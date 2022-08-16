中國商人佘智江涉經營線上非法賭博平台，在泰遭逮待引渡返中
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中國商人佘智江因涉嫌從事非法線上賭博，遭國際刑警組織發佈「紅色通緝令」。泰國警方表示，已在10日晚間拘留佘智江，其簽證也遭取消，目前正等待將其引渡回中國的申請。
中國商人佘智江因涉嫌從事非法線上賭博，遭國際刑警組織發佈「紅色通緝令」。泰國警方表示，已在10日晚間拘留佘智江，其簽證也遭取消，目前正等待將其引渡回中國的申請。
《路透社》報導指出，泰國皇家警察副發言人奇沙納（Kissana Phathanacharoen）15日表示，現年40歲的佘智江是一名持有柬埔寨護照的中國公民。奇沙納指出，佘智江是遭中國當局通緝的嫌疑人，目前泰國正在向中國提出引渡程序。
《法新社》指出，中國和泰國有引渡條約，但引渡過程可能需要花上幾個月的時間。
報導指出，佘智江在柬埔寨和緬甸「水溝谷」（Shwe Kokko）擁有備受爭議的博弈企業，在菲律賓亦有彩券相關企業。
國際刑警組織針對佘智江發布的「紅色通緝令」（red notice）指出，佘智江在中國面臨涉嫌經營賭場的刑事指控，可能面臨最高10年的監禁。
紅色通緝令提及，佘智江在2018年1月至2021年2月間涉嫌與他人串通註冊公司，研發線上賭博平台。他設立包括紅樹林、易購、易優等3個線上賭博網站，招募33萬名賭徒，非法所得超過1.5億人民幣（約新台幣66.3億）。
《聯合早報》指出，2014年，佘智江因在菲律賓開設非法彩票業務，被山東省某法院定罪，他本人未到場，其餘8名嫌疑犯則被判重罪。自此，佘智江即被中國列為逃犯。
報導提到，佘智江在2017年宣布斥資150億美元於緬甸水溝谷設立「亞太新城」，佔地18萬畝。亞太新城是座匯集科技、賭博、娛樂、旅遊、文化、農業的「智慧城市」，並根據「中泰緬經濟走廊」協議，欲將起打造為「一帶一路建設中的示範性旗艦項目」。
不過，報也導提及，亞太新城其實是用於承接自菲律賓馬尼拉、柬埔寨西哈努克港等遷移過來的線上賭博行業，裡頭有多家線上博弈公司，並主要向中國境內客戶推薦、經營線上賭博遊戲。
緬甸政府在2020年6月開始調查亞太新城疑似存在的非法賭博問題。中國駐緬甸大使館則發表聲明指出，緬甸亞太新城是由第三國投資，與「一帶一路」無關，中國正與緬甸共同打擊非法賭博等跨境犯罪行為，並支持緬方調查亞太新城的問題。
新聞來源：
- Thai police arrest suspected Chinese gambling kingpin（路透社）
- Chinese gambling kingpin taken into custody in Bangkok（法新社）
- 跨境網賭大亨佘智江泰國落網 將被引渡回中國（聯合早報）
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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒
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ASUS Zenbook Pro 16X OLED的每一處設計，都是為了淘煉金獎級頂尖創意——專訪電影導演許智彥、音樂製作人余佳倫
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從巨大如同房間的第一台電腦，到可以隨身攜帶的筆記型電腦，科技發展的方向，一直是朝著帶給人們更便利的生活而去。正因為如此，好操作、易攜帶、續航力長等特色，已經成為筆電標配。
一台符合重度使用者需求的筆電，必須以其獨有的功能和特點，在每一個細節上，為使用者帶來更靈活、有效率，以及高質感的體驗；輔助工作順利前進，才是新時代筆電顯學。這一切，ASUS Zenbook Pro 16X OLED做到了。
出色質感，為領先科技的使用體驗再加分
對創作者來說，當靈感來臨的時候，順暢的創作環境是精彩作品誕生的基礎。ASUS Zenbook Pro 16X OLED搭載第12代Intel® Core™ i9-12900H處理器，以及專業級獨立顯示卡，再加上32GB LPDDR5記憶體，和疾速1TB PCIe® 4.0 Performance SSD，多工任務同步進行，還能快速存取大容量檔案。ASUS Zenbook Pro 16X OLED的神級內在配置，讓坐在電腦前天荒地老的等待，成為上個世紀的殘餘記憶。
除此之外，被譽為旗艦級創作者筆電的ASUS Zenbook Pro 16X OLED，當然在細節上有更多令人驚豔的巧思。例如ASUS IceCool Pro散熱系統，搭配AAS Ultra自動抬升7度的設計，不只可以增加30%的氣流通過，有效解決散熱問題，抬升角度更符合人體工學，使用者的手腕和肩膀可以自然放鬆，降低長時間使用所帶來的疲勞感。為了讓創作者在工作上更行雲流水，ASUS Zenbook Pro 16X OLED加入了一顆實體的ASUS Dial繪圖旋鈕，在自訂義之後可以更貼切符合創作者的使用需求，不管是筆刷、縮放、調整音量等，隨心所欲搭配更順手。
說到疲勞感，除了姿勢不良引起的腰痠背痛之外，眼睛更是首當其衝。ASUS Zenbook Pro 16X OLED的OLED螢幕，挾帶著自發光性、廣視角、高對比與高反應速度等優點，具備劇院級100% DCI-P3色域，有經過PANTONE®色彩準確度認證的精準顯色，更通過德國萊因/SGS護眼雙認證，在高效能絕美顯色之餘，也降低藍光對使用者眼睛的傷害。更準確地說，ASUS Zenbook Pro 16X OLED從內而外的每一個細節，完全是為了創作者量身設計而來。
獨到不凡的選擇，才能成就頂尖的創作
「第一眼看到ASUS Zenbook Pro 16X OLED，沒話說就是帥。」，金獎導演許智彥，和金獎音樂製作人余佳倫，不約而同地這麼描述對ASUS Zenbook Pro 16X OLED的第一印象。視覺設計專業出身的許智彥第一部長片作品《誰先愛上他的》就風光拿下台北電影節最佳劇情長片大獎。而畢業於美國知名音樂學院，柏克萊音樂學院（Berklee College of Music）的余佳倫，回到台灣之後樂於挑戰各種配樂、聲音創作的可能性，《我們與惡的距離》裡低迴而動人的配樂，就是出自余佳倫之手。
許智彥在研究所時期曾經前往紐西蘭留學，這段經歷讓他徹底體驗到生活才是創作的靈魂。很多時候，當下的感受或許不夠明確，甚至自己也理不清那些無以名狀的情緒和想法。但是隨著時間過去，這些曾經的經歷都變成養分，默默地滋養創作的內容和能量。許智彥那些動人的影像作品，多半是他在生活中默默觀察的累積，所以深刻，所以打動人心，一點一滴將他推向導演的位置。在《誰先愛上他的》之後，2019年推出首部VR電影《舊家》，入圍第77屆威尼斯影展VR非競賽單元、2020年翠貝卡電影節沉浸式作品單元中的Cinema 360項目，以及2020年韓國富川國際奇幻XR單元。2021年和知名編劇徐譽庭合作，推出雙導演電影作品《我沒有談的那場戀愛》。每一部作品，都有著他獨有的溫暖質感。
情感細膩悠長的余佳倫，以非傳統音樂科班出身的身份，進入了美國頂尖的柏克萊音樂學院，以音樂製作與錄音工程主修畢業，留美期間曾獲最佳國際學生、最傑出音樂家等獎項。回憶那段留學生生活，從同學到師長，身邊環繞著的都是頂尖人才，興奮、刺激，幾乎令人目眩神迷。「那時的創作很驚人，隨便到任何一個琴房敲門，都可以找到某個樂器的高手來跟你合作。」「所以回到台灣後，我一直很喜歡和不同的創作者合作，享受彼此激盪的過程和結果。」他在2015年擔任《玩弦四度》樂團台灣首張爵士弦樂四重奏專輯的製作人，榮獲第26屆金曲獎演奏類－最佳專輯製作、最佳專輯錄音、最佳專輯及最佳作曲提名，並一舉奪下第六屆金音創作獎之最佳爵士專輯獎。隔年製作的《Semifusa》同名專輯，入圍第27屆金曲獎三大獎項。自2019年起，連續四年入圍金曲獎「最佳單曲製作人」，並以《不開燈俱樂部》拿下第30屆金曲獎最佳單曲製作人大獎。近年開始參與電影《紅衣小女孩》、電視劇《我們與惡的距離》等錄音製作，是新一代備受注目的音樂製作人。
作為這個世代頂尖的創作者，筆電是絕不能少的工具之一，讓他們無論在世界的哪一個角落都能自由工作，零時差記錄任何靈光閃現的內容，更別提在疫情的衝擊下，和所有合作夥伴保持順暢的溝通，交換工作成果。
最挑剔的眼睛和耳朵，也無法抗拒的絕佳使用體驗
強大的ASUS Zenbook Pro 16X OLED，正好符合兩位金獎創作者在工作上的種種需求。「ASUS Zenbook Pro 16X OLED的螢幕真的很棒，畫質清晰而且顏色準。」這次ASUS Zenbook Pro 16X OLED所選擇的OLED螢幕，具備同級產品中最佳色域，顯色能力可達100％ DCI-P3廣色域，比一般LCD的可顯色範圍還要超過33％以上。OLED還有一個對影像工作者來說很重要的特色，就是它在播放較黑的畫面時，可以更多層次的展現細節，看起來更加清晰。OLED的反應也比一般LCD螢幕快，在畫面內容高速移動的時候，比較不會有殘影的感覺。以上特色，對最在乎影像細節的導演來說，是相當重要而且實用的功能。
另外，螢幕的觸控功能也是ASUS Zenbook Pro 16X OLED的一大特色，靈活、精準而且觸感絕佳，余佳倫特別大力推薦：「以前我要用滑鼠拉一些效果鍵，其實很痛苦，現在不用另外接平板就可以做到，很有效率。」
「還有聲音我也很喜歡，有層次但是不會突兀，聽起來很輕鬆。」對導演來說，影片中的各種聲音，包括音效、配樂的搭配等，和視覺呈現同樣重要。許智彥很喜歡ASUS Zenbook Pro 16X OLED的清晰音質，有時候甚至不需要特別接耳機，也可以聽清楚影片中的聲音細節。
既然說到了聲音，當然也要來聽聽專業音樂人余佳倫的意見。耳朵最挑剔的他表示：「沒有辦法不佩服這六顆無失真音效的喇叭。」華碩電腦搭載世界一流音響製造工業頂級品牌Harman Kardon的認證喇叭幾乎已成標配，在1953年創立Harman Kardon的Dr. Sidney Harman與Bernard Kardon，本身熱愛音樂與藝術之美，對音質的表現有十分嚴苛的標準。這次ASUS Zenbook Pro 16X OLED使用了六顆Harman Kardon認證喇叭，搭配最新的Dolby Atmos®環繞音效，在音樂播放時展現低音沈穩、中音清晰、高音爽朗的效果，專業使用上也毫不遜色。讓對音質有十分嚴苛標準的余佳倫，對此聲音表現留下非常深刻的印象。
在這次體驗的過程中，許智彥和余佳倫，以及新媒體設計叁式，以靈感、探索、對話、實踐為主題，用ASUS Zenbook Pro 16X OLED共同創作了多組NFT，成果如何令人十分期待。
除了強大，它還很美
不只超強效能，ASUS Zenbook Pro 16X OLED還獲得iF Design Award 2022、2022 Red Dot Product Design Award，設計界的兩大國際獎項肯定。許智彥特別分享了他從iOS系統轉換到Windows的感覺。因為ASUS Zenbook Pro 16X OLED呈現了工藝和藝術的完美結合，從內到外都帶給使用者絕佳感受，「即使過去都是使用iOS系統，但這次轉換對我來說幾乎沒有障礙。」許智彥很真誠地表示。頂尖設計工藝，成就了一台不平凡的筆電，ASUS Zenbook Pro 16X OLED是金獎導演與音樂製作人在創作上的最佳夥伴，也是陪伴未來的你，將靈感化為現實的不二選擇。
【ASUS Zenbook Pro創作者之夜 - 跨界共創分享會】
華碩將於9月17日邀請電影導演許智彥、音樂製作人余佳倫與叁式創意總監曾煒傑，與您一起面對面，分享共創實驗計畫「21天」的幕後故事、日常靈感捕捉與創作成果，歡迎報名共襄盛舉，前來體驗最新的創作者筆電ASUS Zenbook Pro 16X OLED，還有機會獲得「ASUS Zenbook Pro共創實驗計畫－限定版NFT」與精美好禮！
時間：09 / 17 (六) 18:30 - 21:00
地點：松山文創園區 台北文創大樓6樓多功能廳F廳（臺北市信義區菸廠路88號）
活動報名：https://twasus.site/bE8Ka（本活動為免費報名，限額60人，額滿為止）