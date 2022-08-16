佐科威國慶日前發表國情咨文，強調印尼國際地位與經濟發展

印尼將於8月17日迎來獨立77週年，總統佐科威（Joko Widodo）在國慶日前一天於國會發表國情咨文，表示印尼在全球的地位不斷提升，並提到新首都與國家經濟發展現況。

《路透社》指出，佐科威16日在國情咨文演說中表示，印尼在2022年擔任G20主席國，並將在2023年擔任東盟輪值主席國，表示印尼處於全球領導地位的頂端。

此前佐科威在6月下旬分別前往烏克蘭首都基輔和俄羅斯首都莫斯科，會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），尋求和平解決戰爭以及緩解全球糧食危機。佐科威對此表示，印尼已被接受成為兩國間的外交橋樑。

《彭博社》指出，佐科威提到位於婆羅洲東加里曼丹省（East Kalimantan）的新首都「努山塔拉」（Nusantara）將成為印尼新經濟的引擎，且新首都不僅會是政府辦公室的所在地，也是創業者和企業家的所在。

《亞洲新聞台》則指出，佐科威表示，在全球經濟動盪的情況下，印尼的經濟基本面仍舊強勁。今年，印尼第二季的經濟成長率為5.44%，是一年來最快的增長，第二季的通貨膨脹率則為4.9%，低於東協國家平均7%的通膨率。

佐科威也在演說中提到，印尼是成功控制COVID-19疫情的國家之一；而以疫苗接種數來看，印尼是全球前5名的國家，截至目前為止已接種4.32億劑疫苗。

此次的國情咨文是自COVID-19疫情爆發以來，第一次在所有國會議員面前舉行。過去的兩年，國情咨文演說僅有少數議員實際參加，其他人則是透過線上參與。

佐科威於2014年當選印尼總統，目前是他的第二個總統任期。根據印尼憲法規定，他在2024年完成此次任期後就不得再連任。

值得一提的是，佐科威此次穿著的服裝是蘇門答臘島附近邦加勿里洞群島（Bangka Belitung）的傳統服飾。佐科威的私人秘書表示，這個顏色代表「綠色未來」（green future）。

Datang ke Gedung MPR hari ini, saya berbusana adat baju paksian dari Bangka Belitung. pic.twitter.com/QdlHqtUBTK — Joko Widodo (@jokowi) August 16, 2022

佐科威也在其推特上分享此次演說的服裝。

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒