「普羅溫中古世紀節」熱鬧登場，法國人熱愛Cosplay重溫歷史傳承文化

文：曾婷瑄（《中央社》駐巴黎特派員）

睽違兩年，第37屆「普羅溫中古世紀節」於6月25、26日熱鬧登場。2001年列入聯合國教科文組織世界遺產名錄的普羅溫城（Provins）位於巴黎東南方70公里，12世紀開始為香檳伯國的首府，是當時歐洲最大市場香檳集市的地點之一，因為鄰近水陸運交會處，13世紀成為歐洲貿易重鎮。

全法國最大的中古節慶「普羅溫中古世紀節」是為了重現中世紀的場景。參與者被邀請穿著中古時代服飾，主辦單位會重現12、13世紀香檳集市樣貌，此外還有各種中世紀會有的食物、表演、音樂和舞會。

25日，記者前往參加這久仰大名的節慶。走在中世紀保留至今的城牆與碉堡及古色古香的民宅旁，看著滿街認真Cosplay的民眾，有中世紀貴婦、十字軍騎士、教會修士等角色，不禁讓人對法國與歐洲的歷史更加嚮往。

法國人熱愛扮裝，無論是生日、婚禮等重要親友聚會，或是政府舉辦的大型活動，都常會邀請參與者「主題裝扮」，還有一些以不同年代服飾為主題的舞會，只開放精心打扮的人入場。總之，就是把握各種機會享受扮裝的樂趣。

一組參與者告訴記者，身上衣服幾乎都是自己一針一線縫製的。病理學家西爾維（Sylvie）說：「我們很喜歡中世紀氛圍，每年都參與，感到迫不及待。因疫情兩年無法參加，今天能來真的很開心。」

從事數位科技的薩維耶（Xavier）點出裝扮的意義，「我們向祖先致意，普羅溫的歷史已上千年，充滿故事，我們穿上當時的衣服來致意」。

穿著維京戰士服裝的安娜（Anna）則說，裝扮有意涵，「當時女性也是戰士，展現女權、參與作戰。我喜歡這套戲服，它證明了女性也能保衛家園，而非只被保護」。

另外，帶領上百人晚會一起跳舞的中世紀舞蹈協會成員身著橫跨13到15世紀的服裝，他們受訪時告訴《中央社》，「活動目的是重拾過去的價值與歡樂，還有很多手工的優秀產品。我們熱愛舞蹈，這裡到處是舞蹈和音樂帶來的熱絡，真的很棒」。另一人則說，希望透過舞蹈，重現中古時代歷史。

法文動詞costumer（穿著戲服）在英文甚至還沒有相對應的詞，只有名詞形式。想到法國人對歷史裝扮的熱愛，記者想起多年前認識的法國朋友中，有位職業頗為特別的「戲服師」（costumier），在巴黎經營一家祖傳百年戲服店「索米耶和兒子們」（Sommier et Fils），決定聯繫一探究竟。

即使週日傍晚，店外仍人潮不斷，友人索米耶（Stéphane Sommier）解釋，客人都是來歸還為前一晚盛大的凡爾賽扮裝晚會所租借的戲服，數量超過300件。

索米耶說，店是曾祖父母在1922年開設，今（2022）年剛好滿一百年。店內戲服琳瑯滿目，數量粗估上萬件，大多都是家族幾代手工製作傳承，鞋、帽等飾品則從其他地方購入。

索米耶表示，巴黎常舉辦許多裝扮活動，例如凡爾賽化妝舞會、凡爾賽歷史扮裝晚會、公主舞會等。

他表示，穿穿戲服扮裝的確是法國的文化，「是我們歷史的一部分」。而過去幾年最受女性歡迎的是18世紀瑪麗皇后宮廷打扮；男性則喜愛第一帝國（19世紀初）的帥氣軍裝。

為廣告前來挑選戲服的服裝師摩根（Morgan）表示，戲服產業在巴黎很蓬勃，各種場合、時代的服裝都找得到，「裝扮很歡樂，有大活動就會來一下，大家都參與，感覺很棒」。

艾蘭（Alain）幾天後要參加朋友的婚禮化妝晚會，來店裡租18世紀服裝。記者詢問，為什麼法國人如此享受花時間、用盡心思做歷史裝扮呢？

艾蘭先是笑著回覆，因為平常不可能穿這樣上街，所以很珍惜活動時「角色扮演」的機會。接著他告訴記者，對法國來說這些服裝「是一種傳統和傳承，也是熱愛的歷史。追尋過去讓我們重新體驗法國傳統與文化，這精神對法國人而言很重要」。

記者曾參加過幾次萬聖節化妝舞會，身著簡單戲服赴宴已讓人好累，但原來在不少法國人眼裡，歷史裝扮還有及時行樂之外的另一層含義。

就他們所言，是希望透過有趣的戲服cosplay，貼近先人、重溫歷史，讓熱愛的文化傳承再度活起來，進入一般人的日常。如此一來，歷史不再遙遠冰冷，而是男女老少、聚會party的最佳良伴，也讓記者看到了意想之外的情感與意義。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航