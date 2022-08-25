什麼是「腱鞘囊腫」？手腕背側腫了一顆「筋瘤」需要開刀嗎？

文：白映俞醫師

「你看看，我的手指這裡竟然冒出一小顆圓圓的東西。」芷若伸出食指，對著麥坎抱怨。

麥坎笑了笑，問：「你會痛嗎？之前我也有喔，只不過是長在手腕這邊，也是圓滾滾的一顆，醫師說這叫做『腱鞘囊腫』。後來愈長愈大，還會痛，醫師就叫我開刀拿掉了。」

「什麼？要開刀？我要暈倒了。」芷若看著食指這顆小小圓滾滾的腫塊，覺得自己麻煩大了。

什麼是腱鞘囊腫？

腱鞘囊腫是一團長在手腕或手部關節處與肌腱處的腫塊，看到一顆腫瘤，大家一定最擔心的是：「這是不是惡性的？」請放心，如果在手腕或手指關節處突然凸了一塊圓滾滾的球狀物，那最可能的原因就是「腱鞘囊腫」，而腱鞘囊腫這一團腫塊並非「壞東西」，並不是惡性的腫瘤。

Photo Credit：照護線上

腱鞘囊腫像顆球狀，會長在關節處，因為腱鞘囊腫是從關節附近的組織，包括韌帶、肌腱、或是關節的內襯長出來的，所以有些人會稱呼腱鞘囊腫為「肌腱瘤」或「筋瘤」。腱鞘囊腫最常見是長在手腕的背側，如果體積還很小的時候，可能就像一顆小豆豆，但大一點也能長到2.5公分左右。這顆球狀組織裡面是比較濃稠的滑液，類似潤滑關節的關節液。

腱鞘囊腫帶來的症狀

通常罹患腱鞘囊腫的人會說：「嗯，我就突然看到這邊長了一顆，除了外觀還挺明顯的之外，沒有太大的問題。」腱鞘囊腫最常長在手腕及手指頭的關節或肌腱處，最常長在手腕的背側處，不過，手腕的內面或手指頭的關節，也可能會長出腱鞘囊腫。另外，也有腱鞘囊腫會出現於腳踝或足底。

腱鞘囊腫有點調皮，可能會突然出現，也可能自己消失，大小還會改變，不過通常多在2.5公分的長度以內。如果關節持續地做一些反覆性動作，腱鞘囊腫就比較容易繼續變大。

畢竟腱鞘囊腫是良性的變化，在沒有擔心惡性的狀況下，本來就不一定要處理。我們通常會看腱鞘囊腫究竟造成了哪些症狀，像是這顆囊腫若壓到了經過的神經，就會讓人感到疼痛，代表對經過的神經產生壓迫症狀，引發刺刺的異狀感，嚴重甚至會導致肌肉無力。

簡單來說，最可能需要處理的腱鞘囊腫，就是這顆腱鞘囊腫會讓人痛，或其外觀影響太明顯（長得大且凸）、或已經影響手部功能（或是像手放在桌子上時，剛剛好會壓到這個凸凸的一顆）。

哪些人容易長腱鞘囊腫

腱鞘囊腫可以發生於任何人身上，不過最常見於15到40歲之間的人，而且女性的機會比較高。假使關節的活動量很大，或關節、肌腱曾經受過傷，都會比較容易長出腱鞘囊腫。職業上常常要反覆做手腕動作的工作者，例如美髮業、廚師、持球拍的運動員、文書作業者，都比較容易罹患腱鞘囊腫。

如果已經長出來腱鞘囊腫，且手部活動量繼續保持很大的話，腱鞘囊腫就容易變得愈大。相反地，假如讓手部休息，或減少反覆性的關節活動的話，可能會讓腱鞘囊腫變小一些。

還有另外一種黏液型的囊腫，比較容易長在40到70歲的人身上，也就是年紀稍長的人會得到的。這類型的黏液囊腫，常常是因為指節關節炎而引起的，這類型的黏液囊腫會長在手指頭長指甲那一面，比較容易發生於最靠近指甲的關節。

面對腱鞘囊腫

如果這顆腱鞘囊腫不太大，不影響外觀，也不造成什麼疼痛，可以先觀察就好。稍微想一下自己平時的習慣動作或訓練，看看是否能減少一些反覆性的動作，來避免腱鞘囊腫變得更大。也可以穿戴護腕之類的護具來暫時性地減少活動。然而，一般不建議長期使用護腕等輔具，免得造成這附近的肌肉都因少動而萎縮。

Photo Credit：照護線上

若腱鞘囊腫有造成痛、或影響外觀等症狀，可以先考慮「抽吸」。抽吸代表用針把腱鞘囊腫裡面的液體抽出來，因為沒有把整個囊腫移除，復發的機會比較高。一般如果腱鞘囊腫長在手的背面，是可以考慮先用抽吸的方式，減少囊腫裡面的壓力，再配合護腕等減少手腕活動的措施，會有機會改善腱鞘囊腫的大小。

抽吸是門診即可完成的處置，患者不需住院。有些醫師會於抽吸的同時，打一點點類固醇進到囊腔內，但目前並沒有明確的研究顯示此舉能減少復發。

不過如果腱鞘囊腫長在手腕的內面，要抽吸前就要三思。想想看，我們測量脈搏時，手指頭是不是會搭在手腕內側橈動脈處？所以，在手腕內側大血管比較多，經過的神經也不少，要抽吸屬於比較危險的舉動，可能會傷及神經血管。

假使減少活動、抽吸等兩個方法都不適用的話，就要考慮開刀移除腱鞘囊腫，可以找整形外科或骨科醫師詢問。手術可以採取局部麻醉或全身麻醉，通常開完刀要2到6周的恢復期。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航