索，「就像線民一樣，提供了一個方向」，之後檢察官、刑警和罪犯實驗室再用傳統的調查與分析方式去釐清凶嫌身分。
他指出，建立嫌犯家族譜系的成本頗為昂貴，每50小時的工作約要花費1萬5000美元（約新台幣45萬元），幸好美國司法部在2021年底提供1筆50萬美元（約新台幣1500萬元）經費及其他調查費用，因此能夠對這起懸案建立出嫌犯家譜，並搭機到夏威夷將凶嫌繩之以法。
貝克也是30年前女工程師郝茲（Laurie Houts）命案的偵辦檢察官，對於先後偵破這兩起懸案，以DNA技術逮捕凶嫌，他說是「警方、系譜學家和犯罪實驗室的團隊努力結果」。
貝克念中學時因一堂社會課的「模擬法庭」（mock trial）對檢察官工作萌生興趣，大學時展現對公共服務的熱情，法學院畢業後最終成為檢察官。關於懸案，貝克20多年職涯的最大心得是「不要氣餒」。
他認為，花很多時間與心力卻不成功是常態，不必因一個陳年舊案阻礙下一個案子的進度，但「永遠要回頭用新的科技，去檢視已經了結的案子或看似解決不了的懸案」。
他說，儘管偵辦懸案猶如「在稻草堆裡找縫衣針」，「成功很難衡量、有時需要點幸運」，但他相信「送愈多的稻草和針進到犯罪實驗室，就愈有機會找到一些可能的證據」。
被害人史提特的父親和姊姊已經過世，她的姑姑莫里斯（Robin Stitt Morris）等了40年，這月初在佛州坦帕（Tampa）收到赫奇森從加州打過去的電話，通知她破案的消息。她一直說：「感謝警方沒有放棄。」
Tags：
從小打底美感力！babybabycool 100%有機棉童裝用愛創造安全永續新美學
我們想讓你知道的是
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感。」孩子的美感力無須刻意培養，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。
很多大人很早就遺忘自己曾經是個孩子，直到我們孕育出自己的孩子。
據幼兒教育研究者Petr G. Grotewell和Yanus R. Burton的書籍出版觀察，「嬰幼兒」比任何人類其他年齡層更能夠全面體驗生活。這歸咎於2歲前的孩子大腦正處於快速開發期，這階段同時也是兒童建構自我的關鍵時期。若能讓孩子處於探索和嘗試新事物的環境，不僅有益於孩子的身體發育，也有助於培養、形塑孩子的美感。
沈浸式教育，幫孩子的美感從小打底
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感；當你吃到美味的食物，嗅覺和味覺會記得那個味道；當你看見美的東西，你會用五感記住那種感覺。」魏羣芳於2016年創立有機棉童裝品牌寶貝友（baby baby cool，簡稱bbc），她擁有廣告造型師的身份，更是一位在意孩子美感教育的母親。
創立bbc即是她的回答：「我們無須刻意培養孩子的美感，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。」
bbc的設計理念相當簡單，就是健康、舒適及美。聽起來簡單，實際上做起來卻相當不容易，除了好看好穿，魏羣芳更在乎的是孩子的感受；不僅要讓孩子穿起來好看，更要同時穿得舒服又健康安全。
孩子的肢體語言，決定衣服是否生產
魏羣芳強調，「觀察孩子的表現非常重要，無論孩子是否會說話，都會用肢體語言和表情告訴你，他們喜不喜歡、舒不舒服。」她分享bbc的設計過程，每個服裝款式平均修改二到五次，因為必須讓每款設計都通過孩子的試穿考驗。
「試穿的目的是讓孩子忘記有穿衣服，而一件衣服的最終定案，經常是孩子穿上後喜歡到不想脫下來，才算是完成設計進入生產階段。」
她分析無論大人小孩，好的服裝版型穿起來就是有精神和有自信。bbc從打版到生產皆Made in Taiwan，在設計上運用成人時尚的拼接概念，呈現兒童服裝的玩味設計感，跳脫傳統卡通圖案或兒童內著感的設計。在實用性上，除了更符合身體曲線的立體剪裁，更以燙標取代車標，不傷害孩子稚嫩的肌膚，也在領口、褲口等處增加彈性織帶及皺褶設計，大幅提升嬰幼兒服飾的美觀及耐用度。
安心健康的第一道防線，來自母親的愛
服裝是接觸孩子肌膚的第一道防線，健康安全卻是最容易被忽略的環節。bbc特別採用安全無毒、100%日本進口的頂級有機棉作為面料，更通過全球公認最嚴格、符合歐盟最高標準的GOTS有機棉紡織認證；以確保bbc使用品質最穩定的有機棉，且無殘留農藥、落葉劑等神經毒，金屬副料如金屬釦、拉鍊和織帶，也同樣使用經過檢測安全無鎳、無重金屬的安心材質。
在商品面如此講究，就是因為魏羣芳同時也是一個母親的身份，讓bbc不單只是一件衣服，更象徵著一位媽媽如何愛孩子的實際行動。自創業初期，她從驚嘆布料分級的數十倍價差，一直到發現棉花農藥是一般農產品的8倍，布料上殘留的毒化物和化學藥劑，還會透過皮膚囤積在寶寶的肝腎肺腦，甚至引發皮膚過敏或氣喘症狀，從而決定以「100%有機棉」作為品牌面料。
然而少了化學纖維，100%純棉衣物容易變形；為解決支撐度的問題，魏羣芳最後決定採用相當費時耗工的「3D立體剪裁」工法製作。不僅讓bbc的衣服剪裁和比例更好，也連帶延長了衣物壽命，為孩子打造出舒適、立體且時尚有型的服裝。
一衣多穿，bbc創造精品童裝的永續價值
「很多媽媽跟我們說，小朋友很快就長大，衣服要一直買很浪費。」孩子成長速度快，買貴了怕浪費、買便宜又擔心品質，魏羣芳對於天下母親都有的隱性擔憂，提出的解法最令人激賞。bbc希望倡導「一衣多穿」的觀念：「一樣的錢不用買很多件，買三件不如買一件好的，好好的穿、在不同場合穿，而且可以穿很久，讓衣服發揮最大效益。」魏羣芳自己很多衣服都穿10年以上，與bbc品牌理念的交疊處，就是經典設計和耐用的優質面料。
經典設計和耐用面料，讓bbc的童裝創造出更多永續價值；其經典時尚的設計元素，讓孩子的同一件衣服擁有多場合搭配性，正式或休閒風格都可駕馭。甚者，以往孩子穿大一號衣服時容易顯得像在「穿布袋」，bbc讓大一號看起來像在穿洋裝，一直穿到看起來是件上衣。而新生兒的包屁衣，其他品牌只做3、5公分一段，bbc做到10公分一段；讓原本只有3個月至半年使用年限的衣服，拉長至一年或超過一年，兼顧美學與實用性。
bbc更將嬰幼兒的衣服效益發揮到最極致，「我常說我們的衣服要做到這麼好，就是大的穿完小的穿，小的穿完還可以送給別人穿。」bbc更與社福基金會合作，將顧客汰換的衣物捐給育幼院的孩子，顧客也能獲得購物金回饋。bbc真正打造出精品童裝的永續價值，且不造成資源浪費，讓每位父母都能一同守護孩子的未來，珍惜保護地球環境。