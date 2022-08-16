【專訪】刑警父40年前未偵破加州少女命案，繼子運用「基因系譜學」科學辦案逮到犯人

（中央社）北加州警察赫奇森運用「基因系譜學」科學辦案，8月初到夏威夷逮捕40年前一起少女謀殺案的75歲嫌犯蓋瑞．拉米雷斯。這起命案發生時，赫奇森尚未出生，幼時他常聽也參與調查此案未果的刑警繼父提起，最終由他將嫌犯上手銬。

今年75歲的拉米雷斯（Gary Gene Ramirez）涉及的凶殺命案發生時，現年38歲、在森尼韋爾（Sunnyvale）警局服務的赫奇森（Matt Hutchison）尚未出生，但赫奇森童年時常聽他擔任刑警的繼父談起這樁棘手的案子。

森尼韋爾位在舊金山灣區，鄰近聖荷西（San Jose），人口約15萬。

40年前的謀殺懸案終於破案

1982年9月3日，15歲少女史提特（Karen Stitt）陳屍在森尼韋爾一處公車站附近，驗屍發現她曾遭人性侵，身上有59處刀傷。警方在犯罪現場採集了凶手的精液與血跡。她的男友告訴警方，他前一晚在公車站與史提特道別，不過一直到2000年的DNA技術比對，才讓男友排除涉案，但警方也沒有找到凶手。

未能偵破的懸案在案發近40年後的2022年8月2日，赫奇森在夏威夷毛伊島（Maui）逮捕拉米雷斯，暫定21日將該嫌送回加州受審、22日開庭。

赫奇森12日接受《中央社》記者專訪時說，對嫌犯上銬那一刻，他經歷了一種短暫的快感和謙卑的感恩，心想「終於能夠把這個40年的懸案做個了結」。

他說，「但只有高興一下子，因為後續還有很多工作要做」，包括為該案的逝者蒐集更多證據，以及找出是否可能還有其他的受害人。

赫奇森表示：「我們對所有的案子都有責任，不管是不是懸案。」雖然此案發生在他出生之前，但他就住在史提特遇害的森尼韋爾，當他成為警察並且有機會進到懸案組，他知道這是他想要著力的案子之一，繼續父執輩員警之前的努力。

「能夠和繼父在同一部門工作，讓我有一種驕傲感。」赫奇森上大學時決定當警察，和多數新進員警一樣，他從巡邏工作和深夜值班開始做起。他發現愈是複雜、愈需要深度調查的辦案工作，對他愈有吸引力，於是很自然轉往刑事調查部門，至今累積近8年資歷。

美國聯邦調查局在1998年建立了英文縮寫為CODIS（Combined DNA Index System）的犯罪現場DNA資料庫，成為與其他犯罪現場證據配對或鑑識嫌疑人身分的索引系統。

40年前，警方在史提特遇害現場採集到的精液與血跡，在2000年時被存在CODIS的DNA資料庫中，但由於該案凶嫌未曾被警方逮捕過，檢警多年苦等不到與之相符的DNA資料。

「基因系譜學」成破案關鍵

赫奇森於是向國土安全部詢問使用「基因系譜學」（genetic genealogy）辦案的可能性。

他與一名系譜學家合作近3年時間，使用公開的家譜資料庫，從共享基因中建立了一個嫌犯家譜，把涉案凶嫌的範圍縮小到加州中部弗瑞斯諾（Fresno）拉米雷斯家庭4兄弟的其中一人，並取得關鍵親戚的DNA。

弗瑞斯諾距離案發地點森尼韋爾約5小時車程。根據檢方的資料，被列為凶嫌的蓋瑞‧拉米雷斯曾住過舊金山灣區、聖地牙哥、科羅拉多州，最後定居夏威夷。

在8月初前往毛伊島前，赫奇森說，他們已經非常肯定凶嫌的身分，但仍需要取得凶嫌本人的DNA、連夜送回加州犯罪實驗室，「採集當事人DNA樣本活體，與犯罪現場作案人遺留的樣本互相比對」，確認之後才對凶嫌上手銬。

赫奇森告訴記者，40年前警察並不了解DNA的辦案科技，也不會預知現今的系譜學可以協助偵破案件，這凸顯犯罪現場採集到的每個物證都非常重要，而且要能保存到科技變得更好時。

指揮本案偵辦的聖克拉拉郡（Santa Clara County）檢察官貝克（Robert Baker）接受中央社記者訪問時說，嫌犯家譜分析是重要的線索，「就像線民一樣，提供了一個方向」，之後檢察官、刑警和罪犯實驗室再用傳統的調查與分析方式去釐清凶嫌身分。

他指出，建立嫌犯家族譜系的成本頗為昂貴，每50小時的工作約要花費1萬5000美元（約新台幣45萬元），幸好美國司法部在2021年底提供1筆50萬美元（約新台幣1500萬元）經費及其他調查費用，因此能夠對這起懸案建立出嫌犯家譜，並搭機到夏威夷將凶嫌繩之以法。

Photo Credit:中央社 聖克拉拉郡檢察官貝克。

貝克也是30年前女工程師郝茲（Laurie Houts）命案的偵辦檢察官，對於先後偵破這兩起懸案，以DNA技術逮捕凶嫌，他說是「警方、系譜學家和犯罪實驗室的團隊努力結果」。

貝克念中學時因一堂社會課的「模擬法庭」（mock trial）對檢察官工作萌生興趣，大學時展現對公共服務的熱情，法學院畢業後最終成為檢察官。關於懸案，貝克20多年職涯的最大心得是「不要氣餒」。

他認為，花很多時間與心力卻不成功是常態，不必因一個陳年舊案阻礙下一個案子的進度，但「永遠要回頭用新的科技，去檢視已經了結的案子或看似解決不了的懸案」。

他說，儘管偵辦懸案猶如「在稻草堆裡找縫衣針」，「成功很難衡量、有時需要點幸運」，但他相信「送愈多的稻草和針進到犯罪實驗室，就愈有機會找到一些可能的證據」。

被害人史提特的父親和姊姊已經過世，她的姑姑莫里斯（Robin Stitt Morris）等了40年，這月初在佛州坦帕（Tampa）收到赫奇森從加州打過去的電話，通知她破案的消息。她一直說：「感謝警方沒有放棄。」