大學分發缺額破萬，此時正是降低師生比、重視技職、推動教研彈性的好時機

教育是國家的根本，國民教育（國高中小）扮演民眾基本認知能力的培養，高等教育（大學）扮演社會進步與發展的原動力。然而自廣設大學以來，大學錄取率年年直逼100%錄取的關頭，加上少子化的衝擊，高教已經淪為跳樓大拍賣。今（2022）年的分科測驗，更是創下缺額近一萬五，佔總招生名額近四成。高教幾乎像是風光明媚的觀光景點，街上每一家都在出租腳踏車，老闆和員工都走上頭招攬希望客人光顧。

台灣的高等教育為何會淪落到今天的田地？其實是有跡可循的：

首先是廣設大學：1994年，中央院士及學者主張廣設大學，從原先的58所大學院校，大量升格到20年後的149間。

接著是大學高中化：前教育部長黃榮村提到當年主張廣設大學，是希望增設公立學校，但當時政府便宜行事，讓專科及技職升格，等於過去國中畢業在念的五專、高職都升格成大學，過去考不上大學的高中生，現在雖然都上了大學，但程度其實跟過去的高中水準差不多。

再來是高教公共化：蔡政府的十年政綱提出「高教公共化」，為因應政策，教育部提出「自然減招到公私比五比五」，然而過去是大量私立專科升格成私立大學，以學校資源及教師員額的比例，公校只能負責約3成的學生，私校負責約7成的學生，在公校資源及員額沒有提升的狀況下，如何提升到公私比五比五呢？而政府卻粗暴的擴增公校學生招生員額，讓後段私校招不到學生，就能逼迫後段私校自然退場，這是用犧牲教育品質的代價，逼迫私校退場。

想想看以前一位公校教授負責一個50人的班級，現在要負責到60人的班級，更別提前段公校裡，有高比例的教授只專心拿計畫做研究，成立實驗室，將研究生規劃成論文生產線，在教學上只求有教就好了，如何能讓心智尚未成熟的大學生得到好的教育及引導呢？

最後是少子化：計算我出生的年代，六年級生的出生人口大概有每年近40萬的新生兒，七年級生及八年級生就已經掉到每年30萬，九年級生已經掉到每年20萬。今年考大學的是2004年出生，查出生人口是21萬6419人，比起前一年（2003年）的出生人口22萬7070，整整少了1萬0651，這與今年及去年的大學缺額差額1萬1761相近。接下來的出生率會越來越嚴重，每年都是以近一萬的人數在遞減，2010年甚至跌到只有16萬。

Photo Credit: 中央社 分科測驗7月12日舉行第2天考試，一早有家長陪同孩子來到台北市師大附中考場，天氣炎熱，家長在旁幫孩子搧風降溫。

很多文章都在討論為何大學缺額的問題，卻很少提出建議，我建議以下幾點：

提升高教品質：此時正是可以降低生師比的時候，2018年台灣高教的生師比是22.3人，而經濟合作發展組織（OECD）平均是15.2，少了7.1人，趁著少子化的時候，維持原本的教育預算，降低生師比，正好提升教育品質。

補助私校學生：所謂的「公共化」是指社會的成果是人民一起參與、自主管理、和公共分享，放在教育上就是人民的納稅錢花在學校建設和經費補助上，而目前台灣的私校就是這樣的方式在營運，因此「高教公共化」不應是讓公私校學生達到五比五，因為私校的數量原本就是公校數量的兩倍，應該是補助學生學雜費，讓唸私校的學生付的學費與公校相同。

公眾監督：讓私校的財務、教職員徵聘、校務會議、委員名單、甚至薪水開支都要透明化，透過公眾的力量監督私校，讓私校真正為教育辦學，而不是像現在很多董事會認為私校是個人資產，是為營利辦學。

重視技職：為何現在私校會有辦學不利的狀況？學生員額減少、政府補助減少、廣設大學導致粥少僧多等，這些都是原因，當年政府讓專科升格，並且統一用計畫和研究等成果來補助學校，導致過去很多做實作和手工藝的老師，要硬著頭皮寫論文和申請計畫，也導致這些技職的工夫沒有學生可以傳承，不僅水電工、修車廠、水泥工等技術少有人學習，連應該很了解機器拆解和程式撰寫的電機或電子相關的學生，大多也在學習理論知識。

我了解技職院校可能回不去了，但政府的補助方式應該更多元，例如採納德國的二元制職業教育，讓學生在私人企業學習技藝、同時在科技大學補充理論方面課程，結業時參加技職證照考試，使其畢業時不是只有一張畢業文憑。

教研彈性：延續上述議題，讓頂尖大學負責高端研究（真的不需要每個人都去研究AI、區塊鏈、元宇宙）及基礎科學（例如純物理化學）。一般大學帶領學生針對議題做問題解決，例如聯合國永續發展目標（SDGs）的17大議題，融合在地問題（例如少子化、高齡化、城鄉差距、數位落差、社會關懷等），這些議題不需要都使用AI來解決，更多的需要教師耐心的引導和教學，帶學生深入地方探索。

另外科技大學負責實作技術，現在很多科技都可以透過跨國找外包公司來做，但是貼近生活的水電、木工、電器維修、汽車保養、焊接、水泥、裝修，這些貼近生活的工夫幾乎已經面臨斷層了，科技院校應肩負起過去技職的重擔，讓學生學習處理每個家庭及人民會面臨到的民生問題。

鼓勵新制學校：台灣的高教過於一致性，幾乎每所大學開的科系都差不多，培養出來的學生也無法多元，未來可能難以面對複雜變化的世界，應效法國外，鼓勵多元化的大學，例如美國矽谷新創出來的密涅瓦大學，沒有校區，僅創立十年，每年錄取率僅1%，比哈佛還難申請，學生在大學四年需要到世界七座城市進行議題解決，同時間還要遠距與學校老師討論及學習相關理論，這樣的新創大學可以培養出適應未來的學生。政府應該彈性開放，鼓勵有理想的年輕人及專家創立實驗大學、體制外大學、法人大學等，讓教育可以更多元。

結語