佐科威國慶日前發表國情咨文，強調印尼國際地位與經濟發展
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印尼將於17日迎來獨立77週年，總統佐科威（Joko Widodo）也在獨立紀念日前一天於國會發表國情咨文，表示印尼在全球的地位不斷提升，並提到新首都與國家經濟發展現況。
印尼將於8月17日迎來獨立77週年，總統佐科威（Joko Widodo）在國慶日前一天於國會發表國情咨文，表示印尼在全球的地位不斷提升，並提到新首都與國家經濟發展現況。
《路透社》指出，佐科威16日在國情咨文演說中表示，印尼在2022年擔任G20主席國，並將在2023年擔任東盟輪值主席國，表示印尼處於全球領導地位的頂端。
此前佐科威在6月下旬分別前往烏克蘭首都基輔和俄羅斯首都莫斯科，會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），尋求和平解決戰爭以及緩解全球糧食危機。佐科威對此表示，印尼已被接受成為兩國間的外交橋樑。
《彭博社》指出，佐科威提到位於婆羅洲東加里曼丹省（East Kalimantan）的新首都「努山塔拉」（Nusantara）將成為印尼新經濟的引擎，且新首都不僅會是政府辦公室的所在地，也是創業者和企業家的所在。
《亞洲新聞台》則指出，佐科威表示，在全球經濟動盪的情況下，印尼的經濟基本面仍舊強勁。今年，印尼第二季的經濟成長率為5.44%，是一年來最快的增長，第二季的通貨膨脹率則為4.9%，低於東協國家平均7%的通膨率。
佐科威也在演說中提到，印尼是成功控制COVID-19疫情的國家之一；而以疫苗接種數來看，印尼是全球前5名的國家，截至目前為止已接種4.32億劑疫苗。
此次的國情咨文是自COVID-19疫情爆發以來，第一次在所有國會議員面前舉行。過去的兩年，國情咨文演說僅有少數議員實際參加，其他人則是透過線上參與。
佐科威於2014年當選印尼總統，目前是他的第二個總統任期。根據印尼憲法規定，他在2024年完成此次任期後就不得再連任。
值得一提的是，佐科威此次穿著的服裝是蘇門答臘島附近邦加勿里洞群島（Bangka Belitung）的傳統服飾。佐科威的私人秘書表示，這個顏色代表「綠色未來」（green future）。
佐科威也在其推特上分享此次演說的服裝。
新聞來源：
- Indonesia at 'pinnacle of global leadership', president says（路透社）
- Indonesia Latest: Jokowi Says Borneo Capital to Lift New Economy（彭博社）
- Indonesia has successfully controlled COVID-19, exercised global leadership amid tensions: Jokowi（亞洲新聞台）
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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒
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一圖看懂微電腦瓦斯表：三大安全遮斷功能，守護居家安全「不漏氣」
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相較於傳統機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表可以主動偵測異常情況，在漏氣、超時使用、五級以上地震發生時，自動遮斷瓦斯，以防瓦斯外漏所造成的氣爆、火災等危害，強化居家安全的守護。
你收過瓦斯公司寄來說明可換裝微電腦瓦斯表的通知單嗎？自從2011年天然氣事業法通過之後，政府便開始推廣微電腦瓦斯表，屆齡換裝微電腦瓦斯表完全免費，每個月也只要多40元的基本費，就可以享受微電腦瓦斯表所帶來的安全保障。和傳統瓦斯表相比，微電腦瓦斯表增加了精密微電腦晶片、感震器、壓力開關、緊急遮斷閥等零組件，在偵測到漏氣、超時使用、大地震時，便會進行自動遮斷功能。這些功能對你我的居家安全有什麼保障？一起來搞懂吧！
三大安全遮斷-漏氣遮斷
瓦斯管線會因為風吹雨淋日曬、被老鼠嚙咬等原因，而慢慢老化破裂；再加上台灣地震頻繁，也是導致瓦斯管線鬆脫漏氣的原因之一。一般來說，我們可以透過發現家中瓦斯的使用量異常增加，或者是聞到瓦斯特有的臭味，來注意到瓦斯有漏氣的情況。可是，現代家庭的瓦斯管線往往鋪設在室外，又或者大量漏氣的時候沒人在家、或正在其他房間休息，可能不會發現這個危險警訊。
微電腦瓦斯表可以偵測到瓦斯漏氣的問題，並且自動進行「漏氣遮斷」，在第一時間阻止易燃的瓦斯洩漏，以免在不知情的狀況下浪費瓦斯，甚至造成嚴重災禍，全家人每天都能安心生活。
三大安全遮斷-超時遮斷
想必很多人都有急著出門，然後突然想不起自己到底有沒有把爐火關掉的經驗吧？這種不踏實的心情，在忙得抽不開身的時候，特別讓人覺得難受。大家可能也聽說過，家中長輩開了瓦斯爐燒水泡茶，結果朋友打電話來聊天，講著講著就忘記瓦斯爐的火還開著，如果爐火一直燒下去，可能真的會導致一發不可收拾的憾事。
微電腦瓦斯表可以偵測瓦斯的使用量與時間的關係，開大火的話，用氣的時間會縮短；開小火的時候，時間就會相對拉長。這個功能可以在家人使用瓦斯，但忘了關火時，自動判斷是不是應該要啟動「超時遮斷」的功能。
三大安全遮斷-地震遮斷
發生五級以上的地震時，如果正好在使用瓦斯，微電腦瓦斯表就會馬上停止供氣，這就是「地震遮斷」功能。說到地震，其實和微電腦瓦斯表的發明及推廣有著非常密切的連結。日本早在1987年就開始推廣使用微電腦瓦斯表，因為有這項設備，所以不管是1995年的阪神大地震，或者2011年的311大地震，都因為「地震遮斷」發揮作用，才不至於因為瓦斯而引起更多事故。
同樣位於地震帶上的台灣，我們向來十分在乎房屋的結構和材料是否防震，如果能更進一步裝設微電腦瓦斯表，在地震發生時發揮作用，自動遮斷瓦斯，就能防止因為設備損壞所造成的瓦斯外洩以及氣爆、火災等事故。
微電腦瓦斯表在日本目前已有將近100%之普及率。在台灣，目前的年度裝置率則從2014年的8.43%，提升至2022年第2季的48%。所謂多一份用心，就是多一份保障。在我們小心用氣、用火的同時，再加上微電腦瓦斯表的主動防護，家人的生命安全和財產保障，就更加完整了！
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