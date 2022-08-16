台灣晶片半導體將影響全球、中國產業，紐時指中國經濟制裁恐針對民進黨執政縣市產業

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本月訪台，中國透過圍台軍演展現中國封鎖台灣的能力，並以多項貿易禁令展開經濟報復。《華爾街日報》提到，中國若封鎖台灣，將影響晶片出口及亞洲貨運價格，衝擊國際商業；而《紐約時報》報導則指出，禁令的政治意涵比經濟影響大，未來更可能針對性地懲罰民進黨據點縣的產業。

台灣海峽為重要航道，中國封鎖台灣將影響亞洲航運

《華爾街日報》報導說明，「封鎖」是國際法中的戰爭行動，大至全面阻止人員及物資進出台灣，小至阻擋特定交通運輸或貨物進出。 分析人士認為， 中國軍隊可能進行空中及海上巡邏、埋設水雷或甚至摧毀機場、港口，即便只是宣布「封鎖」，也可能造成航空公司、海運公司出於謹慎而 重新安排交通路線 。

雖然中國切斷台灣空中及海上交通，將使台灣面臨貨品短缺困境，特別是大部分電力都需要進口液化天然氣。但 新加坡李光耀公共政策學院客座高級研究員湯普森（Drew Thompson）認為，任何封鎖台灣的企圖都可能使美國、日本等其他國家，目前仍不清楚中國軍隊是否有能力維持封鎖。

丹麥海運業巨擘馬士基集團（A.P. Moeller-Maersk A/S）執行長史庫（Soren Skou）認為，台灣海峽是世界最繁忙水道之一，若關閉，將嚴重衝擊亞洲航運量；分析師也指出，更長的運輸時間將耗費更多燃料、更多工作人員，上漲的貨運成本可能轉嫁給企業及消費者。

雖然上週中國軍隊在台灣海峽的軍演，但尚未造成嚴重的航運影響。《紐約時報》報導，國際航運協會Bimco的首席航運分析師尼爾斯．拉斯穆森（Niels Rasmussen）表示，雖然選擇避開台灣海峽會延誤12至18小時，但這通常被視為可控的不便。

新加坡一家追蹤集裝箱運輸行業數據的公司Linerlytica的分析師Tan Hua Joo補充，中國軍演並沒有禁止船隻進入台灣或中國南部的港口，港口壅堵問題只有在海峽完全被封鎖、港口出入受到限制或港口運營因勞動力、設備短缺受阻礙時才會出現。

台灣晶片產業具全球主導地位，中國封鎖台灣也將損及自身利益

《華爾街日報》報導說明，台灣晶片供應量約佔全球總量70%，台積電更是全球最大晶圓代工廠，分析顧問機構顧能公司（Gartner Inc.）指出，去年全球半導體製造市場價值達1000億美元，台積電佔其中一半以上。

報導中也提到，台積電董事長在劉德音曾在《CNN》7月底播出的訪談中表示，使用軍事武力入侵台灣將使台積電工廠無法運作，台積電工廠依賴與世界、歐洲、日本、美國等及時聯繫。

根據波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）及美國半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）2021年報告預估，台灣晶片供應若中斷一年，可能會導致全球電子產品公司損失約4900億美元；若是永久性中斷，至少需要3年和3500億美元在其他地方建立產能來彌補。

報導也推測，中國目前尚未封鎖台灣，與中國國內貿易及就業方面仍依賴台灣有關，中國破壞台灣經濟也會傷害自身經濟。

中國對台經濟報復排除半導體，針對民進黨執政縣市實施禁令

《紐約時報》報導， 中國是台灣最大的貿易夥伴，但中國懲罰台灣經濟的選擇卻有限， 這是因為若採取最極端的措施如半導體禁令、全面封鎖台灣港口，肯定會對中國經濟產生反作用。

中國政府近期實施的禁令包括禁止向台灣出口天然砂，禁止從台灣進口所有柑橘類水果和白帶魚、竹莢魚等，卻對台灣不構成貿易生存威脅。

報導說明，2022上半年，中國僅占天然砂進口11%左右；白帶魚及竹莢魚總值不到台灣石斑魚貿易額的一半，且這兩種魚也不太依賴中國市場；而柑橘產業對中國的出口更僅佔台灣農業出口總額的1.1%，主要市場是日本。

中央研究院政治學研究所的賴潤瑤認為，中國不禁止從台灣進口製造業產品，尤其是半導體產品的決定，與「高度選擇性」的經濟報復戰略相符，「到目前為止，中國迫脅措施的性質似乎是象徵性的。」

新加坡智庫東南亞問題研究所 政治學家威廉．瓊（William Choong）則認為，雖然中國對於訪台進行「發洩」，但中國與台灣的關係很有機會在兩三個月內恢復正常，「中國對台灣實施懲罰性經濟措施和制裁，無疑是跟自己的利益過不去。」

報導推測，中國當局之所以選擇禁止柑橘，可能是因為大多數柑橘園在台灣南部——民進黨勢力強大的地區；賓夕法尼亞大學佩里世界問題中心的台灣問題專家善學（Thomas J. Shattuck）表示，中國未來的禁令可能會更有針對性地懲罰民進黨據點縣的產業。他更補充，中國對國民黨控制的縣的報復可能會減少，「以試圖影響台灣的地方選舉，甚至是全島範圍的選舉。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：楊士範