【音樂】《最偉大的作品》一點也不偉大，沒了對生活的共感，我們甚至找不到周杰倫
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終於，周杰倫在眾人期待下發行新專輯，但同時我們找不到他作品中「生活的體察」，遺失了〈最偉大的作品〉，沒了生活的共感，這代人甚至找不到周杰倫。
周杰倫是一個時代的象徵，在華語樂壇肯定是傳奇。他利用音樂天賦，走過20年多年光陰，成為華語樂壇的天王，然而這「地位」一定和我們這幫「老粉」日以繼夜在KTV點唱〈龍捲風〉，學生時期的樂團表演中選擇〈陽光宅男〉脫不了關係。
這邊的「老粉」，指的是七、八年級生，我們對周杰倫有特殊情感，總覺得他陪著我們長大。然而，近期周杰倫推出了新專輯《最偉大的作品》，我認為這張專輯令人失望，而對周杰倫的期待，年復一年的落空、堆疊逐漸成了一種「集體失落」的現象。
《最偉大的作品》專輯中的同名歌曲〈最偉大的作品〉，MV企圖明顯就是要談論「偉大」，核心概念除了反映在拍攝場景、旋律還有歌詞上，他迫不及待地要向樂迷吶喊：「我本人，周杰倫最偉大的作品」出爐了。
周杰倫在MV中身穿西服頭戴紳士帽，致敬《不能說的秘密》的穿越橋段，回到1920年代和眾多所謂「藝術家」相見歡。歌詞中的藝術家令人眼花繚亂，「偏執是那馬格利特」、「達利翹鬍」、「馬諦斯的海岸」、「梵谷點燃」、「孟克橋上吶喊」、「我請莫內幫個忙」族繁不及備載。
於是各大社群興起「找彩蛋猜啞謎的大型活動」，歌迷亟欲探索其內心世界的偉大。周杰倫依然佔據了熱搜榜，一出手仍然音樂界討論的焦點。
但是，這件事情對我而言卻很惆悵，我實在看不出哪裡偉大，反而覺得「距離好重」。顧不得向身邊的同事抱怨周杰倫——他拉著一幫藝術家像是跑龍套，思想哲學變得單薄、落成俗套。
我不禁想，周杰倫當初的奇幻異想（曲風）確實是符合我們這代人在青春期的想像；但周杰倫已經步入中年，我們長大了，看見社會的諸多沉重議題，直視了不公不義，有能力再多關心被主流社會漏接的角落，但周杰倫還在唱跳玩耍，好像植物人無法動彈。偉大嗎？應該是根本沒有長大。
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一圖看懂微電腦瓦斯表：一遇異常自動遮斷最聰明，外加三大好處超貼心
我們想讓你知道的是
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