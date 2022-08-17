「17+1」萎縮成「14+1」，波羅的海三國是否推動歐洲國家反中骨牌效應？

日前，繼去年立陶宛開出第一槍後，愛沙尼亞與拉脫維亞，同時宣布退出由中國主導的「17+1合作機制」（Cooperation between China and Central and Eastern European Countries，CECC），該合作機制成立至今已滿10年，是中國為了推動與中東歐地區的關係，所成立的區域性經貿合作平台，是中國對歐戰略的重要環節。

如今，外界認為「17+1」已經萎縮到成「14+1」，這代表著中國對歐洲外交上的嚴重挫敗。

抗衡中國威脅，波羅的海三國退出「17+1」

2021年3月，立陶宛毅然決然宣布退出「17+1」，對中國的歐洲戰略投下了震撼彈，不僅如此，當時立陶宛不但對外支持台灣加入「世界衛生組織」（WHO），台立兩國還互設代表處，種種「棄中友台」的行動引起中國強烈的不滿，對立陶宛採取各種經貿制裁。

人口不到300萬的立陶宛，不畏懼中國的大膽舉動，許多觀察家認為，將會對國際社會起到典範作用，果不其然，一年後，愛沙尼亞與拉脫維亞跟進抗衡中國。

事實上，中國成立「17+1合作機制」，就是為了拉攏中東歐國家，美其名要促進雙邊商貿往來，但真正目的，是要擴大中國在歐洲地區的影響力，而這被認為和中國的「一帶一路倡議」有關，大規模對中東歐國家投入基礎建設與金融借貸，一手促進各國的經濟發展，另一手則提高這些國家對中國的依賴，達到國際統戰的效果。

換言之，「17+1合作機制」是中國實現霸權大業的一部份，意圖將勢力範圍橫跨歐亞大陸。

2021年立陶宛宣布退出「17+1合作機制」，就有評論認為這會讓「17+1合作」的運作難以為繼，如今看來，波羅的海三國全數退出，確實已帶來巨大的影響。