不止針對石斑魚和台商！中國對台灣干擾的下一步，可能瞄準ECFA

文：廖珪如

美國眾議院議長裴洛西8月2日旋風式訪台24小時，中國玻璃心碎一地，連夜禁止我國百多家食品業出口中國，農產品包括白帶魚、竹筴魚、檸檬柑橘類也禁止出口，還在裴洛西離台後軍演六天。

8月10日，原本該在今秋二十大舉行之後才可能公布的《對台白皮書》也提前出爐，內容甚至寫到不排除以「非和平」方式及其他必要措施應對外部勢力干涉，企圖透過經濟制裁及政治恫嚇兩條路線夾擊台灣人民，禁止台美交流並影響我國內政。

政治大氣候緊張下，幾名原訂在台灣停留半年的工具機業日商，馬上更改機票返回日本；風電商外籍工程師也是焦慮破表；原本就為了石斑魚出口遭禁的農民更加頭疼，究竟兩岸經貿未來會怎麼走？ECFA（兩岸經濟合作協議）會不會忽然喊卡，商業界都很關注。

對農民出招，意在影響選舉

根據統計，中國對台灣降稅的ECFA早收清單共539項，包括18項農產品以及521項貨品，工業產品以石化、機械、汽車零組件產業為主；金額約占台灣出口金額五％。台灣早收產品對中國出口，由2010年的181億美元，增加至2021年的230億美元，累計省下約88億美元關稅。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析，中共對台工作層次分明，不排除ECFA會在未來兩岸關係更加惡劣時忽然喊卡。以農漁產品禁令看來，最早禁止的鳳梨、蓮霧、釋迦都是以出口高者來頒布禁令，6月禁石斑魚則是首度對ECFA早收清單的農漁產品出手，此次再度動到檸檬、柳丁，恫嚇意味濃厚，也是懲罰性的針對民進黨票倉出手，意圖動搖年底選情。

而禁止項目是否會更進一步擴大到其他早收項目？張五岳指出，從現實層面來看，現在中國最依賴台灣出口項目包括電子零組件、半導體等項目，都是大型企業，並以上、中、下游形式分布在兩岸之間，這些是中國不太敢貿然禁止的項目；但是農漁產品、工具機及其他汽車零組件、機械等，有可能被作為政治犧牲品。

從統計看來，ECFA早收產品對中國出口占台灣整體對中國出口比重，由2010年的15.6％，驟降至2021年的9.4％，只占台灣總出口的4％，衝擊台灣經濟不大；但是早收清單篩選初衷是優惠傳統產業、照顧中小企業，恐怕受災戶將是中小企業業主。

出口占比低，對台影響有限

張五岳指出，中國也曾在1993年及2000年發表過對台白皮書，一是李登輝前總統積極參與聯合國時刻，另一次台灣首次政黨輪替前夕，現在美中在各層面角力，這波台海危機或許暫時平息，但未來中國發動經濟制裁來干預內政的手法可能愈來愈多。

例如，中國開始對台農產品祭出禁令的同時，也推出《農林22條》措施，稱鼓勵台灣民眾及台資企業赴中國投資畜牧水產養殖業，享有各種補貼及便利措施，旨在吸納遭到制裁的農民及中小企業。

Photo Credit: 中央社

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛認為，從更高層次來看，眼前的局面看來比較糟糕的部分，是此次中國大規模實彈軍演違背過去兩岸默契，直接越過海峽中線進行實彈演習，這樣的舉動，未來可能會常態化擾亂民心。

從長遠看來，北京此次的過度反應已經引發國際不滿，甚至會帶來破窗效應（Broken windows thoery），宋文笛說，例如素來最怕碰觸兩岸議題的東協即示警，台海局勢恐導致強國之間的誤判以及「嚴重對抗」，呼籲各方克制，這使得中國外長王毅在東協高層會議晚宴開始前離場。

當國際之間愈來愈關注台海安全議題，勢必就會出手制止北京再度有過度反應的行為，例如美國、日本等國，那麼，台灣得到國際支持的力度是變大的。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航