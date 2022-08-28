「加油！」「長那麼漂亮可惜坐輪椅」：10個可能讓你陷入「微歧視」的意外points

文：左邊女孩

前陣子，台灣知名YouTuber曾博恩對於美國演員威爾史密斯（Will Smith）在奧斯卡典禮上打人的事件，在臉書發表了評論，文中嘲諷被史密斯打巴掌的美國喜劇演員克里斯洛克（Chris Rock）以後應該會謹言慎行，並且「只開沒有雙臂的人的玩笑」。

這段話引起中華民國身心障礙聯盟立刻分享曾博恩的貼文，並在貼文中強調：「真正的幽默是開自己的玩笑，而不是拿他人的障礙當作笑點。」

這篇貼文下面，我很意外看到有許多網友惡意留言，仍把對他人的貶低當有趣，例如：「雖然討厭這篇文（身心障礙聯盟的貼文），但仍然蹭到一點熱度了，非常好」、「誰在乎你對幽默價值單一且廉價的判斷，商業市場已讓他（曾博恩）成功，你們只能在這悲憫」、「大驚小怪」。

這些完全沒有同理心的發言，無視障礙者的聲音，顯示出社會只許障礙者呈現「溫柔、勵志」的一面，卻不許障礙者表達自己的聲音。是非常「令人意外的points」，需要被改善。

Photo Credit: 擷取自臉書公開貼文／製圖: 多多益善 左側為曾博恩的臉書貼文，右側是中華民國身心障礙聯盟的轉發評論，以及網友在下方的留言。

隱藏在「玩笑話」、「友善」背後的歧視

事實上，我們透過玩笑或惡意攻擊，對不同身分或類屬，例如，不同國籍、種族、宗教、性別、性向、階級、職業、年齡、教育程度，或健康狀況（身心障礙）等的人投以偏見、負面眼光、差別待遇，甚至歧視的狀況無所不在。

其中「身心障礙者」常常遭遇多重歧視，也很容易將他人帶著偏見觀念的錯誤對待，變成自己陰影，認為自己這一輩子就是「比別人爛」；也會有「健全人」容易將某些玩笑當作無傷大雅、順理成章的事。這種被合理化的「歧視」，除了「當事人」，其他人可能難以察覺──

不論是透過對話、肢體，或其他表達方式，表現出對他人有刻板印象、盲目的差別對待等行為，卻不自知，就可能構成「微歧視」（Microaggression）。（參考：我又沒有惡意，怎麼會是歧視？）

舉例來說，我的公司有位前輩會提醒其他人要對身障者友善，自己卻經常在背後嫌棄身障清潔人員，說他們沒有清潔乾淨。他刻意忽視了是同事習慣不好，會隨時亂丟垃圾，甚至還說：「他們（指清潔人員）只是身障者，我們不能對他們要求多少，他們最多只能做到59分的事情。」

事實上，我們公司的清潔人員往往是最早到，最晚走的一群人。他們不僅每日3次將負責的區域清潔得一塵不染，且動作迅速、態度也低調親切，不在工作場合拖延聊天。

這位前輩自認為「友善、公平對待」身心障礙者的表現，正是常見的、大眾對身心障礙者「微歧視」的態度。

日常生活中，還有很多周遭人會說出「微歧視」的話語。我整理了自己和身邊的身障朋友們曾經面臨的微歧視經驗，精選出「10大關於身心障礙者可能讓你很意外的point」。

生活篇

（1）加油 !

一句「加油！」到底該何時說出口？比如說，在考試、比賽或表演前，都是很好的時機。「加油」可以是對某人做某件事前的鼓勵，而不是無故對「沒有要做什麼的人」說。

對無時無刻不聽到別人對自己說「加油」的身障者而言，這個詞彙實在是很尷尬、沉重的負擔，彷彿我們活著就是該努力、該加油。

下次你想對障礙者說「加油」時，我真心建議改成「嗨！帥哥！」或「嗨！美女！」絕對比加油好聽，我們絕對很歡迎。

（2）哎呀！好可惜 !

如果你曾經將身心障礙當成對方生命中的遺憾，而說：「妳長得那麼漂亮，可惜是坐輪椅的，不會走路。」或者「這麼有才華，要是眼睛看得到就好了。」

那麼你正陷入「歧視」的危機中。因為每個人都會有身體或心理受傷的時候，一定要記得，障礙只是一種狀態，而不是缺陷。

（3）你是不是有補助可以拿？真羨慕！

過去，不論是否（自認為）只是輕鬆開玩笑，或真心羨慕有補助可以拿，我經常聽到親戚長輩說：「（身心障礙）有補助可以拿欸！多少錢？真好！我也應該出車禍一下！」或者「誰家的先生中風，拿了好多補助！現在日子過得很爽！」

這樣的對話，也可能出現在談論「低收入戶」、「原住民身分」等話題。首先我想澄清，不是每個障礙者都能領取補助（我就沒有），補助類型和金額，也必須由醫生、社會局等單位認定。而且如果可以，我想障礙者一定更希望靠自己，過著沒有障礙的生活。

也有更多弱勢者，僅靠著這份微薄的補助養家活口。這是合法合理領取的補助，任何人都不應該預設立場、以偏概全的嘲笑。

（4）你好辛苦哦！

我上班途中經常向一位坐輪椅的阿姨買玉蘭花，也曾聽見許多人對她說「妳好辛苦哦！」或「妳要加油哦！」。但我並不會這樣對她說，我只輕聲的對她說一句：「妳的玉蘭花品質很好」。

因為我並不是同情阿姨才購買，而是玉蘭花的品質真的很好。我也希望對方專注於自己的專業、喜歡的事情、做得好的事情，而不是他們的外型和疾病。

要避免「微歧視」最好的方法，可以調整心態，不要想著自己是在「幫助一位身障者」，而是在「幫助一個人」。

校園篇

（5）很危險！你不用參加！

回想我求學時期，最常聽見老師和同學對我說：「下雨天不用上體育課啦！危險！」、「太陽這麼大，你到旁邊休息比較好」等。因為「身體不好」，體育課時，我總是被強制在一旁休息。也許他人是出於善意和體貼，但無形中也邊緣化了障礙者在團體中的角色。