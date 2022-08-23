期刊論文不能盡信：一篇鼓勵多吃紅肉、加工肉品的論文，掀起滔天巨浪

文：歐瑞斯克斯（Naomi Oreskes）

2019年10月，大約有1萬2000位醫生參與的非營利組織「美國責任醫學醫生委員會」（Physicians Committee for Responsible Medicine），要求費城地檢署偵查一起過失傷害罪。這項不尋常要求的起因並非菸草業者動起歪腦筋賣菸給兒童，也不是石油業者又要在汽油中加鉛，而是《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）發表一系列文章與飲食指南，稱美國人可以繼續吃富含紅肉與加工肉品的食物。

此番論調在媒體上引爆話題，聳動的標題顛覆了傳統營養觀念。這樣的結論帶來了批評聲浪，眾多專家與公共衛生組織猛烈抨擊這些指南，哈佛大學流行病與營養學教授維樂特（Walter Willett）稱其為：「我所見過濫用數據的最壞示範。」

批評者指出《內科醫學年鑑》這些論文的諸多缺失，最明顯的是，作者群使用了一種評估隨機臨床試驗（RCT）的回顧方法。但營養學的RCT可是出了名的難做，因此作者群藉由這種評估方法，排除大多數有關紅肉與健康的基準研究（benchmark study）。

學界很快明白，他們當中有些人與食品業有著不為人知的關係，尤其第一作者正是2016年一篇類似論文的主要作者，內容與飲食減糖的建議唱反調。這篇論文也刊在《內科醫學年鑑》，幕後金主「國際生命科學會」（International Life Sciences Institute）是可口可樂公司高層創辦的產業團體，因為屢屢挑戰國際健康指南而風評不佳。

更重要的是，「安心吃紅肉」的訊息不符合流行病學在世代研究、驗證風險因子的隨機試驗，以及動物研究的結果等大量確切證據。食用大量紅肉與加工肉品的人（以及實驗動物），罹患或死於第二型糖尿病、心血管疾病、呼吸系統病症、神經退化性疾病與癌症的機率，高於少吃肉者。

一項針對數萬名男女且平均追蹤26年的研究顯示，每天多攝取一份紅肉，總死亡率會增加13％，若食用加工紅肉，數字則上升至20％。基於諸多文獻的言之鑿鑿，10多位專家要求《內科醫學年鑑》撤除爭議論文，更有人認為這樣的論文自始就不該刊出。

科學界如果對新的證據與想法抱持開放態度，不免會有不當甚至輕率的論文發表。《內科醫學年鑑》為人詬病之處有二：首先，此刊不只發表一系列營養學研究論文，還發表一系列「指南」；此外，作者群又說：

我們建議維持未加工紅肉的消費現狀（薄弱建議、低確定性證據）……也建議維持加工肉品的消費現狀（薄弱建議、低確定性證據）。

這情況令人傻眼：一群科學家批評現有的營養學研究方法不夠嚴謹，卻根據低確定性證據提出見解，而且竟然與現有共識截然不同且可能有害！此外，《內科醫學年鑑》不只刊登指南，還配上編輯觀點與專題報導加以宣傳，報導開頭的敘述令人難以苟同：「追求健康，大可不必少吃紅肉或加工肉品。」最後還來上一段話：「質疑本刊論點的人，將很難找到合適論據。」此話刊出不到24小時就被罵翻。

在我們的生活周遭，處處可見業者誇大科學的不確定性並散佈偏頗觀點，為不安全的產品與行為進行辯護。上述案例中，刊物在刊登有爭議的結果時，理當小心翼翼，而且立場要中立。我們都受夠了唯恐天下不亂的通俗報刊，更不需要科學刊物來加油添醋。

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航