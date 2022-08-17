大學分發缺額破萬，此時正是降低師生比、重視技職、推動教研彈性的好時機
我們想讓你知道的是
其實趁機降低師生比、提升教育品質、補助私校學生、公眾力量監督私校、重視技職能力，並且讓頂尖大學負責高端研究、一般大學負責教學與文化推廣、科技大學負責實作技術，甚至鼓勵新創學校（如來自美國矽谷密涅瓦大學），其實危機是可以視為轉機的。
教育是國家的根本，國民教育（國高中小）扮演民眾基本認知能力的培養，高等教育（大學）扮演社會進步與發展的原動力。然而自廣設大學以來，大學錄取率年年直逼100%錄取的關頭，加上少子化的衝擊，高教已經淪為跳樓大拍賣。今（2022）年的分科測驗，更是創下缺額近一萬五，佔總招生名額近四成。高教幾乎像是風光明媚的觀光景點，街上每一家都在出租腳踏車，老闆和員工都走上頭招攬希望客人光顧。
台灣的高等教育為何會淪落到今天的田地？其實是有跡可循的：
首先是廣設大學：1994年，中央院士及學者主張廣設大學，從原先的58所大學院校，大量升格到20年後的149間。
接著是大學高中化：前教育部長黃榮村提到當年主張廣設大學，是希望增設公立學校，但當時政府便宜行事，讓專科及技職升格，等於過去國中畢業在念的五專、高職都升格成大學，過去考不上大學的高中生，現在雖然都上了大學，但程度其實跟過去的高中水準差不多。
再來是高教公共化：蔡政府的十年政綱提出「高教公共化」，為因應政策，教育部提出「自然減招到公私比五比五」，然而過去是大量私立專科升格成私立大學，以學校資源及教師員額的比例，公校只能負責約3成的學生，私校負責約7成的學生，在公校資源及員額沒有提升的狀況下，如何提升到公私比五比五呢？而政府卻粗暴的擴增公校學生招生員額，讓後段私校招不到學生，就能逼迫後段私校自然退場，這是用犧牲教育品質的代價，逼迫私校退場。
想想看以前一位公校教授負責一個50人的班級，現在要負責到60人的班級，更別提前段公校裡，有高比例的教授只專心拿計畫做研究，成立實驗室，將研究生規劃成論文生產線，在教學上只求有教就好了，如何能讓心智尚未成熟的大學生得到好的教育及引導呢？
最後是少子化：計算我出生的年代，六年級生的出生人口大概有每年近40萬的新生兒，七年級生及八年級生就已經掉到每年30萬，九年級生已經掉到每年20萬。今年考大學的是2004年出生，查出生人口是21萬6419人，比起前一年（2003年）的出生人口22萬7070，整整少了1萬0651，這與今年及去年的大學缺額差額1萬1761相近。接下來的出生率會越來越嚴重，每年都是以近一萬的人數在遞減，2010年甚至跌到只有16萬。
很多文章都在討論為何大學缺額的問題，卻很少提出建議，我建議以下幾點：
提升高教品質：此時正是可以降低生師比的時候，2018年台灣高教的生師比是22.3人，而經濟合作發展組織（OECD）平均是15.2，少了7.1人，趁著少子化的時候，維持原本的教育預算，降低生師比，正好提升教育品質。
補助私校學生：所謂的「公共化」是指社會的成果是人民一起參與、自主管理、和公共分享，放在教育上就是人民的納稅錢花在學校建設和經費補助上，而目前台灣的私校就是這樣的方式在營運，因此「高教公共化」不應是讓公私校學生達到五比五，因為私校的數量原本就是公校數量的兩倍，應該是補助學生學雜費，讓唸私校的學生付的學費與公校相同。
公眾監督：讓私校的財務、教職員徵聘、校務會議、委員名單、甚至薪水開支都要透明化，透過公眾的力量監督私校，讓私校真正為教育辦學，而不是像現在很多董事會認為私校是個人資產，是為營利辦學。
重視技職：為何現在私校會有辦學不利的狀況？學生員額減少、政府補助減少、廣設大學導致粥少僧多等，這些都是原因，當年政府讓專科升格，並且統一用計畫和研究等成果來補助學校，導致過去很多做實作和手工藝的老師，要硬著頭皮寫論文和申請計畫，也導致這些技職的工夫沒有學生可以傳承，不僅水電工、修車廠、水泥工等技術少有人學習，連應該很了解機器拆解和程式撰寫的電機或電子相關的學生，大多也在學習理論知識。
我了解技職院校可能回不去了，但政府的補助方式應該更多元，例如採納德國的二元制職業教育，讓學生在私人企業學習技藝、同時在科技大學補充理論方面課程，結業時參加技職證照考試，使其畢業時不是只有一張畢業文憑。
教研彈性：延續上述議題，讓頂尖大學負責高端研究（真的不需要每個人都去研究AI、區塊鏈、元宇宙）及基礎科學（例如純物理化學）。一般大學帶領學生針對議題做問題解決，例如聯合國永續發展目標（SDGs）的17大議題，融合在地問題（例如少子化、高齡化、城鄉差距、數位落差、社會關懷等），這些議題不需要都使用AI來解決，更多的需要教師耐心的引導和教學，帶學生深入地方探索。
另外科技大學負責實作技術，現在很多科技都可以透過跨國找外包公司來做，但是貼近生活的水電、木工、電器維修、汽車保養、焊接、水泥、裝修，這些貼近生活的工夫幾乎已經面臨斷層了，科技院校應肩負起過去技職的重擔，讓學生學習處理每個家庭及人民會面臨到的民生問題。
鼓勵新制學校：台灣的高教過於一致性，幾乎每所大學開的科系都差不多，培養出來的學生也無法多元，未來可能難以面對複雜變化的世界，應效法國外，鼓勵多元化的大學，例如美國矽谷新創出來的密涅瓦大學，沒有校區，僅創立十年，每年錄取率僅1%，比哈佛還難申請，學生在大學四年需要到世界七座城市進行議題解決，同時間還要遠距與學校老師討論及學習相關理論，這樣的新創大學可以培養出適應未來的學生。政府應該彈性開放，鼓勵有理想的年輕人及專家創立實驗大學、體制外大學、法人大學等，讓教育可以更多元。
結語
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從小打底美感力！babybabycool 100%有機棉童裝用愛創造安全永續新美學
我們想讓你知道的是
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感。」孩子的美感力無須刻意培養，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。
很多大人很早就遺忘自己曾經是個孩子，直到我們孕育出自己的孩子。
據幼兒教育研究者Petr G. Grotewell和Yanus R. Burton的書籍出版觀察，「嬰幼兒」比任何人類其他年齡層更能夠全面體驗生活。這歸咎於2歲前的孩子大腦正處於快速開發期，這階段同時也是兒童建構自我的關鍵時期。若能讓孩子處於探索和嘗試新事物的環境，不僅有益於孩子的身體發育，也有助於培養、形塑孩子的美感。
沈浸式教育，幫孩子的美感從小打底
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感；當你吃到美味的食物，嗅覺和味覺會記得那個味道；當你看見美的東西，你會用五感記住那種感覺。」魏羣芳於2016年創立有機棉童裝品牌寶貝友（baby baby cool，簡稱bbc），她擁有廣告造型師的身份，更是一位在意孩子美感教育的母親。
創立bbc即是她的回答：「我們無須刻意培養孩子的美感，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。」
bbc的設計理念相當簡單，就是健康、舒適及美。聽起來簡單，實際上做起來卻相當不容易，除了好看好穿，魏羣芳更在乎的是孩子的感受；不僅要讓孩子穿起來好看，更要同時穿得舒服又健康安全。
孩子的肢體語言，決定衣服是否生產
魏羣芳強調，「觀察孩子的表現非常重要，無論孩子是否會說話，都會用肢體語言和表情告訴你，他們喜不喜歡、舒不舒服。」她分享bbc的設計過程，每個服裝款式平均修改二到五次，因為必須讓每款設計都通過孩子的試穿考驗。
「試穿的目的是讓孩子忘記有穿衣服，而一件衣服的最終定案，經常是孩子穿上後喜歡到不想脫下來，才算是完成設計進入生產階段。」
她分析無論大人小孩，好的服裝版型穿起來就是有精神和有自信。bbc從打版到生產皆Made in Taiwan，在設計上運用成人時尚的拼接概念，呈現兒童服裝的玩味設計感，跳脫傳統卡通圖案或兒童內著感的設計。在實用性上，除了更符合身體曲線的立體剪裁，更以燙標取代車標，不傷害孩子稚嫩的肌膚，也在領口、褲口等處增加彈性織帶及皺褶設計，大幅提升嬰幼兒服飾的美觀及耐用度。
安心健康的第一道防線，來自母親的愛
服裝是接觸孩子肌膚的第一道防線，健康安全卻是最容易被忽略的環節。bbc特別採用安全無毒、100%日本進口的頂級有機棉作為面料，更通過全球公認最嚴格、符合歐盟最高標準的GOTS有機棉紡織認證；以確保bbc使用品質最穩定的有機棉，且無殘留農藥、落葉劑等神經毒，金屬副料如金屬釦、拉鍊和織帶，也同樣使用經過檢測安全無鎳、無重金屬的安心材質。
在商品面如此講究，就是因為魏羣芳同時也是一個母親的身份，讓bbc不單只是一件衣服，更象徵著一位媽媽如何愛孩子的實際行動。自創業初期，她從驚嘆布料分級的數十倍價差，一直到發現棉花農藥是一般農產品的8倍，布料上殘留的毒化物和化學藥劑，還會透過皮膚囤積在寶寶的肝腎肺腦，甚至引發皮膚過敏或氣喘症狀，從而決定以「100%有機棉」作為品牌面料。
然而少了化學纖維，100%純棉衣物容易變形；為解決支撐度的問題，魏羣芳最後決定採用相當費時耗工的「3D立體剪裁」工法製作。不僅讓bbc的衣服剪裁和比例更好，也連帶延長了衣物壽命，為孩子打造出舒適、立體且時尚有型的服裝。
一衣多穿，bbc創造精品童裝的永續價值
「很多媽媽跟我們說，小朋友很快就長大，衣服要一直買很浪費。」孩子成長速度快，買貴了怕浪費、買便宜又擔心品質，魏羣芳對於天下母親都有的隱性擔憂，提出的解法最令人激賞。bbc希望倡導「一衣多穿」的觀念：「一樣的錢不用買很多件，買三件不如買一件好的，好好的穿、在不同場合穿，而且可以穿很久，讓衣服發揮最大效益。」魏羣芳自己很多衣服都穿10年以上，與bbc品牌理念的交疊處，就是經典設計和耐用的優質面料。
經典設計和耐用面料，讓bbc的童裝創造出更多永續價值；其經典時尚的設計元素，讓孩子的同一件衣服擁有多場合搭配性，正式或休閒風格都可駕馭。甚者，以往孩子穿大一號衣服時容易顯得像在「穿布袋」，bbc讓大一號看起來像在穿洋裝，一直穿到看起來是件上衣。而新生兒的包屁衣，其他品牌只做3、5公分一段，bbc做到10公分一段；讓原本只有3個月至半年使用年限的衣服，拉長至一年或超過一年，兼顧美學與實用性。
bbc更將嬰幼兒的衣服效益發揮到最極致，「我常說我們的衣服要做到這麼好，就是大的穿完小的穿，小的穿完還可以送給別人穿。」bbc更與社福基金會合作，將顧客汰換的衣物捐給育幼院的孩子，顧客也能獲得購物金回饋。bbc真正打造出精品童裝的永續價值，且不造成資源浪費，讓每位父母都能一同守護孩子的未來，珍惜保護地球環境。