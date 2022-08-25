陳進、李梅樹、楊三郎、李澤藩⋯⋯我們闖入的不只是民宅，還有關於台灣美術的記憶

文：蔡家丘（台師大藝術史研究所副教授）

不同於大型公立美術館占地寬廣，有挑高的展場，很多透明落地窗，展覽經常聲光絢爛，生意興隆。每次去這幾間小型美術館，總有一種私闖民宅的錯覺。

事實上也是。楊三郎美術館，位在永和新店溪畔、中正橋頭，從巷口有名的世界豆漿大王，走入鬧中取靜的巷道內，美術館相鄰的日式木造房子，本來便是畫家的故居和畫室。

李梅樹紀念館於三峽河畔、長福橋頭，在不是老街的另一端，一個安靜的社區裡。經過大門管理員時，總有些心虛地點頭微笑，想傳達自己並非假扮住戶卻也不是無端闖入之意。

李澤藩美術館也是畫家故居，先穿越近年有點寂寥的新竹火車站前、東門城區，再躲入一棟舊大廈裡拾級而上。至於陳進美術館，則根本藏身在台北市某個巍然的高樓內，完全隔絕外面的車水馬龍。

本來私闖人家的民宅嘛，只想用偷窺般的心態，悄悄欣賞畫作就好。但是每次都冷不防地被藝術家家屬、館員，與義工們滿滿的熱情感動。還得阻止自己多想，相較之下對自身家族歷史多麼陌生，免得慚愧不已。

因為闖入的不只是民宅，還有畫家與家族的故事，以及關於台灣美術的記憶。

李梅樹（1902-1983）、楊三郎（1907-1995）、李澤藩（1907-1989），與陳進（1907-1998），出生於日治初期，接受現代美術教育，創作各具特色，藉以證明台灣即使作為殖民地，也深具文化涵養。

他們常描繪家人，充滿對父母手足、妻女兒媳的無比關愛；畫家鄉，呈現對河畔風景、廟宇故城的溫柔情感，凝聚認同。他們的美術館由後代家屬經營，那些被畫進去的，現在成為這些「傳家寶」的守護者。

一般的傳家寶，大多深鎖在櫥櫃裡，偶爾隨之取出的記憶是上面輕輕附著的灰塵微光，一不小心就被拂拭乾淨。不過還好在這裡，畫裡畫外都是說不完的故事。

筆者記得有次，李梅樹的兩位哲嗣，指著父親一張描繪台北老圓環的素描講到：阮細漢的時陣就蹛佇遮啊，阮老爸畫這了後，應該猶有畫大張的，毋過今馬毋知佇佗位……。年邁的眼中流露出微光，我知道，他們眼前望見的不只是畫。這樣的家族絮語與眼神微光，在這次《藝術很有事》拍攝四間美術館的影片中，經常出現。

筆者有幸接受過該節目的採訪拍攝，製作人徐蘊康長期關心台灣藝術與藝文環境，製作團隊專業嚴謹，影像溫暖平實，精煉不炫技。這次「台灣美術史系列」延伸到畫家後代經營的美術館，鋪陳家屬、研究者的訪談與舊照片，「類戲劇」片段為不熟悉膠彩畫的觀眾演繹創作過程，用心可見。

標題「未知路」，直指問題核心，說明家屬的承擔與煩惱仍無止境。欣慰的是，其中一間美術館目前有了自願的接棒者。這並不是容易的決定。

他們開放自己的家，分享傳家寶與家族故事，以及關於台灣美術的記憶。盡力守護，並等待本應屬於所有人的理解關心。筆者在此不加贅述，請讓影片娓娓道來，畫家伴隨台灣一同走來的歷史，以及後代在未知路上有著怎樣的徬徨。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航