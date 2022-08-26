《為什麼我的孩子會這樣？》：孩子的學習發展並非永遠向前進步，即使後退了一步，也不用太擔心

文：崔治鉉

學習發展理論前，父母必須知道的兩件事

學習發展理論前，父母必須知道兩件事。一是每個孩子的發展速度皆不相同，二是發展是會不停重複進步與退步。

每個孩子的發展速度都不一樣。普遍來說，出生12個月後會開始學習說話與行走，這不代表自己的孩子一定會在這個時候開始說話與行走，僅是顯示「（普遍）在這個年齡會做這件事」的標準年齡平均值，實際開始發展的年齡則須依據常態分布（以平均值作為中心，構成左右對稱的鐘型曲線）。

換句話說，依年齡劃分發展階段時，每個孩子都存在截然不同的變化。有些孩子會比同齡者更快，有些孩子則比較慢，並非所有孩子都會在同時期開始行走與說話。

Photo Credit: 大好書屋

此外，每個孩子在語言、運動等各領域的發展速度也不一樣。有些孩子在語言領域發展較快，卻在運動領域發展較慢；有些孩子則相反。

當孩子好像比平均來得慢或落後時，父母就會開始感到不安。只是，每個孩子的成長速度不同，其實是再自然不過的事了。因此，檢查自己的孩子處在什麼發展階段與在各領域的發展程度雖然重要，卻須避免將其透過二分法，單純歸類為比平均「慢」或「快」，而下「沒關係」或「有關係」的判斷。意即，雖然必須了解自己孩子的（個別的）發展階段，但毋須過分執著於（團體的）平均值、平均年齡。

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身為兒童精神科醫師，最常聽到父母提出的問題之一，即是「什麼時候應該○○？」。大多數人都希望可以知道時間、提早準備，所以會對此感到好奇是理所當然的。雖然在面對「什麼時候」的問題（「什麼時候」該懂得自己大小便、「什麼時候」該開始進行約束等）時，我會告訴他們「普遍會在某個時期開始」，但不代表這個答案一定符合孩子的狀況。原因在於，每個孩子的發展速度皆不相同。

學習發展理論前，父母必須知道的第二件事是：發展會不停重複進步與退步。有名正在接受訓練自主大小便的孩子，今天確實坐在馬桶上大便了，但他明天也能成功大便嗎？不一定，可能成功，也可能失敗。重要的是，孩子是否在進步與退步的過程中，稍微變得更好些？重點不在於每天的成功，而是在六個月、一年後，是否比現在更加成長。

對孩子而言，今天在行走、大小便的失敗，不過是身為人類在確實學習生存必要能力的過程罷了。「熟能生巧」（Practice makes perfect.）這個格言，同樣適用於孩子的成長過程。

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此外，孩子也會因為年齡越小，而依照情況與環境出現「退化行為」。可能昨天還在為了孩子終於長大而心滿意足，今天卻再次感到失望。這種時候，需要的是懂得從旁靜觀孩子的從容態度。

當然了，假如發展出現持續性停滯或是漸漸只有退化的情況時，就必須盡快介入協助。不過，若是發展持續，稍微慢些也無妨。父母只要沉穩地觀察，孩子是否正在朝著正確的方向發展即可。

請務必銘記這些事即可：

每個孩子的發展速度皆不同：理論上整理而成的發展時期與階段，僅是「普遍」的情況，自家的孩子可能會稍微快些，或稍微慢些。

發展會不停重複進步與退步：發展並非永遠向前進步。即使後退了一步，也不用太擔心，只要再前進兩步就好。

書籍介紹

本文摘錄自《為什麼我的孩子會這樣？掌握成長訊號×教養三核心》，大好書屋出版

作者：崔治鉉

譯者：王品涵

韓國網路書店讀者9.7星評，蟬聯家庭類書TOP 100 四週，知名兒童精神健康醫學科教授，以發展理論結合諮商經驗，全面解答父母關於幼兒&兒童的情緒、心理、社會性、行為等問題，紓解育兒困境，讓孩子在安穩的家庭關係中健康成長！

面對「孩子還不會說話」的情況，應該觀察到什麼時候？

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一說去幼兒園，孩子就大哭大鬧，我該不該堅持送他上學呢？

要如何減少自己發脾氣的情況？也讓孩子學會情緒調節？

運用發展理論×教養原則，掌握孩子的成長節奏，在教養光譜中尋找專屬育兒解答！

「為什麼我的孩子會這樣？」、「我能成為好父母嗎？」⋯⋯在教養這趟漫長的旅程中，憂心的家長總是不停地叩問，質疑自己的同時，也對孩子失去信心。首爾大學兒童與青少年精神科專家崔治鉉教授，為了幫助有心理、情緒和行為問題的兒童與青少年，在本書中指出，讓父母感到棘手、親子間發生矛盾的問題，大多是因為缺乏對孩子成長過程的理解所致。

崔教授以長年的諮商經驗，結合科學客觀的「發展理論」框架，將依附、心理社會發展、認知發展、分離與個體化⋯⋯等理論化繁為簡，圖解各階段的語言、運動等行為特徵與發展里程碑，協助父母掌握成長訊號，多角度理解幼兒的經驗與發展課題，培養孩子的信任感、自律、想像力與人際關係！

Photo Credit: 大好書屋

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航