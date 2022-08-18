【影評】喬登皮爾《不！》：面對無所適從的龐大未知，文明都將被掠食者吸進黑洞裡
我們想讓你知道的是
若說導演喬登皮爾（Jordan Peele）的作品，擅長圍繞在恐怖氛圍下，縈繞出一個歧視扭轉、史觀異常的主題，像是《逃出絕命鎮》白人將黑人身體作為實用工具的流行反諷、《我們》中寓言人類複製載體而缺失主體的他者，這次則將被電影史忽略的黑人們放到了第一線，利用原初的轉動與曝光拍下外星異物的一刻，獲得影像留存在這一世界的勝利。
「我必將可憎污穢之物拋在你身上， 辱沒你，為眾目所觀。」——那鴻書3章（I will cast abominable filth upon you, Make you vile, And make you a spectacle.–Nahum 3:6 NKJV）
《不！》始於一件突如而至的奇觀，天空落下的硬幣，砸中了正抬頭觀望的父親，眼睛血流不止，直到送至醫院急救仍身亡。老爹去世後，OJ接下了管理家族牧場的重任，妹妹Emerald也回到老家協助，位於好萊塢的海德伍牧場，其中一項業務正是將馬匹供應給電影拍攝使用。
Emerald與眾人講述了一個電影史的故事，首部捕捉了奔馳馬匹的動態影像，正是被他們的黑人家族騎乘馬兒拍攝下，但這貢獻卻被隱藏在鏡頭背後，當人們想起動態影像時，絕不會和黑人有關聯。
但營運不佳的牧場，其實已經賣了好幾匹馬給附近的遊樂園，遊樂園的老闆Ricky是經歷猩猩Gordy事件倖存的童星，他目睹著電視節目錄影的猩猩獸性大發，兇殘的捶打節目中的家人們。
他將這件悲劇，作為了另一種奇異經歷的展示，如同他經營的樂園結合動物的表演秀。而Emerald突發了點子，若用監視器拍攝到外空幽浮或是生物，或許可以造成轟動與話題，改善這座營運不佳的牧場。
OJ半信半疑地一同搭建了錄影設備，仍像往日一樣工作，並渴望有天能把那些賣出去的馬買回來。夜裡，異像真的發生在了山谷間的牧場，一個巨大看似幽浮還是詭異的飛行物體來回穿梭，且經過之處所有電力設備皆會癱瘓，更無法錄下它的蹤跡，只在遠方始終不動的雲朵間發現，果然一直藏生於此處，伺機而動。
外星的異物出現後，眾夥對於此「奇觀」感到畏懼，卻又渴望拍下它的蹤跡，從一開始單純想牟利，到後來竟作為一種戰鬥的任務。電影描繪出一場文明社會下，反轉利用原始方式對抗超越文明的戰爭，像是一個西部類型電影的背景中，封閉的原始荒谷中，被異類入侵力抗家園。
黑人騎上了馬匹，而作為武器的是攝影機，文明發展後的錄像機器會因為無電力狀態失去作用，只能用初始傳統手工的膠捲等候。攝影機足以用不同的觀點或視角捕捉下畫面，像是透過一個媒介再觀看之際，可能會產生不同的想法。
馬兒在測光機器反射的球體鏡像會發狂、節目的猩猩也要直視攝影機捶打，或是電影製作人的工作室裡每一被放大的野生動物雙眼。
到後來，OJ察覺只要不「看」那外星異物就不會被察覺與攻擊。像是無時無刻叮囑著觀眾觀看的力量，電子與網際媒體的快速傳播下，流量和數字一不經意就會煽動群眾，所以電影越發阻隔這些因素，為了這場戰爭的純粹和致敬。
觀看可以造就一段不同的歷史觀、可以牟利成為一場轟動的演出、可以是無所不在的嚴密監控，最後也能避免生命危險或是陷入危機，僅憑看一「眾目所觀」。是自我汙辱、宣揚獵奇，還是被迫曝光到了公眾視野；而那些想盡辦法渴望被看見的，也未必會留存下來。
若說導演喬登皮爾（Jordan Peele）的作品，擅長圍繞在恐怖氛圍下，縈繞出一個歧視扭轉、史觀異常的主題，像是《逃出絕命鎮》白人將黑人身體作為實用工具的流行反諷、《我們》中寓言人類複製載體而缺失主體的他者，這次則將被電影史忽略的黑人們放到了第一線，利用原初的轉動與曝光拍下外星異物的一刻，獲得影像留存在這一世界的勝利。
無論是西部類型的劇本核心、搭配與《大白鯊》中造成災禍的人為因素一般，過於貪婪的人們和怪物都自爆而亡，還是恐懼鋪陳在怪物掀開嘴巴，流淌出如雨一樣的鮮血掩蓋屋頂，造就絕望的恐懼感。
而每每不願接受現實時候的一句：「NOPE!」成為了電影趣味設計的一環，面對那抬起頭無所適從的龐大未知時候，文明和現有思維都被掠食者吸進黑洞裡，一無所有罷了。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep5：疫情、天災、戰火引爆全球緊急特況，兒童救援行動迫在眉睫
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep5關注世界各地發生的緊急特況：有經歷多重災禍、面臨人道危機的阿富汗，也關注因新冠疫情而陷入困難的臺灣弱勢家庭，帶大家共同了解兒童脆弱性與救援行動的必要性。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第五集，以實體活動形式於7月26日下午在台北文創大樓舉行。本集內容帶領觀眾一窺國內外「緊急特況」的現在進行式，搶救面臨天災、內戰、乾旱、飢荒、意外等的家庭與兒童。無論是在阿富汗、還是孕育你我生長的臺灣，世界展望會都以實際行動協助兒童的生命再次豐盛，也邀請各界攜手同行，伸手救援所有需要協助的人們。
「許多兒童都在苦苦掙扎求生存，他們也在失去機會。」
──阿富汗世界展望會會長 阿孫莎．查理絲
戰爭、氣候、地震引爆人道危機，阿富汗救援行動刻不容緩
今年6月22日，阿富汗經歷當地20年來最嚴重的強震，高達規模6.1的震度造成無數民宅倒塌、上千人死亡，許多民眾因此流離失所。過去《國際大風吹｜行動講堂》也曾提到，阿富汗本已存在武裝衝突與乾旱成災所造成的人道危機，如今這般大規模的震災更是讓國內民生情況雪上加霜。根據日經亞洲估計，阿富汗約有全國人口總數的三分之二人正在挨餓，飢餓人口數字高達2280萬。
除了飢餓，阿富汗2021年8月政權轉移後，隨後的經濟崩潰造成50萬個工作機會消失，也衍生更多危機，不只將近一半的阿富汗人缺乏糧食、健康設施、安全飲用水等基礎生活物資，也失去受教育的權利與工作機會，而政府當局對女性的諸多限制，更使無數女孩落入失學或童婚的危機。這不但重創阿富汗的經濟，更影響到數萬家庭生計，許多兒童也失去擁抱希望與夢想的機會。
在阿富汗的事工現場，疫情、通膨、政權更迭、武裝衝突……種種原因都讓脆弱家庭的情況更加危急，日漸艱難的生活讓越來越多過度消瘦、營養不良的孩童被送到救護機構。聯合國統計報告也指出，今年有超過100萬名阿富汗兒童面臨嚴重營養不良，幾乎是2018年的兩倍，甚至因為營養不良或健康設施的缺乏，在2022年一月造成13700名嬰兒夭折、27名孕婦死亡。接連不斷的天災人禍讓阿富汗的人道危機逐漸失控，迫切需要你我的援助。
緊急特況不只影響當下，更可能成為一生的遺憾
無論天災還是人禍，只要孩子受到疫情、天災、武裝衝突或氣候變遷等的影響而急需救援，就是世界展望會致力搶救的「緊急特況」。緊急特況之所以緊急，不只是災難本身帶來的苦難令人不忍，更因為兒童尚未發展健全的身心往往難以承受。我們可以量化因飢餓、天災、戰爭而受災的兒童人數，但貧困受迫造成孩子心靈世界崩塌的傷害，是永遠無法被度量與彌補的。
根據兒童發展研究協會（Society for Research in Child Development）的調查，單是因為洪水、颶風、乾旱、熱浪等自然災害而受苦的兒童，每年就高達1.75億，聯合國難民署近期統計也指出，全球因戰亂、天災流離失所人口，已達歷史新高的1億人。我們應該都同意，無論外在環境變化多麼劇烈，每個孩子都有免於恐懼、安穩成長的權利，或許生活安穩的我們很難體會統計數字之下代表的苦難，但它提醒我們更應該主動了解、伸出援手。
面對阿富汗多種因素構成的緊急特況，世界展望會除了發揮深耕阿富汗20多年的事工影響力，與聯合國糧食署合作從事緊急物資救援，也設立長期陪伴機構「街童中心」，為孩子們保留一片純真天地，可以盡情遊戲、學習，獲得心理及情緒上的支持。儘管離開後仍要面對殘酷的現實，但街童中心讓他們至少還能擁抱希望與夢想。
撐起孩子的未來：搶救疫情之下陷入生活危機的弱勢家庭
除了阿富汗，新冠疫情及俄烏戰爭造成國際原物料及糧食供應的緊縮，經濟、社會的劇烈衝擊是全球性的。回首觀察臺灣幾年間通貨膨脹的變化，根據行政院主計處統計，臺灣近三個月的消費者物價指數年增率（通膨率）已經超過3%，也讓弱勢家庭收入銳減、甚至發生斷炊的危機，這不只是多年來最糟糕的狀況，國內尋求家庭急難救助的需求也相較過去增加五倍之多，有約3200戶台灣世界展望會服務的特況家庭面臨物資、經濟等面向的迫切需求。
像是在台灣東部部落小鎮的小謙一家人，從父親阿宏五年前經歷職災，失去工作搬回部落後，就成為了世界展望會關心的特況家庭。當時為了「把孩子們帶大」的這個目標，爸爸阿宏依靠僅存的一隻手，在世界展望會的協助下搭建雞舍，依靠賣雞蛋、為觀光農場等店家代養雛雞的生意支撐著一家七口的生計來源。不過新冠疫情期間，因應部落自主防疫減少人流，代養雛雞的訂單銳減，再加上到外地送貨的染疫風險，讓小謙家一度陷入經濟困境。
面對這些因職災、疫情而生活困頓的弱勢家庭，世界展望會在第一時間張開雙臂提供扶助，撐起這些特況需求，不但安排社工員週期性的訪視給予關懷，評估特況家庭需求以提供相對應的物資扶助，例如白米、助學金等；也協助安排課後照顧、營養補充等社會資源連結，並協助阿宏修建雞舍、增進養殖技術。小謙也在世界展望會的陪伴之下日益茁壯，這讓阿宏找到迎向未來的希望，在某一次拜訪時，阿宏笑著對社工說：「全家人一起平安生活，又有展望會和許多人關心我們，就是福氣。」
讓孩子再次盼望明天，擁抱夢想
如今，全球已經漸漸走出新冠疫情的陰霾，變動之中蘊藏的是重新開始的機會，無論是後疫情的新生活模式、還是世界經濟格局變化，人們都在找尋更加美好的明天。相較於衝突不斷的阿富汗或其他國家，社會相對穩定的我們更是幸運，許多國內的特況家庭也在世界展望會的陪伴之下日益茁壯，全家人攜手相伴一步步落實對美好未來的想像。無論是千里之外還是臺灣這塊土地上的孩子，都應當擁有成長、盼望未來，以及發展自己夢想的機會，這是世界展望會致力事工服務的初衷，也是希望透過特況救援獻給世界的祈禱與祝福。
立即伸出援手，搶救面臨人道危機的兒童！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。