「普羅溫中古世紀節」熱鬧登場，法國人熱愛Cosplay重溫歷史傳承文化
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法國人熱愛扮裝，無論是生日、婚禮等重要親友聚會，或是政府舉辦的大型活動，都常會邀請參與者「主題裝扮」，還有一些以不同年代服飾為主題的舞會，只開放精心打扮的人入場。總之，就是把握各種機會享受扮裝的樂趣。
文：曾婷瑄（《中央社》駐巴黎特派員）
睽違兩年，第37屆「普羅溫中古世紀節」於6月25、26日熱鬧登場。2001年列入聯合國教科文組織世界遺產名錄的普羅溫城（Provins）位於巴黎東南方70公里，12世紀開始為香檳伯國的首府，是當時歐洲最大市場香檳集市的地點之一，因為鄰近水陸運交會處，13世紀成為歐洲貿易重鎮。
全法國最大的中古節慶「普羅溫中古世紀節」是為了重現中世紀的場景。參與者被邀請穿著中古時代服飾，主辦單位會重現12、13世紀香檳集市樣貌，此外還有各種中世紀會有的食物、表演、音樂和舞會。
25日，記者前往參加這久仰大名的節慶。走在中世紀保留至今的城牆與碉堡及古色古香的民宅旁，看著滿街認真Cosplay的民眾，有中世紀貴婦、十字軍騎士、教會修士等角色，不禁讓人對法國與歐洲的歷史更加嚮往。
法國人熱愛扮裝，無論是生日、婚禮等重要親友聚會，或是政府舉辦的大型活動，都常會邀請參與者「主題裝扮」，還有一些以不同年代服飾為主題的舞會，只開放精心打扮的人入場。總之，就是把握各種機會享受扮裝的樂趣。
一組參與者告訴記者，身上衣服幾乎都是自己一針一線縫製的。病理學家西爾維（Sylvie）說：「我們很喜歡中世紀氛圍，每年都參與，感到迫不及待。因疫情兩年無法參加，今天能來真的很開心。」
從事數位科技的薩維耶（Xavier）點出裝扮的意義，「我們向祖先致意，普羅溫的歷史已上千年，充滿故事，我們穿上當時的衣服來致意」。
穿著維京戰士服裝的安娜（Anna）則說，裝扮有意涵，「當時女性也是戰士，展現女權、參與作戰。我喜歡這套戲服，它證明了女性也能保衛家園，而非只被保護」。
另外，帶領上百人晚會一起跳舞的中世紀舞蹈協會成員身著橫跨13到15世紀的服裝，他們受訪時告訴《中央社》，「活動目的是重拾過去的價值與歡樂，還有很多手工的優秀產品。我們熱愛舞蹈，這裡到處是舞蹈和音樂帶來的熱絡，真的很棒」。另一人則說，希望透過舞蹈，重現中古時代歷史。
法文動詞costumer（穿著戲服）在英文甚至還沒有相對應的詞，只有名詞形式。想到法國人對歷史裝扮的熱愛，記者想起多年前認識的法國朋友中，有位職業頗為特別的「戲服師」（costumier），在巴黎經營一家祖傳百年戲服店「索米耶和兒子們」（Sommier et Fils），決定聯繫一探究竟。
即使週日傍晚，店外仍人潮不斷，友人索米耶（Stéphane Sommier）解釋，客人都是來歸還為前一晚盛大的凡爾賽扮裝晚會所租借的戲服，數量超過300件。
索米耶說，店是曾祖父母在1922年開設，今（2022）年剛好滿一百年。店內戲服琳瑯滿目，數量粗估上萬件，大多都是家族幾代手工製作傳承，鞋、帽等飾品則從其他地方購入。
索米耶表示，巴黎常舉辦許多裝扮活動，例如凡爾賽化妝舞會、凡爾賽歷史扮裝晚會、公主舞會等。
他表示，穿穿戲服扮裝的確是法國的文化，「是我們歷史的一部分」。而過去幾年最受女性歡迎的是18世紀瑪麗皇后宮廷打扮；男性則喜愛第一帝國（19世紀初）的帥氣軍裝。
為廣告前來挑選戲服的服裝師摩根（Morgan）表示，戲服產業在巴黎很蓬勃，各種場合、時代的服裝都找得到，「裝扮很歡樂，有大活動就會來一下，大家都參與，感覺很棒」。
艾蘭（Alain）幾天後要參加朋友的婚禮化妝晚會，來店裡租18世紀服裝。記者詢問，為什麼法國人如此享受花時間、用盡心思做歷史裝扮呢？
艾蘭先是笑著回覆，因為平常不可能穿這樣上街，所以很珍惜活動時「角色扮演」的機會。接著他告訴記者，對法國來說這些服裝「是一種傳統和傳承，也是熱愛的歷史。追尋過去讓我們重新體驗法國傳統與文化，這精神對法國人而言很重要」。
記者曾參加過幾次萬聖節化妝舞會，身著簡單戲服赴宴已讓人好累，但原來在不少法國人眼裡，歷史裝扮還有及時行樂之外的另一層含義。
就他們所言，是希望透過有趣的戲服cosplay，貼近先人、重溫歷史，讓熱愛的文化傳承再度活起來，進入一般人的日常。如此一來，歷史不再遙遠冰冷，而是男女老少、聚會party的最佳良伴，也讓記者看到了意想之外的情感與意義。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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產學鳴笛出題，5G人才解題，共創時代讓新世代順利啟航
我們想讓你知道的是
5G帶來的低延遲、高頻寬與多連結等特性，在產業上也創造出更多場景應用。但在打造場景背後，存在著不少需要被突破的技術與人才需求，此時，產學合作就成了重要關鍵，由產業出題，讓學生們得以在求學時期就先學以致用，才能快速掌握5G未來的致勝關鍵。
隨著基礎建設的逐步完備，5G頓時成了推動各式產業向前躍進的大浪，即便各式場景都將因5G而進入下一章，但也考驗著當前掌舵手從技術到場域整合的實力，這艘船應該怎麼順著5G浪潮航行，更凸顯產業對「有能力駕馭5G場景應用」人才的渴求。
對此，經濟部工業局也超前部署，為解決未來5G產業人才缺口，推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，藉由企業對市場敏銳的嗅覺進行出題，攜手學子的創新與創意，以產學合作的方式讓人才有機會搶先跨入實戰場域，不只是學以致用，更能為研究計畫或職涯規劃帶入全新觀點。
今年，有不少加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的實驗室與學生，透過計畫豐富的資源，在各自研究的領域上有了全新體驗。「5G+產業新星揚帆啟航計畫」經過密集聯繫了解後，找出三所各有特色的學校教授，作為本次訪談對象，其中包括：推動跨域人才的國立臺灣科技大學主任秘書暨電子工程系呂政修教授和科技管理所黃振皓助理教授；國立成功大學工程科學系綠能元件實驗室張御琦教授；以及專攻天線應用領域的國立高雄科技大學電訊工程系所天線及微波工程實驗室陸瑞漢教授。
從推薦學生加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」後，教授們觀察到學生有什麼樣的改變？以及如何以傳道授業解惑的角度帶領同學成長？以下是本次《關鍵評論網》直擊各實驗室教授們對於5G全新世代的見解，也帶大家了解產官學如何方向一致的航行在5G大浪上，發現市場與需求的新契機。
鼓勵學生參與計畫，發揮創意接招產業出題挑戰
Q1：您對於經濟部工業局推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的看法及觀察為何？
國立臺灣科技大學（以下簡稱臺科大）呂政修教授：這就像「試婚」過程。產業始終在面臨人才荒，若能藉由產學合作會是個好的開始，透過企業出題，尋求學界支援，讓業界培養未來所需人才，同時學生也能在步入職場前了解市場上正面對的挑戰及自我欠缺的技能，加速未來5G產業的落地應用，特別是也有機會培育出跨域人才，讓5G發展更加多元。
國立成功大學（以下簡稱成大）張御琦教授：我認為這是一個很棒的計畫。我們的學生在台郡科技股份有限公司業師的帶領下，發揮自己課堂所學，捲起袖子動手解決產業提出的挑戰，對技術落地、成本考量以及跨部門溝通都有大幅度進步，這是課本無法提供的寶貴經驗，並且產學合作的計畫中，讓學生能更快了解他們的所學究竟在解決未來5G產業的哪些問題，相當有意義。
國立高雄科技大學（以下簡稱高科大）陸瑞漢教授：就我觀察，這樣的計畫能發揮兩個不同價值，其一是率先掌握產業需要的技術研發、其二則是培育產業人才庫。我一直很鼓勵學生在能力可及下多參與這樣的計畫，目的是希望藉由產業合作過程中，減少產學之間的落差，特別是5G產業發展日新月異，需要更有韌性的學習態度才能因應未來各種挑戰。
Q2：「5G+產業新星揚帆啟航計畫」對未來產業將帶來哪些潛在的影響？
臺科大呂政修教授：5G產業的應用已不再是單一領域，需要集結跨域人才一同找出解方。當獵戶科技股份有限公司願意任用非本科系的研習生時，我想就已成功一半。因為產業需要整合有技術、創意與場域應用等各式人才，透過計畫讓學生能學到跨域知識，同時創造彼此的溝通機會，對未來推動5G產業發展將能激盪出更有創意的火花。
成大張御琦教授：產學合作是串起業界跟學界的橋樑。學生目前所面臨到的產業題目，多半都還是跟製程有關，但當全球都在倡議淨零碳排的此刻，實驗室所賦予他們的能力或許在不久的將來有機會導入到產業中，可以說在計畫的推動下，開始讓學生學習多元思考，從不同角度看問題，就能為產業未來的發展注入一股創意活水，創造產業與學界互利、共創價值的生態。
高科大陸瑞漢教授：我們所投入的產業比較專一，就是以天線技術為本位，相比其他應用領域可能需要的跨域人才，這塊所追求的反而是，在本職學能上的實際場域該如何落地應用。因此，在計畫的推動下，我相信能讓學生們更早了解在整個5G產業鏈中，筆電、移動裝置、電動車等不同應用上，天線的設計該如何發揮最佳效益，以求為產業未來發展取得最佳利基點。
企業靠計畫超前部署，培育5G場域人才應戰
Q3：您認為「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的產學合作能如何紓解求才若渴的現象？
臺科大呂政修教授：我們希望能「以戰養才」，而這項計畫相比單點式的競賽而言，更具全面性及前瞻性。透過企業出題讓學生能將實驗室及課堂所學與實務結合，在了解產業問題之前也能洞察自己本職學能的不足，進而誘發學生主動求知的慾望，想必對未來5G產業的人才培育上將有長足的助益。
成大張御琦教授：我們有不少博士生加入這項計畫。過去社會整體氛圍一直對博士生有偏見、認為他們多以學術研究為主要任務，在實務經驗上相對缺乏，但我認為博士生的技術養成是條漫漫長路，同時也為培育未來人才帶來機會：產業能善用博士生的獨立思考和解決問題的能力訓練他們在本職學能上的深化，同時在實驗室研究計畫的時間管理上，也能發揮統御能力，例如掌握好碩士班學弟妹的研究進度，為未來成為管理職做準備，透過計畫是博士生領導力培養的最佳練兵場。
高科大陸瑞漢教授：我們已經與川升股份有限公司簽訂MOU，可以見得產業相當積極希望透過產學合作育才、留才。我也告訴實驗室的學生們，市場上不只有一個護國神山，其實還有許多領域值得去關注，並發揮解決問題的能力，所以我不認為市場上真的存在人才荒，反倒是企業應挹注資源與學界合作，儘早培育產業需要的人才技能；而學生也該透過這樣的訓練，找出自己的興趣，提早對未來職涯作出規劃，深度挖掘自己的潛能。
Ｑ4：您如何看待「5G+產業新星揚帆啟航計畫」中，教授與學生其角色扮演的重要性？
臺科大黃振皓教授：學生比我們都還要積極爭取這項計畫的實習機會。對我們來說，學生在其中得到的不只是與業界溝通的能力，也能將經驗帶入研究計畫，並傳承給學弟妹為學習帶來更正向的影響；而作為教授，則是盡量讓學生自由發揮，確保學生在加入計畫後能獲得有系統的訓練，而這項計畫也確實為學生規劃了非常紮實的內容，這也是為什麼我會支持學生持續參與。
成大張御琦教授：技職體系的學生有比較多銜接產業的技能，我認為高教體系的教授應該要站在「鼓勵」的角度出發，讓學生能多參與這類讓學生可近距離接觸產業的計畫，提早培養跨域的技能與接觸相關環境，唯有教授願意放手讓學生嘗試，學生才會在求學過程中找出自己的興趣並學以致用，5G產業的多元性也才能遍地開花。
高科大陸瑞漢教授：身為教授非常贊成學生投入產學合作，但我認為參與計畫不應因噎廢食，反而要懂得學習時間分配，實驗室的計畫、論文的研究及實習的案子，都能帶來不同的學習與腦力激盪，不只是本職學能更是職場態度的磨練，每個角色對學生都充滿挑戰，能為實驗室裡注入活力，學生更應該要感激政府這類的人才培育計畫帶來的學習機會。
計畫持續進行，助5G產業揚帆升級
面對學生加入這項「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，教授們不約而同地認為從個人到實驗室，學生們都像是脫胎換骨般帶來了全新活力，對於知識的渴求也比過往更加積極，並且讓學弟妹們看見參與計畫帶來的前後改變。正因5G列車已經開始啟動，臺灣作為全球產業鏈中的要角，接棒人才更應持續強化技術量能保有即戰力、並更接地氣，而透過未見歇止的計畫推動，在這個趨勢浪潮上縱使產業發展仍充滿挑戰，但能攜手產官學各方力量，在不同場域中持續磨刀練兵，依舊能為下個新世代在5G產業裡找到自己發揮的舞台與新天地。
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