不止針對石斑魚和台商！中國對台灣干擾的下一步，可能瞄準ECFA
我們想讓你知道的是
ECFA早收產品對中國出口占台灣整體對中國出口比重，在2021年只占台灣總出口4％，衝擊台灣經濟不大；但是早收清單篩選初衷是優惠傳統產業、照顧中小企業，若有改變，恐怕將是中小企業業主受災最深。
文：廖珪如
美國眾議院議長裴洛西8月2日旋風式訪台24小時，中國玻璃心碎一地，連夜禁止我國百多家食品業出口中國，農產品包括白帶魚、竹筴魚、檸檬柑橘類也禁止出口，還在裴洛西離台後軍演六天。
8月10日，原本該在今秋二十大舉行之後才可能公布的《對台白皮書》也提前出爐，內容甚至寫到不排除以「非和平」方式及其他必要措施應對外部勢力干涉，企圖透過經濟制裁及政治恫嚇兩條路線夾擊台灣人民，禁止台美交流並影響我國內政。
政治大氣候緊張下，幾名原訂在台灣停留半年的工具機業日商，馬上更改機票返回日本；風電商外籍工程師也是焦慮破表；原本就為了石斑魚出口遭禁的農民更加頭疼，究竟兩岸經貿未來會怎麼走？ECFA（兩岸經濟合作協議）會不會忽然喊卡，商業界都很關注。
對農民出招，意在影響選舉
根據統計，中國對台灣降稅的ECFA早收清單共539項，包括18項農產品以及521項貨品，工業產品以石化、機械、汽車零組件產業為主；金額約占台灣出口金額五％。台灣早收產品對中國出口，由2010年的181億美元，增加至2021年的230億美元，累計省下約88億美元關稅。
淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析，中共對台工作層次分明，不排除ECFA會在未來兩岸關係更加惡劣時忽然喊卡。以農漁產品禁令看來，最早禁止的鳳梨、蓮霧、釋迦都是以出口高者來頒布禁令，6月禁石斑魚則是首度對ECFA早收清單的農漁產品出手，此次再度動到檸檬、柳丁，恫嚇意味濃厚，也是懲罰性的針對民進黨票倉出手，意圖動搖年底選情。
而禁止項目是否會更進一步擴大到其他早收項目？張五岳指出，從現實層面來看，現在中國最依賴台灣出口項目包括電子零組件、半導體等項目，都是大型企業，並以上、中、下游形式分布在兩岸之間，這些是中國不太敢貿然禁止的項目；但是農漁產品、工具機及其他汽車零組件、機械等，有可能被作為政治犧牲品。
從統計看來，ECFA早收產品對中國出口占台灣整體對中國出口比重，由2010年的15.6％，驟降至2021年的9.4％，只占台灣總出口的4％，衝擊台灣經濟不大；但是早收清單篩選初衷是優惠傳統產業、照顧中小企業，恐怕受災戶將是中小企業業主。
出口占比低，對台影響有限
張五岳指出，中國也曾在1993年及2000年發表過對台白皮書，一是李登輝前總統積極參與聯合國時刻，另一次台灣首次政黨輪替前夕，現在美中在各層面角力，這波台海危機或許暫時平息，但未來中國發動經濟制裁來干預內政的手法可能愈來愈多。
例如，中國開始對台農產品祭出禁令的同時，也推出《農林22條》措施，稱鼓勵台灣民眾及台資企業赴中國投資畜牧水產養殖業，享有各種補貼及便利措施，旨在吸納遭到制裁的農民及中小企業。
澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛認為，從更高層次來看，眼前的局面看來比較糟糕的部分，是此次中國大規模實彈軍演違背過去兩岸默契，直接越過海峽中線進行實彈演習，這樣的舉動，未來可能會常態化擾亂民心。
從長遠看來，北京此次的過度反應已經引發國際不滿，甚至會帶來破窗效應（Broken windows thoery），宋文笛說，例如素來最怕碰觸兩岸議題的東協即示警，台海局勢恐導致強國之間的誤判以及「嚴重對抗」，呼籲各方克制，這使得中國外長王毅在東協高層會議晚宴開始前離場。
當國際之間愈來愈關注台海安全議題，勢必就會出手制止北京再度有過度反應的行為，例如美國、日本等國，那麼，台灣得到國際支持的力度是變大的。
更多《財訊》文章
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
從小打底美感力！babybabycool 100%有機棉童裝用愛創造安全永續新美學
我們想讓你知道的是
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感。」孩子的美感力無須刻意培養，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。
很多大人很早就遺忘自己曾經是個孩子，直到我們孕育出自己的孩子。
據幼兒教育研究者Petr G. Grotewell和Yanus R. Burton的書籍出版觀察，「嬰幼兒」比任何人類其他年齡層更能夠全面體驗生活。這歸咎於2歲前的孩子大腦正處於快速開發期，這階段同時也是兒童建構自我的關鍵時期。若能讓孩子處於探索和嘗試新事物的環境，不僅有益於孩子的身體發育，也有助於培養、形塑孩子的美感。
沈浸式教育，幫孩子的美感從小打底
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感；當你吃到美味的食物，嗅覺和味覺會記得那個味道；當你看見美的東西，你會用五感記住那種感覺。」魏羣芳於2016年創立有機棉童裝品牌寶貝友（baby baby cool，簡稱bbc），她擁有廣告造型師的身份，更是一位在意孩子美感教育的母親。
創立bbc即是她的回答：「我們無須刻意培養孩子的美感，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。」
bbc的設計理念相當簡單，就是健康、舒適及美。聽起來簡單，實際上做起來卻相當不容易，除了好看好穿，魏羣芳更在乎的是孩子的感受；不僅要讓孩子穿起來好看，更要同時穿得舒服又健康安全。
孩子的肢體語言，決定衣服是否生產
魏羣芳強調，「觀察孩子的表現非常重要，無論孩子是否會說話，都會用肢體語言和表情告訴你，他們喜不喜歡、舒不舒服。」她分享bbc的設計過程，每個服裝款式平均修改二到五次，因為必須讓每款設計都通過孩子的試穿考驗。
「試穿的目的是讓孩子忘記有穿衣服，而一件衣服的最終定案，經常是孩子穿上後喜歡到不想脫下來，才算是完成設計進入生產階段。」
她分析無論大人小孩，好的服裝版型穿起來就是有精神和有自信。bbc從打版到生產皆Made in Taiwan，在設計上運用成人時尚的拼接概念，呈現兒童服裝的玩味設計感，跳脫傳統卡通圖案或兒童內著感的設計。在實用性上，除了更符合身體曲線的立體剪裁，更以燙標取代車標，不傷害孩子稚嫩的肌膚，也在領口、褲口等處增加彈性織帶及皺褶設計，大幅提升嬰幼兒服飾的美觀及耐用度。
安心健康的第一道防線，來自母親的愛
服裝是接觸孩子肌膚的第一道防線，健康安全卻是最容易被忽略的環節。bbc特別採用安全無毒、100%日本進口的頂級有機棉作為面料，更通過全球公認最嚴格、符合歐盟最高標準的GOTS有機棉紡織認證；以確保bbc使用品質最穩定的有機棉，且無殘留農藥、落葉劑等神經毒，金屬副料如金屬釦、拉鍊和織帶，也同樣使用經過檢測安全無鎳、無重金屬的安心材質。
在商品面如此講究，就是因為魏羣芳同時也是一個母親的身份，讓bbc不單只是一件衣服，更象徵著一位媽媽如何愛孩子的實際行動。自創業初期，她從驚嘆布料分級的數十倍價差，一直到發現棉花農藥是一般農產品的8倍，布料上殘留的毒化物和化學藥劑，還會透過皮膚囤積在寶寶的肝腎肺腦，甚至引發皮膚過敏或氣喘症狀，從而決定以「100%有機棉」作為品牌面料。
然而少了化學纖維，100%純棉衣物容易變形；為解決支撐度的問題，魏羣芳最後決定採用相當費時耗工的「3D立體剪裁」工法製作。不僅讓bbc的衣服剪裁和比例更好，也連帶延長了衣物壽命，為孩子打造出舒適、立體且時尚有型的服裝。
一衣多穿，bbc創造精品童裝的永續價值
「很多媽媽跟我們說，小朋友很快就長大，衣服要一直買很浪費。」孩子成長速度快，買貴了怕浪費、買便宜又擔心品質，魏羣芳對於天下母親都有的隱性擔憂，提出的解法最令人激賞。bbc希望倡導「一衣多穿」的觀念：「一樣的錢不用買很多件，買三件不如買一件好的，好好的穿、在不同場合穿，而且可以穿很久，讓衣服發揮最大效益。」魏羣芳自己很多衣服都穿10年以上，與bbc品牌理念的交疊處，就是經典設計和耐用的優質面料。
經典設計和耐用面料，讓bbc的童裝創造出更多永續價值；其經典時尚的設計元素，讓孩子的同一件衣服擁有多場合搭配性，正式或休閒風格都可駕馭。甚者，以往孩子穿大一號衣服時容易顯得像在「穿布袋」，bbc讓大一號看起來像在穿洋裝，一直穿到看起來是件上衣。而新生兒的包屁衣，其他品牌只做3、5公分一段，bbc做到10公分一段；讓原本只有3個月至半年使用年限的衣服，拉長至一年或超過一年，兼顧美學與實用性。
bbc更將嬰幼兒的衣服效益發揮到最極致，「我常說我們的衣服要做到這麼好，就是大的穿完小的穿，小的穿完還可以送給別人穿。」bbc更與社福基金會合作，將顧客汰換的衣物捐給育幼院的孩子，顧客也能獲得購物金回饋。bbc真正打造出精品童裝的永續價值，且不造成資源浪費，讓每位父母都能一同守護孩子的未來，珍惜保護地球環境。