面對荒淫無度的宙斯，不管你是男是女，長得太好看在希臘都很危險

文：momoge (毛毛牙)

黃道十二宮裡有個寶瓶座，形象是一位美少年拿著瓶子倒水的形象，偶而也會有人畫成美少女，但其實這個故事裡的主角加尼美德，的確是個男的，只是他也真的長得很美就是了。

故事從神山奧林帕斯開始，大家都知道奧林帕斯這些神明喜歡飲酒作樂，當然也有人負責侍酒，畢竟酒侍這個工作在古代可是非常重要的工作，因為國王太容易被人下毒，所以只有最得信任的人，才有資格幫國王倒酒。很多古代歷史書籍也提到，酒侍或者酒政，常常會是地位僅次於宰相的國家第三人。

不過神不怕中毒沒差就是了，我們也知道宙斯是個大色狼，基本上幫他倒酒 的，只要是美女就可以。但酒席中，他老婆赫拉當然也會在場，換句話說，這個負責倒酒的，除了必須適合宙斯胃口的美女以外，最好還是安全無虞的角色。

是的，原本負責倒酒的美女，就是宙斯自己的女兒希碧，雖然不是赫拉生的，但也不至於惹赫拉生氣，總之就是這樣子，直到有一天，希碧嫁人了。

另外有一種說法是希碧摔斷腿了，不管是那一種，反正希碧沒辦法來工作。這下沒人負責倒酒，這酒喝起來好像味道也變差了。希臘眾神品格全都不怎樣，但享樂卻全都非常講究的，一個好的侍酒師，絕對是宴席中的重要人物，於是宙斯急忙到處尋找美少女，好來幫他們倒酒。

於是宙斯變身成一隻老鷹到處飛，想要找找看有沒有合他胃口的女孩子，終於，他在特洛伊的一處山坡，發現了一位非常美麗的牧羊女。

這個好，只是個小小牧羊女，抓了也沒人敢反抗，而且這女孩真的非常美麗，讓宙斯看了讚嘆不已，於是飛下來，一把就把這女孩抓起來，飛回奧林怕司山上去了。 抓回去以後，宙斯才發現，這位牧羊女其實是男的，名叫加尼美德，而且身份可不隨便，是特洛伊王子。

這下有點尷尬，居然抓成男孩子，但赫拉倒是非常高興，因為這次居然換成男孩子。 總之，他是個奧林帕斯眾神全都一致喜歡的侍酒師，畢竟他真的非常美麗可愛，所以得到眾神的疼愛。

但不管眾神多疼愛她，他被抓是事實，而且他父親特洛伊國王可是握有祭祀的權力，如果人間不再祭祀，這眾神可沒什麼香油錢可以收。

所以宙斯偷跑去特洛伊觀察，發現特洛伊國王瘦了一圈，整天哭泣，因為兒子被巨大怪鳥抓走了。 偉大的天神宙斯如果被當成巨大怪鳥可不妙，但他又不好意思直接現身，只能說堂堂威武宙斯，在認錯這件事情上面非常不乾脆，只敢用託夢的方式。

宙斯告訴特洛伊國王，說他把他兒子帶走，要帶到天界去幫神倒酒，說起來，他兒子也因此變得長生不老，從此成為奧林帕斯的一份子，這也算是件值得驕傲的事情，你就別再計較我綁架你兒子的事情，而且我還送你兩匹天界駿馬，應該夠誠意了吧！

是的，特洛伊國王醒來以後，發現育花園裡多了兩隻毛皮閃亮，看來就是有特殊保養的駿馬，知道他得孩子真的是被帶走了。雖然不甘心，也只能吞下去，畢竟人是無法反抗神的。

於是加尼美德只能這樣乖乖的留下來，每天負責倒酒。

因為他獲得喜愛，最後還被眾神承認，可以排進奧林帕斯眾神之列，正式封神，而且還佔有黃道十二宮的其中一宮，可說是地位崇高喔！

對了，為了不想要被當成大怪鳥，宙斯也把他曾經變身的大老應形象，變成天鷹座，以資紀念。 在希臘神話故事裡，像加尼美德這樣的凡人可說是極為罕見，因為希臘神話故事裡的凡人，很少最後有幸福快樂好日子的，還真是可喜可賀。

其實，寶瓶座在中國正好是白虎星象的虛宿，而什麼是虛宿呢？顧名思義，虛宿是廢墟的意思，同時也代表辦理喪事的官員，所以寶瓶座在中國可是個陰氣很強的星座，難怪聖鬥士星矢裡面，寶瓶座的絕招叫做極光死刑，會發出絕對零度把敵人凍結，很恐怖對吧！

但有趣的一點在於，中東國家的緯度，虛宿如果跟太陽一起上升，正好就是春天跟雨季要來臨的時候，因此在中東、埃及地區，寶瓶座的最亮星虛宿一反而被視為好運氣的代表，而有幸運星之名喔！這是個代表命運強大力量的星星，如果各位有看過《JoJo的奇妙冒險》，就會知道，第三部主角空条承太郎的替身使者是白金之星，代表的塔羅牌正是星星，而其實這張牌對映的星座，就是寶瓶座喔！

星星牌的標準圖案，就是星空下有個水池，一位少女拿著水瓶正在往池子裡倒水的形象，這也暗示了這張牌與寶瓶座之間的相關，可不是隨變畫一個星星就好了喔！

下次如果大家有機換拿到塔羅牌，不妨觀察牌面畫了什麼樣的圖形，其實每個符號有有特定象徵意義，下次大家看漫畫的時候，也不妨順便查一下相關資訊，這些作家可不是隨便瞎掰的，有很多考證的。

此外，這個故事的主角加尼美德，後來名字也被用來命名木星的第三顆衛星，而木星的英文朱彼得，其實就是羅馬版本的宙斯，所以木星的所有衛星，都被命名為跟宙斯神話故事有關人物的名字，例如木衛一埃歐是宙斯的外遇對象之一，後來還被赫拉變成一隻牛，但她本來是赫拉的祭司。

木衛二是歐羅巴，被宙斯變身成公牛拐走，現在歐洲的是用她的名字命名的，而木衛四卡力斯托則是因為生了宙斯的小孩阿卡司，後來跟她兒子一起被赫拉變身成大熊座跟小熊座的阿卡得公主。 宙斯周圍繞了一堆因為他的好色而受害的男女，不知道晚上好不好睡覺，看來這些天文學家也很懂得開玩笑。