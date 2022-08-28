「加油！」「長那麼漂亮可惜坐輪椅」：10個可能讓你陷入「微歧視」的意外points
我們想讓你知道的是
障礙者要能與融入大眾的生活，一同上學、上班、聚餐，往往需要付出比表面還要多出數倍的努力。不但要克服表面上的身心障礙，在言談間還要常常面對那些「玩笑話」、「鼓勵」所帶來的「微歧視」，麻煩的是，這些行為並非帶有意識的刻意羞辱，所以若是當面指責對方，還可能被指責大驚小怪。
文：左邊女孩
Right Plus 多多益善身為關注公益的非營利媒體，我們期許自己的存在具有三種意義：堅守媒體價值、累積產業知識、擴大經驗者的聲音。
其中，「經驗者」不限於特定身分或群體，卻常被認定為需要照顧的「弱勢」。我們希望透過第一人稱的書寫，讓讀者了解許多獨特的經歷與感受，也讓他們不再只能由人詮釋。
本專欄作者「左邊女孩」是一名中度腦性麻痺者，右半身肢體不協調，以左眼觀察世界、左腳徐緩前行，並以左手寫字，寫下那些實實在在的經歷。
前陣子，台灣知名YouTuber曾博恩對於美國演員威爾史密斯（Will Smith）在奧斯卡典禮上打人的事件，在臉書發表了評論，文中嘲諷被史密斯打巴掌的美國喜劇演員克里斯洛克（Chris Rock）以後應該會謹言慎行，並且「只開沒有雙臂的人的玩笑」。
這段話引起中華民國身心障礙聯盟立刻分享曾博恩的貼文，並在貼文中強調：「真正的幽默是開自己的玩笑，而不是拿他人的障礙當作笑點。」
這篇貼文下面，我很意外看到有許多網友惡意留言，仍把對他人的貶低當有趣，例如：「雖然討厭這篇文（身心障礙聯盟的貼文），但仍然蹭到一點熱度了，非常好」、「誰在乎你對幽默價值單一且廉價的判斷，商業市場已讓他（曾博恩）成功，你們只能在這悲憫」、「大驚小怪」。
這些完全沒有同理心的發言，無視障礙者的聲音，顯示出社會只許障礙者呈現「溫柔、勵志」的一面，卻不許障礙者表達自己的聲音。是非常「令人意外的points」，需要被改善。
隱藏在「玩笑話」、「友善」背後的歧視
事實上，我們透過玩笑或惡意攻擊，對不同身分或類屬，例如，不同國籍、種族、宗教、性別、性向、階級、職業、年齡、教育程度，或健康狀況（身心障礙）等的人投以偏見、負面眼光、差別待遇，甚至歧視的狀況無所不在。
其中「身心障礙者」常常遭遇多重歧視，也很容易將他人帶著偏見觀念的錯誤對待，變成自己陰影，認為自己這一輩子就是「比別人爛」；也會有「健全人」容易將某些玩笑當作無傷大雅、順理成章的事。這種被合理化的「歧視」，除了「當事人」，其他人可能難以察覺──
不論是透過對話、肢體，或其他表達方式，表現出對他人有刻板印象、盲目的差別對待等行為，卻不自知，就可能構成「微歧視」（Microaggression）。（參考：我又沒有惡意，怎麼會是歧視？）
舉例來說，我的公司有位前輩會提醒其他人要對身障者友善，自己卻經常在背後嫌棄身障清潔人員，說他們沒有清潔乾淨。他刻意忽視了是同事習慣不好，會隨時亂丟垃圾，甚至還說：「他們（指清潔人員）只是身障者，我們不能對他們要求多少，他們最多只能做到59分的事情。」
事實上，我們公司的清潔人員往往是最早到，最晚走的一群人。他們不僅每日3次將負責的區域清潔得一塵不染，且動作迅速、態度也低調親切，不在工作場合拖延聊天。
這位前輩自認為「友善、公平對待」身心障礙者的表現，正是常見的、大眾對身心障礙者「微歧視」的態度。
日常生活中，還有很多周遭人會說出「微歧視」的話語。我整理了自己和身邊的身障朋友們曾經面臨的微歧視經驗，精選出「10大關於身心障礙者可能讓你很意外的point」。
生活篇
（1）加油 !
一句「加油！」到底該何時說出口？比如說，在考試、比賽或表演前，都是很好的時機。「加油」可以是對某人做某件事前的鼓勵，而不是無故對「沒有要做什麼的人」說。
對無時無刻不聽到別人對自己說「加油」的身障者而言，這個詞彙實在是很尷尬、沉重的負擔，彷彿我們活著就是該努力、該加油。
下次你想對障礙者說「加油」時，我真心建議改成「嗨！帥哥！」或「嗨！美女！」絕對比加油好聽，我們絕對很歡迎。
（2）哎呀！好可惜 !
如果你曾經將身心障礙當成對方生命中的遺憾，而說：「妳長得那麼漂亮，可惜是坐輪椅的，不會走路。」或者「這麼有才華，要是眼睛看得到就好了。」
那麼你正陷入「歧視」的危機中。因為每個人都會有身體或心理受傷的時候，一定要記得，障礙只是一種狀態，而不是缺陷。
（3）你是不是有補助可以拿？真羨慕！
過去，不論是否（自認為）只是輕鬆開玩笑，或真心羨慕有補助可以拿，我經常聽到親戚長輩說：「（身心障礙）有補助可以拿欸！多少錢？真好！我也應該出車禍一下！」或者「誰家的先生中風，拿了好多補助！現在日子過得很爽！」
這樣的對話，也可能出現在談論「低收入戶」、「原住民身分」等話題。首先我想澄清，不是每個障礙者都能領取補助（我就沒有），補助類型和金額，也必須由醫生、社會局等單位認定。而且如果可以，我想障礙者一定更希望靠自己，過著沒有障礙的生活。
也有更多弱勢者，僅靠著這份微薄的補助養家活口。這是合法合理領取的補助，任何人都不應該預設立場、以偏概全的嘲笑。
（4）你好辛苦哦！
我上班途中經常向一位坐輪椅的阿姨買玉蘭花，也曾聽見許多人對她說「妳好辛苦哦！」或「妳要加油哦！」。但我並不會這樣對她說，我只輕聲的對她說一句：「妳的玉蘭花品質很好」。
因為我並不是同情阿姨才購買，而是玉蘭花的品質真的很好。我也希望對方專注於自己的專業、喜歡的事情、做得好的事情，而不是他們的外型和疾病。
要避免「微歧視」最好的方法，可以調整心態，不要想著自己是在「幫助一位身障者」，而是在「幫助一個人」。
校園篇
（5）很危險！你不用參加！
回想我求學時期，最常聽見老師和同學對我說：「下雨天不用上體育課啦！危險！」、「太陽這麼大，你到旁邊休息比較好」等。因為「身體不好」，體育課時，我總是被強制在一旁休息。也許他人是出於善意和體貼，但無形中也邊緣化了障礙者在團體中的角色。
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
我們想讓你知道的是
國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。