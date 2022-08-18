面對荒淫無度的宙斯，不管你是男是女，長得太好看在希臘都很危險
我們想讓你知道的是
希臘神話中加尼美德受到眾神疼愛這一點倒是沒錯，只不過，案情恐怕不單純，因為根據考證，希臘神中只要涉及凡人昇天、變形的故事，十之八九原始版本都是「殺人獻祭」，尤其是看來很正面的阿波羅，因為他的神廟是活人獻祭的大戶，他會藉著活人獻祭頒布神諭……很不好玩對吧。
文：momoge (毛毛牙)
黃道十二宮裡有個寶瓶座，形象是一位美少年拿著瓶子倒水的形象，偶而也會有人畫成美少女，但其實這個故事裡的主角加尼美德，的確是個男的，只是他也真的長得很美就是了。
故事從神山奧林帕斯開始，大家都知道奧林帕斯這些神明喜歡飲酒作樂，當然也有人負責侍酒，畢竟酒侍這個工作在古代可是非常重要的工作，因為國王太容易被人下毒，所以只有最得信任的人，才有資格幫國王倒酒。很多古代歷史書籍也提到，酒侍或者酒政，常常會是地位僅次於宰相的國家第三人。
不過神不怕中毒沒差就是了，我們也知道宙斯是個大色狼，基本上幫他倒酒 的，只要是美女就可以。但酒席中，他老婆赫拉當然也會在場，換句話說，這個負責倒酒的，除了必須適合宙斯胃口的美女以外，最好還是安全無虞的角色。
是的，原本負責倒酒的美女，就是宙斯自己的女兒希碧，雖然不是赫拉生的，但也不至於惹赫拉生氣，總之就是這樣子，直到有一天，希碧嫁人了。
另外有一種說法是希碧摔斷腿了，不管是那一種，反正希碧沒辦法來工作。這下沒人負責倒酒，這酒喝起來好像味道也變差了。希臘眾神品格全都不怎樣，但享樂卻全都非常講究的，一個好的侍酒師，絕對是宴席中的重要人物，於是宙斯急忙到處尋找美少女，好來幫他們倒酒。
於是宙斯變身成一隻老鷹到處飛，想要找找看有沒有合他胃口的女孩子，終於，他在特洛伊的一處山坡，發現了一位非常美麗的牧羊女。
這個好，只是個小小牧羊女，抓了也沒人敢反抗，而且這女孩真的非常美麗，讓宙斯看了讚嘆不已，於是飛下來，一把就把這女孩抓起來，飛回奧林怕司山上去了。 抓回去以後，宙斯才發現，這位牧羊女其實是男的，名叫加尼美德，而且身份可不隨便，是特洛伊王子。
這下有點尷尬，居然抓成男孩子，但赫拉倒是非常高興，因為這次居然換成男孩子。 總之，他是個奧林帕斯眾神全都一致喜歡的侍酒師，畢竟他真的非常美麗可愛，所以得到眾神的疼愛。
但不管眾神多疼愛她，他被抓是事實，而且他父親特洛伊國王可是握有祭祀的權力，如果人間不再祭祀，這眾神可沒什麼香油錢可以收。
所以宙斯偷跑去特洛伊觀察，發現特洛伊國王瘦了一圈，整天哭泣，因為兒子被巨大怪鳥抓走了。 偉大的天神宙斯如果被當成巨大怪鳥可不妙，但他又不好意思直接現身，只能說堂堂威武宙斯，在認錯這件事情上面非常不乾脆，只敢用託夢的方式。
宙斯告訴特洛伊國王，說他把他兒子帶走，要帶到天界去幫神倒酒，說起來，他兒子也因此變得長生不老，從此成為奧林帕斯的一份子，這也算是件值得驕傲的事情，你就別再計較我綁架你兒子的事情，而且我還送你兩匹天界駿馬，應該夠誠意了吧！
是的，特洛伊國王醒來以後，發現育花園裡多了兩隻毛皮閃亮，看來就是有特殊保養的駿馬，知道他得孩子真的是被帶走了。雖然不甘心，也只能吞下去，畢竟人是無法反抗神的。
於是加尼美德只能這樣乖乖的留下來，每天負責倒酒。
因為他獲得喜愛，最後還被眾神承認，可以排進奧林帕斯眾神之列，正式封神，而且還佔有黃道十二宮的其中一宮，可說是地位崇高喔！
對了，為了不想要被當成大怪鳥，宙斯也把他曾經變身的大老應形象，變成天鷹座，以資紀念。 在希臘神話故事裡，像加尼美德這樣的凡人可說是極為罕見，因為希臘神話故事裡的凡人，很少最後有幸福快樂好日子的，還真是可喜可賀。
其實，寶瓶座在中國正好是白虎星象的虛宿，而什麼是虛宿呢？顧名思義，虛宿是廢墟的意思，同時也代表辦理喪事的官員，所以寶瓶座在中國可是個陰氣很強的星座，難怪聖鬥士星矢裡面，寶瓶座的絕招叫做極光死刑，會發出絕對零度把敵人凍結，很恐怖對吧！
但有趣的一點在於，中東國家的緯度，虛宿如果跟太陽一起上升，正好就是春天跟雨季要來臨的時候，因此在中東、埃及地區，寶瓶座的最亮星虛宿一反而被視為好運氣的代表，而有幸運星之名喔！這是個代表命運強大力量的星星，如果各位有看過《JoJo的奇妙冒險》，就會知道，第三部主角空条承太郎的替身使者是白金之星，代表的塔羅牌正是星星，而其實這張牌對映的星座，就是寶瓶座喔！
星星牌的標準圖案，就是星空下有個水池，一位少女拿著水瓶正在往池子裡倒水的形象，這也暗示了這張牌與寶瓶座之間的相關，可不是隨變畫一個星星就好了喔！
下次如果大家有機換拿到塔羅牌，不妨觀察牌面畫了什麼樣的圖形，其實每個符號有有特定象徵意義，下次大家看漫畫的時候，也不妨順便查一下相關資訊，這些作家可不是隨便瞎掰的，有很多考證的。
此外，這個故事的主角加尼美德，後來名字也被用來命名木星的第三顆衛星，而木星的英文朱彼得，其實就是羅馬版本的宙斯，所以木星的所有衛星，都被命名為跟宙斯神話故事有關人物的名字，例如木衛一埃歐是宙斯的外遇對象之一，後來還被赫拉變成一隻牛，但她本來是赫拉的祭司。
木衛二是歐羅巴，被宙斯變身成公牛拐走，現在歐洲的是用她的名字命名的，而木衛四卡力斯托則是因為生了宙斯的小孩阿卡司，後來跟她兒子一起被赫拉變身成大熊座跟小熊座的阿卡得公主。 宙斯周圍繞了一堆因為他的好色而受害的男女，不知道晚上好不好睡覺，看來這些天文學家也很懂得開玩笑。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep5：疫情、天災、戰火引爆全球緊急特況，兒童救援行動迫在眉睫
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep5關注世界各地發生的緊急特況：有經歷多重災禍、面臨人道危機的阿富汗，也關注因新冠疫情而陷入困難的臺灣弱勢家庭，帶大家共同了解兒童脆弱性與救援行動的必要性。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第五集，以實體活動形式於7月26日下午在台北文創大樓舉行。本集內容帶領觀眾一窺國內外「緊急特況」的現在進行式，搶救面臨天災、內戰、乾旱、飢荒、意外等的家庭與兒童。無論是在阿富汗、還是孕育你我生長的臺灣，世界展望會都以實際行動協助兒童的生命再次豐盛，也邀請各界攜手同行，伸手救援所有需要協助的人們。
「許多兒童都在苦苦掙扎求生存，他們也在失去機會。」
──阿富汗世界展望會會長 阿孫莎．查理絲
戰爭、氣候、地震引爆人道危機，阿富汗救援行動刻不容緩
今年6月22日，阿富汗經歷當地20年來最嚴重的強震，高達規模6.1的震度造成無數民宅倒塌、上千人死亡，許多民眾因此流離失所。過去《國際大風吹｜行動講堂》也曾提到，阿富汗本已存在武裝衝突與乾旱成災所造成的人道危機，如今這般大規模的震災更是讓國內民生情況雪上加霜。根據日經亞洲估計，阿富汗約有全國人口總數的三分之二人正在挨餓，飢餓人口數字高達2280萬。
除了飢餓，阿富汗2021年8月政權轉移後，隨後的經濟崩潰造成50萬個工作機會消失，也衍生更多危機，不只將近一半的阿富汗人缺乏糧食、健康設施、安全飲用水等基礎生活物資，也失去受教育的權利與工作機會，而政府當局對女性的諸多限制，更使無數女孩落入失學或童婚的危機。這不但重創阿富汗的經濟，更影響到數萬家庭生計，許多兒童也失去擁抱希望與夢想的機會。
在阿富汗的事工現場，疫情、通膨、政權更迭、武裝衝突……種種原因都讓脆弱家庭的情況更加危急，日漸艱難的生活讓越來越多過度消瘦、營養不良的孩童被送到救護機構。聯合國統計報告也指出，今年有超過100萬名阿富汗兒童面臨嚴重營養不良，幾乎是2018年的兩倍，甚至因為營養不良或健康設施的缺乏，在2022年一月造成13700名嬰兒夭折、27名孕婦死亡。接連不斷的天災人禍讓阿富汗的人道危機逐漸失控，迫切需要你我的援助。
緊急特況不只影響當下，更可能成為一生的遺憾
無論天災還是人禍，只要孩子受到疫情、天災、武裝衝突或氣候變遷等的影響而急需救援，就是世界展望會致力搶救的「緊急特況」。緊急特況之所以緊急，不只是災難本身帶來的苦難令人不忍，更因為兒童尚未發展健全的身心往往難以承受。我們可以量化因飢餓、天災、戰爭而受災的兒童人數，但貧困受迫造成孩子心靈世界崩塌的傷害，是永遠無法被度量與彌補的。
根據兒童發展研究協會（Society for Research in Child Development）的調查，單是因為洪水、颶風、乾旱、熱浪等自然災害而受苦的兒童，每年就高達1.75億，聯合國難民署近期統計也指出，全球因戰亂、天災流離失所人口，已達歷史新高的1億人。我們應該都同意，無論外在環境變化多麼劇烈，每個孩子都有免於恐懼、安穩成長的權利，或許生活安穩的我們很難體會統計數字之下代表的苦難，但它提醒我們更應該主動了解、伸出援手。
面對阿富汗多種因素構成的緊急特況，世界展望會除了發揮深耕阿富汗20多年的事工影響力，與聯合國糧食署合作從事緊急物資救援，也設立長期陪伴機構「街童中心」，為孩子們保留一片純真天地，可以盡情遊戲、學習，獲得心理及情緒上的支持。儘管離開後仍要面對殘酷的現實，但街童中心讓他們至少還能擁抱希望與夢想。
撐起孩子的未來：搶救疫情之下陷入生活危機的弱勢家庭
除了阿富汗，新冠疫情及俄烏戰爭造成國際原物料及糧食供應的緊縮，經濟、社會的劇烈衝擊是全球性的。回首觀察臺灣幾年間通貨膨脹的變化，根據行政院主計處統計，臺灣近三個月的消費者物價指數年增率（通膨率）已經超過3%，也讓弱勢家庭收入銳減、甚至發生斷炊的危機，這不只是多年來最糟糕的狀況，國內尋求家庭急難救助的需求也相較過去增加五倍之多，有約3200戶台灣世界展望會服務的特況家庭面臨物資、經濟等面向的迫切需求。
像是在台灣東部部落小鎮的小謙一家人，從父親阿宏五年前經歷職災，失去工作搬回部落後，就成為了世界展望會關心的特況家庭。當時為了「把孩子們帶大」的這個目標，爸爸阿宏依靠僅存的一隻手，在世界展望會的協助下搭建雞舍，依靠賣雞蛋、為觀光農場等店家代養雛雞的生意支撐著一家七口的生計來源。不過新冠疫情期間，因應部落自主防疫減少人流，代養雛雞的訂單銳減，再加上到外地送貨的染疫風險，讓小謙家一度陷入經濟困境。
面對這些因職災、疫情而生活困頓的弱勢家庭，世界展望會在第一時間張開雙臂提供扶助，撐起這些特況需求，不但安排社工員週期性的訪視給予關懷，評估特況家庭需求以提供相對應的物資扶助，例如白米、助學金等；也協助安排課後照顧、營養補充等社會資源連結，並協助阿宏修建雞舍、增進養殖技術。小謙也在世界展望會的陪伴之下日益茁壯，這讓阿宏找到迎向未來的希望，在某一次拜訪時，阿宏笑著對社工說：「全家人一起平安生活，又有展望會和許多人關心我們，就是福氣。」
讓孩子再次盼望明天，擁抱夢想
如今，全球已經漸漸走出新冠疫情的陰霾，變動之中蘊藏的是重新開始的機會，無論是後疫情的新生活模式、還是世界經濟格局變化，人們都在找尋更加美好的明天。相較於衝突不斷的阿富汗或其他國家，社會相對穩定的我們更是幸運，許多國內的特況家庭也在世界展望會的陪伴之下日益茁壯，全家人攜手相伴一步步落實對美好未來的想像。無論是千里之外還是臺灣這塊土地上的孩子，都應當擁有成長、盼望未來，以及發展自己夢想的機會，這是世界展望會致力事工服務的初衷，也是希望透過特況救援獻給世界的祈禱與祝福。
立即伸出援手，搶救面臨人道危機的兒童！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。