【電玩】《歧路旅人》：玩完八個角色故事才驚覺不對勁⋯⋯所以我說那個「魔王」呢？

文：天迴

久聞《歧路旅人》的大名，想說自己喜歡劇情類的遊戲，通常來說JRPG（Japanese Role-Playing Game）都挺重視劇情的，這款既然有好評，應該還不錯吧？而且畫面真的很好看，因此便決定當成自己的下一款遊戲。

最初我一直都聽是《八方旅人》，後來不知為何翻譯被改為《歧路旅人》，實話說我覺得原先的翻譯更好，但廠商想改名字我自然沒法有意見，只能說他們開心就好。

日本人似乎很喜歡用音譯來翻譯作品，像是《寶可夢》就是一例。我覺得這不一定是好事，尤其我後面抱怨的一個點就和此事相關。

只是要正名為《歧路旅人》無妨，但Steam上卻還是寫《八方遊人》便讓我覺得很莫名了，搞不懂為何如此，難道Steam不支援改名？

圖片來源：作者提供

不管了，回到遊戲本身。

記得當時我一進入遊戲，我的第一個感覺就是音樂聽起來很舒服，而後幾乎每個場景音樂都相當悅耳，戰鬥的音樂雖然沒有讓我感到戰鬥的激昂感，但都同樣很好聽。

圖片來源：作者提供（《歧路旅人》遊戲畫面）

至於畫面，也是眾多媒體稱讚的，真的非常非常漂亮！看起來像2D又像3D，非常有質感，畫風也很有味道，搭配音樂甚至讓我有一種在看史詩故事的感覺。

我對遊戲初期的體驗有非常高的評價，SQUARE ENIX不愧是做JRPG的大廠，不管個別遊戲做得如何，但至少在做RPG時的基本功絕對是數一數二的，介面設計簡單易懂，各種教學也是相當清楚且完整。

圖片來源：作者提供（《歧路旅人》遊戲畫面）

圖片來源：作者提供（《歧路旅人》遊戲畫面）

甚至每張地圖也都有危險度提示，避免走到不該走的地方（雖然我覺得不一定準確就是了）。

當然，基本功是一回事，JRPG最重要的還是劇情。

本作的故事很有童話的氛圍，但又有殘酷的一面，讓我想起過去的寓言故事，世界雖然美麗，並不全然的美好。

八個角色各自有自己的故事，有的是單純想看這個世界而去旅行、有的是為了一項交易、還有的是為了復仇等等。他們為了各自的目的而共同冒險，然後各自取得屬於自己的成長。

圖片來源：作者提供（《歧路旅人》遊戲畫面）

圖片來源：作者提供（《歧路旅人》遊戲畫面）

八個角色各自都有自己的能力，商人可以殺價、劍士可以對決、小偷可以偷東西等等，也豐富了故事推進的手段。

順帶一提，學者還有部分推理的劇情，不過都非常簡單就是了。

對我而言，這些故事都非常「典型」，我想如果是常接觸的人，想必能在故事開頭輕鬆猜到故事結尾。

換個說法其實就是老套，故事幾乎沒什麼令人眼睛一亮的橋段，所以我可以理解網路上為何也有不少人覺得劇情不怎麼樣的原因。

但我認為只要有說好一個有頭有尾、邏輯通順的故事就可以了，必須說很多遊戲都做不到這一點。

老套的故事之所以能成為老套，首先是因為它通常是一個好故事才有機會成為老套。可以看出製作組有認真地在說故事，整體感覺非常精緻，基本沒有多餘無意義的橋段，但又非常完整，比如說幾乎所有遇到的NPC都有自己的角色故事，透過角色的技能可以查看，體會他們的想法和生活，非常用心。

圖片來源：作者提供（《歧路旅人》遊戲畫面）

整體而言，我覺得這款遊戲的劇情雖然不太算是精彩的故事，但至少我不會覺得無聊，所以我覺得已經很不錯了。

另一個理由是這款遊戲的劇情對我來說意外的反而比較像是輔助，美輪美奐的畫面和悅耳的配樂，再加上還算有趣的戰鬥模式，讓我非常享受遊玩遊戲的過程，故事反而只是推動遊戲的手段而已。我更期待的是接下來的場景和戰鬥，而不是劇情本身。

因此，就像是從沒有人會嫌《超級瑪莉兄弟》的劇情很爛一樣，我也不覺得這款遊戲的劇情是失分的項目。

至少在遊戲的進行中我是這麼認為的⋯⋯

直到我玩完八個角色的故事才驚覺不對勁。

圖片來源：作者提供（《歧路旅人》遊戲畫面）

這邊先簡單說一下這個遊戲的劇情，前面有說八個角色都有自己的故事，其實是「真的各自有屬於自己的故事」，遊戲甚至還為每個角色故事設計了各自的四個章節，而且章節結束後還會有結局圖片。

玩家在遊玩的時候，可以一口氣把一個角色的故事玩完再玩下一個角色；又或是每個角色各玩一章，然後再玩下一章，直到每玩完每個角色的四個章節，形式非常自由。

所以製作組為了簡化故事的設計，將八個角色故事都設計得非常獨立，有自己的起承轉合，這樣才比較不會因為玩家遊玩的順序不同而起衝突。

但即使如此，有時還是會覺得有點說不通，好比說如果劍士在隊伍，舞孃的復仇為何不找他幫忙就好了？而以劍士的個性也很難想像他會和盜賊在同一個隊伍裡。

不過我覺得這類瑕疵無傷大雅，一個團隊本來有各式各樣的人，只要有一個「共同目標」就可以團結起來了，畢竟巨大的挑戰需要大家同心協力才行。

然而我破完所有角色故事後發現一個重要的問題——所以⋯⋯所以那個「共同目標」呢？

我本來以為在所有角色各自的故事結束後，應該會有一個共同的主線故事，他們齊心合力，透過先前旅程產生的牽絆，一起克服難關，最後完成共同的目標。

而遊戲也確實在各自的角色故事中有很隱諱的提示，似乎這些故事都和某件事有所關聯，我也因此很期待接下來的發展。

沒想到遊戲在八個角色故事結束後，就沒有了下文。

咦？然後呢？

彷彿一切都嘎然而止，遊戲確實在八個角色的故事結束後繼續運行，但是接下來呢？遊戲完全沒給任何提示，我也不知道接下來該幹什麼？

這不太對吧？如果沒有一個共同的主線故事，那還算是「一個故事」嗎？

最後我去網路上查才知道原來要把某些支線完成才會出現「最後魔王」。