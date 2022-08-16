台灣晶片半導體將影響全球、中國產業，紐時指中國經濟制裁恐針對民進黨執政縣市產業
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《華爾街日報》、《紐約時報》皆認為台灣具半導體主導地位，中國不敢輕易封鎖台灣、阻擋台灣出口晶片，因此學者認為中國目前的迫脅措施多為象徵性質，政治意涵比經濟影響大，未來更可能針對性地懲罰民進黨據點縣的產業，試圖影響台灣的地方及全國性選舉。
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本月訪台，中國透過圍台軍演展現中國封鎖台灣的能力，並以多項貿易禁令展開經濟報復。《華爾街日報》提到，中國若封鎖台灣，將影響晶片出口及亞洲貨運價格，衝擊國際商業；而《紐約時報》報導則指出，禁令的政治意涵比經濟影響大，未來更可能針對性地懲罰民進黨據點縣的產業。
台灣海峽為重要航道，中國封鎖台灣將影響亞洲航運
《華爾街日報》報導說明，「封鎖」是國際法中的戰爭行動，大至全面阻止人員及物資進出台灣，小至阻擋特定交通運輸或貨物進出。分析人士認為，中國軍隊可能進行空中及海上巡邏、埋設水雷或甚至摧毀機場、港口，即便只是宣布「封鎖」，也可能造成航空公司、海運公司出於謹慎而重新安排交通路線。
雖然中國切斷台灣空中及海上交通，將使台灣面臨貨品短缺困境，特別是大部分電力都需要進口液化天然氣。但新加坡李光耀公共政策學院客座高級研究員湯普森（Drew Thompson）認為，任何封鎖台灣的企圖都可能使美國、日本等其他國家，目前仍不清楚中國軍隊是否有能力維持封鎖。
丹麥海運業巨擘馬士基集團（A.P. Moeller-Maersk A/S）執行長史庫（Soren Skou）認為，台灣海峽是世界最繁忙水道之一，若關閉，將嚴重衝擊亞洲航運量；分析師也指出，更長的運輸時間將耗費更多燃料、更多工作人員，上漲的貨運成本可能轉嫁給企業及消費者。
雖然上週中國軍隊在台灣海峽的軍演，但尚未造成嚴重的航運影響。《紐約時報》報導，國際航運協會Bimco的首席航運分析師尼爾斯．拉斯穆森（Niels Rasmussen）表示，雖然選擇避開台灣海峽會延誤12至18小時，但這通常被視為可控的不便。
新加坡一家追蹤集裝箱運輸行業數據的公司Linerlytica的分析師Tan Hua Joo補充，中國軍演並沒有禁止船隻進入台灣或中國南部的港口，港口壅堵問題只有在海峽完全被封鎖、港口出入受到限制或港口運營因勞動力、設備短缺受阻礙時才會出現。
台灣晶片產業具全球主導地位，中國封鎖台灣也將損及自身利益
《華爾街日報》報導說明，台灣晶片供應量約佔全球總量70%，台積電更是全球最大晶圓代工廠，分析顧問機構顧能公司（Gartner Inc.）指出，去年全球半導體製造市場價值達1000億美元，台積電佔其中一半以上。
報導中也提到，台積電董事長在劉德音曾在《CNN》7月底播出的訪談中表示，使用軍事武力入侵台灣將使台積電工廠無法運作，台積電工廠依賴與世界、歐洲、日本、美國等及時聯繫。
根據波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）及美國半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）2021年報告預估，台灣晶片供應若中斷一年，可能會導致全球電子產品公司損失約4900億美元；若是永久性中斷，至少需要3年和3500億美元在其他地方建立產能來彌補。
報導也推測，中國目前尚未封鎖台灣，與中國國內貿易及就業方面仍依賴台灣有關，中國破壞台灣經濟也會傷害自身經濟。
中國對台經濟報復排除半導體，針對民進黨執政縣市實施禁令
《紐約時報》報導，中國是台灣最大的貿易夥伴，但中國懲罰台灣經濟的選擇卻有限，這是因為若採取最極端的措施如半導體禁令、全面封鎖台灣港口，肯定會對中國經濟產生反作用。
中國政府近期實施的禁令包括禁止向台灣出口天然砂，禁止從台灣進口所有柑橘類水果和白帶魚、竹莢魚等，卻對台灣不構成貿易生存威脅。
報導說明，2022上半年，中國僅占天然砂進口11%左右；白帶魚及竹莢魚總值不到台灣石斑魚貿易額的一半，且這兩種魚也不太依賴中國市場；而柑橘產業對中國的出口更僅佔台灣農業出口總額的1.1%，主要市場是日本。
中央研究院政治學研究所的賴潤瑤認為，中國不禁止從台灣進口製造業產品，尤其是半導體產品的決定，與「高度選擇性」的經濟報復戰略相符，「到目前為止，中國迫脅措施的性質似乎是象徵性的。」
新加坡智庫東南亞問題研究所政治學家威廉．瓊（William Choong）則認為，雖然中國對於訪台進行「發洩」，但中國與台灣的關係很有機會在兩三個月內恢復正常，「中國對台灣實施懲罰性經濟措施和制裁，無疑是跟自己的利益過不去。」
報導推測，中國當局之所以選擇禁止柑橘，可能是因為大多數柑橘園在台灣南部——民進黨勢力強大的地區；賓夕法尼亞大學佩里世界問題中心的台灣問題專家善學（Thomas J. Shattuck）表示，中國未來的禁令可能會更有針對性地懲罰民進黨據點縣的產業。他更補充，中國對國民黨控制的縣的報復可能會減少，「以試圖影響台灣的地方選舉，甚至是全島範圍的選舉。」
新聞來源
- What a Chinese Blockade of Taiwan Would Mean for Global Business（華爾街日報）
- Mostly Bluster: Why China Went Easy on Taiwan’s Economy（紐約時報）
延伸閱讀
- 裴洛西訪台12天後再有美國議員到訪，外媒關注：台海局勢持續高度緊張
- 中國嚴審台業者出貨須標示「中國台灣」，經濟部：目前未有被扣貨案例
- 解讀習近平「對台政策白皮書」：美國「以台制華」的程度，將影響中共選擇「和統」或「武統」
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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Photoshop大師講堂：拍出陳珊妮、唐鳳靈魂的獨特，專訪酷兒攝影師登曼波如何創作出獨特的風格影像
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從現場美術出身的登曼波，擅長融合酷兒文化，營造出充滿故事性的影像風格。是怎麼樣的養分塑造出他現在的獨特色彩，讓他能夠找到被拍攝者不為人知的角度？他又如何透過Photoshop去實現獨樹一幟的細節？
無論是裸背綑縛的珊妮公主，還是化身鳳梨的唐鳳，任誰來到登曼波的鏡頭前，都能展現出最奇趣吸睛的一面。他拍明星名人，也拍主流視野外的酷兒族群與文化場景。這天我們前去拜訪登曼波，一窺他平時如何透過Photoshop創造出獨特影像風格。
用色彩撞破刻板分界，讓符號與畫面一起說故事
登曼波在成為攝影師之前從事的是電影與廣告美術，這些經歷都轉化成他影像創作上的養分。大學畢業後來到台北，加入電影劇組的美術組密集工作，在 Google Map 還不普及的 2000 年代，他拿著紙本地圖探索這座城市，因為參與《艋舺》與《一頁台北》的拍攝，踏遍萬華、中山一帶的巷弄尋找拍攝場景和道具。
「那個過程算是訓練我對影像的美感吧，像顏色的配置就會是我在決定拍攝時先思考的元素。」若曾看過登曼波攝影作品的人，肯定都會被那大膽的用色與場景建構的手法所驚艷，既衝突又合理。或許他試圖解構的正是顏色所象徵的刻板印象，賦予被攝對象最能凸顯其性格的顏色與情境。
離開電影產業後，進入廣告公司工作，讓曼波多了更多時間探索自己的創作，藉由 Photoshop 豐富的附加元件，嘗試多樣的濾鏡風格。他透過網路大量閱讀、研究各種視覺與音樂養分，也在線上平台分享自己拍攝的照片，因此結識不少創作者，其中包括莎士比亞的妹妹劇團團長王嘉明。在莎妹劇團的邀請下，曼波的攝影生涯從劇場開始，「我也把電影美術的訓練都放在裡面，讓符號跟畫面一起說故事。」
用影像魔術紀錄酷兒文化場景
2019 年拿下北美館主辦的台北美術首獎的《父親的錄影帶》，是曼波對自我生命經驗的探索與剖析，除了透過創作與自己的父親對話，了解彼此的不曾想見的樣貌，把這個過程帶到放到美術館，希望鼓舞更多酷兒表現自己，他也將酷兒們的身影置入流行文化的媒介中。曼波在工作上合作的對象來自非常多領域，時尚雜誌、表演藝術、流行音樂、電影等領域都能找到他的作品。
談到時裝拍攝的經驗，曼波形容「很像在變魔術」。攝影師不只是跟隨腳本，而是和編輯、造型等整個團隊一起做視覺方向的發想，「雖然會有產品的置入，但在追求製造最適合主題的『幻象』之下，其實有蠻大的發揮空間」，曼波談到他經常拍攝 LGBTQ 主題的雜誌封面，在這樣的工作氛圍裡很能讓他大膽地展現自己的風格。
在攝影師身份之外，登曼波也在 Pawnshop 放歌，在自己的生活圈內，製造一些事件。他與友人以 Pawnshop 為據點，建構、觀察台灣的酷兒文化場景，「我拍呂薔《找 Matched!》這支 MV，所有演員都是我在 Pawnshop 聚集的，包括幾位知名的變裝皇后。」
Photoshop 是創作時最不可或缺的工具
攝影師的工作除了前期的概念發想，拍攝現場精確執行拍攝計畫，後期的照片編輯也是非常關鍵的一步。Photoshop 一直是曼波在創作時必備的軟體工具，「我喜歡用底片拍攝，就算我用數位相機，我還是會用 Photoshop 把整體的色調整理在一個均值的底片質感。」儘管有愈來愈多影像處理軟體提供現成風格濾鏡，但仍沒有一個像 Photoshop 一樣可以滿足他追求獨特色調與質感的需求。
Photoshop 多年來一直是最強大的影像處理軟體，廣大設計師和攝影師們從學生時期就開始使用，陪伴所有創意人一路成長、突破，不斷推出的新功能也讓編修工作更加流暢。曼波也是從大學時期就接觸 Adobe 系列的軟體，「應該沒有攝影師不用Photoshop吧？」
Adobe 攝影計畫的 Photoshop 與 Lightroom 都是他在工作上不可或缺的工具，曼波也與我們分享自己後製工作的流程，通常是先在 Lightroom 做整批影像的統一調整 ，接著再進到 Photoshop 細部精修，「比如在商業案裡，照片中產品的顏色與實際顏色一致是非常重要的，我會用 PS 遮色片、色版等工具去調整產品那一塊的顏色，除了 Photohop 之外真的沒有其他軟體可以做到。」如何在保有自我風格的情況下不埋沒合作廠商的產品，是所有專業影像人都必須注意的事。
實現最初直覺的 Photoshop 祕技初公開
每次面對不同的拍攝委託或者展覽邀約，儘管是相當熟悉的合作對象、作品內容，登曼波仍會先深入理解對方的特質與需求，找到最獨特且最適合的色調搭配。不過創作中依然常有直覺的成分，在精密設計的工作流程中，不時的靈光顯得格外珍貴。談到具體實現腦中想法的方式，曼波首次公開分享了幾個他常用的 Photoshop 技巧。
Photoshop 教學一 風格調色：用漸層色製造正片負沖感
「首先把一張照片解鎖變成圖層，新增一個圖層變成色版來做色調處理。選顏色對我來說是很重要的環節，我會針對每一張照片的構圖、氛圍去決定色調。這是原本就是一張底片重複曝光的照片，我希望在不同層的曝光上呈現不同的色調變化。
我選擇兩個色版，再用漸層色將它拉開。漸層色最有趣的點是可以讓畫面中間是寫實的顏色，周圍呈現比較濃烈的配色，像正片負沖的感覺。色版的混合模式我通常會選擇『加深顏色』，然後調整透明度讓它更自然。」
Photoshop 教學二 合成與色彩處理：用 Adobe Camera Raw 濾鏡調整出魔幻的疊影
「開啟兩張圖片適合疊影的照片，也先把它們解鎖成圖層放在同一個版面上。藉著用 Camera Raw 濾鏡個別調整照片的各個數值，讓細節更突出到自己滿意的狀態就完成了！」
Photoshop 教學三 疊影濾鏡：用柔性橡皮擦擦出多重曝光效果
「最後我想分享用 Photoshop 製作多重曝光的效果。我先把同一張照片複製三個圖層，透明度都先降低到一半以下方便操作，接著拖曳圖層到不同的位置。我會反覆隱藏其中一個圖層，來確認它們的位置，調整到最喜歡的之後再將透明度調回來。
接下來使用 Photoshop 橡皮擦工具，記得選較低的透明度搭配霧面、柔性的筆觸才能夠擦出比較自然的效果。我通常會大面積擦，這樣比較快速也比較少瑕疵。這個技巧的重點是在擦的過程中要保留最底圖的視覺重點喔！」
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