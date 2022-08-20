【電玩】《歧路旅人》：玩完八個角色故事才驚覺不對勁⋯⋯所以我說那個「魔王」呢？
我們想讓你知道的是
因此，就像是從沒有人會嫌《超級瑪莉兄弟》的劇情很爛一樣，我也不覺得這款遊戲的劇情是失分的項目。至少在遊戲的進行中我是這麼認為的⋯⋯直到我玩完八個角色的故事才驚覺不對勁。
文：天迴
久聞《歧路旅人》的大名，想說自己喜歡劇情類的遊戲，通常來說JRPG（Japanese Role-Playing Game）都挺重視劇情的，這款既然有好評，應該還不錯吧？而且畫面真的很好看，因此便決定當成自己的下一款遊戲。
最初我一直都聽是《八方旅人》，後來不知為何翻譯被改為《歧路旅人》，實話說我覺得原先的翻譯更好，但廠商想改名字我自然沒法有意見，只能說他們開心就好。
日本人似乎很喜歡用音譯來翻譯作品，像是《寶可夢》就是一例。我覺得這不一定是好事，尤其我後面抱怨的一個點就和此事相關。
只是要正名為《歧路旅人》無妨，但Steam上卻還是寫《八方遊人》便讓我覺得很莫名了，搞不懂為何如此，難道Steam不支援改名？
不管了，回到遊戲本身。
記得當時我一進入遊戲，我的第一個感覺就是音樂聽起來很舒服，而後幾乎每個場景音樂都相當悅耳，戰鬥的音樂雖然沒有讓我感到戰鬥的激昂感，但都同樣很好聽。
至於畫面，也是眾多媒體稱讚的，真的非常非常漂亮！看起來像2D又像3D，非常有質感，畫風也很有味道，搭配音樂甚至讓我有一種在看史詩故事的感覺。
我對遊戲初期的體驗有非常高的評價，SQUARE ENIX不愧是做JRPG的大廠，不管個別遊戲做得如何，但至少在做RPG時的基本功絕對是數一數二的，介面設計簡單易懂，各種教學也是相當清楚且完整。
甚至每張地圖也都有危險度提示，避免走到不該走的地方（雖然我覺得不一定準確就是了）。
當然，基本功是一回事，JRPG最重要的還是劇情。
本作的故事很有童話的氛圍，但又有殘酷的一面，讓我想起過去的寓言故事，世界雖然美麗，並不全然的美好。
八個角色各自有自己的故事，有的是單純想看這個世界而去旅行、有的是為了一項交易、還有的是為了復仇等等。他們為了各自的目的而共同冒險，然後各自取得屬於自己的成長。
八個角色各自都有自己的能力，商人可以殺價、劍士可以對決、小偷可以偷東西等等，也豐富了故事推進的手段。
順帶一提，學者還有部分推理的劇情，不過都非常簡單就是了。
對我而言，這些故事都非常「典型」，我想如果是常接觸的人，想必能在故事開頭輕鬆猜到故事結尾。
換個說法其實就是老套，故事幾乎沒什麼令人眼睛一亮的橋段，所以我可以理解網路上為何也有不少人覺得劇情不怎麼樣的原因。
但我認為只要有說好一個有頭有尾、邏輯通順的故事就可以了，必須說很多遊戲都做不到這一點。
老套的故事之所以能成為老套，首先是因為它通常是一個好故事才有機會成為老套。可以看出製作組有認真地在說故事，整體感覺非常精緻，基本沒有多餘無意義的橋段，但又非常完整，比如說幾乎所有遇到的NPC都有自己的角色故事，透過角色的技能可以查看，體會他們的想法和生活，非常用心。
整體而言，我覺得這款遊戲的劇情雖然不太算是精彩的故事，但至少我不會覺得無聊，所以我覺得已經很不錯了。
另一個理由是這款遊戲的劇情對我來說意外的反而比較像是輔助，美輪美奐的畫面和悅耳的配樂，再加上還算有趣的戰鬥模式，讓我非常享受遊玩遊戲的過程，故事反而只是推動遊戲的手段而已。我更期待的是接下來的場景和戰鬥，而不是劇情本身。
因此，就像是從沒有人會嫌《超級瑪莉兄弟》的劇情很爛一樣，我也不覺得這款遊戲的劇情是失分的項目。
至少在遊戲的進行中我是這麼認為的⋯⋯
直到我玩完八個角色的故事才驚覺不對勁。
這邊先簡單說一下這個遊戲的劇情，前面有說八個角色都有自己的故事，其實是「真的各自有屬於自己的故事」，遊戲甚至還為每個角色故事設計了各自的四個章節，而且章節結束後還會有結局圖片。
玩家在遊玩的時候，可以一口氣把一個角色的故事玩完再玩下一個角色；又或是每個角色各玩一章，然後再玩下一章，直到每玩完每個角色的四個章節，形式非常自由。
所以製作組為了簡化故事的設計，將八個角色故事都設計得非常獨立，有自己的起承轉合，這樣才比較不會因為玩家遊玩的順序不同而起衝突。
但即使如此，有時還是會覺得有點說不通，好比說如果劍士在隊伍，舞孃的復仇為何不找他幫忙就好了？而以劍士的個性也很難想像他會和盜賊在同一個隊伍裡。
不過我覺得這類瑕疵無傷大雅，一個團隊本來有各式各樣的人，只要有一個「共同目標」就可以團結起來了，畢竟巨大的挑戰需要大家同心協力才行。
然而我破完所有角色故事後發現一個重要的問題——所以⋯⋯所以那個「共同目標」呢？
我本來以為在所有角色各自的故事結束後，應該會有一個共同的主線故事，他們齊心合力，透過先前旅程產生的牽絆，一起克服難關，最後完成共同的目標。
而遊戲也確實在各自的角色故事中有很隱諱的提示，似乎這些故事都和某件事有所關聯，我也因此很期待接下來的發展。
沒想到遊戲在八個角色故事結束後，就沒有了下文。
咦？然後呢？
彷彿一切都嘎然而止，遊戲確實在八個角色的故事結束後繼續運行，但是接下來呢？遊戲完全沒給任何提示，我也不知道接下來該幹什麼？
這不太對吧？如果沒有一個共同的主線故事，那還算是「一個故事」嗎？
最後我去網路上查才知道原來要把某些支線完成才會出現「最後魔王」。
Tags：
ASUS Zenbook Pro 16X OLED的每一處設計，都是為了淘煉金獎級頂尖創意——專訪電影導演許智彥、音樂製作人余佳倫
我們想讓你知道的是
從巨大如同房間的第一台電腦，到可以隨身攜帶的筆記型電腦，科技發展的方向，一直是朝著帶給人們更便利的生活而去。正因為如此，好操作、易攜帶、續航力長等特色，已經成為筆電標配。
一台符合重度使用者需求的筆電，必須以其獨有的功能和特點，在每一個細節上，為使用者帶來更靈活、有效率，以及高質感的體驗；輔助工作順利前進，才是新時代筆電顯學。這一切，ASUS Zenbook Pro 16X OLED做到了。
出色質感，為領先科技的使用體驗再加分
對創作者來說，當靈感來臨的時候，順暢的創作環境是精彩作品誕生的基礎。ASUS Zenbook Pro 16X OLED搭載第12代Intel® Core™ i9-12900H處理器，以及專業級獨立顯示卡，再加上32GB LPDDR5記憶體，和疾速1TB PCIe® 4.0 Performance SSD，多工任務同步進行，還能快速存取大容量檔案。ASUS Zenbook Pro 16X OLED的神級內在配置，讓坐在電腦前天荒地老的等待，成為上個世紀的殘餘記憶。
除此之外，被譽為旗艦級創作者筆電的ASUS Zenbook Pro 16X OLED，當然在細節上有更多令人驚豔的巧思。例如ASUS IceCool Pro散熱系統，搭配AAS Ultra自動抬升7度的設計，不只可以增加30%的氣流通過，有效解決散熱問題，抬升角度更符合人體工學，使用者的手腕和肩膀可以自然放鬆，降低長時間使用所帶來的疲勞感。為了讓創作者在工作上更行雲流水，ASUS Zenbook Pro 16X OLED加入了一顆實體的ASUS Dial繪圖旋鈕，在自訂義之後可以更貼切符合創作者的使用需求，不管是筆刷、縮放、調整音量等，隨心所欲搭配更順手。
說到疲勞感，除了姿勢不良引起的腰痠背痛之外，眼睛更是首當其衝。ASUS Zenbook Pro 16X OLED的OLED螢幕，挾帶著自發光性、廣視角、高對比與高反應速度等優點，具備劇院級100% DCI-P3色域，有經過PANTONE®色彩準確度認證的精準顯色，更通過德國萊因/SGS護眼雙認證，在高效能絕美顯色之餘，也降低藍光對使用者眼睛的傷害。更準確地說，ASUS Zenbook Pro 16X OLED從內而外的每一個細節，完全是為了創作者量身設計而來。
獨到不凡的選擇，才能成就頂尖的創作
「第一眼看到ASUS Zenbook Pro 16X OLED，沒話說就是帥。」，金獎導演許智彥，和金獎音樂製作人余佳倫，不約而同地這麼描述對ASUS Zenbook Pro 16X OLED的第一印象。視覺設計專業出身的許智彥第一部長片作品《誰先愛上他的》就風光拿下台北電影節最佳劇情長片大獎。而畢業於美國知名音樂學院，柏克萊音樂學院（Berklee College of Music）的余佳倫，回到台灣之後樂於挑戰各種配樂、聲音創作的可能性，《我們與惡的距離》裡低迴而動人的配樂，就是出自余佳倫之手。
許智彥在研究所時期曾經前往紐西蘭留學，這段經歷讓他徹底體驗到生活才是創作的靈魂。很多時候，當下的感受或許不夠明確，甚至自己也理不清那些無以名狀的情緒和想法。但是隨著時間過去，這些曾經的經歷都變成養分，默默地滋養創作的內容和能量。許智彥那些動人的影像作品，多半是他在生活中默默觀察的累積，所以深刻，所以打動人心，一點一滴將他推向導演的位置。在《誰先愛上他的》之後，2019年推出首部VR電影《舊家》，入圍第77屆威尼斯影展VR非競賽單元、2020年翠貝卡電影節沉浸式作品單元中的Cinema 360項目，以及2020年韓國富川國際奇幻XR單元。2021年和知名編劇徐譽庭合作，推出雙導演電影作品《我沒有談的那場戀愛》。每一部作品，都有著他獨有的溫暖質感。
情感細膩悠長的余佳倫，以非傳統音樂科班出身的身份，進入了美國頂尖的柏克萊音樂學院，以音樂製作與錄音工程主修畢業，留美期間曾獲最佳國際學生、最傑出音樂家等獎項。回憶那段留學生生活，從同學到師長，身邊環繞著的都是頂尖人才，興奮、刺激，幾乎令人目眩神迷。「那時的創作很驚人，隨便到任何一個琴房敲門，都可以找到某個樂器的高手來跟你合作。」「所以回到台灣後，我一直很喜歡和不同的創作者合作，享受彼此激盪的過程和結果。」他在2015年擔任《玩弦四度》樂團台灣首張爵士弦樂四重奏專輯的製作人，榮獲第26屆金曲獎演奏類－最佳專輯製作、最佳專輯錄音、最佳專輯及最佳作曲提名，並一舉奪下第六屆金音創作獎之最佳爵士專輯獎。隔年製作的《Semifusa》同名專輯，入圍第27屆金曲獎三大獎項。自2019年起，連續四年入圍金曲獎「最佳單曲製作人」，並以《不開燈俱樂部》拿下第30屆金曲獎最佳單曲製作人大獎。近年開始參與電影《紅衣小女孩》、電視劇《我們與惡的距離》等錄音製作，是新一代備受注目的音樂製作人。
作為這個世代頂尖的創作者，筆電是絕不能少的工具之一，讓他們無論在世界的哪一個角落都能自由工作，零時差記錄任何靈光閃現的內容，更別提在疫情的衝擊下，和所有合作夥伴保持順暢的溝通，交換工作成果。
最挑剔的眼睛和耳朵，也無法抗拒的絕佳使用體驗
強大的ASUS Zenbook Pro 16X OLED，正好符合兩位金獎創作者在工作上的種種需求。「ASUS Zenbook Pro 16X OLED的螢幕真的很棒，畫質清晰而且顏色準。」這次ASUS Zenbook Pro 16X OLED所選擇的OLED螢幕，具備同級產品中最佳色域，顯色能力可達100％ DCI-P3廣色域，比一般LCD的可顯色範圍還要超過33％以上。OLED還有一個對影像工作者來說很重要的特色，就是它在播放較黑的畫面時，可以更多層次的展現細節，看起來更加清晰。OLED的反應也比一般LCD螢幕快，在畫面內容高速移動的時候，比較不會有殘影的感覺。以上特色，對最在乎影像細節的導演來說，是相當重要而且實用的功能。
另外，螢幕的觸控功能也是ASUS Zenbook Pro 16X OLED的一大特色，靈活、精準而且觸感絕佳，余佳倫特別大力推薦：「以前我要用滑鼠拉一些效果鍵，其實很痛苦，現在不用另外接平板就可以做到，很有效率。」
「還有聲音我也很喜歡，有層次但是不會突兀，聽起來很輕鬆。」對導演來說，影片中的各種聲音，包括音效、配樂的搭配等，和視覺呈現同樣重要。許智彥很喜歡ASUS Zenbook Pro 16X OLED的清晰音質，有時候甚至不需要特別接耳機，也可以聽清楚影片中的聲音細節。
既然說到了聲音，當然也要來聽聽專業音樂人余佳倫的意見。耳朵最挑剔的他表示：「沒有辦法不佩服這六顆無失真音效的喇叭。」華碩電腦搭載世界一流音響製造工業頂級品牌Harman Kardon的認證喇叭幾乎已成標配，在1953年創立Harman Kardon的Dr. Sidney Harman與Bernard Kardon，本身熱愛音樂與藝術之美，對音質的表現有十分嚴苛的標準。這次ASUS Zenbook Pro 16X OLED使用了六顆Harman Kardon認證喇叭，搭配最新的Dolby Atmos®環繞音效，在音樂播放時展現低音沈穩、中音清晰、高音爽朗的效果，專業使用上也毫不遜色。讓對音質有十分嚴苛標準的余佳倫，對此聲音表現留下非常深刻的印象。
在這次體驗的過程中，許智彥和余佳倫，以及新媒體設計叁式，以靈感、探索、對話、實踐為主題，用ASUS Zenbook Pro 16X OLED共同創作了多組NFT，成果如何令人十分期待。
除了強大，它還很美
不只超強效能，ASUS Zenbook Pro 16X OLED還獲得iF Design Award 2022、2022 Red Dot Product Design Award，設計界的兩大國際獎項肯定。許智彥特別分享了他從iOS系統轉換到Windows的感覺。因為ASUS Zenbook Pro 16X OLED呈現了工藝和藝術的完美結合，從內到外都帶給使用者絕佳感受，「即使過去都是使用iOS系統，但這次轉換對我來說幾乎沒有障礙。」許智彥很真誠地表示。頂尖設計工藝，成就了一台不平凡的筆電，ASUS Zenbook Pro 16X OLED是金獎導演與音樂製作人在創作上的最佳夥伴，也是陪伴未來的你，將靈感化為現實的不二選擇。
【ASUS Zenbook Pro創作者之夜 - 跨界共創分享會】
華碩將於9月17日邀請電影導演許智彥、音樂製作人余佳倫與叁式創意總監曾煒傑，與您一起面對面，分享共創實驗計畫「21天」的幕後故事、日常靈感捕捉與創作成果，歡迎報名共襄盛舉，前來體驗最新的創作者筆電ASUS Zenbook Pro 16X OLED，還有機會獲得「ASUS Zenbook Pro共創實驗計畫－限定版NFT」與精美好禮！
時間：09 / 17 (六) 18:30 - 21:00
地點：松山文創園區 台北文創大樓6樓多功能廳F廳（臺北市信義區菸廠路88號）
活動報名：https://twasus.site/bE8Ka（本活動為免費報名，限額60人，額滿為止）