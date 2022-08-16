菲律賓駐美大使：台海若爆發大規模戰爭，馬尼拉將與美國同盟
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菲律賓駐美大使羅慕德斯表示，雖然菲美兩國存在共同防禦條約，美國若捲入台灣海峽爭端，馬尼拉不一定會被迫參與其中，但若情勢升級至大規模戰爭（major war），菲律賓依然將與美國同盟，如同二戰時與美國同盟。
（中央社）菲律賓駐美大使羅慕德斯15日說，雖然菲美兩國存在共同防禦條約，美國若捲入台灣海峽爭端，馬尼拉不一定會被迫參與其中；但若爆發大規模戰爭，「我們將與美國同盟」。
羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）15日參加菲律賓外國記者協會線上論壇，接受媒體提問。他表示，雖然菲美兩國存在共同防禦條約（MDT），美國若捲入台海爭端，「我們不一定會被迫參與其中」。
羅慕德斯說，菲美共同防禦條約主要涉及「我們的責任區域，實際上是西菲律賓海和周邊區域」。西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。
不過，他表示，若情勢升級，「爆發一場我們絕對希望永遠不會發生的大規模戰爭（major war），我們將與美國同盟，就像我們在第二次世界大戰跟他們同盟一樣」。
羅慕德斯說，身為可靠的盟友，菲律賓已準備好為菲美同盟「盡我們的一份力量」。「但我們希望敦促我們的友邦、我們的盟國繼續保持最大的克制，因為我們都知道這些事情（局勢升級）會帶來什麼。」
馬尼拉與華府於1951年簽署共同防禦條約，承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公務船舶或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。
羅慕德斯說，菲律賓地理位置非常關鍵，「這就是為什麼美國知道我們的協議，包括共同防禦條約和軍隊互訪協定（VFA），現在比過去任何時候都更加重要」。
媒體問到，台海情勢緊張是否將加速菲美「加強國防合作協議」（EDCA）進展。菲美兩國於2014年簽署EDCA，允許美方安排更多官兵到菲律賓輪駐，共用菲國軍事基地，興建、放置軍事設施、器材、軍機與軍艦，效期10年。
羅慕德斯說，前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在俄烏戰爭爆發後，曾要他告知美國總統拜登，若戰事蔓延到這個區域，馬尼拉當局將開放美方「運用我們擁有的任何設施」。他認為，美方可能需要運用菲國的設施以降低台海緊張局勢與活動。
羅慕德斯表示，馬尼拉持續推進菲美「加強國防合作協議」，「我認為未來幾年內我們可能看到該協議的更多進展」。
另一方面，菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）預計9月前往紐約，在聯合國大會發言。羅慕德斯說，這將是小馬可仕首次在聯合國發言，「基本上是向全球和西方世界介紹他自己」；小馬可仕也計劃與多位國家元首舉行場邊會談，並會見商業團體盼促使他們赴菲投資。
他表示，菲律賓駐美使館希望盡快安排小馬可仕赴華府與拜登會面。菲國國防部候任部長佛斯蒂諾（Jose Faustino Jr.）也計劃在幾個月內前往華府，與美方討論南海聯合巡邏和菲國軍隊現代化等議題。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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【影評】《沉默呼聲》：會不會有一天，再也沒有人站起來為我說話了
我們想讓你知道的是
「有時，沈默也是一種謊言」從導演李雲翔的角度來看，這些越不被關注的話題，越應該花時間去了解，從他執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
「自由就像空氣，你只會在窒息時，才會察覺到它的存在。」對於身處臺灣的我們，尤其是對1990年後出生的人來說，透過選舉投票、上街遊行、訴諸法律來維護個人權利，彷彿是理所當然的事情，但其實民主、自由、人權並非一蹴可幾，而是好幾個世代努力爭取來的甜美果實。由李雲翔執導的《沈默呼聲》，便是一部試圖讓觀眾重新省思自由與人權如何得來不易的電影。
由真人真事改編，甫於2021年獲得奧斯汀影展觀眾選擇獎的《沉默呼聲》劇情敘述1999年夏天，兩對清華大學的學生情侶因為信仰法輪功，讓他們原本無憂無慮的生活在一夕之間全變了調。謊言、栽贓、囚禁、凌遲，這些血淋淋的真實修羅場，無聲無息地染紅了中國的土地。由於這段恐怖的經歷，也讓他們與美國記者丹尼爾產生了交集，是為真相帶來一道曙光，或是一切都仍是未完待續？
雙重敘事線展開各自的掙扎與共鳴
《沉默呼聲》有兩條主要的敘事線，一條是男主角王博宇的學生線，另一條則是丹尼爾的記者線。王博宇是一名清華大學電子工程專業的博士研究生，他所信仰的法輪功被中國政府視為「眼中釘」，當掌權者開始迫害法輪功的學員，無法沉默的他藉由發傳單、拉布條、氣球飄書等機智手法，為自己的信仰與真相奮鬥，但這個看似再平凡不過的訴求，卻為他與身邊的人招來一連串的苦難，讓他感到心力交瘁。
另一部分，美國芝加哥郵報記者丹尼爾，過去曾經撰寫過六四天安門事件的相關報導而遭到中國驅逐。當他好不容易再度踏上中國土地時，又碰到了法輪功事件，讓他開始感到動搖，直到後來目睹男主角一行人試圖揭穿謊言的行動，加上事件越來越甚囂塵上，讓他重燃記者魂，決定為受害者發聲，將這些極力被掩蓋的真實公諸於世，兩條敘事線也終於產生交集和共鳴。
無聲是種無奈，亦是種被消音的選擇
不少人可能都有在路邊看過法輪功的學員在宣揚他們所信仰的理念，但若要進一步討論法輪功的理念時，有多少人能講出貼近事實的認知？根據統計，1999年時，中國有七千萬人習練法輪功，而這樣的「勢力」被視為威脅到中國政權的穩固，所以促使中國政府採取一連串的打壓、迫害與抹黑行動，「被消音」的情況導致許多人根本不知道其中的真偽，這也是《沉默呼聲》導演李雲翔為什麼拍攝這部片的原因之一。
導演李雲翔在接受採訪時提出了這樣的問題：「為什麼沒有更多的人來拍這些故事？」他認為現今的影視產業，為了不想要放棄中國市場，都會先自我審查電影題材，甚至主動迎合中國政府「批准」的故事內容。但從他的角度來看，這些越不能被關注的話題，越是應該花時間去了解，所以從執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的劇情片《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
現實比電影更加風聲鶴唳
由於題材相當敏感，所以《沉默呼聲》劇組選擇在台灣跟加拿大兩地取景，即便拍攝場地不在中國，拍攝過程中還是面臨到不少困難，像在選角、租借場地時都遇到很多挑戰，更不用說要在台灣上院線時的阻礙連連。然而，正是這樣的困境，更讓我們看見這群新生代演員令人印象深刻的演技。尤其是當王博宇走過監獄長廊時那五味雜陳的神情，包含著對家人的思念、以及屹立不搖的堅持，光是這段畫面就值得再看一回。
「再也沒有人站起來為我說話了」
德國牧師馬丁尼莫拉曾經寫過這樣的詩文：「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人……當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」身處在自由社會的我們，當然可以繼續做沉默的大眾，選擇忽視旁人的不公不義，但誰又能保證眼前的歲月靜好，不會一夜翻盤？或許歷史紀錄是生冷的，但電影藝術是溫熱的，請一起走進戲院感受《沉默呼聲》帶來的省思及啟發吧！
《沉默呼聲》
上映日期：2022.8.12
上映地點：全台戲院同步上映
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