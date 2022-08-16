拜登政府遲未管制TikTok，美國國會兩黨議員呼籲重視資安議題

《紐約時報》14日報導，自拜登（Joe Biden）政府執政以來，包含佛羅里達州共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）在內，多名議員已就TikTok（抖音海外版）的安全問題，與包含白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在內的政府官員進行多次討論，而這表示美國政府對TikTok的關注正持續上升。

不過，在TikTok近期的諸多爭議下，部分議員和政府官員私下同時也對拜登政府感到失望，認為其在監管TikTok的措施上缺乏進展。

兩黨對於TikTok的審視增加，國會內的緊張氛圍逐漸攀升

近年來，在美國官員持續警告可能對國家安全構成威脅之下，TikTok也受到越來越多的審查。

根據《紐約時報》，去（2021）年盧比歐與蘇利文，曾經就中國與產業政策進行討論。過程中，盧比歐便表示了對於TikTok與中國政府密切關係的憂慮。而盧比歐在事後接受訪談時，更強調蘇利文也同樣擔心TikTok的安全問題。

對此，參議院情報委員會主席、維吉尼亞州民主黨參議員馬克・華納（Mark Warner）同樣表示，自己也持續就TikTok背後的母公司「字節跳動」（ByteDance），與聯邦政府「積極溝通」。同時，監管機構和其他政府官員也一直在權衡如何處理TikTok。

《紐約時報》報導，自拜登上任後，這些與TikTok有關的私下討論，便透露著TikTok在華府所引發的緊張局勢日益明顯。不過，報導也指出，在近期所面臨的諸多爭議下，拜登政府卻遲遲沒有祭出相關監管措施；而這樣的處理方式，已讓部分議員與政府官員頗有微詞。

TikTok遭控侵犯個資，旗下員工據報曾任職中國官媒惹議

今（2022）年6月，包含《BuzzFeed News》在內的多家媒體，皆披露位於中國的「字節跳動」員工可以存取TikTok美國使用者的個資。同時，更揭露公司與中國政府的密切關係。根據《紐約時報》，在這起事件後，原本存在於官員私下的不滿情緒，已在過去幾個月內浮上檯面。

對此，盧比歐與華納便曾在7月6日發出聯合聲明，呼籲聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）立案調查。同時，根據《CNBC》報導，美國聯邦通信委員會的委員布倫丹．卡爾（Brendan Carr）也曾公開表示，TikTok收集了大量關於美國使用者的敏感數據，因此蘋果公司和Google應該將TikTok從其應用程序商店中下架。

而除了隱私安全的爭議外，《Forbes》8月11日也針對字節跳動與中國政府之間的關係進行報導。在針對字節跳動的員工的履歷進行調查後，報導發現有至少有300名員工出身中國中央電視台、新華社等官方媒體，其中甚至有15人目前同時受雇於2家公司。

對此，字 節跳動發言人珍妮佛．班克斯 （Jennifer Banks）回應 ，招募的一切標準都是取決於個人的專業能力。並表示， 中國市場業務包括曾在中國政府或國有媒體工作的人員，且在中國之外，這些員工還帶來了來自數十個市場的政府、公共政策和媒體機構的經驗。同時，她也強調，字節跳動不允許員工從事第2份工作，或任何會導致利益衝突的外部商業活動。

然而， 相關的資安問題已經逐漸浮上檯面，而美國國會對TikTok的關注也逐漸提升。

拜登政府仍未對TikTok進行管制，議員呼籲視為優先要務

依據皮尤研究中心（Pew Research Center）的調查，隨著TikTok的使用率逐年攀升，相關的國安問題浮現，也讓美國兩黨對TikTok的審視日漸增加。

根據《紐約時報》獲得的郵件紀錄，眾議院高層8月9日便基於安全考量，建議工作人員最好不要使用或下載TikTok。

同時，《紐約時報》也分析，如今，兩黨人士都對TikTok的安全措施加強檢視。而這是自前總統川普（Donald Trump）在前（2020）年企圖逼迫TikTok出售給美國企業以來，氣氛最為緊張的一次。

至於拜登政府的處理方式，報導則指出，預計拜登政府將向一個審查有關外國公司交易的委員會發布指導意見，要求該委員會格外留意可能將美國公民的資訊暴露給其他政府的案件。同時，也會針對所有類別中的潛在風險交易進行評估，而非僅評估單次交易。

但共和黨參議員盧比歐也表示，拜登政府長期以來一直沒有將處理TikTok的問題視為優先要務，隨著越來越多爭議浮上檯面，希望拜登政府能夠迅速處理。

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核稿編輯：楊士範